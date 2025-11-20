TP.HCM kiểm tra 180 tiệm vàng

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, cho biết Chi cục Quản lý thị trường Thành phố vừa ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề vàng năm 2025 trong tháng 11 này.

Theo đó, lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm tra 180 điểm kinh doanh vàng tại TP.HCM.

Cơ quan chức năng tập trung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh vàng; về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; về nhãn hàng hóa; về sở hữu công nghiệp; về thương mại điện tử và về niêm yết giá.

Cơ quan chức năng tại TP.HCM sẽ kiểm tra 180 điểm kinh doanh vàng. Ảnh: Hồng Phúc

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cũng cho biết ngoài vàng, cao điểm cuối năm, sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là trong dịp lễ Tết nhằm kịp thời phát hiện và xử lý thật nghiêm các sai phạm, nhất là những sai phạm có tính phổ biến trong sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, chú trọng kiểm tra, xử lý các sai phạm tại các địa bàn trọng điểm và trong các ngành hàng thiết yếu như xăng dầu, phân bón; các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá (nhất là thuốc lá thế hệ mới); thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, hàng thời trang, hàng điện tử…

Cơ quan chức năng tập trung kiểm soát hàng hóa kinh doanh trên môi trường online như sàn thương mại điện tử, website, các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo; kiểm tra chất lượng hàng hóa, việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm.

Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM cũng sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề yến năm 2025. Ảnh: Hồng Phúc

Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM cũng sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề sữa, yến năm 2025.

Cụ thể, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh; niêm yết giá; kiểm tra quy định về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra hàng hóa, việc chấp hành pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; các quy định về chất lượng hàng hóa; nhãn hàng hóa; về điều kiện an toàn thực phẩm; về thương mại điện tử...

Song song đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh và hướng dẫn, khuyến cáo người tiêu dùng trong việc chỉ lựa chọn mua, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, có nhãn hàng hóa theo quy định và thực hiện tố giác khi phát hiện có sản phẩm vi phạm lưu thông trên thị trường.