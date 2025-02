Top 5 sao trẻ Việt kiều có thể khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai, gồm những ai?

Jariyah Shah

Jariyah Shah (trái) và Kai Rooney. Ảnh: Man United Latest.

Jariyah Shah sinh năm 2009, hiện khoác áo đội U18 M.U. Shah có bố là người Pakistan, mẹ là người Việt. Anh sinh ra ở Australia nhưng hiện đang sinh sống và tại Anh và mang quốc tịch Anh.

Shah sở hữu chiều cao 1m75, vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm. Với việc được ăn tập tập tại đội trẻ của CLB giàu truyền thống bậc nhất thế giới như M.U, chắc chắn, tài năng của Jariyah Shah khá vượt trội so với rất nhiều cầu thủ khác cùng trang lứa.

Arthur Barratt

Arthur Barratt. Ảnh: FBNV.

Arthur Barratt sinh năm 2009, có bà ngoại là người Việt giống như cựu tuyển thủ Pháp - Yohan Cabaye. Vị trí sở trường của Barratt là tiền vệ trung tâm. Cầu thủ 16 tuổi hiện đang là thành viên của đội trẻ Chelsea.

Được biết, Arthur Barratt gia nhập đội trẻ Chelsea từ khi mới 7 tuổi. Các thông tin khác về cầu thủ này không được hé lộ.

Andrej Nguyễn An Khánh

An Khánh từng được gọi lên U23 Việt Nam. Ảnh: Bongda24h.

Andrej Nguyễn An Khánh sinh năm 2005 tại Trinec, CH Czech. An Khánh có bố mẹ đều là người Việt. Cầu thủ 20 tuổi mang cả quốc tịch Việt Nam và CH Czech. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ cánh nhưng khi cần, An Khánh có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ trung tâm.

Hiện tại, An Khánh đang khoác áo CLB FK Trinec ở CH Czech. Tháng 6/2023, An Khánh được HLV Philippe Troussier triệu tập vào đội U23 Việt Nam. Trong thời gian tập trung, anh thể hiện lối chơi hiện đại ở vị trí tiền vệ công và chạy cánh trái. Tuy nhiên, anh chưa có cơ hội ra sân trong các trận đấu chính thức cho U23 Việt Nam.

An Khánh được đánh giá cao về kỹ thuật và tầm nhìn chiến thuật. Với nền tảng đào tạo tại châu Âu và sự kết nối với bóng đá Việt Nam, anh có tiềm năng đóng góp cho cả hai nền bóng đá trong tương lai.

Kelvin Cao

Kelvin Cao (áo đỏ). Ảnh: Vietnam Footbal Scout.

Kelvin Cao sinh năm 2006 tại Đức nhưng cả bố mẹ anh đều là người Việt. Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, cầu thủ 19 tuổi mang cả quốc tịch Việt Nam và Đức.

Trước khi khoác áo U19 Oldenburg hồi tháng 7/2024, Kelvin Cao từng là thành viên của U17 Bremen, U19 Union Berlin. Cầu thủ Việt kiều này sở hữu chiều cao 1m76, có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ 2 cánh lẫn tiền vệ tấn công. Tiền vệ sinh năm 2006 đã từng bày tỏ mong muốn được cống hiến cho ĐT Việt Nam.

Brandon Ly

Brandon Ly. Ảnh: Burnley FC.

Brandon Ly sinh năm 2005 tại CH Ireland, có bố là người Việt, mẹ là người CH Ireland. Brandon cao 1m72, thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Đồng thời, anh cũng có thể chơi tốt ở vai trò tiền vệ trung tâm hoặc hậu vệ cánh phải.

Trước khi khoác áo U21 Burnley hồi tháng 11/2023, Brandon Ly từng là thành viên của U18 Sheffield United. Với việc chưa từng khoác áo ĐT CH Ireland, cầu thủ 20 tuổi hoàn toàn có cơ hội cống hiến cho ĐT Việt Nam.