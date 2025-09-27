Tràng An: Di sản ngàn năm hé lộ bằng chứng xung đột cổ xưa nhất Đông Nam Á

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng cho biết, hội nghị là dịp khẳng định cam kết của tỉnh trong công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời giới thiệu những kết quả nổi bật, đặc biệt là nghiên cứu mới về người tiền sử có niên đại trên 12.000 năm và bằng chứng về cư dân hậu kỷ Pleistocene tại Tràng An.

Ông Trần Song Tùng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: VT

Hội nghị Quốc tế về công tác nghiên cứu khoa học gắn với quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An tại Ninh Bình. Ảnh: VT

Phát hiện chấn động tại hang Thung Bình 1 ở Ninh Bình

Quá trình nghiên cứu khảo cổ học gần 10 năm tại hang Thung Bình 1 (Tràng An) đã mang lại "phát hiện chấn động", theo Tiến sĩ Ryan John Rabett (Đại học Queen’s Belfast, Anh), Giám đốc dự án.

Tiến sĩ Ryan John Rabett, chuyên gia Khảo cổ học, Đại học Queen’s Belfast. Ảnh: V T

Các nhà khoa học đã tìm thấy một bộ xương người gần như nguyên vẹn, được bảo tồn tốt. Niên đại carbon phóng xạ xác định bộ xương thuộc giai đoạn cuối kỷ Băng hà, cách đây 12.000 – 12.500 năm.

Qua phân tích cho thấy đây là một người đàn ông khoảng 35 tuổi khi mất. Đặc biệt, ở vùng cổ có dấu vết vết thương do một mũi lao đầu nhọn bằng thạch anh đâm xuyên.

Các nhà khoa học khai quật tại hang Thung Bình 1, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: CTV

Còn tiến sĩ Christopher Mark Stimpson nhận định đây là bằng chứng cổ xưa nhất về xung đột giữa các nhóm người tiền sử tại khu vực Đông Nam Á lục địa.

Đồng thời, nhóm nghiên cứu còn trích xuất và giải mã thành công DNA ty thể từ bộ xương, một "thành tựu hiếm có" trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, mở ra triển vọng nghiên cứu sâu hơn về sự tiến hóa, di cư và thích ứng của người hiện đại trong khu vực.

Đây là bộ xương người cổ xưa nhất từng được phát hiện tại Việt Nam. Ảnh: V T

Những phát hiện này đã được công bố trên Kỷ yếu của Hội Hoàng gia Anh (Royal Society B) và thu hút sự quan tâm rộng rãi của hơn 500 hãng tin, tạp chí khoa học quốc tế.

Tràng An, "Bảo tàng sống" của lịch sử nhân loại

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh các kết quả nghiên cứu đã làm sáng tỏ bức tranh về một không gian sống liên tục hơn 30.000 năm, khẳng định Tràng An là một “bảo tàng sống” về sự tiến hóa tự nhiên và văn hóa nhân loại.

Ông Phạm Quang Ngọc-Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: V T

Kết quả này củng cố tính toàn vẹn và giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản, làm sáng tỏ mối liên hệ giữa thiên nhiên và con người qua hàng chục nghìn năm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: VT

Đây cũng là cơ sở vững chắc để xây dựng các sản phẩm du lịch có chiều sâu văn hoá tại Tràng An. Các kết quả nghiên cứu khoa học sẽ từng bước được ứng dụng hiệu quả vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.