Giá vàng hôm nay mới nhất (20/11) quay đầu giảm: Nhà vàng "bung hàng", chợ đen có diễn biến "lạ"

Giá vàng hôm nay 20/11, vàng SJC và nhẫn quay đầu giảm

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 20/11, tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), nhu cầu mua vàng của người dân vẫn lớn nhưng cảnh tượng xếp hàng dài không còn như những ngày trước đó. Trong khi đó, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu bất ngờ bán ra số lượng lớn hơn các ngày trước đó trong khi giá vàng hôm nay giảm mạnh.

Nhân viên cửa hàng BTMC (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội) cho biết, cửa hàng sáng nay bán tối đa 5 chỉ vàng nhẫn/người và khách hàng được nhận sản phẩm ngay khi thanh toán thành công. Sau buổi sáng, nhân viên tại cửa hàng lại cho biết, khách hàng được mua tối đa 20 chỉ vàng nhẫn/người, tuy nhiên 5 ngày sau (25/11) cửa hàng mới hẹn khách đến lấy vàng.

Ảnh: Chụp màn hình

Tính đến 13 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 148,3 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 148,8 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Nhu cầu mua vàng vẫn rất lớn bất chấp giá vàng hôm nay 20/11 giảm mạnh. Ảnh: Thái Nguyễn

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 147,3 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 147,8 – 150,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.



Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 147 - 150 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, thị trường chợ đen trong ngày 20/11 đã "hạ nhiệt" so với những ngày trước đó. Cường độ thông tin hỏi mua hay rao bán đều giảm mạnh, còn giá rao bán vàng nhẫn BTMC cũng không biến động quá nhiều. Cụ thể, giá rao bán vàng BTMC trong khoảng 149,5 - 150 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá niêm yết bán ra của cửa hàng từ 300.000 - 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lại giảm

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ 45 sáng nay ngày 20/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.064 USD/ounce, giảm mạnh 24 USD/ounce so với sáng nay và giảm mạnh 31 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, dù vàng thế giới quay đầu giảm do chịu áp lực từ đồng USD tăng mạnh, nhưng giá vẫn dao động trên ngưỡng 4.000 USD/ounce cho thấy khả năng phục hồi của vàng trước sức mạnh tiền tệ vẫn rõ rệt.

Giới chuyên gia nhận định, khả năng vàng vượt qua đợt giảm giá trước đó do biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được công bố. Các bên tham gia thị trường đang tập trung cao độ vào dữ liệu kinh tế sắp tới, những dữ liệu này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về quan điểm và hành động tương lai của Fed liên quan đến lãi suất tại Mỹ.

Trong khi một số thành viên ủng hộ việc cắt giảm lãi suất, các quan chức của Fed bày tỏ lo ngại rằng việc giảm chi phí vay có thể làm suy yếu cuộc chiến chống lạm phát, vốn vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đưa ra một bình luận đặc biệt đáng chú ý trong cuộc họp báo sau cuộc họp, tuyên bố một cách sống động và thẳng thắn rằng việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp FOMC ngày 9/12 không phải là "kết luận chắc chắn". Điều này mở ra khả năng duy trì lãi suất hiện tại, mặc dù không loại trừ hoàn toàn khả năng cắt giảm.

Theo công cụ Fed Watch của CME, hiện chỉ có 33,6% khả năng lãi suất sẽ giảm vào tháng 12, giảm đáng kể so với xác suất 50% của ngày hôm qua và dự báo 62% của tuần trước.