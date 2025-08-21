TP.HCM: Gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm về thủy lợi, đê điều

Vẫn còn nhiều vụ lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã trên địa bàn khu vực 2 Thành phố; Trung tâm Đầu tư khai thác Thủy lợi và Nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Bình Dương “về việc tăng cường quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thủy lợi và đê điều”

Theo Sở này, trong các năm qua, trên địa bàn khu vực 2 TP.HCM vẫn còn xảy ra trường hợp xây dựng công trình, sử dụng đất trái phép trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, bãi sông.

Nhiều khu vực hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch...TP.HCM vẫn bị lấn chiếm. Ảnh: D.B

Qua đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các phường, xã trên địa bàn khu vực 2; Trung tâm Đầu tư khai thác Thủy lợi và Nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, bảo vệ hành lang và nâng cao hiệu quả của công trình…

Cụ thể, đối với Trung tâm Đầu tư khai thác Thủy lợi và Nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Bình Dương, Sở NN&MT yêu cầu tăng cường quản lý công trình thủy lợi, đê điều, đất trong hành lang bảo vệ đê điều; phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình; ngăn chặn các công trình xây dựng trái phép trên đất hành lang bảo vệ an toàn công trình; thực hiện đầy đủ trách nhiệm ngăn chặn, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Rà soát, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của công trình thủy lợi, thống kê các nguồn nước thải đấu nối vào công trình thủy lợi; tăng cường kiểm tra phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm gây ô nhiễm chất lượng nước trong công trình thủy lợi…

Gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu xảy ra vi phạm

Đối với UBND các phường, xã liên quan, Sở NN&MT yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện hành vi lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều, bãi sông; kịp thời ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh.

Đặc biệt, xử lý nghiêm, kiên quyết, dứt điểm từng vụ vi phạm; gắn trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị trong việc để xảy ra các vụ vi phạm và kết quả xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều, bãi sông trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công trình thủy lợi, đê điều tuân thủ nghiêm các quy định liên quan đến việc cấp phép đối với các hoạt động phải được cấp phép theo quy định của pháp luật về thủy lợi, đê điều và giám sát việc thực hiện bảo đảm đúng quy định.

Triển khai các giải pháp, tổ chức thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của các khu đô thị, khu dân cư tập trung; nước thải từ các làng nghề, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý rà soát kỹ hồ sơ đất đai, xây dựng liền kề khu vực có công trình thủy lợi, đê điều để cập nhật hành lang bảo vệ an toàn công trình.

Tổ chức lấy ý kiến thỏa thuận ký xác nhận liên danh với các đơn vị quản lý khai thác công trình nhằm hạn chế việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng chồng lấn với ranh công trình thủy lợi, đê điều.

Riêng Ủy ban nhân dân phường Bến Cát và xã Thanh An, Sở NN&MT yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm các trường hợp lấn, chiếm đất trong phạm vi bảo vệ hồ Từ Vân và hồ Cần Nôm; báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường chậm nhất ngày 28/8/2025 để tổng hợp, báo cáo UBND TP chuẩn bị cho công tác bàn giao, sáp nhập giai đoạn 2.

Sở NN&MT cũng giao Chi cục Thủy lợi làm đầu mối tiếp nhận báo cáo, hướng dẫn giải quyết sự cố vi phạm, báo cáo ngay Sở đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng để xử lý kịp thời, tránh để xảy ra thiệt hại.