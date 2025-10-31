Tin sáng (31/10): “Bão chấn thương” đe dọa ĐT Việt Nam

“Bão chấn thương” đe dọa ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11 sẽ thi đấu 1 trận chính thức khi gặp ĐT Lào ở lượt trận thứ 5 thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trong khi phán quyết cuối cùng về tương lai của ĐT Malaysia chưa được LĐBĐ châu Á (AFC) đưa ra, ĐT Việt Nam vẫn cần giành kết quả tốt để cạnh tranh ngôi đầu bảng F.

Trước khi ĐT Việt Nam hội quân, các CLB tại V.League sẽ thi đấu 3 vòng liên tiếp chỉ trong 11 ngày. Với mật độ dày như vậy kèm theo tính chất cạnh tranh căng thẳng của giải đấu, các trụ cột của ĐT Việt Nam sẽ phải căng sức chơi bóng kèm theo nguy cơ dính chấn thương rất lớn. Nếu ĐT Việt Nam nhận tin dữ về nhiều cầu thủ ngôi sao, đây chắc chắn là tin không vui dành cho HLV Kim Sang-sik khi lên danh sách dù ông có khả năng không trực tiếp cầm quân ở đợt tập trung này để dồn sức cho U22 Việt Nam.

ĐT Việt Nam đang có nguy cơ dính "bão chấn thương". Ảnh: Cao Oanh

