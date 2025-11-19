Trần Thị Mỹ Linh mang quốc phục “Bạch liên đăng” đến Miss Environment International 2025

Bộ quốc phục “Bạch liên đăng” mang vẻ đẹp thuần khiết của hoa sen trắng, đồng thời để lại dấu ấn mạnh mẽ ngay trong hành trình nhập cuộc tại Miss Environment International 2025 của đại diện Việt Nam Trần Thị Mỹ Linh.

Lấy cảm hứng từ hoa sen trắng biểu tượng của sự tinh khôi và sức sống bền bỉ của người Việt, “Bạch liên đăng” được thiết kế như một đóa sen đang tỏa sáng giữa mặt nước.

Người đẹp Trần Thị Mỹ Linh mang đến cuộc thi Miss Environment International 2025 bộ quốc phục "Bạch liên đăng". Ảnh: C.H

Từng cánh sen được dựng phom lớn, đính kết tỉ mỉ để phản chiếu ánh sáng lấp lánh như chiếc đèn sen lung linh trong lễ hội truyền thống. Phần sắc xanh, trắng chủ đạo thể hiện thông điệp môi trường trong lành, sự thanh cao và vẻ đẹp thuần Việt mà Mỹ Linh muốn mang đến đấu trường quốc tế.

Bộ trang phục không chỉ là nét đẹp thị giác mà còn mang theo tâm niệm gìn giữ những giá trị thuần khiết để lan tỏa sự tốt đẹp đến cộng đồng.

Ngay từ khi đặt chân vào cuộc thi, Trần Thị Mỹ Linh nhanh chóng chiếm được thiện cảm nhờ nụ cười rạng rỡ và thái độ hòa nhã. Cô chủ động làm quen với thí sinh các nước, hỗ trợ mọi người trong những hoạt động đầu tiên và giữ phong cách giao tiếp nhẹ nhàng, lịch thiệp.

Từng khoảnh khắc của Mỹ Linh đều để lại ấn tượng về một đại diện Việt Nam thân thiện, tự tin và dễ hòa nhập, đúng tinh thần của một Hoa hậu Môi trường.

Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2025 Trần Thị Mỹ Linh (bìa trái) nhanh chóng hòa nhập với các thí sinh quốc tế

Sự chuyên nghiệp của cô trong các buổi meeting, sự chỉn chu trong hình ảnh và tinh thần cầu thị trong mọi hoạt động giúp đại diện Việt Nam trở thành một trong những thí sinh nổi bật ngay từ giai đoạn khởi động. Nhiều thí sinh quốc tế nhận xét Mỹ Linh là cô gái “ấm áp, dễ thương và rất cởi mở”, cho thấy sức hút tự nhiên của người đẹp Việt Nam.

Với “Bạch liên đăng”, bộ quốc phục mang thông điệp rõ ràng và tinh thần văn hóa Việt sâu sắc, cùng hình ảnh đẹp trong những ngày đầu nhập cuộc, Trần Thị Mỹ Linh đang nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn mạnh tại Miss Environment International 2025.

Năm nay có khoảng 50 người đẹp tham dự cuộc thi Miss Environment International 2025 diễn ra từ ngày 16-24/11 tại Philippines.

Trần Thị Mỹ Linh - người đẹp 19 tuổi đến từ quê hương Đắk Nông, hiện đang là sinh viên năm nhất Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2025 giữa năm nay. Người đẹp cũng từng đoạt các thứ hạng cao tại các sân chơi sắc đẹp trước đó như: Top 5 nữ sinh thanh lịch 2024; Top 10 Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long 2024 và giải phụ "Người đẹp được yêu thích nhất".