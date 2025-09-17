Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí
Thứ tư, ngày 17/09/2025 06:15 GMT+7

Tuấn Trần: "Tôi không cố gắng diễn để khán giả nghĩ nhân vật bị chậm phát triển"

Hà Thúy Phương Thứ tư, ngày 17/09/2025 06:15 GMT+7
Chia sẻ với Dân Việt, Tuấn Trần tiết lộ những thử thách trên phim trường cũng như khát vọng không ngừng làm mới bản thân để không bị đóng khung trong bất kỳ hình ảnh nào.
Trong Làm giàu với ma 2 – Cuộc chiến hột xoàn, Tuấn Trần khiến khán giả bất ngờ khi gạt bỏ hình tượng “nam thần” quen thuộc để hóa thân thành Minh Gọn - một thanh niên chậm phát triển trí tuệ, giàu tình cảm và luôn khao khát được yêu thương.

Tuấn Trần tiếp cận vai diễn đặc biệt này như thế nào?

- Tôi không cố gắng diễn để khán giả nghĩ rằng nhân vật bị chậm phát triển. Tôi muốn khắc họa một người khác biệt, có cách giao tiếp vụng về, nhiều khi hành xử bột phát nhưng bên trong lại rất tình cảm.

Tôi từng quan sát cháu của một người bạn bị chậm phát triển: cháu rất muốn kể chuyện vui cho mọi người, nhưng lại không biết cách tương tác đúng mực, đôi lúc vô tình đánh người khác trong lúc đùa. Những người như vậy không xấu, chỉ là họ thiếu cơ hội được lắng nghe, thiếu người hướng dẫn cách thể hiện cảm xúc.

Tuấn Trần vai thanh niên thiểu năng Minh Gọn trong Làm giàu với ma 2. Ảnh: NSX

Điều gì khiến Tuấn Trần đồng cảm với nhân vật này?

- Nhân vật từng mất mẹ, không biết chia sẻ cùng ai. Khi gặp một người đàn ông có thể là cha ruột, cậu lập tức bám víu như bấu víu vào năng lượng gia đình. Dù không biết cách thể hiện tình cảm, cậu vẫn luôn tìm cách ở gần người đó.

Tôi hiểu cảm giác đó. Chỉ cần một người chịu lắng nghe, chịu quan tâm, những người như vậy sẽ dồn hết tình cảm cho họ. Tôi muốn khán giả nhìn thấy khát khao tình thân ấy qua ánh mắt và hành động, chứ không cần lời thoại.

Có điều gì khiến Tuấn Trần cảm thấy áp lực trong quá trình làm phim không?

- Tôi chỉ áp lực nhất ở giai đoạn đầu, khi phải tìm ra điểm bắt đầu cho nhân vật. Còn khi đã bấm máy thì hầu như không còn cảm thấy khó khăn gì nữa, vì học được rất nhiều từ các bạn diễn – từ góc nhìn, cách họ tiếp cận nhân vật… Tất cả đều rất tập trung và nghiêm túc, nên cũng nhận được nhiều năng lượng tích cực.

Từng đóng vai cha - con ở phần 1, Tuấn Trần có cảm xúc gì khi thể hiện mối quan hệ cha – con với Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh trong phần hai?

- Tôi và ba Linh không cố gắng “diễn” tình cảm, mà để nhân vật dẫn dắt cảm xúc. Khi hóa thân, tôi chỉ cần đặt trái tim mình vào vị trí của nhân vật, nhìn ánh mắt của ba Linh (NSƯT Hoài Linh) là biết phải làm gì. Nhờ vậy, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, không gượng ép.

Tuấn Trần, đạo diễn Trung Lùn, NSƯT Hoài Linh, Võ Tấn Phát trong phim. Ảnh: FBNV

Quá trình quay phim có những thử thách nào đáng nhớ?

- Đây là vai diễn đòi hỏi thể lực nhiều nhất từ trước tới nay. Suốt 43 ngày quay, hầu hết các cảnh hành động tôi đều tự thực hiện. Có những phân đoạn rất khó như đánh nhau dưới nước, bị ghe sà lan cán qua… Từng bị chấn thương lưng, bác sĩ bảo cần nghỉ hai tuần, nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp tục.

Ba Linh dù lớn tuổi vẫn tự thực hiện nhiều cảnh nguy hiểm để đạt độ chân thật cao, điều đó khiến tôi rất nể phục. Tôi cũng phải bê vác, kéo những vật rất nặng nhiều lần để có được một cú máy hoàn chỉnh. Thậm chí khi bị viêm mũi, sốt, tôi vẫn phải thể hiện nhân vật như một người khỏe mạnh. Cường độ làm việc rất khắc nghiệt, nhưng đó là cách duy nhất để tạo ra một nhân vật sống động.

Sau khi phim công chiếu, Tuấn Trần nhận được nhiều lời khen về diễn xuất. Cảm xúc của anh ra sao?

- Tôi rất vui, nhưng coi đó là động lực để tiếp tục học hỏi, làm nghề nghiêm túc hơn. Với tôi, điều quý giá nhất là khán giả cảm nhận được tình yêu và tâm huyết mình đặt vào nhân vật.

Tuấn Trần không muốn đóng khung trong một hình tượng nào. Ảnh: FBNV

Tuấn Trần từng hợp tác với khá nhiều đạo diễn. Mỗi người đều có phong cách riêng, điều đó mang lại cho anh trải nghiệm như thế nào?

- Mỗi đạo diễn đều có một góc nhìn, một cách kể chuyện và trải nghiệm riêng. Mỗi lần hợp tác là một lần được học hỏi. Tôi từng làm việc với anh Lê Thanh Sơn, anh Nguyễn Quang Dũng, anh Trung Lùn, gần đây là đạo diễn của Mang mẹ đi bỏ… Làm việc với họ luôn rất thoải mái. Tôi xem mỗi bộ phim như một cơ hội để học thêm điều mới.

Có ý kiến cho rằng Tuấn Trần là “nàng thơ” của MC Trấn Thành. Anh nghĩ sao?

- Thực ra đã hơn hai năm rồi tôi không đóng phim nào với anh Trấn Thành. Thời gian qua, tôi tham gia Mang mẹ đi bỏ, Làm giàu với ma 2… và không để những lời gán ghép đó ảnh hưởng đến bản thân. Nếu cứ bị bó buộc bởi suy nghĩ đó, sẽ khó bứt phá. Điều tôi quan tâm là được làm việc với nhiều đạo diễn khác nhau, trau dồi bản thân để khán giả thấy được sự khác biệt qua từng vai diễn.

Tuấn Trần mong muốn có vai phản diện. Ảnh: FBNV

Gần đây, các vai diễn của Tuấn Trần chủ yếu xoay quanh đề tài gia đình. Bạn có định thay đổi không?

- Đúng là gần đây tôi thường đóng những vai thiên về tình mẫu tử, phụ tử, ít khi liên quan đến tình yêu đôi lứa. Nhưng các dự án sắp tới sẽ khác hoàn toàn – không còn là chuyện tình cảm hay gia đình nữa. Không thể tiết lộ nhiều, chỉ có thể nói đó sẽ là một hình ảnh mới, rất khác trước đây.

Bạn chuẩn bị cho sự thay đổi đó như thế nào?

- Thường tôi phải thay đổi ngoại hình tùy vào từng vai. Với vai thiểu năng gần đây, tôi phải tăng cân để gương mặt trông tròn trịa, hiền lành hơn. Còn dự án kế tiếp, tôi sẽ phải giảm cân để thể hiện một người sống buông thả, không chăm chút bản thân. Ngoài ngoại hình, tôi cũng tự tạo một “bối cảnh tâm lý” riêng để nhập vai tốt nhất.

Tuấn trần có từng nghĩ tới việc thử sức với vai phản diện?

- Có chứ, tôi đang rất muốn. Nhưng không thích kiểu phản diện chỉ ác để khán giả ghét, mà phải có lý do, có câu chuyện khiến họ trở nên như vậy. Khi khán giả vừa sợ vừa thương nhân vật, đó mới là thành công.

Cảm ơn Tuấn Trần đã chia sẻ!

