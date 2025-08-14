Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bạn đọc
Thứ năm, ngày 14/08/2025 08:51 GMT+7

Trình tự, thủ tục chuyển đất vườn sang đất ở năm 2025 theo quy định mới nhất

+ aA -
Việt Sáng Thứ năm, ngày 14/08/2025 08:51 GMT+7
Theo luật sư, Điều 227, Luật Đất đai 2024 nêu rõ trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Trong khi chuyển, người dân phải chú ý đến điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Bạn đọc hỏi về trình tự, thủ tục chuyển đất vườn sang đất ở năm 2025

Chuyển đất vườn thành đất ở là một nhu cầu thực tế và phổ biến, nhất là tại vùng ven đô thị và nông thôn.

Từ khi Luật Đất đai 2024 tôi muốn hỏi trình tự, thủ tục để chuyển đất vườn sang đất ở thế nào?

Bạn đọc Hoàng Xuân Thái (Nghệ An) hỏi.

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết, Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực nêu rõ trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Trong khi chuyển, người dân cũng phải chú ý đến điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở.

Luật Đất đai 2024 không phân loại riêng “đất vườn”, mà xem đây là nhóm đất nông nghiệp gồm đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm.

Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết, Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực nêu rõ trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Trong khi chuyển, người dân cũng phải chú ý đến điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở. Ảnh: Trung Nguyên.

Điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở theo quy định mới nhất gồm những gì?

1. Phù hợp với quy hoạch:

Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 quy định căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

- Đối với danh mục các công trình, dự án dự kiến thực hiện trong năm; dự án bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (nếu có); diện tích đất để đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án thu hồi đất trong năm, dự án tái định cư, đất sản xuất dự kiến bồi thường cho người có đất thu hồi thì căn cứ vào:

Kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được phê duyệt và quyết định đầu tư hoặc;

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời cùng quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc;

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc;

Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

- Còn đối với dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm thì căn cứ vào:

Quyết định đầu tư theo quy định về đầu tư công hoặc;

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời cùng quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc;

Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

- Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư hoặc trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở hoặc đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở: Xét theo quy hoạch sử dụng đất cấp huyện/quy hoạch chung/quy hoạch phân khu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phải được cơ quan chức năng cho phép:

Điều 121 Luật Đất đai 2024 quy định rõ các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, bao gồm:

Một là: Chuyển đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp.

Hai là: Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Ba là: Chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung khi thực hiện dự án chăn nuôi tập trung quy mô lớn.

Bốn là: Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Năm là: Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Sáu là: Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Bảy là: Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ.

Như vậy, muốn chuyển đất vườn thành đất ở phải được cơ quan chức năng cho phép.

Trình tự, thủ tục chuyển đất vườn sang đất ở năm 2025 theo quy định mới nhất

Theo quy định tại Điều 227 Luật Đất đai 2024, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện như sau:

1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

2. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra các điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm quy định thì hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung hồ sơ và nộp lại cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai.

3. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai có trách nhiệm sau đây:

Đối với trường hợp áp dụng giá đất trong bảng giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất;

Đối với trường hợp xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; tổ chức việc xác định giá đất, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

4. Người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì cơ quan thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho người sử dụng đất.

5. Cơ quan có chức năng quản lý đất đai ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất; chuyển hồ sơ đến tổ chức đăng ký đất đai hoặc chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai để thực hiện việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất.

6. Trường hợp thực hiện nhận chuyển quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất thì được thực hiện thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Điều này.

Tham khảo thêm

Điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở năm 2025 theo quy định mới nhất người dân cần biết

Điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở năm 2025 theo quy định mới nhất người dân cần biết

Đấu giá đất ở Đồng Hới: Có lô được trả hơn 73 triệu đồng/m², cao gấp 3,7 lần giá khởi điểm

Đấu giá đất ở Đồng Hới: Có lô được trả hơn 73 triệu đồng/m², cao gấp 3,7 lần giá khởi điểm

Điều kiện phân lô, tách thửa đất ở và đất nông nghiệp mới nhất tại Huế

Điều kiện phân lô, tách thửa đất ở và đất nông nghiệp mới nhất tại Huế

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

Từ ngày 1/7/2025, theo Quyết định 759/QĐ-TTg và các Thông tư hướng dẫn mới, Phòng Kinh tế cấp xã sẽ đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng trong các lĩnh vực xây dựng, công thương, nông nghiệp môi trường và tài chính kế hoạch. Các quy định này cụ thể hóa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tăng tính chủ động, phân quyền, phân cấp rõ ràng cho cấp xã.

Điều kiện chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mới nhất năm 2025

Bạn đọc
Điều kiện chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mới nhất năm 2025

Trao học bổng trị giá hơn 2 tỷ đồng cho học sinh ở Ninh Bình

Nhân ái
Trao học bổng trị giá hơn 2 tỷ đồng cho học sinh ở Ninh Bình

Nghi án vợ đâm chết chồng ở Phú Thọ: Góc nhìn pháp lý

Bạn đọc
Nghi án vợ đâm chết chồng ở Phú Thọ: Góc nhìn pháp lý

Biển báo giới hạn 30 km/h ở Hội An, người dân than phiền bị gây khó

Bạn đọc
Biển báo giới hạn 30 km/h ở Hội An, người dân than phiền bị gây khó

Đọc thêm

'Quốc bảo' Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm
Văn hóa - Giải trí

"Quốc bảo" Lee Young Ae trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên Lee Young Ae đánh dấu sự trở lại truyền hình bằng vai diễn Kang Eunsoo trong phim “Eunsoo’s Good Day".

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng
Thế giới

Báo Anh: Ông Zelensky thách thức ông Trump ngay trước cuộc gặp tại Nhà Trắng

Thế giới

Theo bình luận của tờ báo Anh Daily Mail, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài phút sau khi ông Trump đưa ra các điều kiện hòa bình - mở màn cho một cuộc đối đầu khác tại Nhà Trắng ngay trước hội nghị thưởng đỉnh của Mỹ với Châu Âu về Ukraine.

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới
Thể thao

Rời Becamex TP.HCM, Hà Đức Chinh chính thức có bến đỗ mới

Thể thao

Do không tìm được phong độ tại Becamex.TP.HCM, tiền đạo Hà Đức Chinh đã quyết định chuyển đến đầu quân cho 1 đội bóng tại phía Bắc. Mới đây, fanpage chính thức của Bắc Ninh FC đã công bố bản hợp đồng mang tên Hà Đức Chinh.

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá
Gia đình

Loại rau có canxi gấp đôi đậu nành, gấp 7 lần thịt gà, ăn nhiều tốt tim, khỏe xương, làm món này ngon quá

Gia đình

Loại rau dân dã này bán đầy chợ, giá rẻ, hương vị thơm ngon, giàu các loại vitamin, chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cholesterol, tốt cho tim mạch.

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới
Kinh tế

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

Kinh tế

Trong vòng chưa tới 2 giờ, ô tô từ TP.HCM sẽ có thể đến khu vực Vũng Tàu, nếu đi theo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tránh được Quốc lộ 51 từ lâu đã quá tải.

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang
Nhà nông

Chỉ số kinh tế này ở Cần Thơ bất ngờ tăng vọt, sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang

Nhà nông

Các doanh nghiệp tại Cần Thơ tích cực mở rộng, khai thác các thị trường mới, đồng thời tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu để giúp nâng cao giá trị hàng xuất khẩu.

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh
Tin tức

Tổng Bí thư: Cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh

Tin tức

Chia sẻ với các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, cả Quân đội và Công an đều được tổ chức lại theo hướng tinh, gọn, mạnh; thế trận quốc phòng, an ninh được bố trí phù hợp với không gian phát triển mới của đất nước...

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?
Đông Tây - Kim Cổ

Phi tần nhà Thanh sợ nhất thái giám làm điều gì sau khi được hoàng đế sủng hạnh?

Đông Tây - Kim Cổ

Sau khi được Hoàng đế sủng hạnh, nhiều phi tần nhà Thanh không mừng rỡ mà trái lại luôn thấp thỏm lo âu. Nỗi sợ lớn nhất của họ chính là thủ tục do thái giám phòng Kính sự thực hiện, đó là gì?

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành
Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM sắp được khởi công, khánh thành

Chuyển động Sài Gòn

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, TP.HCM sẽ khánh thành và khởi công hàng loạt công trình, dự án giao thông trọng điểm vào sáng 19/8.

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đột phá thể chế, mở đường cho chiến lược quốc gia (Bài 3)
Đại đoàn kết dân tộc

Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước? - Đột phá thể chế, mở đường cho chiến lược quốc gia (Bài 3)

Đại đoàn kết dân tộc

80 năm sau ngày lịch sử 2/9/1945, tinh thần của bản Tuyên ngôn Độc lập không chỉ thôi thúc người Việt trong nước mà còn lay động hàng triệu trái tim Việt kiều khắp năm châu. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam cần một cơ chế đột phá để thu hút nhân tài, biến trí tuệ kiều bào thành nguồn nội lực.

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an
Chuyển động Sài Gòn

86 phường, xã ở TP.HCM được đăng ký xe trực tuyến, không cần mang xe đến trụ sở công an

Chuyển động Sài Gòn

Từ nay, người dân TP.HCM có thể đăng ký xe máy, ô tô (đến 8 chỗ) trực tuyến toàn trình tại 86 phường, xã mà không cần mang xe đến trụ sở công an để kiểm tra.

Bộ Công an khen thưởng “nóng” cho Công an xã vùng biên giới Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi
Tin tức

Bộ Công an khen thưởng “nóng” cho Công an xã vùng biên giới Bờ Y tỉnh Quảng Ngãi

Tin tức

Công an xã vùng biên giới Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Công an khen thưởng đột xuất, vì có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm.

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn
Pháp luật

Một phụ nữ ở Đắk Lắk tông người bán vé số rồi bỏ trốn

Pháp luật

Sau khi tông người bán vé số trên tỉnh lộ 9 (xã Krông Pắc, Đắk Lắk) khiến nạn nhân đa chấn thương, một phụ nữ đi xe đạp điện đã bỏ mặc rồi rời khỏi hiện trường.

Năm mẹo giúp cải thiện sự tập trung, tâm trạng và khả năng phục hồi tinh thần
Xã hội

Năm mẹo giúp cải thiện sự tập trung, tâm trạng và khả năng phục hồi tinh thần

Xã hội

Bạn có bao giờ cảm thấy não bộ liên tục bị ngập tràn thông tin không? Bộ não là tài sản quý giá nhất của cơ thể, là một cỗ máy hoạt động liên tục, tiếp nhận thông tin và thích nghi. Từ việc học tập, ghi nhớ đến việc ra quyết định và giải quyết vấn đề, bộ não xử lý một luồng thông tin khổng lồ liên tục mỗi ngày.

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên 'bứt phá' ngoạn mục sau một nhiệm kỳ
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên "bứt phá" ngoạn mục sau một nhiệm kỳ

Lai Châu Ngày Mới

Nằm ở vùng nông thôn Tây Bắc, 5 năm qua, Tân Uyên (Lai Châu) đã có sự “bứt phá” ngoạn mục trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thu nhập, đời sống của người dân trên địa bàn xã ngày càng cải thiện, nâng cao.

HR ASIA tiếp tục vinh danh Vietcombank tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025
Kinh tế

HR ASIA tiếp tục vinh danh Vietcombank tại tất cả các hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2025

Kinh tế

Ngày 14/8/2025, tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã vinh dự nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025” do HR Asia Magazine - Tạp chí nhân sự uy tín hàng đầu Châu Á trao tặng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietcombank được vinh danh tại sự kiện uy tín này.

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
Pháp luật

Truy tìm đối tượng có hành vi lừa đảo bằng chiêu hứa giúp tại ngoại rồi chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang truy tìm Hoàng Quốc Hùng, quê quán Bắc Ninh, hiện cư trú phường Dĩ An (TP.HCM) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kim Jong Kook chuẩn bị kết hôn, giữ kín danh tính cô dâu
Văn hóa - Giải trí

Kim Jong Kook chuẩn bị kết hôn, giữ kín danh tính cô dâu

Văn hóa - Giải trí

Nam ca sĩ Kim Jong Kook xác nhận chuẩn bị kết hôn tại Seoul, song danh tính cô dâu và chi tiết về lễ cưới vẫn được giữ kín.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII
Kinh tế

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đặt tên giàn khoan tự nâng PV Drilling VIII

Kinh tế

Ngày 18/8, tại cảng PTSC thuộc phường Rạch Dừa (TP.HCM), Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) tổ chức lễ đặt tên cho giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII và lễ gắn biển công trình chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xót xa cảnh bệnh nhân nằm hành lang, giường xếp trong phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Xã hội

Xót xa cảnh bệnh nhân nằm hành lang, giường xếp trong phòng bệnh ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Xã hội

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng rơi vào cảnh quá tải với số bệnh nhân tăng cao so với công suất thiết kế, thiếu giường điều trị buộc hàng trăm bệnh nhân phải nằm giường xếp, nằm dọc hành lang, gây nhiều khó khăn trong chăm sóc và điều trị.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Tự do viết từ hàng triệu tấm bằng Tổ quốc ghi công
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tự do viết từ hàng triệu tấm bằng Tổ quốc ghi công

Văn hóa - Giải trí

Tôi nghe tiếng bom qua lời kể của mẹ. Đó là những tiếng nổ rền tai kèm mấy cột khói cao lẫn bụi sau khi nhà sụp rồi cháy xém.

Cụ ông 81 tuổi phóng hỏa trung tâm dưỡng lão vì không được ra ngoài với bạn gái
Xã hội

Cụ ông 81 tuổi phóng hỏa trung tâm dưỡng lão vì không được ra ngoài với bạn gái

Xã hội

Một cụ ông bị cáo buộc phóng hỏa tại trung tâm dưỡng lão ở Kaki Bukit, Malaysia hồi cuối tuần qua, sau khi không được cho phép cùng bạn gái đi mua máy trợ thính.

R&D PVCFC chiến lược phát triển lõi, bệ phóng tăng trưởng dài hạn của DCM
Nhà nông

R&D PVCFC chiến lược phát triển lõi, bệ phóng tăng trưởng dài hạn của DCM

Nhà nông

Trong bối cảnh ngành phân bón bước vào chu kỳ cạnh tranh khốc liệt hơn, việc duy trì tăng trưởng bền vững đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ tối ưu vận hành mà còn phải đầu tư vào năng lực lõi – đặc biệt là nghiên cứu và phát triển (R&D). Với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Hose: DCM), R&D không phải là khẩu hiệu mà là chiến lược xuyên suốt.

Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%
Doanh nghiệp

Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%

Doanh nghiệp

6 tháng đầu năm 2025, sản lượng bò Úc của Hòa Phát tăng 115% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vị trí số một trên thị trường. Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng cả năm tăng hơn 50% so với 2024, duy trì tốc độ tăng trưởng 10 đến 20% mỗi năm và giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường.

Lý do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được “chọn mặt gửi vàng” tổ chức triển lãm quy mô nhất lịch sử
Tin tức

Lý do Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được “chọn mặt gửi vàng” tổ chức triển lãm quy mô nhất lịch sử

Tin tức

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) có quy mô Top 10 thế giới, tích hợp nhiều công trình lớn cùng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, là biểu tượng của một Việt Nam bứt phá, lại sở hữu vị trí đắc địa kế cận sân bay, tâm điểm của trung tâm mới phía Đông Bắc Thủ đô, do đó được chọn là không gian tổ chức chuỗi sự kiện quy mô lớn nhất lịch sử chào mừng 80 năm Quốc khánh.

VinBus khai trương tuyến buýt điện miễn phí E11 - phục vụ người dân tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô
Xã hội

VinBus khai trương tuyến buýt điện miễn phí E11 - phục vụ người dân tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô

Xã hội

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, VinBus chính thức đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác, giúp người dân dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Trung tâm Thủ đô. VinBus cũng tăng cường nhiều tuyến buýt điện phục vụ nhân dân và du khách tới Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) trong dịp Đại lễ 2/9.

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ
Pháp luật

Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng sau cuộc nhậu ở Phú Thọ

Pháp luật

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự người vợ là Hà Thị Lai Hạ để điều tra hành vi "Giết người".

Tưởng sắp biến mất giống chè búp tím quý hiếm, chị đẹp Phú Thọ quyết tâm trồng, còn biến thành sản phẩm 5 sao
Nhà nông

Tưởng sắp biến mất giống chè búp tím quý hiếm, chị đẹp Phú Thọ quyết tâm trồng, còn biến thành sản phẩm 5 sao

Nhà nông

Với sự sáng tạo cùng niềm đam mê và khát vọng, những nữ giám đốc khởi nghiệp từ chè ở tỉnh Phú Thọ đã góp phần quảng bá, giới thiệu, đưa đặc sản quê hương tới người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh và vươn ra thế giới.

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ quyết định của ông Zelensky khi họp với ông Trump ở Mỹ
Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine tiết lộ quyết định của ông Zelensky khi họp với ông Trump ở Mỹ

Thế giới

Ông Zelensky sẽ không chấp nhận các điều khoản hòa bình của ông Trump và sẽ làm mọi cách để phá hoại bất kỳ thỏa thuận nào, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov tuyên bố trên kênh Telegram của mình.

Danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ Từ Manh mất tích, bí ẩn đằng sau khối tài sản trị giá 2 tỷ NDT
Văn hóa - Giải trí

Danh họa Phạm Tăng và vợ trẻ Từ Manh mất tích, bí ẩn đằng sau khối tài sản trị giá 2 tỷ NDT

Văn hóa - Giải trí

Phạm Tăng, danh họa nổi tiếng Trung Quốc, cùng người vợ trẻ kém 50 tuổi là Từ Manh hiện mất tích không rõ tung tích.

Tin đọc nhiều

1

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

Ở Lạng Sơn có một nông dân đang giàu lên nhờ trồng loại cây ra hoa cản chả kịp, thơm khắp rừng

2

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Đối tác lớn e dè đặt hàng, doanh nghiệp Việt bắt đầu thấy ngấm đòn

3

Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng "cây tiền tỷ"

Một xã mới ở tỉnh Đắk Lắk trên treo sầu riêng, dưới xếp la liệt sầu riêng, cả xã có hơn 5.100ha trồng 'cây tiền tỷ'

4

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

Nhiệm vụ của Phòng kinh tế cấp xã, phường từ 1/7/2025

5

Con động vật đặc sản to dài, bự chảng này nuôi thành công ở Cà Mau, bán con giống hút hàng

Con động vật đặc sản to dài, bự chảng này nuôi thành công ở Cà Mau, bán con giống hút hàng