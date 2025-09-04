Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 04/09/2025 15:03 GMT+7

TP.HCM kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2025

Hoàng Hưng Thứ năm, ngày 04/09/2025 15:03 GMT+7
Mục đích của việc kiểm tra, nhằm nắm bắt tình hình triển khai công tác thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn TP.HCM trong năm 2025.
Ngày 4/9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ đã ra quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2025 trên địa bàn TP.HCM. Theo UBND TP.HCM, việc kiểm tra, điều tra, khảo sát là để nắm bắt tình hình triển khai công tác thi hành pháp luật và tình hình thực thi luật pháp, thuộc phạm vi quản lý của các địa phương, cơ quan…

Trọng tâm là theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2025 trên địa bàn TP.HCM. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, điều tra, khảo sát sẽ ghi nhận những khó khăn, vướng mắc… Qua đó, đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo.

UBND TP.HCM tại cuộc họp bàn về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2025. Ảnh: T.L

Đồng thời, xử lý những bất cập trong việc thi hành pháp luật nói chung. Trong đó, có các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2025 trên địa bàn TP.HCM.

Kiểm tra, điều tra, khảo sát sẽ mở tới việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Cụ thể: Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; việc bảo đảm các điều kiện về biên chế, kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; công tác phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Mặt khác, kiểm tra, điều tra, khảo sát cũng tìm hiểu tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ. Ảnh: T.L

Đặc biệt, UBND TP.HCM cũng chỉ đạo kiểm tra, điều tra, khảo sát hàng loạt lĩnh vực liên quan quan đến việc thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; bảo vệ môi trường biển, hải đảo; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Tình hình thi hành pháp luật về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy; chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh hậu COVID-19 …

Việc kiểm tra, điều tra, khảo sát được thực hiện bằng phương thức: Các cơ quan được giao chủ trì theo dõi tình hình thi hành pháp luật tự tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát trong phạm vi, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. Sau đó, báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND TP (thông qua Sở Tư pháp).

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Thới. Ảnh: T.L

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, về phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; bảo vệ môi trường biển, hải đảo; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn Thành phố.

Giao Sở Nội vụ và Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực an sinh xã hội, phạm vi là tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh hậu COVID-19 trên địa bàn TP.

Đối với Công an TP.HCM, UBND TP chỉ đạo phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

