Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ sáu, ngày 12/09/2025 22:55 GMT+7

Vị vua thọ nhất nhà Lê, sống đời nhu nhược, con trai bị bức chết vẫn “nhắm mắt làm ngơ"

+ aA -
ND Thứ sáu, ngày 12/09/2025 22:55 GMT+7
Sự nhẫn nhịn xưa nay cũng có dăm bảy đường, với nhiều cách hiểu và cách làm khác nhau. Thế nhưng sống như vua Lê Hiển Tông ngày xưa thì quả là chịu nhục và nhu nhược chứ không phải là nhẫn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vụ thảm án lớn nhất đời vua Lê Hiển Tông (1717 - 1786, ông là vị vua sống thọ nhất nhà Lê - 69 tuổi) xảy ra vào tháng 12/1771. Xuất phát từ việc ghen tức, chúa Trịnh Sâm đã ra tay sát hại thái tử Lê Duy Vỹ, trong khi nhà vua bất lực không thể làm gì để cứu con.

Sử sách chép rằng, khi chúa Trịnh Tùng giúp vua Lê Thế Tông lấy lại kinh thành Thăng Long năm 1592, bắt giết cha con Mạc Mậu Hợp và đuổi dư đảng họ Mạc chạy lánh lên Cao Bằng thì thanh thế Nam triều nổi lên rất mạnh và cũng từ đó, vua Lê bị họ Trịnh quản chế, bức bách rất ngặt; mọi chuyện đều không được tự quyết, nhà vua chỉ khoanh tay rủ áo ngồi giữa triều đình như bù nhìn giữ dưa ngoài ruộng.

Theo sách Hoàng Lê nhất thống chí, khi Trịnh Sâm lên ngôi chúa, liền lập mưu với gia thần là viên quan hoạn Thiều quận công Nguyễn Kim Đĩnh (chính tên là Phạm Huy Đĩnh, người xã Cao Mỗ, nay là xã Kim Bôi, huyện Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình), vu cho thái tử Lê Duy Vỹ thông dâm với cung nữ của Trịnh Doanh, rồi đem tội đó tâu lên hoàng thượng để bắt thái tử bỏ ngục.

Tượng thờ vua Lê Hiển Tông. 

Trước đó, trong giếng Tam Sơn ở mé sau điện bỗng có tiếng nổ như sấm. Thái tử Lê Duy Vỹ dùng thuật số để bói, biết mình sắp gặp nạn, bèn đến nói với nhà vua. Vua Lê Hiển Tông cũng lấy làm lo, vẫn phải luôn luôn cầu nguyện cho con. Kịp tới ngày bị bắt, thái tử biết tai nạn xảy ra đến nơi, liền vào ẩn trong điện ngủ của nhà vua. Thiều quận công dẫn toán lính trước tiên xông thẳng vào Đông cung, định bắt thái tử, rồi mới tâu vua nhưng tìm khắp nơi không thấy. Thiều quận công liền vào điện, kể tội thái tử cho vua nghe, rồi nói rằng: Tôi nghe nói thái tử náu ở chỗ ngủ của bệ hạ, xin hãy bắt giao cho tôi.

Vua Lê Hiển Tông ôm mãi lấy thái tử không nỡ rời ra. Thiều quận công cũng cứ quỳ mãi ở giữa sân điện. Thái tử tự biết mình không thể thoát được, liền lạy trước mặt nhà vua, sau đó ra cho quân lính trói. Sách Đại Việt sử ký tục biên có đoạn viết về việc này như sau: Thiều quận công Nguyễn Kim Đĩnh đưa thái tử về phủ chúa. Trịnh Sâm sai giam lại rồi tra xét và kết thành án, bắt vua ký tên vào. Sau đó, Trịnh Sâm ép vua phải phế thái tử làm dân thường. Rồi Trịnh Sâm lại ép nhà vua lấy người con thứ tư là Lê Duy Cận làm hoàng thái tử.

Ít lâu sau, Thiều quận công sai tay chân vu cáo cho hai nho sinh thi đỗ ở làng Đan Luân là Nguyễn Huy Sưởng (chính là Vũ Bá Sưởng, người làng Đan Luân, nay thuộc Bình Giang (Hải Dương) và Lương Giản (người xã Tào Sơn, huyện Ngọc Sơn, nay là Tĩnh Gia, Thanh Hóa), rằng hai người này âm mưu cướp thái tử ra khỏi ngục để cùng dấy quân làm loạn. Việc này được đưa xuống các quan bàn bạc và bắt Sưởng để tra xét. Giản khi ấy đã kịp bỏ trốn. Còn Sưởng bị đánh đau quá, không chịu nổi roi vọt, đành phải nhận liều. Thế là thái tử phải ghép vào tội thắt cổ.

Sự việc xảy ra thật đáng tiếc cho vua Lê thời bấy giờ. Dường như mọi thứ đều chống lại ông. Vì thế sự mà chính ông phải chứng kiến cảnh con đẻ của mình bị ghép vào tội thắt cổ mà chết. Nguyên cớ gì mà ông lại không điều tra cặn kẽ sự việc để rồi buộc tội thái tử một cách oan uổng.

Xét sâu xa của sự việc trên thì thấy rõ rằng, người trực tiếp gây ra cái chết oan cho thái tử chính là Thiều quận công Nguyễn Kim Đĩnh. Chính Nguyễn Kim Đĩnh đã vu cáo cho thái tử phạm vào một trong những trọng tội không thể dung thứ, đó là tội thất đức.

Lời bạn về sự nhu nhược của vua Lê Hiển Tông

Xét trong lịch sử nhân loại từ Đông sang Tây, từ cổ đến kim cho thấy sự nhẫn nhịn là bài học tất yếu của mỗi người. Vì từ nhẫn mà con người có thể tinh lọc nhân tâm, hóa giải mâu thuẫn và thậm chí là xung đột. Và trong cuộc sống đời thường thì những việc làm khoan dung, độ lượng cũng được xem là một loại biểu hiện của sự nhẫn nhịn. Và trong thực tế cuộc sống từ xưa đến nay đã có biết bao người nhờ nhẫn mà đã có được đại nghiệp và hóa giải sự thù hận. Vì thế người xưa quan niệm rằng, với bậc đế vương vì nhẫn mà được thiên hạ, tướng lĩnh vì nhẫn mà được lâu dài, thương nhân vì nhẫn mà được giàu sang phú quý và với người dân thường vì nhẫn mà có được tri kỷ. Vì thế, sự nhẫn nhịn luôn là một đức tính truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay của con người. Thế nhưng sự nhẫn nhịn như vua Lê Hiển Tông lại là sự nhẫn nhịn hoàn toàn khác.

Các nhà sử học đời sau đánh giá Lê Hiển Tông là một vị vua điển hình thời trung hưng về sự nhẫn nhịn chịu nhục, nhẫn nhịn khoanh tay rủ áo để được yên vị. Và nhẫn tới mức nhìn kẻ khác vô cớ hãm hại con trai của mình thì quả là nhu nhược chứ không phải là nhẫn nhịn. Khổng Tử có nói rằng: “Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu” và câu này có nghĩa là: Không nhịn được điều nhỏ nhặt sẽ làm hỏng chuyện đại sự. Thế mới hay rằng, sự nhẫn nhịn xưa nay cũng có dăm bảy đường, với nhiều cách hiểu và cách làm khác nhau. Thế nhưng sống như vua Lê Hiển Tông ngày xưa thì quả là chịu nhục và nhu nhược chứ không phải là nhẫn.

Theo: Theo Báo Bình Phước

Tham khảo thêm

Lăng mộ của vua Lê Nhân Tông nằm ở đâu giữa rừng Lam Sơn?

Lăng mộ của vua Lê Nhân Tông nằm ở đâu giữa rừng Lam Sơn?

Tướng tài nhà vua Lê - chúa Trịnh, góp sức diệt nhà Mạc, cuối đời chết vi ham mê nữ sắc

Tướng tài nhà vua Lê - chúa Trịnh, góp sức diệt nhà Mạc, cuối đời chết vi ham mê nữ sắc

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cuộc tiếp đón Bảo Đại tại Hà Nội năm 1949 diễn ra như thế nào?

Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp tiếp tục âm mưu đặt lại ách thống trị nước ta bằng việc nổ súng đánh chiếm Uỷ ban Nhân dân Nam bộ. Vấp phải sự đánh trả quyết liệt của quân dân ta, Pháp sử dụng “lá bài Bảo Đại” để thực hiện âm mưu to lớn của mình.

Nguyên soái Phùng Ngọc Tường và con gái đã thiệt mạng ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ
Nguyên soái Phùng Ngọc Tường và con gái đã thiệt mạng ra sao?

Môn phái độc đáo nào trong Kim Dung mà các cao thủ kiếm thuật đều mê âm nhạc?

Đông Tây - Kim Cổ
Môn phái độc đáo nào trong Kim Dung mà các cao thủ kiếm thuật đều mê âm nhạc?

Nguyên mẫu của Hạ Tử Vi trong lịch sử là ai?

Đông Tây - Kim Cổ
Nguyên mẫu của Hạ Tử Vi trong lịch sử là ai?

Nguyễn Văn Điển: Vị quan thanh liêm quê Đà Nẵng, trải 3 đời vua Nguyễn

Đông Tây - Kim Cổ
Nguyễn Văn Điển: Vị quan thanh liêm quê Đà Nẵng, trải 3 đời vua Nguyễn

Đọc thêm

Bắt nữ Giám đốc công ty Bình Minh (Thanh Hoá) trốn thuế 11 tỷ đồng
Pháp luật

Bắt nữ Giám đốc công ty Bình Minh (Thanh Hoá) trốn thuế 11 tỷ đồng

Pháp luật

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thuỷ- Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh về hành vi trốn thuế.

Đầu nguồn Đồng Tháp Mở đã cống đón lũ, nước son mang phù sa, cá đồng, tôm sông vào ruộng
Môi trường xanh

Đầu nguồn Đồng Tháp Mở đã cống đón lũ, nước son mang phù sa, cá đồng, tôm sông vào ruộng

Môi trường xanh

Đa số diện tích sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp có đê bao bảo vệ, chủ động được nguồn nước tưới tiêu. Hiện nay, nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về. Sau khi thu hoạch lúa, nhiều địa phương ở khu vực đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp tiến hành mở nắp cống, cho dòng nước mang phù sa và thủy sản (cá đồng, tôm sông...) vào đồng ruộng.

Giá USD hôm nay 14/9: Thị trường tự do 'bốc hơi' mạnh
Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 14/9: Thị trường tự do "bốc hơi" mạnh

Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 14/9 tại thị trường tự do sụt giảm mạnh 390 VND/USD ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 26.460 - 26.560 VND/USD (mua - bán).

Bữa cơm tối 120 nghìn: Mực xào dứa, gỏi gà xé phay
Tiêu dùng

Bữa cơm tối 120 nghìn: Mực xào dứa, gỏi gà xé phay

Tiêu dùng

Cuối tuần rồi, hãy cùng đổi gió với bữa cơm 120 nghìn đồng mang hương vị tươi mới, đúng khẩu vị người Sài Gòn. Thực đơn có hải sản, có gỏi mát, có canh thanh đạm và dưa muối giòn chua – vừa đủ chất, vừa dễ nấu, rất hợp cho bữa tối gia đình.

Nữ Ủy viên Trung ương được chỉ định chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi tuần qua
Tin tức

Nữ Ủy viên Trung ương được chỉ định chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi tuần qua

Tin tức

Tuần qua (từ ngày 8-14/9), nhiều nhân sự ở bộ ngành, các địa phương đã được phê chuẩn, bổ nhiệm đảm nhiệm các vị trí mới.

Liên kết sản xuất sản phẩm OCOP, cách giảm nghèo, làm giàu của người dân Quảng Trị
Giảm nghèo nông thôn

Liên kết sản xuất sản phẩm OCOP, cách giảm nghèo, làm giàu của người dân Quảng Trị

Giảm nghèo nông thôn

Hiện nay có 372 sản phẩm của 234 chủ thể ở tỉnh Quảng Trị được chứng nhận sản phẩm OCOP. Không chỉ tạo ra sản phẩm đặc trưng địa phương, nâng cao thu nhập cho chính mình, các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP còn góp phần tạo việc làm, tiêu thụ nông sản, giúp nông dân giảm nghèo, cùng nhau làm giàu.

Bầu Đoan và căn bệnh “cửa sau, sân sau”
Tin tức

Bầu Đoan và căn bệnh “cửa sau, sân sau”

Tin tức

Từ Vũ “nhôm”, Út “trọc”, Trịnh Văn Quyết, Hậu “pháo” đến Bầu Đoan ở Thanh Hóa, những vụ án lớn phơi bày mối quan hệ đen giữa quan chức tha hóa và doanh nghiệp cơ hội, gây thất thoát tài sản, méo mó thị trường và làm xói mòn niềm tin của nhân dân.

Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga
Điểm nóng

Phương Tây biết được những gì đã xảy ra ở Ba Lan vì sợ Nga

Điểm nóng

Số lượng tình nguyện viên đăng ký tham gia huấn luyện quân sự tại Ba Lan đã tăng gấp đôi kể từ năm 2022 do lo ngại về một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga, hãng tin Reuters trích dẫn Trung tâm Tuyển quân Trung ương cho hay.

Thị trường tài sản số hôm nay 14/9: Giá Bitcoin, Ethereum sắp lập đỉnh, quỹ Dragon Capital nói về thị trường Việt
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 14/9: Giá Bitcoin, Ethereum sắp lập đỉnh, quỹ Dragon Capital nói về thị trường Việt

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 14/9: Nhóm sáng lập Glassnode dự báo rằng giá Bitcoin, Ethereum và Solana sẽ lập đỉnh lịch sử mới trong 3-4 tuần tới.

Từ ngày mai 15/9, hành khách thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục để qua cửa an ninh sân bay
Tin tức

Từ ngày mai 15/9, hành khách thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục để qua cửa an ninh sân bay

Tin tức

Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ: Từ ngày 15/9/2025, hướng dẫn toàn bộ hành khách sử dụng Căn cước, Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên tàu bay, trừ trường hợp hành khách sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân hợp lệ khác.

Bích Tuyền có bị VFV cấm thi đấu như Đặng Thị Hồng?
Thể thao

Bích Tuyền có bị VFV cấm thi đấu như Đặng Thị Hồng?

Thể thao

Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu các giải trong nước, trong khi Nguyễn Thị Bích Tuyền có thể sẽ gặp khó bởi những quy định chặt chẽ mới từ phía Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV).

HLV Chu Đình Nghiêm khen ngợi Quang Hải sau thất bại của Hải Phòng FC
Thể thao

HLV Chu Đình Nghiêm khen ngợi Quang Hải sau thất bại của Hải Phòng FC

Thể thao

Trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội (CAHN) đã vượt qua Hải Phòng với tỷ số 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 6 V.League 2025/2026, qua đó tiếp tục duy trì phong độ ổn định ở nhóm đầu bảng.

Nhà 2 tầng tại Đồng Nai thiết kế hình chữ T với 3 khoảng sân với chi phí 2,5 tỷ đồng
Nhà đất

Nhà 2 tầng tại Đồng Nai thiết kế hình chữ T với 3 khoảng sân với chi phí 2,5 tỷ đồng

Nhà đất

Ngôi nhà 2 tầng tại Đồng Nai được thiết kế theo hình chữ T độc đáo, tối ưu ánh sáng tự nhiên và không gian xanh. Tông trắng trang nhã kết hợp sân vườn tạo cảm giác thoáng đãng, hiện đại.

Ba lĩnh vực kinh tế nào đang tạo việc làm, thu nhập tốt hơn ở xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên?
Nông thôn mới

Ba lĩnh vực kinh tế nào đang tạo việc làm, thu nhập tốt hơn ở xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên?

Nông thôn mới

Xác định nâng cao thu nhập là mục tiêu trọng tâm để cải thiện đời sống người dân, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập xã Bắc Đông Hưng thuộc tỉnh Thái Bình) đã triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chăn nuôi quy mô lớn.

Tuyên Quang: Hàng chục cá thể sóc bụng đỏ bị phát hiện trong tủ đông nhà chủ tạp hóa
Bạn đọc

Tuyên Quang: Hàng chục cá thể sóc bụng đỏ bị phát hiện trong tủ đông nhà chủ tạp hóa

Bạn đọc

Hàng chục cá thể sóc bụng đỏ bị tàng trữ trong tủ đông của một chủ cửa hàng tạp hóa ở xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang, vừa bị lực lượng chức năng phát hiện. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Dân Việt, Hạt Kiểm lâm Khu vực V phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý.

Ukraine báo động về động thái đột ngột gây sốc của Mỹ
Điểm nóng

Ukraine báo động về động thái đột ngột gây sốc của Mỹ

Điểm nóng

Ukraine lo ngại về sự thay đổi trong lập trường của Mỹ về việc cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev, tờ Bloomberg trích dẫn lời Arsen Zhumadilov, giám đốc Cơ quan Mua sắm Quốc phòng đưa tin.

Loạt “nắm đấm” chiến lược giúp nông dân TP.HCM từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp
Chuyển động Sài Gòn

Loạt “nắm đấm” chiến lược giúp nông dân TP.HCM từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ triển khai một loạt chính sách, tập trung đưa khoa học, công nghệ và ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. Việc này nhằm nông dân tiến lên làm kinh tế nông nghiệp thay vì quan điểm chỉ tập trung sản xuất như trước đây.

'Bà trùm' Trần Lam lý giải vì sao giới nhà giàu Hong Kong không ly hôn
Văn hóa - Giải trí

"Bà trùm" Trần Lam lý giải vì sao giới nhà giàu Hong Kong không ly hôn

Văn hóa - Giải trí

Trong một talkshow gần đây, bà Trần Lam, vợ ông Hướng Hoa Cường, gây chú ý khi tiết lộ ba lý do khiến đàn ông giàu có ở Hong Kong hiếm khi thay đổi vợ, dù không ít người có tình nhân.

Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025
Văn hóa - Giải trí

Link xem trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2025

Văn hóa - Giải trí

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra vào tối nay (14/9/2025) tại TP.HCM với sự góp mặt của 35 thí sinh nổi bật nhất cuộc thi.

Giá xăng dầu hôm nay 14/9: Sắc xanh trở lại, xăng dầu “bước vào” chu kỳ tăng giá?
Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 14/9: Sắc xanh trở lại, xăng dầu “bước vào” chu kỳ tăng giá?

Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 14/9, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô có nhiều biến động, tiếp tục phục hồi, dự báo tuần tới có thể tăng nhanh.

Vườn hoa 52 tỷ đồng giữa trung tâm Hà Nội ngập rác, thành nơi nuôi gà chọi
Ảnh

Vườn hoa 52 tỷ đồng giữa trung tâm Hà Nội ngập rác, thành nơi nuôi gà chọi

Ảnh

Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, vườn hoa Trần Quang Diệu (phường Đống Đa) đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, ngập trong rác thải, người dân tận dụng làm nơi nuôi gà chọi... trở thành một nốt trầm buồn giữa lòng Thủ đô.

Quang Hải vung chân nhanh như điện ghi bàn, tặng áo cho fan nhí sau trận thắng Hải Phòng
Ảnh

Quang Hải vung chân nhanh như điện ghi bàn, tặng áo cho fan nhí sau trận thắng Hải Phòng

Ảnh

Tiền vệ Quang Hải góp công lớn với một bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của CLB Công an Hà Nội trước CLB Hải Phòng ở vòng 4 V-League diễn ra trên sân Hàng Đẫy, sau trận anh còn tặng áo đấu cho fan nhí, tối 13/9.

Cây cảnh này dễ trồng hơn trầu bà, đẹp hơn lan chi gấp 100 lần, giúp mang lại tài lộc, trấn trạch, an gia
Gia đình

Cây cảnh này dễ trồng hơn trầu bà, đẹp hơn lan chi gấp 100 lần, giúp mang lại tài lộc, trấn trạch, an gia

Gia đình

Cây cảnh mọng nước mỏng manh này được đánh giá cao nhờ những chiếc lá nhỏ, tròn nhỏ, có vân giống như mai rùa, mang lại vẻ đẹp nhiệt đới cho không gian nhà bạn.

Chợ quê ở một nơi của Đồng Nai có màu gì?
Nhà nông

Chợ quê ở một nơi của Đồng Nai có màu gì?

Nhà nông

Tuần rồi, tôi đi chợ Tân Phú (Đồng Nai) và chú ý quan sát những sắc màu của chợ quê. Nhưng có lẽ chỉ bao nhiêu đó là không đủ! Tôi xin mượn những sắc màu của ký ức, của cảm xúc để vẽ nên bức tranh ấy.

Ông Zelensky được đảm bảo mức độ an toàn mạnh mẽ nhất để đến Moscow
Điểm nóng

Ông Zelensky được đảm bảo mức độ an toàn mạnh mẽ nhất để đến Moscow

Điểm nóng

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra những cam kết an ninh mạnh mẽ nhất cho Tổng thống Ukraine Zelensky trong trường hợp ông tới Moscow.

Bắc Ninh duyệt cụm công nghiệp ‘xanh’ Phương Sơn - Đại Lâm gần 46 ha
Nhà đất

Bắc Ninh duyệt cụm công nghiệp ‘xanh’ Phương Sơn - Đại Lâm gần 46 ha

Nhà đất

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Phương Sơn - Đại Lâm tỷ lệ 1/500, với định hướng xây dựng thành một cụm công nghiệp xanh, công nghệ tiên tiến, thu hút đầu tư các ngành nghề mũi nhọn, đồng thời đảm bảo yếu tố phát triển bền vững và thân thiện môi trường.

Đạo diễn phim ra rạp cùng lúc “Mưa đỏ”: “NSƯT Hoài Linh sức khỏe yếu nhưng không than một câu'
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn phim ra rạp cùng lúc “Mưa đỏ”: “NSƯT Hoài Linh sức khỏe yếu nhưng không than một câu"

Văn hóa - Giải trí

Ra mắt vào ngày 29/8, giữa thời điểm "Mưa đỏ" đang gây sốt phòng vé, "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn" hiện đã cán mốc 88 tỷ đồng doanh thu theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Bộ Xây dựng đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025
Nhà đất

Bộ Xây dựng đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Nhà đất

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 2025.

Đau bụng, sốt cao vì bệnh xoắn vòi tử cung hiếm gặp
Xã hội

Đau bụng, sốt cao vì bệnh xoắn vòi tử cung hiếm gặp

Xã hội

Xoắn vòi tử cung nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến hoại tử buồng trứng, viêm phúc mạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Hai xưởng chế biến mủ cao su ở Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường
Bạn đọc

Hai xưởng chế biến mủ cao su ở Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường

Bạn đọc

Qua kiểm tra chính quyền địa phương và cơ quan chức năng Quảng Ngãi xác nhận, 2 xưởng chế biến cao su tại phường Đăk Bla và xã Đăk Rơ Wa chưa được cấp phép, xả thải trực tiếp gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Tin đọc nhiều

1

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

Sau Philippines, Trung Quốc cùng nhiều nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo của Việt Nam

2

Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Chủ tịch Quốc hội: 'Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành'

3

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

4

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

5

Đã rõ lý do Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu
5

Đã rõ lý do Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu