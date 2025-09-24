Chủ đề nóng

Tỉnh Quảng Ngãi đưa cây dược liệu thoạt nhìn khiến nữ giới nhìn thẹn đỏ mặt vào danh mục giá trị y tế, kinh tế cao

Công Xuân Thứ tư, ngày 24/09/2025 17:21 GMT+7
Nấm ngọc cẩu là 1 trong 16 loại cây dược liệu, được tỉnh Quảng Ngãi đưa vào danh mục có giá trị y tế và kinh tế cao, nhưng chưa có tên trong danh mục 100 loài cây dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Thêm 16 loại cây dược liệu vào danh mục có giá trị y tế, kinh tế cao

Chiều 24/9, theo thông tin PV Dân Việt, cấp thẩm quyền Quảng Ngãi đã ký, ban hành danh mục các loài dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao, chưa có trong danh mục 100 loài dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao Bộ trưởng Bộ Y tế (theo Quyết định số 3657/QĐ-BYT, ngày 20/8/2019).

Loại cây dược liệu có hình dáng khá “đặc biệt” mà nữ giới khi nhìn thấy, nhiều người không khỏi thẹn đỏ mặt, đó là Nấm ngọc cẩu với tên gọi khác là Địa mao cẩu, hay Tích dương (tên khoa học Cynomorium Songaricum-Cynomoriaceae).Ảnh: T.Thọ

Trong danh mục mà tỉnh Quảng Ngãi ban hành, có tất cả 16 loại dược liệu, gồm Chè dây, Cà gai leo, Chè vằng, Cỏ xước (Ngưu tất nam), Chuối hột rừng, Giảo cổ lam, Đông trùng hạ thảo, Hà thủ ô trắng, Nghệ vàng (Khương hoàng/ Uất kim), Nấm lim, Nấm ngọc cẩu (Địa mao cẩu, Tích dương), Nấm phục linh, Phúc bồn tử (Mâm xôi), Sâm bố chính, Sâm cau và Tiêu rừng (Màng tang).

Trong số 16 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao nêu trên, có 2 loại mang hình dáng khá “đặc biệt” và nổi tiếng lâu nay, được không chỉ người dân trong tỉnh mà nhiều vùng lân cận cũng biết đến.

Cụ thể loại dược liệu có hình dáng khá “đặc biệt” mà nữ giới khi nhìn thấy, nhiều người không khỏi thẹn đỏ mặt, đó là Nấm ngọc cẩu với tên gọi khác là Địa mao cẩu, hay Tích dương (tên khoa học Cynomorium Songaricum-Cynomoriaceae).

Theo nhiều thương lái ở miền núi Quảng Ngãi hay mua, bán loại dược liệu này cho biết, Nấm ngọc cẩu được tìm thấy nhiều ở khu vực rừng phía Tây của tỉnh (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum cũ).

Sâm Cau-một loại cây dược liệu.Ảnh: CX

Còn loại dược liệu nổi tiếng mà lâu nay, được nhiều người dân trong tỉnh và khu vực lân cận tìm mua về để ngâm rượu, đó là Sâm cau.

“Thủ phủ” cây dược liệu của tỉnh Quảng Ngãi

Được biết khu vực phía Tây Quảng Ngãi có khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao, lượng mưa lớn và hệ sinh thái rừng nguyên sinh ở vùng Tây Trường Sơn. Đây là điều kiện thuận lợi để cây dược liệu phát triển mạnh.

Khu vực phía Tây Quảng Ngãi có khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao, lượng mưa lớn và hệ sinh thái rừng nguyên sinh ở vùng Tây Trường Sơn. Đây là điều kiện thuận lợi để cây dược liệu phát triển mạnh.

Qua thống kê sơ bộ, sau khi hợp nhất với Kon Tum, hiện tỉnh Quảng Ngãi mới có khoảng 853 loài cây dược liệu quý, hiếm.

Loại dược liệu nổi tiếng mà lâu nay, được nhiều người dân Quảng Ngãi và khu vực lân cận tìm mua về để ngâm rượu, đó là Sâm cau.Ảnh: T.Thọ

Trong số này khoảng 30 loại có nhu cầu lớn trên thị trường và khoảng 25 loài được trồng, sử dụng rộng rãi và có giá trị kinh tế cao, như Sâm Ngọc Linh, Đảng Sâm, Đương Quy, Ngũ Vị Tử...

Theo nhiều thương lái ở miền núi Quảng Ngãi hay mua, bán loại dược liệu này cho biết, Nấm ngọc cẩu được tìm thấy nhiều ở khu vực rừng phía Tây của tỉnh (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum cũ).Ảnh: T.Thọ

Đặc biệt là Sâm Ngọc Linh, loại được ví là "Quốc bảo" của Việt Nam, có giá trị vượt trội so với các loại sâm và dược liệu khác, với giá bán hiện trên 100 triệu đồng/kg

Cùng với số mọc tự nhiên thời gian qua, tại khu vực phía Tây (tỉnh Kon Tum cũ) của Quảng Ngãi mới, tận dụng lợi thế về khí hậu và thổ nhưỡng, người dân đã trồng và mở rộng diện tích trồng dược liệu các loại.

Toàn tỉnh hiện có trên 9.800 ha dược liệu, trong đó diện tích cây “quốc bảo” hơn 2.900 ha.Ảnh:CX

Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 9.800 ha dược liệu, trong đó diện tích cây “quốc bảo” hơn 2.900 ha, Đảng sâm trên 1.200 ha.

Riêng khu vực phía Tây, “thủ phủ” dược liệu của Quảng Ngãi mới hiện đã hình thành nhiều vùng trồng dược liệu tập trung, như vùng Sâm Ngọc Linh ở các xã Măng Ri, Ngọc Linh và xã Xôp; vùng Sâm dây ở xã Tu Mơ Rông...

Phát huy tiềm năng, thế mạnh trong thời gian đến cấp thẩm quyền tỉnh xác định ưu tiên phát triển kinh tế dược liệu, với trọng tâm là sâm Ngọc Linh và các loài dược liệu quý đặc hữu, phấn đấu đưa Quảng Ngãi trở thành vùng trọng điểm dược liệu của quốc gia trong tương lai gần.Ảnh minh hoạ VT

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh nêu trên, trong thời gian đến cấp thẩm quyền tỉnh xác định ưu tiên phát triển kinh tế dược liệu, với trọng tâm là sâm Ngọc Linh và các loài dược liệu quý đặc hữu, phấn đấu đưa Quảng Ngãi trở thành vùng trọng điểm dược liệu của quốc gia trong tương lai gần.

