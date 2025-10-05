Tin sáng (5/10): Đoàn Văn Hậu báo tin vui đến HLV Kim Sang-sik

Đoàn Văn Hậu báo tin vui đến HLV Kim Sang-sik

Đoàn Văn Hậu trong thời gian rất dài vừa qua không thể thi đấu cho CLB CAHN cũng như ĐT Việt Nam. Đoàn Văn Hậu dính chấn thương dai dẳng và phải trải qua quá trình chữa trị đòi hỏi sự kiên trì rất lớn.

Theo những thông tin mới nhất, ở các buổi tập gần đây của CLB CAHN, Đoàn Văn Hậu đã trở lại tập luyện rất tích cực. Điều đó cho thấy nghị lực đáng ghi nhận của Đoàn Văn Hậu và cầu thủ chạy cánh trái này hoàn toàn có thể trở lại thi đấu trong thời gian tới. Việc Đoàn Văn Hậu có thể tái xuất sân cỏ là tin rất vui với HLV Mano Polking của CLB CAHN cũng như HLV Kim Sang-sik của ĐT Việt Nam, khi cầu thủ này vẫn có thể đạt tới độ chín trong sự nghiệp.

Đoàn Văn Hậu đang hồi phục rất tích cực

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

