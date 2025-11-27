Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 27/11/2025 15:33 GMT+7

TP.HCM cam kết cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và phát triển

Tường Thụy Thứ năm, ngày 27/11/2025 15:33 GMT+7
Hội thảo Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc hôm nay tại TP.HCM hướng tới kỷ nguyên hợp tác mới trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và TP.HCM cam kết cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và phát triển.
Là một phần trong Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 từ 25 đến 30/11 tại TP.HCM với khoảng 1.500 đại biểu quốc tế và trong nước tham dự, hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc hôm nay 27/11 thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu và doanh nghiệp hai nước. Sự kiện đánh dấu cam kết mạnh mẽ của TP.HCM trong việc tăng cường hợp tác kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, khẳng định TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, đóng góp gần 25% GDP cả nước và là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số với việc thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (HCMC C4IR) vào tháng 9/2024.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động. Ảnh: Tường Thụy

Ông Hà nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc đã có những bước tiến ấn tượng, với kim ngạch thương mại song phương đạt gần 180 tỷ USD năm 2023. TP.HCM hiện là địa phương hàng đầu thu hút đầu tư từ Trung Quốc, với hơn 800 dự án và tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực then chốt: Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, sản xuất thông minh và công nghiệp hỗ trợ, logistics và thương mại điện tử, năng lượng tái tạo và công nghệ xanh.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố nêu rõ những cơ hội hợp tác mới trong kỷ nguyên số, bao gồm chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, trong đó có hợp tác phát triển AI, dữ liệu lớn (big data), Internet vạn vật (IoT) để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Cơ hội hợp tác mới cũng có trong quá trình phát triển “siêu đô thị” (TP.HCM) đổi mới sáng tạo, tạo không gian lý tưởng cho hợp tác công nghệ Việt - Trung.

Trong lĩnh vực tài chính là các cơ hội hợp tác phát triển các sản phẩm tài chính số, thanh toán không tiền mặt và tài chính xanh.

Hội thảo Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc ngày 27/11/2025 tại TP.HCM. Ảnh: Tường Thụy

Đại diện TP.HCM, ông Nguyễn Lộc Hà cam kết thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và phát triển.

Thứ hai, TP.HCM sẽ đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực công nghệ, phục vụ nhu cầu phát triển của doanh nghiệp hai nước.

Thứ ba, xây dựng các cơ chế hợp tác đặc biệt, tạo cầu nối cho doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận thị trường ASEAN thông qua TP.HCM.

Thứ tư, sẽ thúc đẩy hợp tác trong phát triển bền vững, kinh tế xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định: “TP.HCM, với vai trò đầu tàu kinh tế của Việt Nam, sẵn sàng là cầu nối tin cậy, là đối tác chiến lược của các doanh nghiệp Trung Quốc trong hành trình chinh phục thị trường khu vực và toàn cầu”.

