TP.HCM cam kết cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và phát triển

Chuyển tiền quốc tế thời 4.0: VPBank mở rộng phương thức chuyển tiền cho khách hàng
VPBank nâng cấp toàn diện tính năng chuyển tiền quốc tế trên VPBank NEO, mang đến trải nghiệm linh hoạt, cá nhân hóa cho khách hàng. Trước đây, việc chuyển tiền đi du học hay thanh toán các chi phí hoặc chuyển trợ cấp, định cư cho thân nhân ở nước ngoài khá phức tạp và nhiều thủ tục, thì nay chỉ cần một thiết bị di động có cài ứng dụng VPBank NEO, khách hàng đã có thể thực hiện giao dịch quốc tế an toàn, nhanh chóng và hoàn toàn chủ động.