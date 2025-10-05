Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Thể thao
Chủ nhật, ngày 05/10/2025 09:10 GMT+7

Tin sáng (5/10): Đoàn Văn Hậu báo tin vui đến HLV Kim Sang-sik

+ aA -
Long Nguyên Chủ nhật, ngày 05/10/2025 09:10 GMT+7
Đoàn Văn Hậu báo tin vui đến HLV Kim Sang-sik; Harry Maguire có thể lại là đồng đội của Cristiano Ronaldo; Real Madrid sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Rodri; Liverpool theo đuổi Michael Olise; Nicky Butt bị khởi kiện.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đoàn Văn Hậu báo tin vui đến HLV Kim Sang-sik

Đoàn Văn Hậu trong thời gian rất dài vừa qua không thể thi đấu cho CLB CAHN cũng như ĐT Việt Nam. Đoàn Văn Hậu dính chấn thương dai dẳng và phải trải qua quá trình chữa trị đòi hỏi sự kiên trì rất lớn.

Theo những thông tin mới nhất, ở các buổi tập gần đây của CLB CAHN, Đoàn Văn Hậu đã trở lại tập luyện rất tích cực. Điều đó cho thấy nghị lực đáng ghi nhận của Đoàn Văn Hậu và cầu thủ chạy cánh trái này hoàn toàn có thể trở lại thi đấu trong thời gian tới. Việc Đoàn Văn Hậu có thể tái xuất sân cỏ là tin rất vui với HLV Mano Polking của CLB CAHN cũng như HLV Kim Sang-sik của ĐT Việt Nam, khi cầu thủ này vẫn có thể đạt tới độ chín trong sự nghiệp.

Đoàn Văn Hậu đang hồi phục rất tích cực

Harry Maguire có thể lại là đồng đội của Cristiano Ronaldo

Harry Maguire hiện đang đối diện tương lai bấp bênh tại M.U. Theo truyền thông Anh, trung vệ này có thể chuyển tới Al Nassr để tái ngộ Cristiano Ronaldo. Ngoài ra, một đội bóng khác của Saudi Pro League là Al Ettifaq cũng rất muốn có sự phục vụ của Harry Maguire.

Real Madrid sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Rodri

Theo BBC Sport, Real Madrid lên kế hoạch thực hiện một động thái táo bạo để chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha, Rodri, từ Manchester City. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng chi số tiền lớn để có được chữ ký của tiền vệ 29 tuổi.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Liverpool theo đuổi Michael Olise

Sau nhiều năm là đầu tàu tấn công của Liverpool, tương lai của Mohamed Salah bị đặt dấu hỏi lớn. Để chuẩn bị cho việc Salah ra đi, The Kop sẵn sàng chi hơn 100 triệu bảng cho cầu thủ chạy cánh Michael Olise của Bayern Munich vào mùa hè 2026

Nicky Butt bị khởi kiện

Cựu tiền vệ Nicky Butt của M.U đang gặp rắc rối khá lớn bởi bị một người đàn ông tên Adam Fielding khởi kiện. Theo đó, vào năm 2022, Nicky Butt đã lái ô tô đâm gãy chân Adam Fielding và khiến anh này phải phẫu thuật, đồng thời gặp nhiều khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống.

Tham khảo thêm

Đoàn Văn Hậu bị teo chân khi trở lại tập luyện?

Đoàn Văn Hậu bị teo chân khi trở lại tập luyện?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3"

Tờ báo Bola của Indonesia gây chú ý khi dự đoán FIFA sẽ xử ĐT Malaysia thua 0-3 trước ĐT Việt Nam do bê bối nhập tịch, mở ra những xáo trộn lớn tại vòng loại Asian Cup 2027.

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

Thể thao
“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

Tin sáng (3/10): HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa?

Thể thao
Tin sáng (3/10): HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa?

Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA

Thể thao
Gọi tiếp 14 cầu thủ nhập tịch, ĐT Malaysia thách thức FIFA

HLV Kim Sang-sik cùng dàn hảo thủ ĐT Việt Nam hội quân, sẵn sàng tiếp đón Nepal

Thể thao
HLV Kim Sang-sik cùng dàn hảo thủ ĐT Việt Nam hội quân, sẵn sàng tiếp đón Nepal

Đọc thêm

Tưởng mang thai hóa ra u quái toàn 'răng với xương'
Xã hội

Tưởng mang thai hóa ra u quái toàn "răng với xương"

Xã hội

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã phát hiện bệnh phẩm trong khối u chứa răng, xương, tóc… điển hình của một dạng u quái.

'Người đàn bà thép' Sanae Takaichi của Nhật Bản là ai?
Điểm nóng

'Người đàn bà thép' Sanae Takaichi của Nhật Bản là ai?

Điểm nóng

Cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Nhật Bản Sanae Takaichi đã được bầu làm người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của nước này và chuẩn bị trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đảng này.

Thị trường tài sản số hôm nay 5/10: Giá Bitcoin tăng không ngừng, dự báo thời điểm đạt đỉnh
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 5/10: Giá Bitcoin tăng không ngừng, dự báo thời điểm đạt đỉnh

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 5/10: Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về khoản tiền kích thích kinh tế cho công dân Mỹ có thể giá Bitcoin tiếp tục tăng.

Giá USD hôm nay 5/10: Thị trường tự do hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng
Kinh tế

Giá USD hôm nay 5/10: Thị trường tự do hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng

Kinh tế

Giá USD hôm nay 5/10 tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.515 - 26.615, đi ngang 5 phiên liên tiếp.

'Lá chắn' chống ngập bị vô hiệu, hơn 300 hộ dân làng Miêu Nha sống trong cảnh mất điện, không nước sạch
Ảnh

"Lá chắn" chống ngập bị vô hiệu, hơn 300 hộ dân làng Miêu Nha sống trong cảnh mất điện, không nước sạch

Ảnh

5 ngày sau khi những cơn mưa xối xả do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) tan, làng Miêu Nha (phường Xuân Phương, TP Hà Nội) vẫn là một ốc đảo bị cô lập giữa lòng Thủ đô. Sự im lặng bất thường của một cộng đồng không có điện bị phá vỡ bởi tiếng khua nước của những chiếc bè tự chế, phương tiện di chuyển duy nhất qua những con ngõ nay đã biến thành sông. Hơn 300 hộ dân bị mắc kẹt, đối mặt với tình trạng mất điện, mất nước sạch và nguy cơ dịch bệnh hiện hữu.  

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Quảng Ninh 420km, Lạng Sơn, Bắc Ninh đề phòng gió bão, đêm nay mưa lớn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) cách Quảng Ninh 420km, Lạng Sơn, Bắc Ninh đề phòng gió bão, đêm nay mưa lớn

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 11 (bão MATMO) hiện còn cách Quảng Ninh khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Dự báo mới nhất cảnh báo khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn rủi ro thiên tai cấp 3; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) có khả năng có gió bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

9 tuyệt kỹ võ công của Hoàng Dược Sư gồm những gì?
Đông Tây - Kim Cổ

9 tuyệt kỹ võ công của Hoàng Dược Sư gồm những gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng Dược Sư không chỉ là một nhân vật sở hữu tính cách quái dị mà còn là một bậc thầy võ học với những tuyệt kỹ độc đáo, khiến bao người phải kính nể và e dè.

Lời cảnh báo của Putin- “Oreshnik” có thể thay đổi bản đồ an ninh châu Âu
Điểm nóng

Lời cảnh báo của Putin- “Oreshnik” có thể thay đổi bản đồ an ninh châu Âu

Điểm nóng

Tờ báo Nikkei của Nhật Bản cho rằng Nga có thể đáp trả các mối đe dọa từ phương Tây bằng các cuộc tấn công bằng tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, một loại vũ khí mà Điện Kremlin đã bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2025 và đã bắt đầu triển khai, theo Tổng thống Vladimir Putin.

Huế: Du khách thích thú màn trình diễn lân - sư - rồng trên đường phố dịp Trung thu
Ảnh

Huế: Du khách thích thú màn trình diễn lân - sư - rồng trên đường phố dịp Trung thu

Ảnh

Tối 4/10, nhằm ngày 13 tháng 8 âm lịch, chương trình Trung thu Hoàng cung Huế 2025, một sự kiện trong khuôn khổ Festival Huế 2025 do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức, bắt đầu với hoạt động quảng diễn lân – sư – rồng và rước đèn Trung thu đường phố.

Sự kiện diễn ra trong một tháng, tỉnh Lâm Đồng đón hơn 1,8 triệu du khách đến tham quan
Xã hội

Sự kiện diễn ra trong một tháng, tỉnh Lâm Đồng đón hơn 1,8 triệu du khách đến tham quan

Xã hội

Trong tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng 2025, địa phương này đã đón trên 1,8 triệu lượt du khách, chứng tỏ sức hấp dẫn, uy tín và thương hiệu của du lịch Lâm Đồng.

Chính sách nhập tịch ồ ạt của bóng đá Malaysia: Cái giá phải trả sẽ là rất lớn
Thể thao

Chính sách nhập tịch ồ ạt của bóng đá Malaysia: Cái giá phải trả sẽ là rất lớn

Thể thao

Vụ việc 7 cầu thủ ĐT Malaysia bị FIFA treo giò là một trong những bê bối lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á trong nhiều năm qua. Nó phơi bày mặt trái của chiến lược nhập tịch ồ ạt và là lời cảnh báo đắt giá cho bất kỳ nền bóng đá nào muốn đi theo con đường “rút ngắn khoảng cách” bằng giải pháp nhân tạo.

Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi, mong khán giả mở lòng sau phát ngôn gây tranh cãi
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Yến Nhi xin lỗi, mong khán giả mở lòng sau phát ngôn gây tranh cãi

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Yến Nhi (Miss Grand Vietnm 2025) cho rằng trong lúc vội vã, cô "đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn, khiến khán giả phiền lòng".

Hoa hậu Trúc Linh, Phương Linh làm đại sứ giải thưởng Tinh hoa Việt 2025
Chuyển động Sài Gòn

Hoa hậu Trúc Linh, Phương Linh làm đại sứ giải thưởng Tinh hoa Việt 2025

Chuyển động Sài Gòn

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Hoa hậu Hoàn Vũ 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh là đại sứ giải thưởng Tinh hoa Việt 2025.

Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Hồi phục yếu ớt, giá xăng dầu có thể thủng đáy tuần tới?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Hồi phục yếu ớt, giá xăng dầu có thể thủng đáy tuần tới?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 5/10, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô đã ngừng lao dốc, nhích tăng nhẹ phiên cuối tuần.

Thủ tướng chỉ đạo 'nóng' để cắt giảm, đơn giản hoá, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính
Tin tức

Thủ tướng chỉ đạo "nóng" để cắt giảm, đơn giản hoá, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính

Tin tức

Theo Công điện của Thủ tướng, trước mắt các xã có số lượng giao dịch trung bình dưới 20 hồ sơ/ngày không bắt buộc phải trang bị máy lấy số, màn hình hiển thị, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, tạo tiền đề để vận hành đồng bộ, hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công, hoàn thành trước ngày 15/10/2025.

Phương Tây vạch trần 'kẻ thù tồi tệ nhất' của quân đội Ukraine ở Quân khu Đông Bắc
Điểm nóng

Phương Tây vạch trần "kẻ thù tồi tệ nhất" của quân đội Ukraine ở Quân khu Đông Bắc

Điểm nóng

Quân đội Ukraine đang phải chịu khuất phục trước sự tấn công dữ dội của các nhà điều hành máy bay không người lái Nga với công nghệ tiên tiến, tờ Wall Street Journal đưa tin.

Không phải hoa giấy, cây cảnh này mới là ngôi sao của mùa thu, hoa tím biếc, mong manh như sương như khói
Gia đình

Không phải hoa giấy, cây cảnh này mới là ngôi sao của mùa thu, hoa tím biếc, mong manh như sương như khói

Gia đình

Cây cảnh này nở rộ hàng vạn bông, với màu xanh tím huyền bí, mang đến cảm giác cổ tích mạnh mẽ, bạn không thể bỏ qua trong mùa thu này.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với Báo Dân Việt xác minh thông tin phá rừng tự nhiên tại Lạng Sơn (Video)
Bạn đọc

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với Báo Dân Việt xác minh thông tin phá rừng tự nhiên tại Lạng Sơn (Video)

Bạn đọc

Sau nhiều tháng điều tra, PV Báo Dân Việt cung cấp cho Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) những chứng cứ về tình trạng phá rừng tự nhiên tại nhiều xã của tỉnh Lạng Sơn. Đơn vị này đã cử cán bộ phối hợp cùng phóng viên trực tiếp đến địa bàn kiểm tra, xác minh và ghi nhận thực tế đúng như nội dung phản ánh.

Khách Tây không ngại bẩn, sẵn sàng lội bùn giúp người dân Tuyên Quang dọn dẹp sau lũ
Xã hội

Khách Tây không ngại bẩn, sẵn sàng lội bùn giúp người dân Tuyên Quang dọn dẹp sau lũ

Xã hội

Hình ảnh nhóm khách Tây miệt mài dọn dẹp giữa ngổn ngang bùn đất khiến cộng đồng mạng vừa buồn cười, vừa xúc động. Họ dí dỏm gọi đây là "tour tắm bùn độc nhất vô nhị".

Thượng tá -TS Đào Trung Hiếu: Hoàng Hường thao túng niềm tin bằng 'áo giáp đạo đức' và hiệu ứng đám đông
Pháp luật

Thượng tá -TS Đào Trung Hiếu: Hoàng Hường thao túng niềm tin bằng "áo giáp đạo đức" và hiệu ứng đám đông

Pháp luật

Chuyên gia tội phạm học Thượng tá -TS Đào Trung Hiếu nhận định, hiện tượng Hoàng Hường là điển hình cho việc lợi dụng tâm lý xã hội trong kinh doanh phi pháp, từ việc gieo niềm tin mù quáng bằng hình ảnh "doanh nhân nhân hậu", đến việc dùng hoạt động từ thiện như một lớp "áo giáp đạo đức" để che đậy sai phạm.

Châu Âu đang khốn đốn vì Nga
Điểm nóng

Châu Âu đang khốn đốn vì Nga

Điểm nóng

Châu Âu đang trong tình trạng khốn đốn do mối đe dọa từ Nga, Armando Mema, thành viên đảng bảo thủ dân tộc Phần Lan "Liên minh Tự do", tuyên bố trên trang mạng xã hội X.

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân than 'mất giá', bị 'hắt hủi' giữa đêm
Văn hóa - Giải trí

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân than "mất giá", bị "hắt hủi" giữa đêm

Văn hóa - Giải trí

Tối muộn 4/10, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc có chia sẻ đầy "tâm trạng" trên trang cá nhân về việc bị 3 chị tạp vụ từ chối chụp hình chung.

Chủ tịch Hà Nội: Chủ động cho học sinh nghỉ học, người lao động làm việc trực tuyến ngày 6/10 để ứng phó bão Matmo
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội: Chủ động cho học sinh nghỉ học, người lao động làm việc trực tuyến ngày 6/10 để ứng phó bão Matmo

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11 (Matmo), đồng thời khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào Thứ 2 (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Vingroup sắp mở bán gần 1.600 căn nhà ở xã hội tại Thanh Hoá, giá dự kiến từ 20,6 triệu đồng/m2
Nhà đất

Vingroup sắp mở bán gần 1.600 căn nhà ở xã hội tại Thanh Hoá, giá dự kiến từ 20,6 triệu đồng/m2

Nhà đất

UBND phường Hạc Thành (TP. Thanh Hóa) vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ mua, thuê gần 2.000 căn nhà ở xã hội tại Khu đô thị trung tâm Thanh Hóa do Vingroup đầu tư, giá bán từ 927 triệu đồng/căn.

Vùng đất Hưng Yên có món cháo cá bán ngoài chợ làng cổ mà xốn xang cả tổng
Nhà nông

Vùng đất Hưng Yên có món cháo cá bán ngoài chợ làng cổ mà xốn xang cả tổng

Nhà nông

Chợ Gò là một chợ cổ của làng Thanh Cù (xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên-thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Thái Bình, Hưng Yên). Nghe văng vẳng lời ngâm nga của một cụ ông và tiếng cười xôn xao của người qua chợ: “Chợ Gò một tháng sáu phiên/ Chưa ăn cháo cá, chưa yên lòng về”…

Bắc Ninh cân nhắc cấm bán nhà ở xã hội qua sàn điện tử
Nhà đất

Bắc Ninh cân nhắc cấm bán nhà ở xã hội qua sàn điện tử

Nhà đất

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng “giữ căn, thu tiền chênh” tại dự án nhà ở xã hội, đồng thời nghiên cứu cấm giao dịch qua sàn bất động sản.

Tưởng bị tâm thần vì đau bụng dữ dội, buồn nôn kéo dài, không tìm được nguyên nhân
Xã hội

Tưởng bị tâm thần vì đau bụng dữ dội, buồn nôn kéo dài, không tìm được nguyên nhân

Xã hội

Người bệnh thường xuyên xuất hiện các cơn đau bụng đột ngột, dữ dội, kèm theo nôn, đi khám nhiều chuyên khoa nhưng không tìm được nguyên nhân, còn tưởng mình bị "hoang tưởng".

Bất động sản Phát Đạt nói gì về việc Tổng giám đốc sẽ bị cấm xuất cảnh?
Nhà đất

Bất động sản Phát Đạt nói gì về việc Tổng giám đốc sẽ bị cấm xuất cảnh?

Nhà đất

Công ty Phát Đạt khẳng định đã hoàn tất nghĩa vụ thuế và cho rằng việc Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh là “bất cập”, gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp do Công ty đã hoàn thành đủ nghĩa vụ thuế trước hạn chót.

Nông thôn mới kiểu mẫu Đồng Tháp (sau sáp nhập Tiền Giang) có tuyến đường hoa đẹp như phim thế này đây, tha hồ chụp hình
Nhà nông

Nông thôn mới kiểu mẫu Đồng Tháp (sau sáp nhập Tiền Giang) có tuyến đường hoa đẹp như phim thế này đây, tha hồ chụp hình

Nhà nông

Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập 2 tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang) đã xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Tại đây có các tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu, trồng hoa dừa cạn, hoa huỳnh anh, chiều tím...

Tin đọc nhiều

1

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3"

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3'

2

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

“Sự việc của Lý Hoàng Nam là bài học về tính kiềm chế”

3

Lý giải nguyên nhân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số trường hợp vi phạm giao thông

Lý giải nguyên nhân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số trường hợp vi phạm giao thông

4

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

Trung Quốc chơi lớn, đề nghị đầu tư 1 nghìn tỷ USD vào Mỹ

5

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay
40

Hoàng Hường bị khởi tố và nụ cười trước máy quay