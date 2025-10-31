Tin sáng (31/10): “Bão chấn thương” đe dọa ĐT Việt Nam

Khi Nha Trang “thăng hạng” đáng sống, cơ hội đầu tư mới mở ra
Trong bức tranh du lịch Việt đang chuyển mình mạnh mẽ, Nha Trang nổi bật là điểm đến “thăng hạng” toàn diện, không chỉ về chất lượng dịch vụ, mà còn ở giá trị sống và tiềm năng đầu tư.
ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 11 sẽ thi đấu 1 trận chính thức khi gặp ĐT Lào ở lượt trận thứ 5 thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trong khi phán quyết cuối cùng về tương lai của ĐT Malaysia chưa được LĐBĐ châu Á (AFC) đưa ra, ĐT Việt Nam vẫn cần giành kết quả tốt để cạnh tranh ngôi đầu bảng F.
Trước khi ĐT Việt Nam hội quân, các CLB tại V.League sẽ thi đấu 3 vòng liên tiếp chỉ trong 11 ngày. Với mật độ dày như vậy kèm theo tính chất cạnh tranh căng thẳng của giải đấu, các trụ cột của ĐT Việt Nam sẽ phải căng sức chơi bóng kèm theo nguy cơ dính chấn thương rất lớn. Nếu ĐT Việt Nam nhận tin dữ về nhiều cầu thủ ngôi sao, đây chắc chắn là tin không vui dành cho HLV Kim Sang-sik khi lên danh sách dù ông có khả năng không trực tiếp cầm quân ở đợt tập trung này để dồn sức cho U22 Việt Nam.
Arsenal đang cân nhắc chiêu mộ tiền vệ Fabian Ruiz của Paris Saint-Germain. Cầu thủ thuận chân trái này cũng nhận được sự quan tâm từ Real Madrid và được cho là có giá khoảng 50 triệu euro (43,9 triệu bảng, 58,3 triệu USD).
Bayern Munich đã quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trong hợp đồng mượn Nicolas Jackson. Tiền đạo người Senegal sẽ trở lại Chelsea khi có đóng góp nhạt nhòa cho nhà ĐKVĐ Bundesliga.
Liverpool chú ý tới Micky van de Ven
Liverpool đang theo dõi trung vệ Micky van de Ven của Tottenham. Cầu thủ người Hà Lan có thể tiêu tốn của The Kop tới 88 triệu bảng (116,4 triệu USD).
Lamine Yamal mờ nhạt tại El Clasico vì… 1 người mẫu Italia
Lamine Yamal cuối tuần qua chơi không tốt tại trận El Calsico và là một phần nguyên nhân khiến Barcelona thua Real Madrid 1-2. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Lamine Yamal trước đó đã bay tới Milan (Italia) để vui chơi theo kiểu phá sức, đặc biệt là cầu thủ này cặp kè chớp nhoáng với 1 người mẫu Italia có tên Anna Gegnoso nên phong độ không đảm bảo.
