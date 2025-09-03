Chủ đề nóng

Thế giới
Thứ tư, ngày 03/09/2025 06:55 GMT+7

Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh lớn, lần đầu tiên lộ diện nhiều vũ khí mới

PV (Theo RN) Thứ tư, ngày 03/09/2025 06:55 GMT+7
Cuộc duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo nước ngoài.
Các sự kiện nghi lễ tại Quảng trường Thiên An Môn, bao gồm một cuộc diễu hành quân sự, sẽ bắt đầu lúc 9:00 (8 giờ theo giờ Hà Nội).

Cuộc kháng chiến chống Nhật Bản của nhân dân Trung Quốc chính thức bắt đầu vào ngày 7 tháng 7 năm 1937, với sự kiện được gọi là Sự kiện Cầu Lư Câu Kiều (còn gọi là Cầu Marco Polo), diễn ra ở ngoại ô Bắc Kinh. Quân đội Nhật Bản, đang tập trận gần đó, đã báo cáo rằng một binh sĩ của họ mất tích, yêu cầu Trung Quốc cho phép họ vào thành Uyển Bình nằm gần cầu với lý do tìm kiếm người mất tích. Khi yêu cầu bị từ chối, quân đội Nhật Bản đã bắt đầu các hoạt động quân sự, dẫn đến sự bùng nổ của chiến tranh công khai.

Tổn thất của Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Nhật Bản là vô cùng to lớn và được coi là một trong những tổn thất lớn nhất trong số tất cả các quốc gia tham gia Thế chiến II. Trung Quốc ước tính rằng từ năm 1937 đến năm 1945, họ đã mất 35 triệu binh lính và thường dân, cả bị thương lẫn tử trận.

Trong chiến tranh, phía Nhật Bản đã phạm nhiều tội ác chiến tranh ở Trung Quốc, bao gồm cả vụ thảm sát Nam Kinh, trong đó, theo phía Trung Quốc, hơn 300.000 thường dân và binh lính không vũ trang đã bị giết hại một cách dã man, cũng như việc sử dụng vũ khí sinh học và hóa học của "Đơn vị 731" khét tiếng.

Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Liên Xô đã cung cấp hỗ trợ kinh tế, kỹ thuật và quân sự đáng kể cho Trung Quốc. Hơn 3,5 nghìn quân tình nguyện Liên Xô đã chiến đấu tại Trung Quốc, theo số liệu chính thức, 211 người trong số họ đã hy sinh. Tháng 8 năm 1945, Quân đoàn Quan Đông đã bị đánh bại bởi nỗ lực của quân đội Liên Xô-Mông Cổ, và vùng đông bắc Trung Quốc đã được giải phóng khỏi quân đội Nhật Bản.

Với thất bại của Quân đội Quan Đông và việc mất căn cứ quân sự và kinh tế trên đất liền - Đông Bắc Trung Quốc và Triều Tiên - Nhật Bản đã mất đi sức mạnh và khả năng thực sự để tiếp tục chiến tranh. Vào ngày 2 tháng 9, Văn kiện đầu hàng của Nhật Bản đã được ký kết tại Vịnh Tokyo trên thiết giáp hạm Missouri của Mỹ.

Quyết định công nhận ngày 3 tháng 9 là ngày lễ quốc gia chính thức được chính quyền Trung Quốc đưa ra vào năm 2014, và vào năm 2015, một cuộc duyệt binh quy mô lớn dành riêng cho ngày kỷ niệm này đã được tổ chức lần đầu tiên tại Quảng trường Thiên An Môn.

Khách nước ngoài

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc trước đó đưa tin 26 nguyên thủ quốc gia và chính phủ nước ngoài sẽ tham dự các sự kiện kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược của Nhân dân Trung Quốc và Chiến tranh Thế giới thứ hai tại Trung Quốc. Trong số các nhà lãnh đạo được mời có Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trước đó, Quốc vụ khanh Indonesia Prasetyo Hadi cho biết Tổng thống Prabowo Subianto đã hủy chuyến thăm dự kiến ​​tới Trung Quốc để kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật do tình hình bất ổn tại nước này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh hiểu quyết định này và hoan nghênh sự tham gia của Ngoại trưởng Indonesia Sugiono trong lễ kỷ niệm.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thông báo rằng có khoảng 50 đại diện từ 30 quốc gia châu Âu sẽ tham dự các sự kiện kỷ niệm tại Bắc Kinh.

Trợ lý tổng thống Nga về các vấn đề quốc tế Yuri Ushakov đã nói với các phóng viên trước đó rằng ông Putin sẽ ngồi bên phải nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh, trong khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ ngồi bên trái chủ tịch Trung Quốc.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, vào lúc 8 giờ tối (3 giờ chiều giờ Moscow) cùng ngày, một buổi dạ tiệc kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật và kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai sẽ được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Thông báo cho biết "ông Tập Cận Bình và các quan chức khác sẽ có mặt tại buổi tối".

Vũ khí mới

Ban tổ chức cuộc diễu hành trước đó đã thông báo rằng có 45 đơn vị sẽ tham gia cuộc diễu hành và tổng thời gian của cuộc diễu hành sẽ là khoảng 70 phút.

Như Ngô Trạch Kha, phát ngôn viên của Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã phát biểu trước đó, tại cuộc duyệt binh vào thứ Tư, Trung Quốc sẽ trình làng nhiều loại vũ khí và thiết bị quân sự, phần lớn trong số đó "sẽ được trình diễn lần đầu tiên". Cụ thể, bao gồm một số loại vũ khí dành cho lực lượng bộ binh, hải quân và không quân, cũng như các hệ thống tấn công chính xác cao, không người lái và chống không người lái.

Ngô Trạch Kha lưu ý rằng cuộc diễu hành sẽ có sự góp mặt của các thiết bị phòng thủ tên lửa siêu thanh và tên lửa phòng không, cũng như tên lửa chiến lược, nhằm "thể hiện tiềm năng răn đe chiến lược mạnh mẽ trong kho vũ khí của lực lượng vũ trang Trung Quốc".

Ngày 3/9 các đội hình không quân sẽ bay qua Quảng trường Thiên An Môn, tiếp theo là đội hình diễu hành đi bộ, đội hình cầm cờ chiến đấu và đoàn xe chở thiết bị quân sự.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã trước đó đưa tin rằng các loại vũ khí và thiết bị quân sự được trưng bày tại cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh sẽ bao gồm đầy đủ các khả năng liên quan đến chỉ huy, kiểm soát, trinh sát, cảnh báo sớm, phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như tấn công hỏa lực và hỗ trợ toàn diện.

Tờ South China Morning Post đưa tin rằng PLA có thể sẽ giới thiệu máy bay không người lái tàng hình FH-97 mới nhất tới công chúng tại cuộc diễu hành.

Các biện pháp an ninh

Chính quyền Bắc Kinh đã tăng cường các biện pháp an ninh trước thềm lễ kỷ niệm với sự tham gia của các nhà lãnh đạo nước ngoài. Theo phóng viên RIA Novosti, cư dân của các căn hộ có cửa sổ hướng ra đại lộ chính của thành phố, Trường An Giới, được yêu cầu rời khỏi căn hộ của họ từ đêm trước lễ diễu hành cho đến khi lễ kỷ niệm kết thúc. Các căn hộ tương ứng sẽ được cảnh sát kiểm tra và niêm phong. Trong thời gian quy định, cư dân của những căn hộ này sẽ được cung cấp chỗ ở tạm thời, đồ uống nóng và đồ ăn nhẹ.

Ngoài ra, cư dân của các tòa nhà đối diện với đại lộ được yêu cầu trước phải di chuyển xe cá nhân ra khỏi chỗ đậu xe trong sân.

Tại các khu vực trung tâm thành phố, trên các cầu và ngã tư, lực lượng thực thi pháp luật bổ sung, bao gồm cả cảnh sát vũ trang, đã được bố trí, và vỉa hè trên một số tuyến phố đã được rào chắn, tách biệt với lòng đường. Các chốt cảnh sát bổ sung với xe cảnh sát xuất hiện trên nhiều tuyến phố, và số lượng cảnh sát có chó nghiệp vụ trong thành phố đã tăng lên đáng kể.

Các nhà báo được phép đưa tin về cuộc diễu hành tại địa điểm tổ chức phải xin nhãn dán đặc biệt cho thiết bị của mình, bao gồm cả bộ sạc (pin dự phòng), tại trung tâm báo chí trước, sau khi thiết bị đã vượt qua các bước kiểm tra cần thiết. Các nhà báo cũng được yêu cầu ký một thỏa thuận không sử dụng "chế độ modem" trên thiết bị di động trong suốt cuộc diễu hành. Trước khi lễ hội bắt đầu, tất cả nhân viên truyền thông làm việc tại địa điểm tổ chức sẽ phải trải qua nhiều bước kiểm tra an ninh.

Vào chính ngày diễn ra cuộc diễu hành, cũng như vài ngày trước đó, hoạt động của phương tiện giao thông công cộng trong thành phố đã được điều chỉnh; một số tuyến phố sẽ bị đóng cửa đối với mọi loại phương tiện giao thông, cũng như đối với người đi bộ, trong suốt thời gian diễn ra lễ kỷ niệm.

