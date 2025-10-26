UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương báo cáo hằng tuần về chống khai thác IUU

Ngay sau khi tiếp nhận báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), UBND TP.HCM đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng ra quân xử lý dứt điểm các tồn đọng trong quản lý tàu cá, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách về chống khai thác IUU.

Động thái nhanh chóng này thể hiện quyết tâm cao của chính quyền thành phố trong việc thực thi nghiêm các quy định pháp luật, bảo vệ uy tín ngành thủy sản Việt Nam và góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Tàu cá đánh bắt ven bờ neo đậu tại đặc khu Côn Đảo, TP.HCM. Ảnh: Q.D

Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố được giao chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và UBND các xã, phường ven biển cùng đặc khu Côn Đảo để rà soát, phân loại, cấp phép ngay việc đóng mới, cải hoán, thuê, mua, đăng kiểm tàu cá đủ điều kiện, hoàn thành trước ngày 25/10/2025.

Các tàu không đủ điều kiện sẽ bị lập danh sách, nghiêm cấm ra khơi, đồng thời bị giám sát chặt chẽ. Các lực lượng Biên phòng, Hải quân và Cảnh sát biển Vùng 2, 3, 4 sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại cửa sông, cửa biển, khu vực bãi ngang, xử lý nghiêm các hành vi khai thác IUU.

Chính quyền cấp xã, phường ven biển được yêu cầu rà soát, kiểm kê toàn bộ tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động (tàu hết hạn giấy phép, giấy đăng kiểm, hoặc chưa có chứng nhận an toàn thực phẩm). Đối với những tàu cá đậu bờ phải xác định rõ vị trí, hình ảnh neo đậu tại bờ, giao trách nhiệm cho Tổ quản lý tàu cá chưa đủ điều kiện theo dõi, quản lý, báo cáo định kỳ. Các địa phương phải gửi báo cáo rà soát định kỳ hàng tuần về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước 15h thứ Năm hàng tuần.

Đối với các tàu cá chưa đủ điều kiện (trường hợp mới hết hạn các loại giấy tờ về đăng kiểm, an toàn thực phẩm, giấy phép khai thác) nhưng chưa kết thúc chuyến biển, nhanh chóng đưa tàu về bờ để làm thủ tục đăng kiểm và cấp lại giấy tờ, mới được phép hoạt động trở lại.

Chống khai thác IUU đang được UBND TP.HCM quan tâm, triển khai quyết liệt. Ảnh: Q.D

Công an Thành phố được giao theo dõi, ngăn chặn hành vi móc nối, đưa tàu cá ra vùng biển nước ngoài trái phép, đồng thời sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư và công nghệ để truy xuất, xác định chủ tàu. Bộ đội Biên phòng Thành phố phải chịu trách nhiệm nếu để tàu chưa đủ điều kiện ra khơi, trong khi Ban Quản lý cảng cá không được phép giải quyết thủ tục rời cảng cho các trường hợp vi phạm.

Sở Tài chính được giao bố trí đủ kinh phí cho công tác chống khai thác IUU. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Ban Tuyên giáo và các cơ quan báo chí khác được đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ tác hại và hậu quả pháp lý của việc khai thác IUU.

UBND TP.HCM nhấn mạnh, người đứng đầu các đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm trước Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND Thành phố nếu buông lỏng quản lý, để tàu cá vi phạm ra khơi, gây ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.