Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Giảm nghèo nông thôn
Thứ năm, ngày 04/09/2025 19:01 GMT+7

Trồng ba kích tím, trồng cây quế, nuôi hươu sao, các mô hình hết nghèo, làm giàu của nông dân Đông Giang ở Đà Nẵng

+ aA -
Viết Niệm Thứ năm, ngày 04/09/2025 19:01 GMT+7
Cách trung tâm xã Đông Giang, TP Đà Nẵng (huyện Đông Giang cũ, tỉnh Quảng Nam) chừng 3km, mô hình kinh tế trang trại tổng hợp vườn - rừng, trồng ba kích tím, trồng cây quế, nuôi hươu sao lấy nhung của anh BNướch Ngang (tổ dân phố A Duông) đang trở thành điển hình về giảm nghèo, vươn lên khá giàu, đang được tuyên truyền, nhân rộng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trong khu vườn rộng 1,5ha, những luống ba kích tím xanh tốt vươn mình dưới tán cây rừng. Xen kẽ là những hàng quế thẳng tắp, vài gốc cây ăn quả điểm xuyết như tô thêm màu xanh trù phú cho núi rừng Đông Giang.

Ngay gần đó, chuồng hươu sao với 10 con khỏe mạnh, hiền lành đang được nuôi để lấy nhung hai lần mỗi năm. Phía dưới chân đồi, một ao nước nhỏ được tận dụng nuôi thả vịt.

Mô hình “3 trong 1”-mô hình hay, mô hình mới tăng thu nhập trên vùng cao Đà Nẵng

Tất cả kết hợp thành một vòng tròn khép kín: rừng cho bóng mát, cây dược liệu và quế cho thu nhập lâu dài, hươu cho nhung giá trị cao, vịt và gia cầm bổ sung thực phẩm, tạo nên một mô hình sản xuất bền vững, ít rủi ro.

“Nhờ mô hình này mà gia đình mình thoát nghèo, cuộc sống đã khá lên nhiều. Chỉ tính riêng ba kích tím và nhung hươu, mỗi năm mình thu hơn 120 triệu đồng”, anh BNướch Ngang (tổ dân phố A Duông) vui vẻ chia sẻ. Hiện giá rễ ba kích tím khoảng 400.000 đồng/kg, nhung hươu gần 1,5 triệu đồng/lạng. Đây là những sản phẩm đặc sản có đầu ra ổn định, được thị trường ưa chuộng.

Anh BNướch Ngang, nông dân giỏi với mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, trồng cây ba kích tím, trồng quế, nuôi hươu sao lấy nhung ở xã Đông Giang, TP Đà Nẵng (huyện Đông Giang cũ, tỉnh Quảng Nam).

Nhớ lại năm 2018, khi huyện Đông Giang (cũ) có chủ trương khuyến khích phát triển vườn - rừng, anh Ngang mạnh dạn đăng ký tham gia và được Nhà nước hỗ trợ hơn 3.000 cây giống ba kích tím. “Lúc ấy, mình còn bỡ ngỡ, phải đi nhiều nơi học hỏi kỹ thuật, tìm cách chăm cây sao cho hợp thổ nhưỡng”, anh kể.

Bảy năm bền bỉ, thử nghiệm và điều chỉnh, anh đã thành công. Từ vài nghìn cây ban đầu, đến nay gia đình đã nhân rộng lên 18.000 cây, đồng thời vận động 61 hộ dân cùng tham gia. Toàn tổ dân phố A Duông hiện có khoảng 237.000 cây ba kích – trở thành vùng trồng lớn của xã.

Không chỉ dừng lại ở cây dược liệu, từ năm 2023, anh Ngang còn cùng bà con triển khai nuôi hươu sao lấy nhung. Đến nay, 10 hộ đã tham gia với tổng cộng 50 con hươu, được Nhà nước hỗ trợ con giống và một phần xây dựng chuồng trại. “Đất rừng rộng, cỏ nhiều, hươu dễ nuôi và ít bệnh. Đây là hướng đi bền vững cho người dân miền núi”, anh khẳng định.

Phát triển vùng trồng ba kích tím-một loại cây dược liệu quý dưới tán rừng là hướng đi của Đông Giang, TP Đà Nẵng trong thời gian tới.

Người “truyền lửa” cho cộng đồng, lan tỏa mô hình giảm nghèo hiệu quả

Điều đặc biệt là anh Ngang không giữ riêng cho mình kinh nghiệm mà còn tận tình hướng dẫn bà con. “Mình đi từng vườn, ghé từng nhà để chỉ bà con cách trồng ba kích, chăm sóc cây, chăm đàn hươu sao cho đúng. Có gì mình biết là mình chia sẻ hết”, anh cười hiền.

Nhờ sự hỗ trợ đó, nhiều hộ nghèo trong tổ đã vươn lên. Theo thống kê, đến nay hơn 50% hộ tham gia mô hình đã thoát nghèo, đời sống ổn định hơn. Anh dự định sắp tới sẽ vay thêm vốn để mở rộng quy mô chuồng trại, nâng cao chất lượng đàn hươu và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con.

Theo thống kê, đến nay hơn 50% hộ tham gia mô hình đã thoát nghèo, đời sống ổn định hơn.

Ông Coor Le, Chủ tịch UBND xã Đông Giang, TP Đà Nẵng đánh giá: “Anh BNướch Ngang là một trong những hộ tiên phong, biết phát huy thế mạnh của rừng và cây dược liệu để phát triển kinh tế bền vững. Mô hình của anh góp phần lan tỏa và tạo động lực để bà con cùng tham gia”.

Theo ông, xã Đông Giang đang tiếp nối tinh thần Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND của tỉnh Quảng Nam (cũ) về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2021-2025. Trong quy hoạch, xã sẽ phát triển vùng trồng dược liệu gồm ba kích, đẳng sâm, sâm bảy lá một hoa… gắn với việc xây dựng thương hiệu đặc trưng địa phương.

Bên cạnh đó, xã còn khuyến khích các nhóm hộ từ 2-3 gia đình cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tạo sự gắn kết để nhân rộng các mô hình thành công. “Thời gian tới, Đông Giang sẽ chú trọng kinh tế dưới tán rừng: nuôi heo cỏ, trồng quế, trồng sâm… vừa tạo sinh kế, vừa giữ rừng bền vững”, ông Coor Le nhấn mạnh.

Ông Coor Le, Chủ tịch UBND xã Đông Giang (bên trái) thăm mô hình sản xuất của người dân tại tổ A Duông.

Hướng tới giảm nghèo bền vững

Hiện Đông Giang còn 797 hộ nghèo, chiếm 31,3%. Mục tiêu của xã là đến cuối năm 2025 giảm tỷ lệ này xuống còn 24,7% (tương đương giảm 167 hộ). Việc phát triển các mô hình vườn - rừng, dược liệu, chăn nuôi dưới tán rừng chính là “chìa khóa” để thực hiện mục tiêu này.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã, để các mô hình phát huy hiệu quả bền vững, cần thêm sự đầu tư về hạ tầng, đặc biệt là giao thông nông thôn. “Có đường thì sản phẩm mới dễ tiêu thụ, bà con mới yên tâm mở rộng sản xuất”, ông Coor Le chia sẻ.

Những cánh rừng Đông Giang đang dần trở thành nguồn sống, nguồn thu nhập và là bệ phóng thoát nghèo cho người dân nơi đây. Câu chuyện của anh BNướch Ngang chỉ là một trong nhiều minh chứng rõ nét cho sự đổi thay từ nghị lực, sự đồng lòng của bà con và chính quyền địa phương.

Tham khảo thêm

Một loại cây ngoại lai, xuất xứ Ấn Độ, bán được lá, quả, sau 13 năm ra gỗ quý, trồng thành công ở Quảng Trị

Một loại cây ngoại lai, xuất xứ Ấn Độ, bán được lá, quả, sau 13 năm ra gỗ quý, trồng thành công ở Quảng Trị

Một nông dân ở Quảng Nam trồng la liệt cây gió bầu tạo trầm hương, trồng 1.000 cây dừa xiêm, cơ ngơi tiền tỷ

Một nông dân ở Quảng Nam trồng la liệt cây gió bầu tạo trầm hương, trồng 1.000 cây dừa xiêm, cơ ngơi tiền tỷ

Trồng loại cây thẳng tuột thơm lừng, bán từ vỏ đến lá, dân ở một huyện của Quảng Nam đổi đời

Trồng loại cây thẳng tuột thơm lừng, bán từ vỏ đến lá, dân ở một huyện của Quảng Nam đổi đời

Vì sao măng cụt lại được xem là cây “Nữ Hoàng” tại huyện Tiên Phước ở Quảng Nam, dân đang trồng thêm nhiều?

Vì sao măng cụt lại được xem là cây “Nữ Hoàng” tại huyện Tiên Phước ở Quảng Nam, dân đang trồng thêm nhiều?

Quảng Nam: Vườn trồng 'lung tung', trái bưởi lạ to bất thường, cây quýt đường thấp tè đã trĩu quả, ông nông dân khá giả

Quảng Nam: Vườn trồng "lung tung", trái bưởi lạ to bất thường, cây quýt đường thấp tè đã trĩu quả, ông nông dân khá giả

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nuôi lợn đặc sản, giống bản địa theo kiểu bán hoang dã ở tỉnh Phú Thọ, bán dễ, nông dân thoát nghèo, có hộ đổi đời

Tận dụng lợi thế đồi núi dốc, được bao phủ bởi những cánh rừng tự nhiên xanh tốt, người dân xã Tân Pheo, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập thuộc tỉnh Hòa Bình) đã phát triển mô hình chăn nuôi lợn đen bán hoang dã. Từ một nghề truyền thống và con vật nuôi thân thuộc này đã tạo ra sinh kế bền vững, giúp nông dân vùng đất khó vươn lên làm giàu, giảm nghèo ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1000 căn nhà thực hiện mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập

Giảm nghèo nông thôn
Tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1000 căn nhà thực hiện mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập

Nuôi bò 3B "nhìn đâu cũng thấy thịt", mô hình tăng thu nhập, giảm nghèo, khuyến khích nhân rộng ở Quảng Trị

Giảm nghèo nông thôn
Nuôi bò 3B 'nhìn đâu cũng thấy thịt', mô hình tăng thu nhập, giảm nghèo, khuyến khích nhân rộng ở Quảng Trị

Lạng Sơn: Hàng nghìn giấc mơ an cư để lạc nghiệp đã thành hiện thực, vững bước xóa nghèo trên miền biên cương

Giảm nghèo nông thôn
Lạng Sơn: Hàng nghìn giấc mơ an cư để lạc nghiệp đã thành hiện thực, vững bước xóa nghèo trên miền biên cương

Quảng Ninh lấy bản sắc văn hóa thành động lực phát triển bền vững, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Giảm nghèo nông thôn
Quảng Ninh lấy bản sắc văn hóa thành động lực phát triển bền vững, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Đọc thêm

Cảnh Điềm bác bỏ tin đồn kết hôn với Phùng Thiệu Phong
Văn hóa - Giải trí

Cảnh Điềm bác bỏ tin đồn kết hôn với Phùng Thiệu Phong

Văn hóa - Giải trí

Ngày 4/9, đại diện của diễn viên Cảnh Điềm chính thức phủ nhận tin đồn cô đã kết hôn với nam diễn viên Phùng Thiệu Phong.

Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc đóng vợ của tướng quân Hàn Quốc Jang Han Sang
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc đóng vợ của tướng quân Hàn Quốc Jang Han Sang

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là giám đốc đóng kịch lịch sử Hàn Quốc về tướng Jang Han Sang. Trong vai phu nhân tướng quân, chị sẽ mang đến những cảm xúc của người vợ tiễn biệt chồng ra trận.

Xóa nhà tạm, dựng mái ấm bền vững – bước đi quan trọng trong hành trình giảm nghèo ở xã Hợp Thành (Lào Cai)
Media

Xóa nhà tạm, dựng mái ấm bền vững – bước đi quan trọng trong hành trình giảm nghèo ở xã Hợp Thành (Lào Cai)

Media

Ở xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai, dấu vết của những mái nhà tạm, dột nát đang lùi dần vào quá khứ. Trên những triền núi, những nếp nhà kiên cố, khang trang nối tiếp nhau mọc lên. Đó là điểm tựa để người dân yên tâm "an cư lạc nghiệp", vững bước trên hành trình thoát nghèo, vươn lên xây dựng quê hương ngày càng ấm no, trù phú.

Hoa hậu Hà Kiều Anh: “Tôi muốn chia sẻ tình yêu thương đến với các em nhỏ thiếu may mắn”
Chuyển động Sài Gòn

Hoa hậu Hà Kiều Anh: “Tôi muốn chia sẻ tình yêu thương đến với các em nhỏ thiếu may mắn”

Chuyển động Sài Gòn

Không chỉ giữ vai trò Chi hội Trưởng Chi hội Ươm mầm Ước mơ trao học bổng cho các bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hoa hậu Hà Kiều Anh còn gây bất ngờ khi tham gia trình diễn cùng 3 con trong chương trình thiện nguyện mới đây tại TP.HCM.

Tiến độ các dự án trọng điểm ở Đồng Nai ì ạch, lãnh đạo tỉnh cảnh báo nguy cơ đánh mất lợi thế sân bay Long Thành
Kinh tế

Tiến độ các dự án trọng điểm ở Đồng Nai ì ạch, lãnh đạo tỉnh cảnh báo nguy cơ đánh mất lợi thế sân bay Long Thành

Kinh tế

Cần đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm ở Đồng Nai. Sân bay Long Thành đi vào hoạt động mà các tuyến đường kết nối chưa hoàn thành thì tỉnh sẽ đánh mất lợi thế phát triển.

Tiến độ dự án Vành đai 3 qua khu vực Bình Dương còn chậm, Chính phủ phải yêu cầu quyết liệt tháo gỡ vướng mắc
Kinh tế

Tiến độ dự án Vành đai 3 qua khu vực Bình Dương còn chậm, Chính phủ phải yêu cầu quyết liệt tháo gỡ vướng mắc

Kinh tế

Tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM đang chậm so với kế hoạch, buộc Chính phủ phải ban hành văn bản đốc thúc, yêu cầu các địa phương quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và vật liệu để kịp hoàn thành đúng mốc.

Tăng chi phí nhằm giữ thị trường, doanh nghiệp ngành bia đồng loạt rớt lợi nhuận
Kinh tế

Tăng chi phí nhằm giữ thị trường, doanh nghiệp ngành bia đồng loạt rớt lợi nhuận

Kinh tế

Bức tranh chung cho thấy các doanh nghiệp ngành bia chịu sự bất ổn của thị trường nên buộc phải tăng chi phí tiếp cận khách hàng khiến kết quả kinh doanh không mấy thuận lợi.

Hà Nôi rà soát 'xoá' bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng
Kinh tế

Hà Nôi rà soát "xoá" bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng

Kinh tế

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt là việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè.

Khởi tố em gái và em trai của shark Thủy cùng nhiều bị can
Pháp luật

Khởi tố em gái và em trai của shark Thủy cùng nhiều bị can

Pháp luật

Cơ quan điều tra đã khởi tố em gái của Nguyễn Ngọc Thủy, tức shark Thủy -Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup cùng nhiều bị can.

Bỏ đề xuất tính thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản
Nhà đất

Bỏ đề xuất tính thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản

Nhà đất

Bộ Tài chính bỏ đề xuất áp thuế 20% với chuyển nhượng bất động sản, giữ nguyên mức 2% trên giá chuyển nhượng. Chính sách nhằm đảm bảo tính khả thi và sẽ điều chỉnh khi dữ liệu đồng bộ.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị đề nghị truy tố
Pháp luật

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị đề nghị truy tố

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng một số lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội “Lừa dối khách hàng” theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Tin nóng 4/9: Đỗ Hoàng Hên báo tin vui cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Tin nóng 4/9: Đỗ Hoàng Hên báo tin vui cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Đỗ Hoàng Hên báo tin vui cho ĐT Việt Nam; Fermin Lopez tiết lộ lý do từ chối Chelsea; Trần Thành Trung gửi lời chúc mừng đến chiến thắng của U23 Việt Nam; Greenwood trì hoãn thi đấu cho Jamaica; Nicki Nicole "cắm sừng" Lamine Yamal.

Xung đột Ukraine có nguy cơ khiến châu Âu 'chết chìm' trong cuộc chiến nghìn tỷ
Thế giới

Xung đột Ukraine có nguy cơ khiến châu Âu 'chết chìm' trong cuộc chiến nghìn tỷ

Thế giới

Châu Âu đang gánh 2 gánh nặng khổng lồ: Chi trả 100 tỷ USD mỗi năm cho chiến tranh Ukraine và chi thêm khoảng 800 tỷ euro để hiện đại hóa quốc phòng. Nhưng lục địa già không có đủ tiền, buộc phải vay mượn, thậm chí phải "đánh đổi" để có nguồn lực, theo Intellinews.

Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai sẵn sàng bước vào năm học mới 2025 - 2026
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai sẵn sàng bước vào năm học mới 2025 - 2026

Lào Cai thi đua yêu nước

Trong không khí rộn ràng của ngày khai trường, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cho lễ khai giảng, đón các em học sinh vào năm học mới 2025-2026.

Thúc đẩy nông nghiệp bền vững: Tập đoàn PAN bắt tay 'ông lớn' Nhật Bản AGRI SMILE và Viện Nghiên cứu Mitsubishi
Nhà nông

Thúc đẩy nông nghiệp bền vững: Tập đoàn PAN bắt tay "ông lớn" Nhật Bản AGRI SMILE và Viện Nghiên cứu Mitsubishi

Nhà nông

Chiều 4/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Công tư Việt Nam – Nhật Bản, Tập đoàn PAN đã ký kết thỏa thuận hợp tác với hai đối tác Nhật Bản – Công ty AGRI SMILE và Viện Nghiên cứu Mitsubishi (MRI) nhằm thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Cà phê, gạo.. được giá, xuất khẩu nông sản của Việt Nam tự tin đạt trên 65 tỷ USD năm 2025
Nhà nông

Cà phê, gạo.. được giá, xuất khẩu nông sản của Việt Nam tự tin đạt trên 65 tỷ USD năm 2025

Nhà nông

Xuất khẩu cà phê, gạo... được giá góp phần vào kim ngạch xuất khẩu nông sản 8 tháng đầu năm đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Cận cảnh 4 bàn tay khổng lồ ở biển Hải Tiến bị sóng đánh nghiêng
Video

Cận cảnh 4 bàn tay khổng lồ ở biển Hải Tiến bị sóng đánh nghiêng

Video

Hiện công trình “5 bàn tay khổng lồ” đặt tại bãi biển Hải Tiến thuộc các xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã bị sóng biển đánh nghiêng 4 bàn tay.

“Tôi giỏi – tôi làm được”: Hành trình tự lập từ xưởng da nhỏ của người khuyết tật
Bạn đọc

“Tôi giỏi – tôi làm được”: Hành trình tự lập từ xưởng da nhỏ của người khuyết tật

Bạn đọc

Từ những đôi tay run rẩy, hàng trăm sản phẩm da thủ công ra đời, khoác lên sắc đỏ sao vàng rực rỡ trong ngôi nhà nhỏ trên phố Bằng Liệt (Hoàng Liệt, Hà Nội). Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị sử dụng, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ từ những người khuyết tật: “Chúng tôi giỏi – chúng tôi làm được”.

Vụ đục phá nhiều phần mộ liệt sĩ ở Phú Thọ: Chính quyền xã thừa nhận thiếu sót, cam kết tôn tạo trang nghiêm
Tin tức

Vụ đục phá nhiều phần mộ liệt sĩ ở Phú Thọ: Chính quyền xã thừa nhận thiếu sót, cam kết tôn tạo trang nghiêm

Tin tức

UBND xã Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) thừa nhận đã sơ suất khi chưa thông báo kịp thời đầy đủ về việc cải tạo nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân đến người dân. Đồng thời cam kết tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ trang nghiêm, đúng tiến độ, thiết kế được phê duyệt.

CSGT TP.HCM siết chặt an toàn giao thông mùa tựu trường
Chuyển động Sài Gòn

CSGT TP.HCM siết chặt an toàn giao thông mùa tựu trường

Chuyển động Sài Gòn

CSGT TP.HCM đã đồng loạt ra quân để đảm bảo an toàn giao thông mùa tựu trường. Các biện pháp siết chặt, xử lý nghiêm vi phạm của học sinh và tuyên truyền luật giao thông đã được triển khai nhằm giảm thiểu tai nạn.

Ông Zelensky cảnh báo đáng sợ nếu Ukraine rút khỏi Donbass
Thế giới

Ông Zelensky cảnh báo đáng sợ nếu Ukraine rút khỏi Donbass

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng, nếu quân đội Ukraine rút khỏi Donbas, điều đó sẽ mở toang cánh cửa cho lực lượng Nga tiến đánh Kharkov và Dnipro – những trung tâm văn hóa, khoa học, giáo dục, giao thông và công nghiệp trọng yếu ở phía đông bắc và miền trung Ukraine.

Bài phát biểu khai giảng năm học mới 2025-2026 của lãnh đạo xã hay nhất
Xã hội

Bài phát biểu khai giảng năm học mới 2025-2026 của lãnh đạo xã hay nhất

Xã hội

Báo Dân Việt gửi tới bạn đọc mẫu bài phát biểu khai giảng năm học mới 2026-2026 của lãnh đạo xã hay nhất, mời bạn đọc tham khảo.

ĐT Việt Nam đá giao hữu với 11 ngoại binh của Thép xanh Nam Định?
Thể thao

ĐT Việt Nam đá giao hữu với 11 ngoại binh của Thép xanh Nam Định?

Thể thao

Theo lịch ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với CLB Nam Định vào lúc 17h hôm nay 4/9 tại sân của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Bài phát biểu khai giảng năm học mới 2025-2026 của hiệu trưởng ý nghĩa nhất
Xã hội

Bài phát biểu khai giảng năm học mới 2025-2026 của hiệu trưởng ý nghĩa nhất

Xã hội

Trong bối cảnh cả nước đang rộn ràng chuẩn bị khai giảng năm học mới, chúng tôi gửi tới bạn đọc mẫu bài phát biểu khai giảng năm học mới 2025-2026 của hiệu trưởng ý nghĩa nhất.

Vietcombank Kiên Giang ký kết hợp tác 1.000 tỷ đồng với Công ty Trường Phát để xây dựng công trình phục vụ APEC 2027
Kinh tế

Vietcombank Kiên Giang ký kết hợp tác 1.000 tỷ đồng với Công ty Trường Phát để xây dựng công trình phục vụ APEC 2027

Kinh tế

Chiều ngày 28/8/2025, tại trụ sở Công ty TNHH Trường Phát đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ tín dụng trị giá 1.000 tỷ đồng giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang (Vietcombank Kiên Giang) và Công ty TNHH Trường Phát. 

Hàng loạt chung cư cũ chờ cải tạo, TP.HCM triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư
Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt chung cư cũ chờ cải tạo, TP.HCM triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư

Chuyển động Sài Gòn

Trong quá trình cải tạo chung cư cũ, chủ đầu tư tại TP.HCM sẽ được nhiều cơ chế ưu đãi như hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi của dự án, hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế di dời…

Vincom đón gần 5 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 80 năm Quốc khánh
Xã hội

Vincom đón gần 5 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 80 năm Quốc khánh

Xã hội

Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, hệ thống TTTM Vincom đã thu hút gần 5 triệu lượt khách, ghi nhận hàng triệu giao dịch mua sắm – ẩm thực. Những con số ấn tượng này tiếp tục khẳng định sức hút và vai trò tiên phong của Vincom trong 21 năm kiến tạo điểm đến mua sắm – vui chơi – giải trí hàng đầu trên khắp các vùng miền Việt Nam.

Gamuda Land Việt Nam lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
Xã hội

Gamuda Land Việt Nam lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

Xã hội

Với tầm nhìn phát triển bền vững và chiến lược nhân sự lấy con người làm trung tâm, Gamuda Land Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín khi lần thứ 5 liên tiếp nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) do tạp chí HR Asia bình chọn.

Hút mỡ bụng làm đẹp, người phụ nữ gặp biến chứng nguy hiểm
Xã hội

Hút mỡ bụng làm đẹp, người phụ nữ gặp biến chứng nguy hiểm

Xã hội

3 tháng sau khi hút mỡ tạo hình bụng, chị N.T.H đã đăng ký gói tiêm trị sẹo với liệu trình 3 buổi. Sau khi tiêm 10 ngày, bụng chị H. bắt đầu có dấu hiệu khó chịu và đau vùng tiêm.

Tin đọc nhiều

1

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

2

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

3

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

4

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

5

Tin chiều 3/9: Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là "lá chắn thép" ở ĐT Việt Nam

Tin chiều 3/9: Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là 'lá chắn thép' ở ĐT Việt Nam