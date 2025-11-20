TP.HCM sắp khởi công, khánh thành loạt dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng





Khu vực cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đi qua, chuẩn bị khởi công giai đoạn 1. Ảnh: CH

Ngày 20/11, UBND TP.HCM đã có ý kiến chỉ đạo các chủ đầu tư và cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án quy mô lớn, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả.

Đường nối cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây sắp khởi công. Ảnh: KS

Cụ thể, danh mục các dự án, công trình có quy mô lớn và ý nghĩa chiến lược đăng ký khởi công, khánh thành dịp này tập trung vào hạ tầng giao thông và cải tạo đô thị: Tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM (đoạn Bến Thành - Tham Lương).

Vành đai 2 TP.HCM, khởi công hai dự án thành phần 1 (đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp) và Dự án thành phần 2 (đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng).

Dự án thành phần 2 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1). Xây dựng cầu đường Nguyễn Khoái (nối quận 1, quận 4 và quận 7 cũ).

Thông xe kỹ thuật tuyến Vành đai 3 TP.HCM (đoạn 30,5 km trên địa bàn các phường Long Trường, Long Phước, Long Bình).

Dự án cải tạo đô thị, dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi, quận 8 (cũ). Dự án xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên.

TP.HCM cũng sẽ khởi công, khánh thành 7 công trình thuộc nhóm B, tập trung chủ yếu vào nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và giáo dục, xây dựng Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2 và Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.

Nâng cấp trường THPT Trần Văn Giàu. Xây dựng mới Trung tâm Chuyên sâu bệnh nhiệt đới (Khối 4B) Bệnh viện Nhi đồng 1. Nâng cấp Bệnh viện Nhân Ái (giai đoạn 2). Mua sắm trang thiết bị y tế cho Khối Ngoại Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2).

Hai công trình nhóm C cũng nằm trong danh mục này là Xây dựng Công viên Thạnh Lộc và Xây dựng cầu Kênh Ngang số 1 trên đường Hoài Thanh, phường Phú Định.

UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị.

Các đơn vị cấp cơ sở, bao gồm UBND phường, xã và Công an TP.HCM, được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và kiểm soát tình hình xung quanh khu vực sự kiện. Công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị quanh các công trình cũng được triển khai đồng bộ.