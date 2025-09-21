Chủ đề nóng

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao thành tựu "5 An" và "5 Nhất" của Petrovietnam và gửi tặng 8 chữ

Chiều 21/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975 – 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.
Ôn lại chặng đường lịch sử Tổng Bí thư cho biết, từ quyết tâm, ánh sáng của Đảng, Bác Hồ, chúng ta đã trải qua những ngày đầu "đi tìm nguồn lửa", "vàng đen", "vàng lỏng", "máu của nền công nghiệp hiện đại" với muôn vàn gian khổ, để có được hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng như ngày nay. Petrovietnam đã có có bước chuyển mang tính kỷ nguyên trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia - một biểu tượng của doanh nghiệp nhà nước, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ và phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước, Nhân dân đã ghi nhận, trao tặng Tập đoàn nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất và Danh hiệu Anh hùng lao động.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam- Ảnh 1.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu - Ảnh VGP

Trong lịch sử 50 năm qua, Petrovietnam đã có những đóng góp to lớn, nhiều năm đạt từ 20%-30% tổng thu Ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; thậm chí còn góp phần giữ vững mạch sống của xã hội, góp phần bảo vệ an ninh chế độ, ở những thời điểm cam go, trước những biến động chính trị thế giới...

"Nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, trước vô vàn khó khăn nhưng các đồng chí đã vượt qua được thử thách đạt được những thành tựu nổi bật với sứ mệnh "5 An" và thành tựu "5 Nhất" như đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên vừa báo cáo. Bài học cốt lõi ở đây chính là: kỷ luật thực thi - quản trị rủi ro - đổi mới liên tục - liên kết chuỗi giá trị.

Tôi cũng đánh giá rất cao thành tựu "5 An" và "5 Nhất" của Petrovietnam, trong đó có nhiều những đóng góp rất nền tảng, rất cơ bản, đáng ghi nhớ nhất là những đóng góp về mặt an sinh xã hội. Đây cũng là một trong những cái nhất của các đồng chí đã đóng góp nhiều cho đời sống của công nhân, người lao động, của Tập đoàn Petrovietnam, cho đồng bào nghèo ở những vùng khó khăn, đóng góp nâng cao đời sống cho những người người ở vùng còn khó khăn, tham gia xóa nhà tạm, phát triển y tế, giáo dục và các hoạt động xã hội", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao sáng kiến của Petrovietnam về chương trình "Phòng giáo dục, thực hành STEM". Thông qua các chương trình đồng hành cùng giáo dục, Petrovietnam đã triển khai phòng học STEM tại nhiều địa phương-một mô hình nuôi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ cho tương lai, một mô hình khai thác tài nguyên con trong kỷ nguyên số.

"Nhân đây, Tôi đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí Bí thư tỉnh/thành ủy, đồng chí Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam tổ chức triển khai hiệu quả kết nối chương trình mang tính hệ thống; có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng hơn nữa mô hình, chương trình rất ý nghĩa này.

Đây chính là việc thực hiện những nghị quyết trọng tâm của Bộ Chính trị vừa qua. Những phòng STEM này sẽ là nguồn đào tạo nguồn nhân lực cho khoa học công nghệ rất quan trọng trong thời kỳ mới. Chắc chắn là trong số những cháu học sinh mà được tiếp cận với cái phòng học STEM sẽ có nhiều người trở thành những kỹ sư, những công nhân, những người lao động làm việc trong các mô hình của Petrovietnam và các ngành công nghiệp quan trọng khác của đất nước trong thời gian tới.

Trong các chuyến thăm và làm việc tới các nước, tôi đã tận mắt chứng kiến thương hiệu Petrovietnam vươn ra quốc tế, hiện diện tại hàng chục quốc gia. Hiện nay nếu thống kê, các đồng chí đã có 34 quốc gia mà Petrovietnam đã đặt chân đến làm việc và có hợp tác. Đây cũng là niềm tự hào, người Việt Nam ra thế giới. Nhìn lại quá trình 50 năm phát triển của Petrovietnam, tôi cũng có thể rút ra mấy điều tổng kết với các đồng chí: nền tảng mà các đồng chí đã tổng kết hôm nay đã xác định là khát vọng và ý chí. Khát vọng từ đặt vấn đề của Bác Hồ, khi nào chúng ta có dầu khí. Và niềm tin rất vững chắc chúng ta có biển thì chúng ta có dầu khí. Lúc ấy, nước ta còn rất khó khăn, hầu như không có cơ sở hạ tầng gì để cho phát triển dầu khí nhưng chúng ta đã suy nghĩ đến những việc đó. Với khát vọng và ý chí đó, 50 năm qua đến nay có thể nói bốn chữ các đồng chí đã: "thành công, tự chủ" được", Tổng Bí thư cho biết.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam- Ảnh 2.
Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tặng Petrovietnam 8 chữ: “Tiên phong- Vượt trội- Bền vững- Toàn cầu” - Ảnh VGP


Vẫn theo Tổng Bí thư,tThế giới hôm nay đang chuyển dịch nhanh chóng sang kinh tế xanh, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo thông minh, với những đột phá chưa từng có về công nghệ và quản trị. Song song với cơ hội, các yếu tố địa chính trị, cạnh tranh chiến lược, đứt gãy và tái cấu trúc chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu ngày càng phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp bách cho mỗi quốc gia về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế và an ninh quốc phòng.

Trong bối cảnh đó, Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng mới mang tính đột phá, chiến lược như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, Hội nghị Trung ương 12, Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 của Bộ Chính trị để thực hiện 3 mục tiêu rất quan trọng: (i) Giữ vững môi trường hòa bình và ổn định; (ii) Phát triển kinh tế nhanh, bền vững; (iii) Nâng cao đời sống cho Nhân dân. "Đối với Petrovietnam, các đồng chí còn có trách nhiệm triển khai Kết luận 76 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới. Đây chính là kim chỉ nam để Petrovietnam chuyển từ "khai thác tài nguyên" sang "kiến tạo năng lượng - công nghiệp - tri thức"", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư yêu cầu trong chiến lược phát triển mới, Petrovietnam cần thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Thứ nhất, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia: kiến trúc theo mô hình "3 lớp": nguồn truyền thống ổn định, nguồn linh hoạt (LNG, lưu trữ,…) và nguồn mới (điện gió, điện hạt nhân,…); chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, điều tiết, cung ứng và điều độ linh hoạt gắn với an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và độc lập, tự chủ kinh tế.

Thứ hai, dẫn dắt công nghiệp hóa hiện đại hóa: phát triển công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật thành trụ cột. Tập trung hoàn thiện và mở rộng các tổ hợp lọc - hóa dầu - hóa chất tích hợp; phát triển cơ khí chế tạo giàn khoan, thiết bị năng lượng, vật liệu mới, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng. Xây dựng các Trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái quốc gia, gắn với hạ tầng và công nghiệp hỗ trợ. Đẩy mạnh dịch vụ kỹ thuật cao từng bước đưa Petrovietnam trở thành nhà thầu công nghiệp - kỹ thuật hàng đầu trong khu vực.

Thứ ba, tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một con đường phát triển trong tương lai của các đồng chí trong 50 năm, 100 năm tới dành nguồn lực đủ lớn cho hoạt động nghiên cứu và phát triển tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Thứ tư, đổi mới quản trị, hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế để nâng cao hiệu quả, an toàn; tăng cường kỷ luật thực thi, phòng chống thất thoát, lãng phí; bảo đảm nguyên tắc minh bạch, liêm chính, hiệu quả và bền vững.

Thứ năm, chủ động hội nhập quốc tế và phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế để gắn kết cùng phát triển, tập trung hợp tác chiến lược với các đối tác chiến lược trên thế giới; tham gia sâu vào chuỗi giá trị năng lượng và công nghiệp quốc tế; đưa thương hiệu Petrovietnam trở thành "đại sứ kinh tế – công nghiệp" của Việt Nam. Đồng thời, liên kết chuỗi với thành phần kinh tế trong nước; khuyến khích mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong triển khai các dự án đầu tư; tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu vào dịch vụ kỹ thuật, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, theo nguyên tắc cùng phát triển - cùng hưởng lợi - cùng vì lợi ích quốc gia. Hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, Petrovietnam trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Nhân ngày kỷ niệm trọng đại này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi tặng Petrovietnam 8 chữ: "Tiên phong- Vượt trội- Bền vững- Toàn cầu".

Tiên phong để dẫn dắt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số, xanh, nâng tầm hội nhập, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam.

Vượt trội trong hiệu quả, năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo, trở thành hình mẫu tiêu biểu của doanh nghiệp nhà nước.

Bền vững trong tầm nhìn và hành động, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và trách nhiệm quốc gia.

Toàn cầu, trong khát vọng và sức mạnh, vươn ra biển lớn, định vị Việt Nam trên trường quốc tế, tự tin trong hàng ngũ các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

