Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Y tế
Thứ bảy, ngày 04/10/2025 09:50 GMT+7

Trường Đại học Y Hà Nội, Vinmec và VinUni - hợp tác xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế chuẩn thế giới

+ aA -
M.M Thứ bảy, ngày 04/10/2025 09:50 GMT+7
Ngày 3/10 tại Hà Nội, Ba trụ cột giáo dục – y tế hàng đầu Việt Nam là Trường Đại học Y Hà Nội, Hệ thống Y tế Vinmec và Trường Đại học VinUni – đã ký kết hợp tác chiến lược về đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng, hướng tới xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế toàn diện, đạt đẳng cấp quốc tế.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế, ba bên đã thống nhất phối hợp triển khai 4 lĩnh vực hợp tác trọng yếu, gồm: Giảng dạy và đào tạo: Xây dựng chương trình, giáo trình; trao đổi giảng viên, chuyên gia và sinh viên; Nghiên cứu khoa học: Đồng phát triển và triển khai các dự án nghiên cứu chung, chia sẻ kết quả cho tất cả các bên; Phát triển nguồn nhân lực: Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho giảng viên, chuyên gia và nhân lực y tế; và Hoạt động học thuật và cộng đồng: Tổ chức hội thảo, diễn đàn khoa học; hỗ trợ sinh viên qua các hoạt động hướng nghiệp, kiến tập, thực tập và kết nối tuyển dụng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Y Hà Nội với Hệ thống Y tế Vinmec và Trường Đại học VinUni.

Mục tiêu của Hợp tác là nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu; đồng thời tối ưu hóa nguồn lực, góp phần tăng cường năng lực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Trong đó, Trường Đại học Y Hà Nội với bề dày hơn một thế kỷ đào tạo và nghiên cứu, luôn giữ vai trò đầu ngành y học Việt Nam sẽ kết nối tri thức truyền thống với đổi mới sáng tạo, tiếp tục là điểm tựa cho phát triển y tế quốc gia. Đồng thời Đại học Y sẽ cùng phối hợp với các bên xây dựng nội dung, tài liệu đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học…

Vinmec - với hệ thống bệnh viện, phòng khám tại nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc và mạng lưới hợp tác quốc tế sâu rộng sẽ đảm nhận vai trò trung tâm thực hành lâm sàng hiện đại, triển khai các nghiên cứu quy mô lớn và hiện thực hóa các sáng kiến đào tạo.

VinUni, với nền tảng học thuật tinh hoa, môi trường nghiên cứu hiện đại và tư duy toàn cầu đảm nhận vai trò bồi dưỡng thế hệ nhân lực y tế sáng tạo, có năng lực hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định: “Với vai trò là cơ quan quản lý y tế và đơn vị triển khai Nghị quyết 72, tôi khẳng định việc ký kết hôm nay giữa ba trụ cột y khoa là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa khối công lập và ngoài công lập. Đây là bước khởi đầu thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, hướng tới một hệ thống đào tạo ngang tầm khu vực và quốc tế. Tôi kỳ vọng trong tương lai, các cơ sở đào tạo y tế của Việt Nam sẽ hiện diện trong những bảng xếp hạng uy tín toàn cầu. Bộ Y tế sẽ luôn đồng hành, chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn để hợp tác này trở thành động lực đưa ngành y Việt Nam vươn tầm quốc tế.”

PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, trường Đại học Y Hà Nội cho biết, đây là bước đi cụ thể nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về khoa học và công nghệ, giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chia sẻ về hợp tác ba bên - PGS.TS. Phan Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết: “Thỏa thuận hợp tác chiến lược ba bên là một trong những bước đi cụ thể nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khi ba đơn vị y tế – giáo dục hàng đầu cùng hợp lực, lợi thế của từng bên sẽ được phát huy tối đa. Đây là nền tảng then chốt để hình thành một mô hình y tế hiện đại, hội nhập quốc tế, mang lại giá trị nhân văn bền vững cho xã hội.”

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc hệ thống Y tế Vinmec khẳng định đây là cơ hội để kết nối sức mạnh, hình thành đội ngũ nhân lực y tế bền vững, phục vụ cộng đồng.

GS.TS.BS. Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec nhấn mạnh: “Hợp tác giữa Vinmec, VinUni và Trường Đại học Y Hà Nội là cơ hội để kết nối sức mạnh giữa kinh nghiệm đào tạo, nền tảng hàn lâm và hệ thống thực hành lâm sàng hiện đại, từ đó hình thành đội ngũ nhân lực y tế vững chuyên môn, giàu tư duy đổi mới và sẵn sàng ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ cộng đồng”.

Trong giai đoạn tới, ba bên sẽ thúc đẩy các nhóm nghiên cứu chung về công nghệ y học hiện đại (AI, robot, dữ liệu lớn), mở rộng cơ hội thực tập lâm sàng tại các cơ sở đạt chuẩn quốc tế, đồng thời tổ chức các chương trình giao lưu học thuật, diễn đàn khoa học và hoạt động cộng đồng.

Hợp tác chiến lược ba bên mang ý nghĩa đặc biệt, vượt xa phạm vi của đào tạo và nghiên cứu, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái học thuật y tế chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Đây là nền tảng cho việc phát triển một nền y tế hiện đại, hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao mặt bằng nghiên cứu khoa học, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam.

Tham khảo thêm

Vinmec bứt phá: tiếp tục được vinh danh tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025

Vinmec bứt phá: tiếp tục được vinh danh tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đọc thêm

Xuyên đêm tiếp tế cho người dân, cả nước đang hướng về Thái Nguyên
Media

Xuyên đêm tiếp tế cho người dân, cả nước đang hướng về Thái Nguyên

Media

Tối 8/10, theo ghi nhận của PV Dân Việt, lực lượng chức năng cùng nhiều đoàn tình nguyện sẽ xuyên đêm tiếp tế lương thực vào trong vùng lũ tại Thái Nguyên.

Xem phim, tôi bật cười khi nghe câu này: Nhìn tôi hiện tại, không ai ngờ tôi từng tự ti, đi đâu cũng lấy tay che miệng!
Gia đình

Xem phim, tôi bật cười khi nghe câu này: Nhìn tôi hiện tại, không ai ngờ tôi từng tự ti, đi đâu cũng lấy tay che miệng!

Gia đình

Câu nói khiến tôi nhớ lại thời trẻ tự ti của mình...

Hà Nội miễn học phí cho học sinh công lập từ năm học 2025-2026, không để xảy ra tình trạng 'lạm thu'
Xã hội

Hà Nội miễn học phí cho học sinh công lập từ năm học 2025-2026, không để xảy ra tình trạng "lạm thu"

Xã hội

Từ năm học 2025-2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập của Hà Nội được miễn học phí.

Ngày sinh Âm lịch vàng son, ai sở hữu có tài sản đến muộn nhưng ổn định và lâu dài
Gia đình

Ngày sinh Âm lịch vàng son, ai sở hữu có tài sản đến muộn nhưng ổn định và lâu dài

Gia đình

Sự giàu có của người sinh ngày Âm lịch này không phải là món quà từ trên trời rơi xuống, mà là thành quả của sự chăm chỉ và kiên trì.

Vì sao Nghiêm Bảo Hán được gọi là “bóng ma” trong lòng Quốc dân Đảng Trung Quốc?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Nghiêm Bảo Hán được gọi là “bóng ma” trong lòng Quốc dân Đảng Trung Quốc?

Đông Tây - Kim Cổ

Thế chiến II, trong lòng chính quyền Quốc dân Đảng tồn tại một “bóng ma” mang tên Nghiêm Bảo Hán – người vừa là cố vấn thân cận của Tưởng Giới Thạch, vừa là điệp viên xuất sắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với sự khôn khéo và trí tuệ hơn người, ông được ví như “Richard Sorge của phương Đông”, kẻ đã âm thầm xoay chuyển cục diện chiến tranh bằng những tin tức làm chấn động cả Berlin lẫn Moscow.

Tin mới nhất về lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, lũ đặc biệt lớn là gì?
Nhà nông

Tin mới nhất về lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, lũ đặc biệt lớn là gì?

Nhà nông

Tin mới nhất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo về tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương vào lúc 21 giờ ngày 8/10.

Trung Quốc hợp sức Ấn Độ, Nga, Pakistan ngăn ông Trump giành lại căn cứ Bagram ở Afghanistan
Thế giới

Trung Quốc hợp sức Ấn Độ, Nga, Pakistan ngăn ông Trump giành lại căn cứ Bagram ở Afghanistan

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến hàng loạt cường quốc châu Á bất bình với kế hoạch “giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram” ở Afghanistan — động thái được ông cho là cần thiết vì “lợi ích chiến lược” do căn cứ này nằm gần phía tây Trung Quốc.

Tân binh ĐT Việt Nam: Chơi bóng để thực hiện giấc mơ thay anh trai
Thể thao

Tân binh ĐT Việt Nam: Chơi bóng để thực hiện giấc mơ thay anh trai

Thể thao

Tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng là tân binh của ĐT Việt Nam ở dịp FIFA Days tháng 10/2025.

EVN nói gì về lợi ích của giá điện hai thành phần áp dụng từ tháng 10/2025?
Kinh tế

EVN nói gì về lợi ích của giá điện hai thành phần áp dụng từ tháng 10/2025?

Kinh tế

Theo đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cơ chế giá điện hai thành phần giúp doanh nghiệp tối ưu công suất, giảm chi phí sản xuất. Đồng thời, đối với ngành điện, cơ chế giá điện 2 thành phần được áp dụng cũng giúp ngành điện Việt Nam tiệm cận quản trị hiện đại phù hợp với xu hướng thế giới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội
Tin tức

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2222 thành lập Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội).

Thái Nguyên: Soi đèn chuyển nước sạch, thực phẩm cho người dân vùng ngập sâu
Bạn đọc

Thái Nguyên: Soi đèn chuyển nước sạch, thực phẩm cho người dân vùng ngập sâu

Bạn đọc

Tối 8/10, theo ghi nhận của PV Dân Việt, lực lượng chức năng cùng nhiều đoàn tình nguyện sẽ xuyên đêm tiếp tế lương thực vào trong vùng lũ tại Thái Nguyên.

Tây Ninh họp phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, hướng đến mô hình “đại hội số”
Tin tức

Tây Ninh họp phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, hướng đến mô hình “đại hội số”

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã tổ chức phiên trù bị với sự tham dự của 447 đại biểu, tập trung vào mô hình "đại hội số".

Tia hy vọng hòa bình cho Ukraine vụt tắt: Châu Âu bị tố phá hoại nỗ lực của ông Trump và ông Putin
Thế giới

Tia hy vọng hòa bình cho Ukraine vụt tắt: Châu Âu bị tố phá hoại nỗ lực của ông Trump và ông Putin

Thế giới

Động lực mà cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska mang lại cho tiến trình hòa bình Ukraine đã bị làm tiêu tan bởi những nỗ lực của người châu Âu - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu.

Hà Nội “kích hoạt” ứng phó khẩn cấp với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương
Tin tức

Hà Nội “kích hoạt” ứng phó khẩn cấp với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Tin tức

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp trên sông Cầu, sông Thương và khu vực sạt lở xã Yên Xuân nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân.

Nếu nhà Trần liên minh với Trần Hữu Lượng, liệu Chu Nguyên Chương có cơ hội thống nhất Trung Hoa?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu nhà Trần liên minh với Trần Hữu Lượng, liệu Chu Nguyên Chương có cơ hội thống nhất Trung Hoa?

Đông Tây - Kim Cổ

Lịch sử có thể đã rẽ theo một hướng khác, nếu nỗ lực liên minh với Đại Việt của Trần Hữu Lượng vào năm 1354 thành công. Khi ấy, lịch sử Đông Á có thể không còn ghi tên “Minh Thái Tổ” Chu Nguyên Chương, mà là Đại Hán Trần Hữu Lượng.

GS. Omar M. Yaghi – Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhận Giải Nobel Hóa học 2025
Tin tức

GS. Omar M. Yaghi – Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhận Giải Nobel Hóa học 2025

Tin tức

GS. Omar M. Yaghi, nhà hóa học nổi tiếng người Mỹ gốc Jordan - Chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture mùa đầu tiên (2021) - vừa được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố là người đoạt Giải Nobel Hóa học năm 2025.

Bắt nhóm lấy trộm 7 xe máy chỉ trong 2 tiếng ở Hà Nội, khai trộm xe theo 'đơn đặt hàng'
Pháp luật

Bắt nhóm lấy trộm 7 xe máy chỉ trong 2 tiếng ở Hà Nội, khai trộm xe theo "đơn đặt hàng"

Pháp luật

Tại cơ quan công an, cả nhóm khai lấy trộm xe theo "đơn đặt hàng" của một đường dây chuyên mua bán xe gian từ Việt Nam sang Lào.

Khuyến nông Quốc gia cùng nông dân Hà Tĩnh xử lý ao nuôi cua, dựng lại vườn bưởi bị quật ngã do bão số 10
Nhà nông

Khuyến nông Quốc gia cùng nông dân Hà Tĩnh xử lý ao nuôi cua, dựng lại vườn bưởi bị quật ngã do bão số 10

Nhà nông

Bão số 10 đi qua nhưng đã để lại thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp tại Hà Tĩnh. Nắm bắt tình hình này, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã nhanh chóng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp bà con nông dân khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định sản xuất.

Tin tối (8/10): Hé lộ 3 chi tiết khiến Malaysia nhận án phạt từ FIFA
Thể thao

Tin tối (8/10): Hé lộ 3 chi tiết khiến Malaysia nhận án phạt từ FIFA

Thể thao

Hé lộ 3 chi tiết khiến Malaysia nhận án phạt từ FIFA; hé lộ ban cán sự ĐT Việt Nam; bật mí số tiền Messi kiếm được ở Inter Miami; HLV Amorim so sánh Lammens với Courtois; Adeyemi lọt vào tầm ngắm của Barca.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ủng hộ gần 1 tỷ hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ
Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ủng hộ gần 1 tỷ hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Nhà nông

Ngày 8/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Ngay tại buổi lễ phát động, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng để gửi tới đồng bào các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ.

Giăng 'mắt thần' trong rừng thẳm, Ukraine biến tuyến đường rút lui thành “bẫy tử thần” cho lính Nga
Thế giới

Giăng "mắt thần" trong rừng thẳm, Ukraine biến tuyến đường rút lui thành “bẫy tử thần” cho lính Nga

Thế giới

Lực lượng Ukraine từng buộc phải rút toàn bộ khỏi khu rừng Serebryanski, gần thị trấn Yampil khi kiểm soát được một số tuyến đường chủ chốt bằng UAV tấn công. Nhưng giờ đây, họ đang biến "bước lùi chiến thuật" này thành cơ hội để "săn" các nhóm tấn công của Nga, theo Euromaidanpress.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sống hạnh phúc, suôn sẻ vào cuối năm 2025, có tiền, được yêu, gặp may, không lo lắng
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sống hạnh phúc, suôn sẻ vào cuối năm 2025, có tiền, được yêu, gặp may, không lo lắng

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, đến cuối năm 2025, vận may như thủy triều tràn ngập cuộc sống của 4 con giáp này. Họ sẽ gặp nhiều sự kiện vui vẻ trong cuộc sống.

Bộ đôi ngôi sao trở lại, HLV Kim Sang-sik mừng ra mặt
Thể thao

Bộ đôi ngôi sao trở lại, HLV Kim Sang-sik mừng ra mặt

Thể thao

Tiến Dũng và Đức Chiến đã tập luyện trở lại báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik khi ông có thêm nhiều phương án chiến thuật cho trận đấu với Nepal vào tối 9/10.

Xuyên tạc kết quả đấu tranh vụ thảm án tại tỉnh Đồng Nai, Tiktoker 'Vũ Râu' bị xử lý hành chính
Pháp luật

Xuyên tạc kết quả đấu tranh vụ thảm án tại tỉnh Đồng Nai, Tiktoker "Vũ Râu" bị xử lý hành chính

Pháp luật

Ông N.Đ.H.V sử dụng tài khoản Tiktok có tên “Vũ Râu” để cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung xuyên tạc kết quả công tác đấu tranh Chuyên án 1025G, bắt giữ đối tượng Lê Sỹ Tùng trong vụ án giết 3 người tại xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố tài xế xe đầu kéo vụ tai nạn ở Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương
Pháp luật

Khởi tố tài xế xe đầu kéo vụ tai nạn ở Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương

Pháp luật

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo với ô tô con ở tỉnh Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương, cơ quan công an đã khởi tố tài xế xe đầu kéo.

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Hóa học 2025 nhờ tiên phong phát triển “khung kim loại – hữu cơ”
Thế giới

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Hóa học 2025 nhờ tiên phong phát triển “khung kim loại – hữu cơ”

Thế giới

Giải Nobel Hóa học 2025 đã được trao cho ba nhà khoa học Susumu Kitagawa (Nhật Bản), Richard Robson (Úc) và Omar Yaghi (Mỹ) vì phát triển các cấu trúc kim loại – hữu cơ (viết tắt là MOF) – một đột phá được xem là “cuộc cách mạng” trong ngành khoa học vật liệu.

FAM quyết tâm 'phản công' FIFA, nữ bộ trưởng Malaysia bày tỏ sự 'tổn thương'
Thể thao

FAM quyết tâm "phản công" FIFA, nữ bộ trưởng Malaysia bày tỏ sự "tổn thương"

Thể thao

LĐBĐ Malaysia (FAM) tuyên bố những cáo buộc của FIFA là hoàn toàn sai sự thật và họ sẵn sàng theo kiện đến cùng.

Đây, loại cây cảnh bonsai đang hot nhất Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), bé tí hon, hình kỳ dị, cả làng mê tơi
Nhà nông

Đây, loại cây cảnh bonsai đang hot nhất Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), bé tí hon, hình kỳ dị, cả làng mê tơi

Nhà nông

Ngày nay, phong trào chơi cây cảnh bonsai mini (cây kiểng bonsai mini) được xem là thú vui tao nhã của nhiều người dân tỉnh Đồng Tháp (bao gồm cả tỉnh Tiền Giang sau sáp nhập). Từ những loài cây hoang dại mộc mạc, những người đam mê cây bonsai đã tạo nên tác phẩm nghệ thuật, mang lại giá trị kinh tế cao.

Đến chợ này, cầm 100.000 đồng, ăn thỏa thê và hòa mình múa quạt xòe hoa cùng người dân
Xã hội

Đến chợ này, cầm 100.000 đồng, ăn thỏa thê và hòa mình múa quạt xòe hoa cùng người dân

Xã hội

Không gian chợ nhộn nhịp, gần gũi và đậm chất lễ hội, tạo nên trải nghiệm khó quên cho bất kỳ ai muốn cảm nhận đời sống và văn hóa địa phương một cách trọn vẹn.

Văn phòng Thành ủy Hà Nội được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc
Tin tức

Văn phòng Thành ủy Hà Nội được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc

Tin tức

Với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng, Văn phòng Thành ủy Hà Nội được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025, ghi dấu ấn tiên phong trong số hóa công tác Đảng, phục vụ gần 500.000 đảng viên toàn thành phố.

Tin đọc nhiều

1

AFC bất ngờ ra án phạt cho bóng đá Việt Nam

AFC bất ngờ ra án phạt cho bóng đá Việt Nam

2

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

3

Tin sáng (7/10): Malaysia nhận sai, xin FIFA phạt mức nhẹ nhất
4

Tin sáng (7/10): Malaysia nhận sai, xin FIFA phạt mức nhẹ nhất

4

CHÍNH THỨC: FIFA chốt lại án phạt nặng cho Malaysia

CHÍNH THỨC: FIFA chốt lại án phạt nặng cho Malaysia

5

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền