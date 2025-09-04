Trong khu vườn rộng 1,5ha, những luống ba kích tím xanh tốt vươn mình dưới tán cây rừng. Xen kẽ là những hàng quế thẳng tắp, vài gốc cây ăn quả điểm xuyết như tô thêm màu xanh trù phú cho núi rừng Đông Giang.

Ngay gần đó, chuồng hươu sao với 10 con khỏe mạnh, hiền lành đang được nuôi để lấy nhung hai lần mỗi năm. Phía dưới chân đồi, một ao nước nhỏ được tận dụng nuôi thả vịt.

Mô hình “3 trong 1”-mô hình hay, mô hình mới tăng thu nhập trên vùng cao Đà Nẵng

Tất cả kết hợp thành một vòng tròn khép kín: rừng cho bóng mát, cây dược liệu và quế cho thu nhập lâu dài, hươu cho nhung giá trị cao, vịt và gia cầm bổ sung thực phẩm, tạo nên một mô hình sản xuất bền vững, ít rủi ro.



“Nhờ mô hình này mà gia đình mình thoát nghèo, cuộc sống đã khá lên nhiều. Chỉ tính riêng ba kích tím và nhung hươu, mỗi năm mình thu hơn 120 triệu đồng”, anh BNướch Ngang (tổ dân phố A Duông) vui vẻ chia sẻ. Hiện giá rễ ba kích tím khoảng 400.000 đồng/kg, nhung hươu gần 1,5 triệu đồng/lạng. Đây là những sản phẩm đặc sản có đầu ra ổn định, được thị trường ưa chuộng.

Anh BNướch Ngang, nông dân giỏi với mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, trồng cây ba kích tím, trồng quế, nuôi hươu sao lấy nhung ở xã Đông Giang, TP Đà Nẵng (huyện Đông Giang cũ, tỉnh Quảng Nam).

Nhớ lại năm 2018, khi huyện Đông Giang (cũ) có chủ trương khuyến khích phát triển vườn - rừng, anh Ngang mạnh dạn đăng ký tham gia và được Nhà nước hỗ trợ hơn 3.000 cây giống ba kích tím. “Lúc ấy, mình còn bỡ ngỡ, phải đi nhiều nơi học hỏi kỹ thuật, tìm cách chăm cây sao cho hợp thổ nhưỡng”, anh kể.



Bảy năm bền bỉ, thử nghiệm và điều chỉnh, anh đã thành công. Từ vài nghìn cây ban đầu, đến nay gia đình đã nhân rộng lên 18.000 cây, đồng thời vận động 61 hộ dân cùng tham gia. Toàn tổ dân phố A Duông hiện có khoảng 237.000 cây ba kích – trở thành vùng trồng lớn của xã.



Không chỉ dừng lại ở cây dược liệu, từ năm 2023, anh Ngang còn cùng bà con triển khai nuôi hươu sao lấy nhung. Đến nay, 10 hộ đã tham gia với tổng cộng 50 con hươu, được Nhà nước hỗ trợ con giống và một phần xây dựng chuồng trại. “Đất rừng rộng, cỏ nhiều, hươu dễ nuôi và ít bệnh. Đây là hướng đi bền vững cho người dân miền núi”, anh khẳng định.



Phát triển vùng trồng ba kích tím-một loại cây dược liệu quý dưới tán rừng là hướng đi của Đông Giang, TP Đà Nẵng trong thời gian tới.

Người “truyền lửa” cho cộng đồng, lan tỏa mô hình giảm nghèo hiệu quả

Điều đặc biệt là anh Ngang không giữ riêng cho mình kinh nghiệm mà còn tận tình hướng dẫn bà con. “Mình đi từng vườn, ghé từng nhà để chỉ bà con cách trồng ba kích, chăm sóc cây, chăm đàn hươu sao cho đúng. Có gì mình biết là mình chia sẻ hết”, anh cười hiền.



Nhờ sự hỗ trợ đó, nhiều hộ nghèo trong tổ đã vươn lên. Theo thống kê, đến nay hơn 50% hộ tham gia mô hình đã thoát nghèo, đời sống ổn định hơn. Anh dự định sắp tới sẽ vay thêm vốn để mở rộng quy mô chuồng trại, nâng cao chất lượng đàn hươu và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con.

Ông Coor Le, Chủ tịch UBND xã Đông Giang, TP Đà Nẵng đánh giá: “Anh BNướch Ngang là một trong những hộ tiên phong, biết phát huy thế mạnh của rừng và cây dược liệu để phát triển kinh tế bền vững. Mô hình của anh góp phần lan tỏa và tạo động lực để bà con cùng tham gia”.



Theo ông, xã Đông Giang đang tiếp nối tinh thần Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND của tỉnh Quảng Nam (cũ) về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2021-2025. Trong quy hoạch, xã sẽ phát triển vùng trồng dược liệu gồm ba kích, đẳng sâm, sâm bảy lá một hoa… gắn với việc xây dựng thương hiệu đặc trưng địa phương.



Bên cạnh đó, xã còn khuyến khích các nhóm hộ từ 2-3 gia đình cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tạo sự gắn kết để nhân rộng các mô hình thành công. “Thời gian tới, Đông Giang sẽ chú trọng kinh tế dưới tán rừng: nuôi heo cỏ, trồng quế, trồng sâm… vừa tạo sinh kế, vừa giữ rừng bền vững”, ông Coor Le nhấn mạnh.



Ông Coor Le, Chủ tịch UBND xã Đông Giang (bên trái) thăm mô hình sản xuất của người dân tại tổ A Duông.

Hướng tới giảm nghèo bền vững

Hiện Đông Giang còn 797 hộ nghèo, chiếm 31,3%. Mục tiêu của xã là đến cuối năm 2025 giảm tỷ lệ này xuống còn 24,7% (tương đương giảm 167 hộ). Việc phát triển các mô hình vườn - rừng, dược liệu, chăn nuôi dưới tán rừng chính là “chìa khóa” để thực hiện mục tiêu này.



Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã, để các mô hình phát huy hiệu quả bền vững, cần thêm sự đầu tư về hạ tầng, đặc biệt là giao thông nông thôn. “Có đường thì sản phẩm mới dễ tiêu thụ, bà con mới yên tâm mở rộng sản xuất”, ông Coor Le chia sẻ.



Những cánh rừng Đông Giang đang dần trở thành nguồn sống, nguồn thu nhập và là bệ phóng thoát nghèo cho người dân nơi đây. Câu chuyện của anh BNướch Ngang chỉ là một trong nhiều minh chứng rõ nét cho sự đổi thay từ nghị lực, sự đồng lòng của bà con và chính quyền địa phương.