Vinhomes hé lộ nguồn thu 'khủng' 136.000 tỷ đồng

Trong báo cáo cập nhật sau cuộc họp nhà đầu tư với Công ty CP Vinhomes của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, "ông lớn" Vinhomes đã hoàn thành 45% mục tiêu doanh số mở bán mới trong nửa đầu năm 2025. Doanh thu theo hợp đồng đạt 67.500 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, với 5.100 căn được bán ra. Doanh thu chưa ghi nhận đạt 138.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 16%.

Hoạt động bán hàng sôi động chủ yếu đến từ 2 dự án lớn, gồm: Wonder City đóng góp 51% và Royal Island chiếm 27% doanh thu theo hợp đồng 6 tháng đầu năm. Công ty chứng khoán kỳ vọng, Golden City (241 ha, 4.940 căn, Hải Phòng) và Green City (197 ha, 4.570 căn, Long An) sẽ thu hút được sự quan tâm trong các quý tới sau khi chính thức ra mắt vào ngày 26/6 và 27/6.

Vinhomes chuẩn bị 'trình làng' 2 siêu dự án trong nửa cuối năm 2025.

Vào nửa cuối năm, ban lãnh đạo Vinhomes dự kiến ghi nhận 46.000 tỷ đồng doanh thu chưa ghi nhận nói trên, cùng 73.000 tỷ đồng từ doanh số bán hàng mới (bao gồm cả bán lẻ và bán sỉ) và 17.000 tỷ đồng từ các hoạt động cho thuê, quản lý bất động sản. Tổng cộng, kế hoạch doanh thu cho 6 tháng cuối năm đạt khoảng 136.000 tỷ đồng.

Thậm chí, nếu điều kiện thị trường thuận lợi, Vinhomes dự kiến ra mắt 2 dự án quy mô lớn, gồm: Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Green Paradise, TP. HCM) và khu phức hợp du lịch - đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (Đà Nẵng).

Về triển vọng chính sách, ban lãnh đạo bày tỏ sự lạc quan trước việc sửa đổi Luật Đất đai sắp tới, song tỏ ra thận trọng hơn với đề xuất nâng thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch bất động sản lên mức tối đa 20%. Tuy nhiên, Vinhomes cho rằng cơ quan chức năng nhiều khả năng sẽ cân nhắc lại các thay đổi này.



Tuy nhiên, Chứng khoán Yuanta duy trì khuyến nghị nắm giữ - kém khả quan. Mặc dù hoạt động kinh doanh tự thân của VHM vững chắc, nhưng vấn đề nhức nhối là vị thế của công ty trong hệ sinh thái Vingroup. Các nguồn lực trong hệ sinh thái này dường như ngày càng được hướng tới việc hỗ trợ tầm nhìn chiến lược rộng lớn hơn của Tập đoàn.

Do đó, việc đầu tư vào VHM chỉ dựa trên các yếu tố định giá độc lập có thể tiềm ẩn một số rủi ro nhất định.

Trong thời gian gần đây, mã cổ phiếu VHM đã có phiên tăng vọt lên vùng giá cao nhất lịch sử (lên 96.000 đồng/cổ phiếu).

Với diễn biến tăng giá mạnh mẽ, vốn hóa thị trường của Vinhomes hiện đã lên tới gần 400.000 tỷ đồng, vượt nhiều “ông lớn” để vươn lên vị trí doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn thứ 3 trên sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ đứng sau Vietcombank (513.800 tỷ đồng) và công ty mẹ Vingroup (455.700 tỷ đồng).

Thực tế, đà tăng ấn tượng của VHM đã bắt đầu từ giữa tháng 2. Từ vùng giá dưới 40.000 đồng/cổ phiếu, mã chứng khoán này đã tăng gần 2,5 lần trong chưa đầy 6 tháng lên vùng hiện tại. Đây được xem là chu kỳ tăng giá mạnh chưa từng có trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu VHM.

Tính từ đầu năm, thị giá VHM đã tăng ròng gần 140%, còn mức tăng ghi nhận trong một năm đã lên tới 173%. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư rót 1 tỷ đồng vào cổ phiếu VHM cách đây một năm hiện đã ghi nhận giá trị tài sản gần 2,73 tỷ đồng.