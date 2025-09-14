Nhiệm vụ mới của Trưởng thôn từ 22/8/2025

Nhiệm vụ mới của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố?

Theo Điểm c, Khoản 4, Điều 7 Nghị định 198/2025/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 22/8/2025), cơ cấu tổ chức Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân cấp xã gồm: Ủy viên Ban Chỉ đạo là một số cán bộ do Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân cấp tỉnh chỉ định; một Phó Trưởng Công an; các Trưởng thôn (khóm, ấp), Tổ trưởng tổ dân phố và một số cán bộ chủ chốt theo cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ngoài ra, Điều 8 Nghị định 198/2025/NĐ-CP quy định: Trưởng thôn và Tổ trưởng Tổ dân phố được bổ sung trách nhiệm là thành viên Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân cấp xã, tham gia giám sát và triển khai công tác phòng không nhân dân tại địa bàn thôn, tổ dân phố.

Từ 22/8/2025, Trưởng thôn và Tổ trưởng Tổ dân phố được bổ sung nhiệm vụ là thành viên Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân cấp xã. Ảnh minh họa: Phi Long.

Quy định này nhằm nâng cao vai trò của lực lượng cơ sở trong việc bảo đảm an ninh – quốc phòng toàn dân, đồng thời gắn trách nhiệm của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố với công tác phòng thủ tại cộng đồng.

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?

Việc mở rộng chức trách không chỉ khẳng định vị thế, trách nhiệm của đội ngũ cơ sở, mà còn bảo đảm sự tham gia trực tiếp của họ trong những nhiệm vụ quan trọng về an ninh – quốc phòng.

Như vậy, kể từ ngày 22/8/2025, Trưởng thôn và Tổ trưởng Tổ dân phố sẽ không chỉ là cầu nối giữa người dân với chính quyền, mà còn giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng không nhân dân tại cơ sở.

Vừa gánh trách nhiệm mới, vừa giữ nguyên nhiệm vụ cũ

Bên cạnh trách nhiệm mới, Trưởng thôn và Tổ trưởng Tổ dân phố vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ các công việc được quy định tại Điều 10 Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Nhiệm vụ: Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố có trách nhiệm triệu tập và chủ trì hội nghị thôn, tổ dân phố; tổ chức thực hiện những công việc trong phạm vi đã được nhân dân bàn bạc, quyết định; bảo đảm các nội dung hoạt động theo quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2012/TT-BNV. Họ còn vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, cũng như hương ước, quy ước đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Trưởng thôn và Tổ trưởng Tổ dân phố còn có nhiệm vụ tập hợp, phản ánh và đề nghị chính quyền cấp xã giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; báo cáo kịp thời với UBND cấp xã về những hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, lập biên bản về kết quả các công việc do nhân dân biểu quyết hoặc thuộc thẩm quyền cấp xã, sau đó báo cáo Chủ tịch UBND xã.

Các trưởng thôn, tổ trưởng cũng phải phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội để vận động nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động; định kỳ sáu tháng đầu năm và cuối năm báo cáo kết quả công tác trước hội nghị thôn, tổ dân phố.

Quyền hạn: Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố được ký hợp đồng xây dựng các công trình do nhân dân đóng góp kinh phí, trên cơ sở đã được hội nghị thôn, tổ dân phố thông qua và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Họ cũng được phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng; được chính quyền cấp xã mời dự họp, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, hoạt động của thôn, tổ dân phố. Ngoài ra, họ còn được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.