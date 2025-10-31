Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Tin sáng (31/10): "Bão chấn thương" đe dọa ĐT Việt Nam

Thứ sáu, ngày 31/10/2025 10:10 GMT+7
“Bão chấn thương” đe dọa ĐT Việt Nam ; Arsenal và Real Madrid theo đuổi Fabian Ruiz; Bayern Munich không mua đứt Nicolas Jackson; Liverpool chú ý tới Micky van de Ven; Lamine Yamal mờ nhạt tại El Clasico vì… 1 người mẫu Italia.
“Bão chấn thương” đe dọa ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11 sẽ thi đấu 1 trận chính thức khi gặp ĐT Lào ở lượt trận thứ 5 thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trong khi phán quyết cuối cùng về tương lai của ĐT Malaysia chưa được LĐBĐ châu Á (AFC) đưa ra, ĐT Việt Nam vẫn cần giành kết quả tốt để cạnh tranh ngôi đầu bảng F.

Trước khi ĐT Việt Nam hội quân, các CLB tại V.League sẽ thi đấu 3 vòng liên tiếp chỉ trong 11 ngày. Với mật độ dày như vậy kèm theo tính chất cạnh tranh căng thẳng của giải đấu, các trụ cột của ĐT Việt Nam sẽ phải căng sức chơi bóng kèm theo nguy cơ dính chấn thương rất lớn. Nếu ĐT Việt Nam nhận tin dữ về nhiều cầu thủ ngôi sao, đây chắc chắn là tin không vui dành cho HLV Kim Sang-sik khi lên danh sách dù ông có khả năng không trực tiếp cầm quân ở đợt tập trung này để dồn sức cho U22 Việt Nam.

ĐT Việt Nam đang có nguy cơ dính "bão chấn thương". Ảnh: Cao Oanh

Arsenal và Real Madrid theo đuổi Fabian Ruiz

Arsenal đang cân nhắc chiêu mộ tiền vệ Fabian Ruiz của Paris Saint-Germain. Cầu thủ thuận chân trái này cũng nhận được sự quan tâm từ Real Madrid và được cho là có giá khoảng 50 triệu euro (43,9 triệu bảng, 58,3 triệu USD).

Bayern Munich không mua đứt Nicolas Jackson

Bayern Munich đã quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trong hợp đồng mượn Nicolas Jackson. Tiền đạo người Senegal sẽ trở lại Chelsea khi có đóng góp nhạt nhòa cho nhà ĐKVĐ Bundesliga.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Liverpool chú ý tới Micky van de Ven

Liverpool đang theo dõi trung vệ Micky van de Ven của Tottenham. Cầu thủ người Hà Lan có thể tiêu tốn của The Kop tới 88 triệu bảng (116,4 triệu USD).

Lamine Yamal mờ nhạt tại El Clasico vì… 1 người mẫu Italia

Lamine Yamal cuối tuần qua chơi không tốt tại trận El Calsico và là một phần nguyên nhân khiến Barcelona thua Real Madrid 1-2. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Lamine Yamal trước đó đã bay tới Milan (Italia) để vui chơi theo kiểu phá sức, đặc biệt là cầu thủ này cặp kè chớp nhoáng với 1 người mẫu Italia có tên Anna Gegnoso nên phong độ không đảm bảo.

