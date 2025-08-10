Chủ đề nóng

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc

Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, sáng 10/8/2025, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 - 13/8/2025.
Tổng Bí thư Tô Lâm là quốc khách đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: VGP.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới. Đây sẽ là dịp để hai bên đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện và hiệu quả; mở ra những định hướng phát triển mới sang các lĩnh vực hợp tác quan trọng và tiềm năng, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và triển khai những định hướng phát triển lớn của đất nước, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm càng thể hiện rõ nét hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Nhà đầu tư lớn nhất

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị.

Tính đến tháng 5/2025, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 94 tỷ USD, với 10.203 dự án, chiếm 23,5% tổng số dự án và 18,1% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam.

Hàn Quốc cũng đứng thứ hai về hợp tác phát triển với cam kết hỗ trợ 4 tỷ USD đến năm 2030. Kim ngạch thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD năm 2024, tăng 7,3% so với năm 2023. Việt Nam đầu tư tại Hàn Quốc 112 dự án với tổng số vốn đạt 37,4 triệu USD.

Hai bên duy trì cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc cấp Bộ trưởng. Hai bên hồi tháng 10/2023 thống nhất về hợp tác nghiên cứu chung từ năm 2025 trong 6 lĩnh vực là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ khí hậu, công nghệ nano, chuyển đổi số và năng lượng mới/năng lượng tái tạo.

Hai bên đang tích cực hợp tác để tiếp tục triển khai dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) giai đoạn hai. Các tập đoàn lớn công nghệ cao của Hàn Quốc cũng đầu tư vào Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) như SK tài trợ vốn và chương trình nghiên cứu cho doanh nghiệp Việt Nam, Samsung thành lập phòng nghiên cứu Samsung Innovation Campus.

Hàn Quốc liên tục là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch lớn nhất cho Việt Nam. Năm 2024 có 4,6 triệu lượt người Hàn Quốc đến Việt Nam, con số này trong 5 tháng đầu năm 2025 là 1,9 triệu khách, đứng thứ hai trong các thị trường du lịch tới Việt Nam.

Về hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, hiện có khoảng 100 cặp quan hệ cấp địa phương hai nước đã được thiết lập. Tổng giá trị viện trợ phi chính phủ Hàn Quốc dành cho Việt Nam giai đoạn năm 2023-2024 đạt khoảng 29,4 triệu USD, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, đào tạo, giải quyết các vấn đề xã hội. Các gia đình đa văn hóa ngày càng là cầu nối giữa nhân dân hai nước.

Năm 2024, tổng số người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc là khoảng 320.000 người, tăng 50.000 người so với 2023.

Trong số này, lưu học sinh là gần 100.000 người, trên 100.000 lao động các loại. Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện ước khoảng 1.000 người.

Trước đó, ngày 29/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Park Chang Dal, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Đặc phái viên Park Chang Dal nhấn mạnh Tổng thống Lee Jae Myung luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực; mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa trao đổi và tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ nhất trí cao với các ý kiến của Đặc phái viên Park Chang Dal; khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn đưa quan hệ hợp tác với Hàn Quốc phát triển lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả và lâu dài; đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác song phương phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả trên cơ sở tin cậy chính trị giữa hai nước và quan hệ mật thiết giữa doanh nghiệp, địa phương và nhân dân hai nước.

