Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hỗ trợ nông dân Đồng Hỷ (Thái Nguyên) khắc phục hậu quả sau lũ lụt, khôi phục sản xuất

Theo báo cáo của UBND xã Đồng Hỷ, trận mưa lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã khiến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Đồng Hỷ bị thiệt hại nặng nề.

Toàn xã có hơn 225 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 186 ha lúa mùa bị ngập úng, gần 50 ha hoa màu và cây công nghiệp đổ rạp, nhiều diện tích mất trắng. Về chăn nuôi, mưa lũ đã cuốn trôi và làm chết gần 2.600 con lợn cùng hơn 260.000 con gà, vịt ở các trang trại, hộ gia đình. Diện tích ao, đầm nuôi thủy sản bị tràn ngập hơn 24 ha, gây thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng. Ước tính tổng thiệt hại toàn xã lên tới trên 134 tỷ đồng.

Trước những thiệt hại nặng nề đó, ngày 14/10, đoàn công tác của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có mặt tại xã Đồng Hỷ để hướng dẫn kỹ thuật, công tác vệ sinh chuồng trại, khắc phục hậu quả sau lũ đối với cây trồng, vật nuôi cũng như cung cấp vật tư cho bà con nông dân trên địa bàn, giúp bà con ổn định sản xuất. Cùng đi có các chuyên gia về thủy sản, chăn nuôi, cây ăn quả, chè và cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Tại xóm Cà Phê, nơi có hàng chục ao nuôi cá bị sạt bờ, bùn bồi lấp, chuyên gia thủy sản Lê Minh Châu – Giảng viên Khoa Chăn nuôi – Thú y (Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên) đã hướng dẫn bà con gia cố lại bờ ao, rải vôi xung quanh và xử lý môi trường nước sau lũ và trước khi tái nuôi. Ông khuyến cáo những hộ dân bị sạt lở bờ ao hoặc bị mất cá hoàn toàn thì nên cải tạo lại ao, khử trùng hoàn toàn, đồng thời bổ sung men vi sinh để tái tạo môi trường nuôi an toàn để chuẩn bị cho vụ mới. Còn đối với những hộ vẫn còn cá trong ao thì nên tiếp tục thực hiện nuôi số cá còn lại để chuẩn bị cho vụ mới tiếp theo.

Tiến sỹ Lê Minh Châu – Giảng viên Khoa Chăn nuôi – Thú y (Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên) đã hướng dẫn bà con gia cố lại bờ ao, rải vôi xung quanh và xử lý môi trường nước sau lũ. Ảnh: Ngô Huy

Ở các trang trại chăn nuôi, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm khuyến nông quốc gia trực tiếp hướng dẫn bà con thu gom và xử lý xác vật nuôi chết, khử trùng chuồng trại, vệ sinh toàn bộ khu vực chăn nuôi bằng thuốc sát trùng và vôi bột. Tiến sĩ Phạm Thùy Linh, chuyên gia chăn nuôi của Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết sau khi môi trường được xử lý an toàn, bà con cần tăng cường chăm sóc đàn gia cầm còn sống bằng cách bổ sung vitamin, men tiêu hóa, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng, đồng thời tiêm phòng đầy đủ vắc-xin trước khi tái đàn. “Không nên tái đàn quá sớm khi chuồng trại chưa khô, chưa ổn định nhiệt độ và độ ẩm. Nếu làm đúng quy trình, sau 3–4 tuần có thể bắt đầu nuôi lứa mới,” bà Linh nhấn mạnh.

Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm khuyến nông quốc gia hướng dẫn bà con khử trùng chuồng trại, vệ sinh toàn bộ khu vực chăn nuôi bằng thuốc sát trùng và vôi bột. Ảnh: Ngô Huy

Với những vườn cây ăn quả, đặc biệt là cây nhãn bị ngập úng, chuyên gia Vũ Việt Hưng – Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm, Viện Nghiên cứu Rau quả hướng dẫn người dân cắt bỏ cành hỏng, rửa sạch bùn trên lá, rắc vôi bột để phòng bệnh cho cây và kiểm tra độ PH của đất sau ngập lụt. Sau 10 ngày, khi cây bắt đầu hồi phục, bà con cần bón phân chuồng hoai mục kết hợp phân hữu cơ vi sinh để kích thích ra rễ mới.

Chuyên gia Vũ Việt Hưng – Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm, Viện Nghiên cứu Rau quả hướng dẫn người dân cắt bỏ cành nhãn hỏng, rắc vôi bột để phòng bệnh cho cây. Ảnh: Ngô Huy

Buổi chiều cùng ngày, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, UBND xã Đồng Hỷ, Tập đoàn Quế Lâm tổ chức trao tặng vật tư hỗ trợ gồm 100 lít thuốc sát trùng, 200 lít chế phẩm EM và 20 tấn phân bón vi sinh Quế Lâm cho các hộ dân.

Sau đó, đoàn đã xuống trực tiếp xóm Cà Phê để hướng dẫn kỹ thuật phục hồi cây chè sau ngập úng cho bà con. Tại đây, chuyên gia Nguyễn Khắc Quý – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè khuyên bà con nên tỉa cành, tạo tán, xới phá váng quanh gốc, kết hợp bón phân hữu cơ để cây nhanh phục hồi, đồng thời chủ động theo dõi nấm bệnh phát sinh do độ ẩm cao.

Các chuyên gia và cán bộ kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật phục hồi cây chè sau ngập úng cho bà con tại xóm Cà Phê, xã Đồng Hỷ. Ảnh: Ngô Huy

Ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia cho biết: Sau khi bão lũ đi qua gây thiệt hại nặng nề cho cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và xã Đồng Hỷ nói riêng, thì việc cần làm trước mắt là phải bắt tay ngay vào việc khắc phục thiệt hại. Trước tình hình đó, Trung tâm khuyến nông quốc gia đã biên tập một bộ tài liệu để bà con nông dân tiếp cận với mọi loại hình thiên tai, để từ đó có những giải pháp trực tiếp để bà con nông dân có đủ kiến thức quay lại có các giải pháp khắc phục kịp thời.

Ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm khuyến nông quốc gia và chuyên gia Nguyễn Khắc Quý – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè cùng trao đổi một số kiến thức kỹ thuật phục hồi cây chè với bà con. Ảnh: Ngô Huy

Đối với vật nuôi cần phải tiêu độc khử trùng, khi nào đảm bảo điều kiện thì chúng ta mới quay lại tái đàn. Đối với ao nuôi cũng tiến hành vấn đề vệ sinh môi trường để đạt tiêu chuẩn rồi mới quay trở lại nuôi. Đặc biệt là đối với mỗi loại cây trồng có một hình thức khác nhau. Do đó trung tâm đã cung cấp những tờ rơi đến tận tay bà con nông dân.

Đặc biệt, Trung tâm đã mời những chuyên gia nghiên cứu về phát triển chè. Đối với vùng chè ngập lụt, nếu bà con nắm vững được quy trình khắc phục như chuyên gia hướng dẫn thì bà con sẽ rất dễ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Với sự vào cuộc của các nhà khoa học, lực lượng quản lý địa phương và đặc biệt Trung tâm rất coi trọng lực lượng khuyến nông cơ sở. Hiện Trung tâm đang mở những lớp đào tạo lực lượng khuyến nông cơ sở để ứng phó và khắc phục với các loại hình thiên tai. Sau lớp tập huấn này, lực lượng này sẽ lan tỏa đến tất cả các nơi để cùng đồng hành với bà con trên các đồng ruộng, ao nuôi và chuồng trại với tinh thần ở đâu có nông dân ở đó có khuyến nông để giúp bà con khắc phục thiên tai quay lại sản xuất.

Song song với việc cung cấp tài liệu, cung cấp kiến thức, cung cấp giải pháp thì chúng tôi cũng kêu gọi các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào đồng hành cùng với khuyến nông như Tập đoàn Quế Lâm, phân bón Bình Điền, những công ty thuốc khử trùng, sát khuẩn đồng hành cùng nông dân để hỗ trợ bà con.