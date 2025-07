TP.HCM sau sáp nhập dự toán thu ngân sách năm 2025 đạt con số "khủng" nhất nước, 697.395 tỷ đồng

Cụ thể, Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 2/7/2025, gửi HĐND TP.HCM, với nội dung: Dự toán thu ngân sách năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao ngày 27/6/2025.

Theo đó, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP năm 2025 sau sắp xếp là 671.570 tỷ đồng. Trong đó, dự toán thu dầu thô là 49.000 tỷ đồng; dự toán thu xuất nhập khẩu là 169.700 tỷ đồng và dự toán thu ngân sách nhà nước nội địa là 452.870 tỷ đồng.

Ngày 24/7/2025, tại kỳ họp thư 2 HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP.HCM đã có tờ trình dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025 với số thu "khủng" nhất nước... 697.395 tỷ đồng. Ảnh: Dũng Lò Than

Tuy nhiên, thực tế, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM năm 2025, sau sắp xếp, vượt con số mà Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM sau sắp xếp là 697.395 tỷ đồng (bằng 32,7% tổng dự toán thu cả nước năm 2025 (2.132.226 tỷ đồng). Đây là con số dự toán thu ngân sách lớn nhất nước so với số thu tại các địa phương khác.

Trong đó, TP.HCM trước sắp xếp là 520.425 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 74,6%); tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 102.650 tỷ đồng (14,7%) và tỉnh Bình Dương là 74.320 tỷ đồng (10,7%).

Được biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.HCM thực hiện 6 tháng đầu năm 2025 là 371.978 tỷ đồng, đạt 55,4% (371.978 tỷ đồng/671.570 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 53,4% (371.978 tỷ đồng/697.059 tỷ đồng) so với dự toán HĐND TP giao.

"Siêu đô thị" TP.HCM sau sáp nhập mở rộng không gian phát triển từ tỉnh Bình Dương (cũ). Ảnh: D.L.T

Trong 6 tháng đầu năm 2025, mặc dù thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn các khoản thu ngân sách theo các văn bản do Trung ương ban hành (bao gồm: Gia hạn thời hiệu nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2025; giảm thuế bảo vệ môi trường, giảm thuế giá trị gia tăng, giảm tiền thuê đất) nhưng tình hình ngân sách nhà nước phần nội địa trên địa bàn TP.HCM 6 tháng đầu năm 2025 cơ bản đạt và vượt tiến độ dự toán giao.

Tổ hợp lọc hóa dầu miền Nam (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu (cũ). Ảnh: D.L.T

Bên cạnh kết quả thu ngân sách nhà nước nội địa 6 tháng đầu năm 2025 tích cực nêu trên vẫn còn một số khoản thu đạt thấp do với dự toán giao như: Thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 23% (11.790 tỷ đồng/51.255 tỷ đồng) so với dự toán; thu tiền thuê đất 34,9% (3.911 tỷ đồng/11.203 tỷ đồng) so với dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường chỉ đạt 28,6% (5.054 tỷ đồng/17.650 tỷ đồng) so với dự toán ...

Thời gian tới, UBND TP.HCM sẽ lên phương án dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách của TP năm 2025 sau khi sắp xếp trên nguyên tắc:

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP sau sắp xếp được cộng gộp dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn của từng tỉnh, thành phố trước sắp xếp đã được HĐND tỉnh, thành phố trước sắp xếp quyết nghị. Và, bổ sung thêm dự toán thu viện trợ năm 2025 là 335,9 tỷ đồng.