Tưởng nhớ nhà sử học kiệt xuất, người đặt nền móng ngành Việt Nam học ở Nga

Ông là người đặt nền móng cho ngành Việt Nam học tại Nga, ông đã tạo dựng nên trường phái nghiên cứu mang đạm dấu ấn riêng về lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại. Đối với nhiều nhà sử học tại Nga và Việt Nam, ông là Người Thầy, người đã mở ra con đường vào khoa học cho họ, vun đắp tình yêu đối với Việt Nam.
Ngày 22/9/2025, ở tuổi 93, nhà sử học - nhà phương Đông học kiệt xuất của Nga Dega Vitalyevich Deopik đã từ trần.

Ông là người đặt nền móng cho ngành Việt Nam học tại Nga, ông đã tạo dựng nên trường phái nghiên cứu mang đạm dấu ấn riêng về lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại. Đối với nhiều nhà sử học tại Nga và Việt Nam, ông là Người Thầy, người đã mở ra con đường vào khoa học cho họ, vun đắp tình yêu đối với Việt Nam.

Năm 1956, Dega Deopik tốt nghiệp Khoa Lịch sử, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva (MGU). Năm 1961, dưới sự hướng dẫn của Viện sĩ A.A. Guber, ông bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ với đề tài "Các nhà nước Việt Nam thời kỳ đầu".

Khi chuẩn bị luận án, Dega không chỉ đọc tài liệu bằng tiếng Pháp và tiếng Việt, mà còn thực hiện các bản dịch các nguồn thư tịch Trung Hoa: các chương riêng lẻ trong "Sử ký" của Tư Mã Thiên và bộ tạp sử "Ngô Việt Xuân Thu".

Nhiều năm trong cuộc đời Dega Deopik đã dành cho tình yêu đầu tiên của ông - Việt Nam. Vào thời điểm mà việc nghiên cứu về Việt Nam ở Liên Xô chỉ mới bắt đầu, ông đã giảng dạy tại Viện ngôn ngữ Phương Đông thuộc MGU các giáo trình liên quan đến hầu hết các môn học về Việt Nam, trừ ngôn ngữ, bao gồm địa lý, kinh tế và lịch sử hiện đại.

Dega Vitalyevich không bao giờ vay mượn ý tưởng và thông tin từ các sử gia châu Âu hay Việt Nam. Ban đầu, ông tập trung sự chú ý vào lịch sử cổ đại Việt Nam, những tư liệu về nó có thể tìm thấy từ các biên niên sử Trung Hoa dễ tiếp cận hơn, và để làm được điều này ông đã phải nắm vững ngôn ngữ Hán cổ.

Danh mục công trình nghiên cứu của ông về Việt Nam khiến người ta kinh ngạc bởi phạm vi hiểu biết và sở thích cực kỳ rộng của tác giả. Đó là phân tích các tác phẩm của tác giả Trung Hoa thời Nam Tống liên quan đến Việt Nam, và lịch sử chính trị triều Trần, và đặc điểm so sánh Singapore và tỉnh Hà Tiên của Việt Nam, và các cuộc khởi nghĩa nông dân thế kỷ XVI, và phân tích nguồn gốc của những người đỗ đạt trong các kỳ thi Nho giáo, và thậm chí cả tranh dân gian và chạm khắc gỗ thời trung đại.

Sự rộng lớn về chủ đề như vậy được giải thích một cách đơn giản: hễ có sự tiếp cận với các nguồn tư liệu mới, với các công bố mới – thì ngay lập tức sẽ có một sự phản hồi xứng đáng.

Những gì mà bản thân nhà khoa học không thể tự mình thực hiện, ông hào phóng giao lại cho các học trò của mình, tham gia tích cực vào việc hướng dẫn nghiên cứu của họ.

Trong số họ có những cái tên nổi tiếng như Oxana Novakova, Gennady Maslov, Alexey Polyakov, Andrey Fedorin, Pavel Pozner, Piotr Tsvetov, Andrey Nikitin, Kirill Leonov, Vladimir Antoshchenko. Học trò của ông còn có các nhà nghiên cứu Việt Nam, những người đã bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ và tiến sĩ tại Moskva và sau này trở thành những nhân vật nòng cốt trong giới sử học của đất nước như Vũ Minh Giang, Nguyễn Hải Kế, Nguyễn Đăng Na và những người khác.

Dega Deopik đã xây dựng một giáo trình lịch sử Việt Nam truyền thống mang tính khái niệm, và ông đã nhận học vị Tiến sĩ Khoa học Lịch sử cho tập đầu tiên của bộ "Lịch sử Việt Nam" gồm hai tập, bao trùm giai đoạn từ thời cổ đại nhất đến cuối thế kỷ XVIII.

Dega Deopik là người đặt nền móng cho nhiều sáng kiến quan trọng. Vào những năm 90 của thế kỷ XX, ông là người khởi xướng việc thành lập Trung tâm Việt Nam học tại ISAA ( Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi ) thuộc MGU, trung tâm này đã trở thành một trong những trung tâm phương Đông học lớn nhất ở Moskva, chuyên thực hiện các dự án nghiên cứu, dịch thuật và xuất bản.

Một công lao khác của Dega Vitalyevich đối với ngành phương Đông học trong nước nói chung và ngành Việt Nam học của Nga nói riêng là việc thành lập Viện Thực hành Phương Đông học vào năm 1994 – cơ sở giáo dục phi nhà nước đầu tiên và duy nhất trên cả nước, nơi đào tạo sinh viên theo chuyên ngành "Lịch sử Việt Nam", và dưới sự bảo trợ và bằng kinh phí của viện này, trong hơn 20 năm, các công trình chính của các nhà Việt Nam học Nga đã được xuất bản.

Suốt những năm đó, Dega Vitalyevich là người hướng dẫn khoa học thường trực của viện. Năm 2002, Viện đã xuất bản cuốn sách "D.V. Deopik. Việt Nam. Lịch sử, truyền thống, hiện đại", tập hợp các bài viết của nhà khoa học được công bố vào các thời điểm khác nhau trong các tuyển tập và tạp chí khoa học khác nhau.

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu của Dega Deopik vượt xa khỏi phạm vi Việt Nam. Ông nghiên cứu lịch sử Ấn Độ cổ đại, lịch sử Hàn Quốc, Nhật Bản thời trung đại, v.v. Nhưng trong suốt quá trình sự nghiệp sáng tạo lâu dài của mình, Deopik dành sự chú ý nhiều nhất cho các quốc gia Đông Nam Á.

Ông giảng các khóa học giảng dạy chung về lịch sử cổ đại và trung đại của hầu hết các nước Đông Nam Á, hướng dẫn các bài tập khóa học và khóa luận tốt nghiệp, chỉ đạo nghiên cứu sinh. Ông đã đào tạo nên nhiều thế hệ chuyên gia, những người đã để lại dấu ấn đậm nét trong việc nghiên cứu các quốc gia trong khu vực.

Dưới sự hướng dẫn của Giáo sư D.V. Deopik tại Bộ môn Lịch sử các nước Viễn Đông và Đông Nam Á thuộc ISAA, MGU mang tên Lomonosov, nơi ông đứng đầu từ năm 1990 đến 2007, đã hình thành nên một trường phái khoa học nghiên cứu các kho tàng văn bia và biên niên sử của các nước trong khu vực, trước hết là Việt Nam.

Sự am hiểu sâu rộng về học thuật của Dega Deopik còn thể hiện rõ qua vai trò là một trong những người sáng lập Khoa Lịch sử của Đại học Nhân văn Chính thống giáo Thánh Tikhon, nơi ông giảng dạy các khóa học về lịch sử các nền văn minh thế giới, lịch sử các nước Á-Phi và khảo cổ học Kinh Thánh. Các sách giáo khoa của ông về khảo cổ học Tây Á cổ đại và lịch sử Phương Đông cổ đại phản ánh kiến thức uyên bác sâu rộng của tác giả.

Toàn bộ cuộc đời của Dega Deopik gắn liền với giảng dạy, với sinh viên. Ngay từ khi mới bắt đầu học tập, ông đã thu hút học trò tham gia vào hoạt động nghiên cứu. Dega Deopik đã trao cho những học trò xuất sắc nhất của mình ngay từ thời sinh viên những đề tài tuyệt vời, mang triển vọng nghiên cứu to lớn.

Việc được giao tiếp,tương tác với con người đẹp đẽ này, với tư duy độc đáo và khiếu hài hước tuyệt vời, đã xác định con đường sự nghiệp tương lai của nhiều người. Học trò của Dega Vitalyevich gọi ông là "Người Thầy" với chữ "T" viết hoa, người đã thay đổi nhận thức của họ về khoa học.

Đối với họ, ông là hiện thân của lịch sử thời đại chúng ta - lịch sử đích thực định hình vận mệnh của con người. Phương pháp giảng dạy của ông, sự sẵn lòng luôn hỗ trợ và hướng dẫn học trò, là minh chứng cho một sự phụng sự đặc biệt dành cho con người và khoa học.

Ký ức tươi sáng về Dega Vitalyevich Deopik sẽ luôn sống mãi trong trái tim của những ai đã từng biết ông và từng là học trò của ông.

Chân dung cựu sao U23 Việt Nam vừa 'xé lưới' Thép xanh Nam Định
Thể thao

Chân dung cựu sao U23 Việt Nam vừa "xé lưới" Thép xanh Nam Định

Thể thao

Ở trận cầu tâm điểm vòng 4 V.League 2025/26, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Thép xanh Nam Định giúp Ninh Bình FC giành chiến thắng 2-0.

LHQ hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam chuẩn bị Lễ mở ký văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên về chống tội phạm mạng
Thế giới

LHQ hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam chuẩn bị Lễ mở ký văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên về chống tội phạm mạng

Thế giới

bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký LHQ, Tổng Giám đốc Văn phòng LHQ về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) bày tỏ sự cảm kích trước những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các quốc gia hướng tới việc phê chuẩn và thực thi Công ước hiệu quả trong thời gian tới.

Cổ phiếu bất động sản ngập sắc đỏ, chỉ số VN-Index may mắn thoát hiểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản ngập sắc đỏ, chỉ số VN-Index may mắn thoát hiểm

Nhà đất

Phiên 23/9, cổ phiếu bất động sản phân hoá khi nhóm Vingroup suy yếu, toàn ngành giảm 0,19%. VN-Index dù rung lắc mạnh vẫn giữ sắc xanh nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng.

Bắn thuốc mê, bắt giữ khỉ đuôi lợn cắn 3 người bị thương sau hai ngày náo loạn một khu dân cư ở TP.HCM
Nhà nông

Bắn thuốc mê, bắt giữ khỉ đuôi lợn cắn 3 người bị thương sau hai ngày náo loạn một khu dân cư ở TP.HCM

Nhà nông

Sau hai ngày gây náo loạn ở phường Bình Tân, TP.HCM, con khỉ đuôi lợn đã bị lực lượng kiểm lâm dùng súng chuyên dụng bắn thuốc mê, khống chế, đưa về trạm cứu hộ. Con vật này trước đó đã tấn công và làm bị thương 3 người, trong đó có hai em nhỏ.

Vi phạm trong khai thác khoáng sản: Thanh tra Đà Nẵng chỉ mặt điểm tên nhiều doanh nghiệp
Kinh tế

Vi phạm trong khai thác khoáng sản: Thanh tra Đà Nẵng chỉ mặt điểm tên nhiều doanh nghiệp

Kinh tế

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Bộ Xây dựng quyết định tạm đóng cửa sân bay Cà Mau trong 1 năm
Giao thông - Xây dựng

Bộ Xây dựng quyết định tạm đóng cửa sân bay Cà Mau trong 1 năm

Giao thông - Xây dựng

Theo Bộ Xây dựng, dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau có vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng chuẩn bị triển khai thi công. Do đó, tạm đóng cửa sân bay này trong 1 năm.

Vô tình thấy con động vật quý hiếm này trên đường tuần tra, công an xã ở Quảng Trị đem bàn giao cho lực lượng cứu hộ
Nhà nông

Vô tình thấy con động vật quý hiếm này trên đường tuần tra, công an xã ở Quảng Trị đem bàn giao cho lực lượng cứu hộ

Nhà nông

Ngày 23/9, trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, ông Phan Hải Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị thì xã Phong Nha thuộc tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng Công an xã trong lúc tuần tra đã vô tình phát hiện một con rùa sa nhân-một loài động vật hoang dã quý hiếm.

Ông Nguyễn Chiến Thắng làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị
Tin tức

Ông Nguyễn Chiến Thắng làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Tin tức

Chiều 23/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị hiệp thương cử ủy viên ủy ban và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

NÓNG: Bão số 9 vẫn giữ mức siêu bão, cấp 16, sắp tiến vào Bắc Bộ, cảnh báo nguy cơ ngày 27/9 có thêm bão số 10
Nhà nông

NÓNG: Bão số 9 vẫn giữ mức siêu bão, cấp 16, sắp tiến vào Bắc Bộ, cảnh báo nguy cơ ngày 27/9 có thêm bão số 10

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi bão số 9 được dự báo sẽ gây mưa cực lớn cho miền Bắc thì hiện nay ở khu vực phía Đông của Philippines vừa mới xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo ngày 24/9 có khả năng mạnh lên thành bão, ngày 27/9 có khả năng di chuyển vào biển Đông (cơn bão số 10).

Phát hiện thi thể nam, nữ cách nhau 5 mét dưới sông ở Tây Ninh
Pháp luật

Phát hiện thi thể nam, nữ cách nhau 5 mét dưới sông ở Tây Ninh

Pháp luật

Người dân đi đánh cá tá hỏa phát hiện một thi thể nữ nổi trên mặt sông ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, công an kiểm tra hiện trường, phát hiện thêm một thi thể nam giới cách đó 5 mét.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ thời gian kết thúc cuộc chiến Ukraine
Thế giới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ thời gian kết thúc cuộc chiến Ukraine

Thế giới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông không tin rằng cuộc chiến Nga - Ukraine sẽ sớm kết thúc.

Tại sao tỉnh Lâm Đồng lại có chủ trương giảm diện tích nhà màng?
Nhà nông

Tại sao tỉnh Lâm Đồng lại có chủ trương giảm diện tích nhà màng?

Nhà nông

Sau hơn hai năm thực hiện đề án quản lý nhà kính, chính quyền và người dân địa phương tại Lâm Đồng đã đánh giá những kết quả tích cực mang lại, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện.

Đà Nẵng xử phạt công ty du lịch Lâm Thùy Mai hàng trăm triệu đồng vì 7 hành vi
Pháp luật

Đà Nẵng xử phạt công ty du lịch Lâm Thùy Mai hàng trăm triệu đồng vì 7 hành vi

Pháp luật

Ngày 23/9, văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình vừa ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Lam Thùy Mai.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 22 đồng chí
Tin tức

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I: Bầu Đoàn Chủ tịch gồm 22 đồng chí

Tin tức

Chiều 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Hơn 1.600 xe vi phạm ở TP.HCM sắp được đấu giá, giá khởi điểm từ 370.000 đồng
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 1.600 xe vi phạm ở TP.HCM sắp được đấu giá, giá khởi điểm từ 370.000 đồng

Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt xe vi phạm bị Phòng CSGT Công an TP.HCM tịch thu, chất đống nhiều năm, sắp được đưa ra đấu giá. Xe máy với mức khởi điểm 370.000 đồng mỗi chiếc.

Giá chung cư đã tăng 'sốc' như thế nào trong 10 năm qua?
Nhà đất

Giá chung cư đã tăng "sốc" như thế nào trong 10 năm qua?

Nhà đất

Nhiều năm qua, đặc biệt kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, mặt bằng giá nhà chung cư tại Hà Nội đã tăng gấp nhiều lần, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân. Câu hỏi mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra “Nhà trên 100 triệu đồng/m2 thì người dân ai có tiền mua?” đã trở thành nỗi day dứt chung trên thị trường bất động sản.

Đội Cung có vai trò thế nào trong cuộc binh biến Đô Lương?
Đông Tây - Kim Cổ

Đội Cung có vai trò thế nào trong cuộc binh biến Đô Lương?

Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc binh biến Đô Lương xảy ra cách đây 80 năm của binh lính người Việt trong quân đội của thực dân Pháp, do Nguyễn Văn Cung (còn gọi là Đội Cung) lãnh đạo, nổ ra ngày 13/1/1941. Mặc dù bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt, nhưng cuộc binh biến đã có ảnh hưởng rộng lớn trong toàn quốc: “Đó là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, là bước đầu tranh đấu bằng võ lực...” (*).

Phóng sự ảnh: Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Phóng sự ảnh: Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Chiều nay 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kiev dậy sóng: Nỗi lo ông Zelensky độc quyền quyền lực lan rộng, tương lai bất định của 'người hùng' Ukraine
Thế giới

Kiev dậy sóng: Nỗi lo ông Zelensky độc quyền quyền lực lan rộng, tương lai bất định của 'người hùng' Ukraine

Thế giới

Không chỉ các đối thủ chính trị mà nhiều nghị sĩ và đồng minh thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang bày tỏ sự lo ngại về xu hướng tập trung quyền lực quá mức của ông, tờ Politico đưa tin.

Hồng Vân - 'Làng cây cảnh' trăm tỷ
Doanh nghiệp

Hồng Vân - "Làng cây cảnh" trăm tỷ

Doanh nghiệp

Hà Nội - Nhắc đến Thường Tín, người ta thường nghĩ đến những làng nghề truyền thống như chạm khắc, mộc, điêu khắc... Nhưng ít ai biết rằng, ngay bên bờ sông Hồng, xã Hồng Vân đang từng ngày khẳng định vị thế là một “thủ phủ cây cảnh” của Thủ đô, nơi hội tụ những nghệ nhân kỳ công uốn tỉa từng tán lá, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật có giá trị kinh tế và văn hóa sâu sắc.

Sau loạt bài 'phù phép rau trôi nổi vào trường học' của Dân Việt: Tư vấn từ chuyên gia dinh dưỡng
Xã hội

Sau loạt bài "phù phép rau trôi nổi vào trường học" của Dân Việt: Tư vấn từ chuyên gia dinh dưỡng

Xã hội

Sau loạt bài phóng sự điều tra độc quyền của Báo điện tử Dân Việt với nội dung “Thủ đoạn "phù phép" rau trôi nổi vào bữa ăn học đường ở Hà Nội”, đăng tải đúng vào thời điểm bước vào năm học mới, vấn đề bữa ăn cho trẻ lại càng được nhiều phụ huynh quan tâm.

Tin chiều 23/9: Gặp Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm lập tức ước điều gì?
Thể thao

Tin chiều 23/9: Gặp Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm lập tức ước điều gì?

Thể thao

Gặp Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm lập tức ước điều gì? Tottenham nhận tin về quyết định chuyển nhượng của Gallagher; Báo Trung Quốc chỉ trích gay gắt đội nhà; HLV Maresca cập nhật chấn thương của Palmer; Thủ đô Paris bắn pháo hoa ăn mừng khi Dembele đoạt Quả bóng vàng 2025.

Tây Ninh: Công an triệu tập người đàn ông chặn đầu xe tải, hăm dọa tài xế không cho vào nhà máy xay xát
Pháp luật

Tây Ninh: Công an triệu tập người đàn ông chặn đầu xe tải, hăm dọa tài xế không cho vào nhà máy xay xát

Pháp luật

Tài xế ô tô tải chở hàng hóa vào nhà máy xay xát ở xã Mỹ An (Tây Ninh) đã bị một người đàn ông chặn lại giữa đường, sau đó buông lời chửi thề, thách thức. Ông này đã bị công an xã triệu tập làm việc.

Năm 2025, đất không sử dụng sẽ bị thu hồi khi nào?
Bạn đọc

Năm 2025, đất không sử dụng sẽ bị thu hồi khi nào?

Bạn đọc

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định cụ thể các trường hợp, căn cứ Nhà nước thu hồi đất khi chấm dứt việc sử dụng đất.

Loại quả giàu kali bậc nhất, giúp tăng cường miễn dịch, đem làm bánh ăn là nghiền
Gia đình

Loại quả giàu kali bậc nhất, giúp tăng cường miễn dịch, đem làm bánh ăn là nghiền

Gia đình

Loại quả này còn cung cấp cho cơ thể rất nhiều dinh dưỡng, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp, đặc biệt chứa nhiều kali phòng nguy cơ đột quỵ.

Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân giao lưu với thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond
Tin tức

Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân giao lưu với thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond

Tin tức

Khinh hạm HMS Richmond với biên chế 193 thủy thủ thuộc Hải quân Hoàng gia Anh đang thực hiện chuyến thăm tại TP.HCM và có buổi giao lưu bóng chuyền với Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.

Lâm Đồng: Tìm thấy cụ ông 78 tuổi đi lạc trong rừng sau 6 ngày
Tin tức

Lâm Đồng: Tìm thấy cụ ông 78 tuổi đi lạc trong rừng sau 6 ngày

Tin tức

Ông R Ông Ha Hoanh vào rừng hái nấm từ ngày 18/9, được lực lượng chức năng huy động khoảng 100 người tìm kiếm và phát hiện vào trưa ngày 23/9.

UAV Ukraine tập kích Moscow không dứt suốt đêm, thủ đô đóng cửa không phận
Thế giới

UAV Ukraine tập kích Moscow không dứt suốt đêm, thủ đô đóng cửa không phận

Thế giới

Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào Moscow suốt đêm 22/9, Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết, nói thêm rằng hàng chục máy bay không người lái đã bị bắn hạ.

Thiếu nữ 16 tuổi bị 2 thanh niên ép uống rượu say rồi hiếp dâm ở Bắc Ninh
Pháp luật

Thiếu nữ 16 tuổi bị 2 thanh niên ép uống rượu say rồi hiếp dâm ở Bắc Ninh

Pháp luật

Thiếu nữ 16 tuổi ở Điện Biên bị 2 đối tượng Giàng A Quyết và Giàng A Yên chuốc cho uống say, rồi dẫn đến khu vực núi Rùa ở Bắc Ninh để hiếp dâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã cử tri 11 phường thuộc TP Hà Nội, trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

