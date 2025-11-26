Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Nhà nông
Thứ tư, ngày 26/11/2025 06:17 GMT+7

Tỉnh Long An thành lập từ khi nào, thành phố lớn nhất nằm bên 2 dòng nước, bên sông tự nhiên, bên kia là kênh nhân tạo

+ aA -
Vietnam+ Thứ tư, ngày 26/11/2025 06:17 GMT+7
Nằm ở vị trí cửa ngõ miền Tây, tỉnh Long An (trước thời điểm sáp nhập tỉnh/thành) là điểm kết nối huyết mạch giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, đồng thời có vai trò trong giao thương biên giới với Campuchia. Thành phố Tân An, thành phố lớn nhất tỉnh Long An nằm bên dòng kênh Bảo Định và ven sông Vàm Cỏ Tây.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Long An là một tỉnh nằm ở cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long, mang vị trí địa-chính trị và địa-kinh tế quan trọng khi là cầu nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đồng thời giáp ranh với Campuchia qua vùng biên giới phía tây.

Nông nghiệp Cuba thành công, trồng lúa ở Cuba thành công có phần đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam

Nơi đây được biết đến với vẻ đẹp thanh bình của đồng lúa trải dài, những làng nghề truyền thống và truyền thống lịch sử đấu tranh kiên cường, là vùng đất ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Long An và cũng là thành phố lớn nhất tỉnh là thành phố Tân An.

Vị trí địa lý của tỉnh Long An

Tỉnh Long An thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có tọa độ địa lý từ 105030' 30 đến 10647' 02 kinh độ Đông và 10023'40 đến 11002' 00 vĩ độ Bắc, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 45km theo Quốc lộ 1.

Tỉnh Long An phía bắc giáp Campuchia (ranh giới dài 137km) và tỉnh Tây Ninh (60km), phía nam giáp tỉnh Tiền Giang (64km), phía đông giáp Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (qua vùng biển Cần Giờ), phía tây giáp tỉnh Đồng Tháp (70km).

Thái Bình, vùng đất hình thành từ phù sa của 2 con sông lớn, năm 1965 đạt kỳ tích về năng suất lúa, Bác Hồ gửi thư khen

Tỉnh Long An có diện tích 4.494km2, dân số trên 1,7 triệu người.

Long An giữ vai trò chiến lược trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, với đất đai phù sa màu mỡ, hệ thống sông ngòi phong phú và vị trí giáp Thành phố Hồ Chí Minh, là trung tâm giao thương, công nghiệp và nông nghiệp quan trọng.

Nằm ở vị trí cửa ngõ miền Tây, Long An là điểm kết nối huyết mạch giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, đồng thời có vai trò trong giao thương biên giới với Campuchia.

Toàn cảnh Khu công viên tượng đài Long An ở thành phố Tân An, tỉnh Long An. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN).

Một xã mới của tỉnh Hưng Yên mới, hình thành từ sáp nhập 5 xã cũ, qua rà soát có 211 hộ nghèo, 236 hộ cận nghèo

Tỉnh Long An có 15 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 13 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 186 đơn vị hành chính cấp xã gồm 160 xã, 11 phường và 15 thị trấn.

Lịch sử tỉnh Long An

Tên gọi Long An

Tên Long An được chiết tự và ghép thành từ tên của hai huyện Tân Long và Thuận An xưa, vốn là vùng đất căn bản của hai tỉnh Chợ Lớn và Tân An sau này hợp nhất thành tỉnh Long An với ước vọng về sự an lành và thịnh vượng.

Nhờ đất đai phù sa trù phú và vị trí chiến lược gần Sài Gòn, Long An từ một vùng đất hoang sơ đã phát triển thành nơi hội tụ của cộng đồng người Kinh, người Hoa và một số nhóm dân tộc thiểu số.

Khi đơn vị hành chính cấp tỉnh được thành lập, “Long An” được chọn làm tên gọi, thể hiện vị thế cửa ngõ của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Địa giới Long An qua các thời kỳ lịch sử

Các di chỉ khảo cổ học cho thấy ngay từ thời cổ đại, Long An đã là địa bàn quan trọng của vương quốc Phù Nam-Chân Lạp. Khi Nguyễn Hữu Cảnh vào khai phá miền Nam, đất Long An thuộc phủ Gia Định.

Cảnh kiệt quệ của nông dân Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk mới), vịt trôi cả đàn, trâu bò chết, lúa cả kho bán rẻ như cho

Thời Minh Mạng, đất Long An thuộc tỉnh Gia Định và một phần tỉnh Định Tường.

Đầu thời Pháp thuộc, Nam Kỳ được chia thành 21 tỉnh, đất Long An nằm trong địa bàn 2 tỉnh Tân An và Chợ Lớn.

Ngày 22/10/1956, chính quyền Sài Gòn lập tỉnh Long An trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Chợ Lớn và Tân An. Tỉnh lỵ đặt tại Tân An, về mặt hành chánh thuộc xã Bình Lập, quận Châu Thành.

Ngày 24/4/1957, tỉnh Long An bao gồm 7 quận: Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Thủ Thừa, Tân Trụ.

Vào ngày 3/10/1957, quận Châu Thành được đổi tên thành quận Bình Phước.

Tiếp đó, vào ngày 3/3/1959, một quận mới là quận Đức Huệ được thành lập, bao gồm 3 xã.

Đến ngày 7/2/1963, quận Cần Đước đổi tên thành quận Cần Đức, và quận Cần Giuộc đổi thành quận Thanh Đức.

Ngày 15/10/1963, hai quận Đức Hòa và Đức Huệ được tách ra và nhập vào tỉnh Hậu Nghĩa.

Tăng giá bất ngờ lên gấp 3, chính là loại quả xuất khẩu này ở tỉnh Đồng Tháp (địa phận Tiền Giang), bẻ bán là trúng

Đến ngày 17/11/1965, quận Cần Đức được đổi tên lại thành quận Cần Đước, và quận Thanh Đức trở lại tên cũ là quận Cần Giuộc.

Vào ngày 7/1/1967, quận Rạch Kiến được thành lập mới, bao gồm 9 xã.

Sau năm 1975, quận Bình Phước đổi về tên cũ là Châu Thành, quận Rạch Kiến giải thể.

Năm 1976, tỉnh Long An hợp nhất với tỉnh Kiến Tường và 2 quận Đức Hòa, Đức Huệ của tỉnh Hậu Nghĩa thành tỉnh Long An mới.

Toàn bộ đất của tỉnh Kiến Tường cũ trở thành huyện Mộc Hóa của tỉnh Long An. Cùng năm, xã Bình Lập, huyện Châu Thành được tách ra để thành lập thị xã Tân An - thị xã tỉnh lỵ tỉnh Long An.

Thành phố Tân An, thành phố lớn nhất tỉnh Long An bên dòng kênh Bảo Định và ven sông Vàm Cỏ Tây. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN).

Con đặc sản này bán hút hàng, lại chịu ăn kham khổ, nuôi thành công ở một nơi của Nghệ An, thương lái cứ giục bán đi

Tỉnh Long An bao gồm gồm thị xã Tân An và 9 huyện: Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Đức Hòa, Đức Huệ, Mộc Hóa, Tân Trụ, Thủ Thừa.

Ngày 11/3/1977, hợp nhất 2 huyện Thủ Thừa và Bến Lức thành huyện Bến Thủ, hợp nhất 2 huyện Tân Trụ và Châu Thành thành huyện Tân Châu.

Ngày 30/3/1978, chia huyện Mộc Hóa thành hai huyện: Mộc Hóa và Vĩnh Hưng.

Ngày 19/9/1980, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 298-CP, chia huyện Mộc Hóa thành 2 huyện: Mộc Hóa và Tân Thạnh, đổi tên huyện Tân Châu thành huyện Vàm Cỏ.

Ngày 14/1/1983, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 05-HĐBT, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh Long An như sau: Chia huyện Bến Thủ thành 2 huyện: Bến Lức và Thủ Thừa; Mở rộng thị xã Tân An trên cơ sở nhập 3 xã của huyện Vàm Cỏ và 3 xã của huyện Bến Thủ, với tổng điện tích tự nhiên 7.794ha.

Ngày 4/4/1989, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 36/HĐBT, chia huyện Vàm Cỏ thành 2 huyện: Châu Thành và Tân Trụ.

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Ngày 26/6/1989, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 74/HĐBT, thành lập huyện Thạnh Hóa từ một phần các huyện Mộc Hóa và Tân Thạnh.

Ngày 24/3/1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 27-CP, chia huyện Vĩnh Hưng thành 2 huyện: Vĩnh Hưng và Tân Hưng.

Ngày 24/8/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP, thành lập thành phố Tân An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Tân An.

Một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng ở tỉnh Long An - trèo xuồng ngắm cảnh miền Tây sông nước. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN).

Một ông quan to làm thượng thư của 5 bộ vương triều nhà Nguyễn, đào sông Hoàng Giang (Hưng Yên), tu bổ đê Ninh Bình

Ngày 18/3/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP, thành lập thị xã Kiến Tường trên cơ sở điều chỉnh 20.428,20ha diện tích tự nhiên và 64.589 nhân khẩu của huyện Mộc Hóa.

Ngày 5/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1140/QĐ-TTg công nhận thành phố Tân An là đô thị loại II.

Ngày 25/8/2023, Bộ Xây dựng ra quyết định số 879/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Kiến Tường đạt tiêu chí đô thị loại III thuộc tỉnh Long An.

Nghị quyết số 60-NQ/TW, ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết định hợp nhất tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An, lấy tên là tỉnh Tây Ninh, trung tâm chính trị-hành chính đặt tại tỉnh Long An.

Những điểm chung về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh và thành phố, trải dài từ Long An đến Cà Mau, với diện tích tự nhiên khoảng 40.548 km2, chiếm 12,25% diện tích cả nước.

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Vùng này nằm ở hạ lưu sông Mekong, phía bắc giáp Campuchia, phía đông và nam giáp biển Đông, phía tây giáp vịnh Thái Lan.

Long An, với biên giới dài 137km giáp Campuchia, là tỉnh cửa ngõ quan trọng kết nối Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, đồng thời có vai trò trong phát triển kinh tế biên giới.

Với đặc điểm đất phù sa ngọt màu mỡ và hệ thống sông ngòi dày đặc, đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất Việt Nam, đồng thời nổi tiếng với các loại cây ăn trái. Đây cũng là khu vực giàu tiềm năng thủy sản và du lịch sinh thái.

Theo: TTXVN

Tham khảo thêm

Đây, thứ cây ở Việt Nam ra ngõ là đụng, ở Nhật Bản lại làm nên 'cơn sốt toàn cầu', đó là cây gì vậy?

Đây, thứ cây ở Việt Nam ra ngõ là đụng, ở Nhật Bản lại làm nên "cơn sốt toàn cầu", đó là cây gì vậy?

Ở một nơi của tỉnh An Giang mới (Kiên Giang trước đây), dân trồng loại cây cả đời chỉ ra 1 quả, lời gấp 4 lần trồng lúa

Ở một nơi của tỉnh An Giang mới (Kiên Giang trước đây), dân trồng loại cây cả đời chỉ ra 1 quả, lời gấp 4 lần trồng lúa

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Phú Yên 500 năm lịch sử từng một lần sáp nhập, thời Hậu Lê là ranh giới khai hoang, lập tỉnh thời vương triều nhà Nguyễn

Phú Yên 500 năm lịch sử từng một lần sáp nhập, thời Hậu Lê là ranh giới khai hoang, lập tỉnh thời vương triều nhà Nguyễn

4 Di tích Quốc gia Đặc biệt ở vừa được xếp hạng, tỉnh Ninh Bình có tới 2 di tích, đó là các di tích nào?

4 Di tích Quốc gia Đặc biệt ở vừa được xếp hạng, tỉnh Ninh Bình có tới 2 di tích, đó là các di tích nào?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

Giữa bao gương mặt của những người phụ nữ Việt Nam đang ngày đêm lặng thầm cống hiến cho đất nước, kỹ sư Bạch Thị Vững, người lai tạo giống lúa mới, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (VRDC) – Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed Group), là một bông hoa đặc biệt: một nhà khoa học của nhà nông – người đã dành trọn hơn 37 năm cuộc đời mình để "gieo vàng" trên những cánh đồng quê hương.

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

Nhà nông
Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ "thấy bắt" trong truyền thuyết?

Nhà nông
Bắt được cá kích thước khổng lồ trên dòng sông hùng vỹ nhất Việt Nam, liệu ngày nay chỉ 'thấy bắt' trong truyền thuyết?

Thứ cá đồng xưa rẻ rề, bơi cả đàn dưới ao, cả bầy ngoài ruộng, ai ngờ nấu canh bén vị, ăn vào giúp điều hòa huyết áp

Nhà nông
Thứ cá đồng xưa rẻ rề, bơi cả đàn dưới ao, cả bầy ngoài ruộng, ai ngờ nấu canh bén vị, ăn vào giúp điều hòa huyết áp

Một xã nông thôn mới ở Quảng Trị, cứ đến 19h loa phát thanh thông báo, nhà nhà tắt âm thanh để con em học tập

Nhà nông
Một xã nông thôn mới ở Quảng Trị, cứ đến 19h loa phát thanh thông báo, nhà nhà tắt âm thanh để con em học tập

Đọc thêm

Nga từ chối nhượng bộ, 'dội gáo nước lạnh' cho ông Trump
Thế giới

Nga từ chối nhượng bộ, "dội gáo nước lạnh" cho ông Trump

Thế giới

Nga tuyên bố không có ý định từ bỏ các mục tiêu trong cuộc chiến chống Ukraine và cho rằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng là “quá sớm”.

Con đặc sản này bán hút hàng, lại chịu ăn kham khổ, nuôi thành công ở một nơi của Nghệ An, thương lái cứ giục bán đi
Nhà nông

Con đặc sản này bán hút hàng, lại chịu ăn kham khổ, nuôi thành công ở một nơi của Nghệ An, thương lái cứ giục bán đi

Nhà nông

Lợn rừng là loài vật nuôi hoang dã, hiện nay đã được người dân thuần hóa, nuôi thành công bán làm con đặc sản. Ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, nuôi con đặc sản này bán hút hàng lại chịu ăn kham khổ, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thịt lợn rừng là thịt đặc sản, ngọt ngon, giá thịt lợn rừng tăng cao, thị trường ưa chuộng...

Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ, thực tế, giỏi kiếm tiền, biết tiết kiệm, giúp tài sản tích lũy ngày càng nhiều
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ, thực tế, giỏi kiếm tiền, biết tiết kiệm, giúp tài sản tích lũy ngày càng nhiều

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, thái độ cần cù, thực dụng và tiết kiệm này giúp tài sản của 4 con giáp tích lũy dần dần, cuộc sống ngày càng thịnh vượng.

80 cặp đôi làm đám cưới tập thể bên Hồ Hoàn Kiếm trong 'Ngày hội Việt Nam hạnh phúc'
Văn hóa - Giải trí

80 cặp đôi làm đám cưới tập thể bên Hồ Hoàn Kiếm trong "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc"

Văn hóa - Giải trí

Trong khuôn khổ sự kiện “Vietnam Happy Fest 2025 – Ngày hội Việt Nam hạnh phúc” sẽ diễn ra đám cưới tập thể của 80 cặp đôi bên không gian Hồ Hoàn Kiếm.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo UBND các tỉnh Quảng Trị, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Tin tức

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo UBND các tỉnh Quảng Trị, Đồng Tháp, Vĩnh Long

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 3 tỉnh: Quảng Trị, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Ban Bí thư chỉ định 3 nhân sự lãnh đạo vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 -2030
Tin tức

Ban Bí thư chỉ định 3 nhân sự lãnh đạo vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 -2030

Tin tức

Chiều 27/11, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư về việc bổ sung 3 cán bộ vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành.

Caique mắc sai lầm, Thép xanh Nam Định có nguy cơ bị loại ở AFC Champions League Two
Thể thao

Caique mắc sai lầm, Thép xanh Nam Định có nguy cơ bị loại ở AFC Champions League Two

Thể thao

Ở cuộc chạm trán tại lượt trận thứ 5 bảng F AFC Champions League Two 2025/26, thủ thành Caique mắc sai lầm khiến Thép xanh Nam Định để thua 0-2 trước Ratchaburi.

Nghệ sĩ Nhân dân được xem “nữ đạo diễn số 1 của làng sân khấu”, ước mơ thành nhà báo nhưng lại thành nghệ sĩ tên tuổi
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân được xem “nữ đạo diễn số 1 của làng sân khấu”, ước mơ thành nhà báo nhưng lại thành nghệ sĩ tên tuổi

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Quỳnh Mai là người được Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Trịnh Thúy Mùi xem là nữ đạo diễn số 1 của làng sân khấu Việt Nam.

Giáo sư duy nhất của một liên ngành ở Việt Nam 2025: Nhận bằng tiến sĩ tại Hàn Quốc, hiện là Viện trưởng
Xã hội

Giáo sư duy nhất của một liên ngành ở Việt Nam 2025: Nhận bằng tiến sĩ tại Hàn Quốc, hiện là Viện trưởng

Xã hội

Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận chức danh Giáo sư cho ông Lê Minh Hoàng, Viện trưởng Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang - thuộc Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thuỷ sản.

Ban Bí thư ban hành Kết luận mới về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống thiên tai
Tin tức

Ban Bí thư ban hành Kết luận mới về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống thiên tai

Tin tức

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 213-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW (ngày 24/3/2020) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đây, kiểu 'xay' quả chuối xanh thành bột bán nhanh, bán tốt của một phụ nữ vượt lên nghịch cảnh ở Thái Nguyên
Nhà nông

Đây, kiểu "xay" quả chuối xanh thành bột bán nhanh, bán tốt của một phụ nữ vượt lên nghịch cảnh ở Thái Nguyên

Nhà nông

Từ nỗi lo bệnh tật của người thân, chị Nguyễn Thị Bình, tỉnh Thái Nguyên đã dành 5 năm miệt mài nghiên cứu để biến chuối xanh thành dòng sản phẩm dinh dưỡng giá trị cao và quyết tâm thành lập doanh nghiệp với mong muốn lan tỏa sản phẩm rộng rãi đến nhiều người tiêu dùng, giúp bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Rõ khổ, cánh đồng trồng hoa cúc trông tan tác thế này, bảo sao ở nơi này của Khánh Hòa, nhà nào cũng kêu 'mất Tết'
Nhà nông

Rõ khổ, cánh đồng trồng hoa cúc trông tan tác thế này, bảo sao ở nơi này của Khánh Hòa, nhà nào cũng kêu "mất Tết"

Nhà nông

Rõ khổ, cánh đồng trồng hoa cúc trông tan tác thế này, bảo sao ở nơi này của Khánh Hòa, nhà nào cũng kêu "mất Tết". Làng hoa tổ dân phố Phú Thạnh, phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa (địa phận TX Ninh Hòa trước đây) đang chìm trong cảnh tan hoang, tan tác khi lũ lụt đi qua...

Đà Nẵng: Tuyến đường “báo động sớm” mỗi mùa bão đã được gia cố toàn diện
Media

Đà Nẵng: Tuyến đường “báo động sớm” mỗi mùa bão đã được gia cố toàn diện

Media

Đường Như Nguyệt – tuyến ven sông thường “báo động sớm” mỗi mùa bão ở Đà Nẵng đang được gia cố toàn diện. Công nhân đang thi công liên tục ngày đêm nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, xói mòn và ngập úng trong suốt nhiều năm qua.

Ký nghị định xuất khẩu mít tươi sang Trung Quốc, liệu có kéo được giá mít Thái ở miền Nam?
Nhà nông

Ký nghị định xuất khẩu mít tươi sang Trung Quốc, liệu có kéo được giá mít Thái ở miền Nam?

Nhà nông

Việt Nam và Trung Quốc vừa chính thức ký nghị định xuất khẩu mít tươi, việc này được kỳ vọng mở ra cơ hội lớn cho nông dân trồng mít Thái. Hiện nay giá mít Thái cắt tại vườn đang rất thấp, liệu nghị định này có đủ sức kéo thị trường bật dậy?

Đắk Lắk: Người dân thôn Hiệp Đồng kiên cường đứng dậy sau trận lũ lịch sử
Media

Đắk Lắk: Người dân thôn Hiệp Đồng kiên cường đứng dậy sau trận lũ lịch sử

Media

Sau lũ lịch sử, thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) với khoảng 800 khẩu phải đối mặt với thiệt hại nghiêm trọng: Nhiều nhà sập, mất điện, thiếu nước sạch. Nhưng người dân nơi đây vẫn kiên cường đứng dậy, khắc phục hậu quả sau lũ.

Doanh nghiệp ngành phân bón, thuốc bảo vệ thực vật quy tụ tại triển lãm chuyên ngành hóa chất lớn nhất Việt Nam
Nhà nông

Doanh nghiệp ngành phân bón, thuốc bảo vệ thực vật quy tụ tại triển lãm chuyên ngành hóa chất lớn nhất Việt Nam

Nhà nông

Triển lãm Công nghiệp hóa chất, sản phẩm hóa chất nông nghiệp và bảo vệ thực vật Việt Nam (VINACHEM EXPO - CAC VIETNAM 2025) được doanh nghiệp, giới chuyên môn trong nước và quốc tế đánh giá là triển lãm quốc tế chuyên ngành lớn nhất tại Việt Nam về lĩnh vực này.

Cảnh kiệt quệ của nông dân Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk mới), vịt trôi cả đàn, trâu bò chết, lúa cả kho bán rẻ như cho
Nhà nông

Cảnh kiệt quệ của nông dân Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk mới), vịt trôi cả đàn, trâu bò chết, lúa cả kho bán rẻ như cho

Nhà nông

Cảnh kệt quệ của nông dân Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk mới), vịt trôi cả đàn, trâu bò chết, lúa cả kho bán rẻ như cho, đến khổ! Những ngày sau trận lũ lớn, nhiều hộ dân ở xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk mới (trước đây là địa phận tỉnh Phú Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng khi tài sản, vật nuôi và lúa gạo tích cóp bấy lâu bị nước cuốn phăng chỉ trong một đêm, rơi vào cảnh kiệt quệ.

Pháo đài Myrnohrad của Ukraine sắp sụp đổ, điều khủng khiếp sẽ xảy ra
Thế giới

Pháo đài Myrnohrad của Ukraine sắp sụp đổ, điều khủng khiếp sẽ xảy ra

Thế giới

Chỉ còn duy nhất một con đường độc đạo - vốn liên tục bị drone FPV rình rập và các toán biệt kích Nga phục kích - là thứ duy nhất giữ phòng tuyến mong manh của Ukraine ở Myrnohrad chưa sụp đổ. Sương mù mùa đông là cứu tinh cuối cùng giúp xe và binh sĩ Ukraine lách vào thành phố. Nhưng chỉ cần vài ngày trời quang, Myrnohrad có thể bị drone Nga cô lập hoàn toàn, khiến lực lượng Ukraine bên trong nằm gọn trong một cái bẫy tử thủ, tờ Euromaidanpress thừa nhận.

Người đàn ông kết hôn chỉ sau 4 giờ gặp mặt chóng vánh và cái kết 'đắng lòng'
Xã hội

Người đàn ông kết hôn chỉ sau 4 giờ gặp mặt chóng vánh và cái kết "đắng lòng"

Xã hội

Một người đàn ông 40 tuổi ở tỉnh Hồ Nam đã khiến mạng xã hội Trung Quốc choáng váng khi kết hôn chỉ 4 giờ sau buổi xem mắt và sau đó bị vợ tiêu sạch hơn 240.000 nhân dân tệ (34.000 USD) trong vòng chưa đầy một tháng.

Từ vụ cháy chung cư ở Hong Kong, Việt Nam cần có tiêu chuẩn cho công trình đang thi công?
Nhà đất

Từ vụ cháy chung cư ở Hong Kong, Việt Nam cần có tiêu chuẩn cho công trình đang thi công?

Nhà đất

Vụ cháy chung cư kinh hoàng ở Hong Kong với hàng trăm người mất tích và thiệt mạng cho thấy, rủi ro lớn khi cải tạo, xây dựng công trình cao tầng. Việt Nam cũng có nhiều tòa nhà chục năm tuổi đến lúc cần sửa chữa, nên sớm ban hành tiêu chuẩn an toàn cho giai đoạn thi công để tránh thảm họa?

Ngành chức năng Hải Phòng vừa nhận được đơn đề nghị giao nộp 2 con vật này của một hộ dân, tình cờ bắt được
Nhà nông

Ngành chức năng Hải Phòng vừa nhận được đơn đề nghị giao nộp 2 con vật này của một hộ dân, tình cờ bắt được

Nhà nông

Ngành chức năng Hải Phòng vừa nhận được đơn đề nghị giao nộp 2 con vật này của một hộ dân, tình cờ bắt được. Khi tình cờ phát hiện một con rùa và một con khỉ là loài động vật rừng nguy cấp, động vật hoang dã quý hiếm khi đang dọn vườn, một người Hải Phòng làm đơn chủ động liên lạc với Hạt Kiểm lâm khu vực I để giao nộp.

2 tháng sau “nhập tịch lậu”, 7 cầu thủ Malaysia giờ ở đâu?
Thể thao

2 tháng sau “nhập tịch lậu”, 7 cầu thủ Malaysia giờ ở đâu?

Thể thao

Hai tháng sau scandal nhập tịch lậu, 7 cầu thủ Malaysia rơi vào trạng thái trái ngược – người sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì, kẻ biến mất hoàn toàn giữa lúc cuộc điều tra vẫn chưa ngã ngũ.

Đây là lý do ngành chức năng tỉnh Ninh Bình cấm người nuôi lợn tái đàn
Nhà nông

Đây là lý do ngành chức năng tỉnh Ninh Bình cấm người nuôi lợn tái đàn

Nhà nông

Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn Ninh Bình vẫn đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi và nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm. Lũy kế từ ngày 1/7 đến nay, toàn tỉnh Ninh Bình đã tiêu hủy hơn 36.600 con lợn do dịch bệnh.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Chánh án TAND tối cao kiểm tra việc thẩm phán cấm luật sư gặp thân chủ
Pháp luật

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Chánh án TAND tối cao kiểm tra việc thẩm phán cấm luật sư gặp thân chủ

Pháp luật

Viện dẫn bị cáo chịu truy tố tội trộm cắp, không phải an ninh quốc gia, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, việc thẩm phán cấm luật sư gặp bị cáo là không có cơ sở pháp lý, đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản trong Bộ luật Tố tụng hình sự nên cần kiểm tra, xem xét trách nhiệm.

Làm sao để phát triển khoa học xã hội, nhân văn và giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số?
Giáo Dục

Làm sao để phát triển khoa học xã hội, nhân văn và giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số?

Giáo Dục

Ngày 27-28/11, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế: “Khoa học xã hội, nhân văn và giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số”. Hội thảo thu hút sự quan tâm sâu rộng từ cộng đồng học thuật trong và ngoài nước.

PVCFC: Lễ công bố Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau
Kinh tế

PVCFC: Lễ công bố Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau

Kinh tế

Sáng 26/11/2025, PVCFC tổ chức Lễ công bố chính thức từ Công ty Cổ phần thành Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC). Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp, mở ra hướng đi mới với quy mô rộng hơn, quản trị chuyên nghiệp hơn và tầm nhìn quốc tế hơn.

TP.HCM: Giải thể Thanh tra Sở Xây dựng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Giải thể Thanh tra Sở Xây dựng

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM quyết định giải thể Thanh tra Sở Xây dựng, chuyển toàn bộ tài sản và nhân sự về Sở Xây dựng. Động thái này nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn hệ thống thanh tra, bảo đảm quản lý lĩnh vực xây dựng thống nhất và hiệu quả hơn.

Nhà khoa bảng Vũ Khâm Lân và mối tình éo le nhất sử Việt
Đông Tây - Kim Cổ

Nhà khoa bảng Vũ Khâm Lân và mối tình éo le nhất sử Việt

Đông Tây - Kim Cổ

Tiến sĩ Vũ Khâm Lân có nhiều công lao với nước, với dân, được triều đình phong kiến nhà Lê ban tặng nhiều sắc phong.

Nhịp phát triển mới của Đà Nẵng, cơ hội vàng cho nhà đầu tư tiên phong
Nhà đất

Nhịp phát triển mới của Đà Nẵng, cơ hội vàng cho nhà đầu tư tiên phong

Nhà đất

Sau khi hợp nhất với Quảng Nam, Đà Nẵng bước vào giai đoạn “bản lề” cho tiến trình phát triển mới, kết nối hai vùng kinh tế trọng điểm. Thành phố không còn vận hành như một trung tâm đơn cực, mà đang hướng tới mô hình tăng trưởng đa cực, hình thành những điểm hút đầu tư mới.

Sunwah hợp tác chiến lược với Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0, đưa công nghệ Vùng Vịnh Lớn vào TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Sunwah hợp tác chiến lược với Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0, đưa công nghệ Vùng Vịnh Lớn vào TP.HCM
6

Chuyển động Sài Gòn

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đang diễn ra tại TP.HCM, Tập đoàn Sunwah hàng đầu tại Trung Quốc và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) công bố biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược vào hôm nay.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

2

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Kiên quyết đưa ra khỏi vị trí lãnh đạo những cán bộ yếu kém, mất uy tín

3

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

Tin sáng (27/11): AFC xử ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam, FAM “giải tán”?

4

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

Chưa hàm GS, chỉ bằng kỹ sư, đây là một trong những người làm nên thành công của giống lúa Việt Nam trị giá tỷ đô

5

Tòa cấm bị cáo đang kêu oan gặp luật sư với lý do “tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm”

Tòa cấm bị cáo đang kêu oan gặp luật sư với lý do “tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm”