



TP.HCM đề nghị Đồng Nai đồng bộ điều chỉnh phân làn quốc lộ 51, để tăng cường an toàn giao thông. Ảnh: CH

Ngày 21/11, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị điều chỉnh phân làn đường trên tuyến quốc lộ 51 nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên toàn tuyến.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đơn vị này đã triển khai tổ chức điều chỉnh phân làn đường trên quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn TP.HCM từ ngày 17 đến 19/11.

Qua hai ngày triển khai, Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá tình hình giao thông trên tuyến đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc điều chỉnh đã giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông nhờ tách biệt rõ ràng làn đường dành cho xe ô tô (như xe tải, xe container) với làn đường dành cho xe mô tô, xe 2 và 3 bánh. Đồng thời, khả năng thông hành trên tuyến cũng được tăng lên.

Theo ghi nhận, phương án mới đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá tích cực của người dân trên mạng xã hội.

Phương án tổ chức giao thông trên quốc lộ 51 đoạn qua TP.HCM được điều chỉnh cụ thể như sau: 2 làn đường bên trái (sát dải phân cách tim đường), dành cho tất cả các loại xe ô tô lưu thông.

Làn đường thứ ba, dành cho xe ô tô con, xe ô tô khách dưới 30 chỗ lưu thông.

Làn đường bên phải ngoài cùng, dành cho xe 2, 3 bánh và xe mô tô lưu thông.

Lắp đặt dải phân cách bên (khoảng 50m tại các giao lộ) để ngăn cách phần đường dành cho xe ô tô và xe mô tô.

Đặc biệt, tại khu vực giao lộ, ba làn đường dành cho xe ô tô được lắp đặt biển báo R.411 "Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo" với quy định, hai làn bên trái, chỉ được đi thẳng. Làn đường thứ ba, được phép rẽ trái, quay đầu và rẽ phải.

Để đảm bảo tổ chức giao thông đồng bộ, liên tục và thuận lợi cho người dân khi lưu thông giữa hai địa phương, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai nghiên cứu và điều chỉnh phân làn đường trên quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, tương tự như phương án TP.HCM đã tổ chức.

Sở Xây dựng TP.HCM bày tỏ mong muốn sớm nhận được sự hỗ trợ từ Đồng Nai để tạo điều kiện thuận lợi, an toàn và thông suốt cho nhân dân trên toàn tuyến quốc lộ 51.