Ứng dụng AI vào kiểm soát trước bối cảnh hàng giả "thay áo" ngày càng tinh vi

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương Phòng trưng bày Hàng thật - Hàng giả với chủ đề “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của hàng giả, tăng cường kỹ năng nhận diện sản phẩm trên thị trường.

Đây là lần thứ 18 Phòng trưng bày của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tại địa chỉ 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội mở cửa, đón khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm.

Trong kỳ tổ chức này, Ban tổ chức trưng bày trên 500 sản phẩm thật - giả, được lực lượng quản lý thị trường thu thập trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm cũng như các đại diện chủ thể quyền nhãn hiệu chính hãng phối hợp cung cấp.

Các sản phẩm trải rộng trên nhiều nhóm lĩnh vực gồm lương thực, thực phẩm, nông sản, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, giày dép, phụ tùng ô tô, xe máy…

Các mặt hàng nông sản giả mạo nguồn gốc được đưa lên kệ trưng bày

Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của nhiều sản phẩm do Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Nhật Bản cung cấp phục vụ trưng bày, giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam, gồm: Giày thể thao Asics, vợt cầu lông Yonex, pin máy ảnh Canon, mỹ phẩm Transino, khóa kéo YKK, bugi NGK… Đây đều là những dòng sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn, dễ bị làm giả do giá trị cao.

Tại phòng trưng bày, mỗi sản phẩm đều có đối chứng thật - giả rõ ràng, giúp khách tham quan trực tiếp so sánh, nhận diện từng chi tiết khác biệt, từ chất liệu, kiểu dáng đến tem nhãn một cách trực quan và sinh động.

Đại diện nhà sản xuất chính hãng hướng dẫn người tiêu dùng cách phân biệt hàng thật - hàng giả

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường trong nước, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Nguyễn Đức Lê chia sẻ, trong thời gian vừa qua Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo công tác đấu tranh chống hàng giả, đặc biệt là hàng giả hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Tình hình vi phạm về hàng giả, hàng nhái trong thời gian vừa qua cũng có rất nhiều biến động, và đặc biệt là các sản phẩm được làm giả cách rất tinh vi.

Trong thời gian nghiên cứu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể, như xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu để các cơ sở sản xuất kinh doanh có thể đưa các sản phẩm của mình lên khai báo với cơ quan quản lý nước.

Đồng thời phối hợp với các nhãn hàng, các chủ thể quyền để xây dựng bộ nhận diện, các chương trình hội thảo, những chương trình hướng dẫn để người tiêu dùng cũng có thể hiểu rõ sản phẩm chính hãng.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kết hợp với các công ty công nghệ, xây dựng hệ thống và cơ sở sử dụng blockchain AI để phục vụ cho công truy xuất nguồn gốc thông qua các sản phẩm mà các công ty chính hãng cung cấp.

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường trong nước Nguyễn Đức Lê

"Với việc ứng dụng công nghệ, chúng tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới đây sẽ cơ bản quản lý được hàng hóa trọng yếu, cũng như hàng hóa người tiêu dùng rất quan tâm để đấu tranh chống làm giả", Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường trong nước nói.

Nói riêng về hoạt động tổ chức các gian trưng bày giúp người dân có cơ sở phân biệt hàng giả, hàng thật, ông Lê cho biết đây là một trong những cái chuỗi hoạt động của Cục, nhằm tham gia hưởng ứng ngày chống hàng giả của Việt Nam.

Thì cái các hoạt động tuyên truyền bao giờ cũng là những cái hoạt động mà được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cũng như lực lượng quản lý thị trường rất quan tâm. Thông qua công tác tuyên truyền, độ nhận biết của người dân được nâng cao hơn và bản thân lực lượng cũng có ý thức làm việc tốt hơn để phục vụ người dân.

Triển lãm này thì có thể giúp cho những người tiêu dùng, đặc biệt là số đông người dân có thể phân biệt được ngay sản phẩm thật - giả vì các sản phẩm được đặt cạnh nhau, đồng thời có cán bộ giải thích trực tiếp.

"Tôi cũng rất mong muốn rằng sẽ nhận được được hưởng sự hưởng ứng của đông đảo người dân, những người quan tâm đến các sản phẩm của Việt Nam, cũng như các sản phẩm tiêu dùng. Người dân tới tham quan cùng nâng cao cái nhận thức để trở thành một người tiêu dùng thông thái trong hoạt động đấu tranh chống hàng giả và tự bảo vệ quyền lợi", ông Nguyễn Đức Lê bày tỏ.

Phòng trưng bày mở cửa đón khách tham quan từ ngày 21 - 25/11/2025. Thời gian mở cửa từ 9h00 đến 17h00 hàng ngày.



Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy xây dựng thị trường minh bạch, an toàn và nâng cao ý thức tiêu dùng thông minh trong bối cảnh hàng giả ngày càng tinh vi, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử.