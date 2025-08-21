Bộ 3 cổ phiếu bất động sản Vingroup giữ sắc xanh ghìm đà giảm chỉ số ngành

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/8, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 3 mã tăng trần, 22 mã tăng giá và bị áp đảo hoàn toàn bởi 65 mã giảm giá và 2 mã giảm sàn.

Dù nhóm trong phiên ghi nhận sắc đỏ ngập tràn bảng điện tự nhưng nhóm ngành "may mắn" khi có bộ 3 cổ phiếu trụ cột nhà Vingroup đang ghìm đà giảm của chỉ số ngành khi giảm 0,18% xuống 83,13 điểm.

Cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/8. Ảnh: Vietstock

Sắc đỏ phủ rộng trên bảng điện tử với nhiều mã của doanh nghiệp lớn như: PDR -3,06%; CEO -4,25%; DIG -2,6%; KBC -0,87%; NVL -3,16%; KDH -1,64%; HDC -3,96%;....

Sắc xanh hiếm hoi trong bảng điện tử lại đến từ cả ba mã nhà Vingroup với mã VHM của Vinhomes tăng 0,81% so với phiên giao dịch liền kề, lên mức 99.800 đồng/cổ phiếu; mã VIC của Vingroup tăng 0,64% lên 125.000 đồng/cổ phiếu và VRE của Vincom Retail tăng 1,33% lên 30.400 đồng/cổ phiếu.

Giữ màu xanh trên bảng điện tử hôm nay còn đến từ mã IDC +3,11%; TIG +3,88%; TAL +2,37%; LSG +13,62%;...

Thậm chí, mã NRC của Tập đoàn Danh Khôi còn nhuộm tím trong phiên hôm nay khi tăng kịch trần 8,77% lên 6.200 đồng/cổ phiếu. Trong phiên ghi nhận có hơn 3,2 triệu đơn vị khớp lệnh, cao nhất kể từ giữa tháng 7 vừa qua tới nay.

Diễn biến cổ phiếu NRC khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/8. Ảnh: FireAnt

Khối ngoại mạnh tay bán ròng gần 2.500 tỷ đồng trong ngày VN-Index lập đỉnh mới

Chỉ số chính của thị trường chứng khoán tiếp đà hưng phấn, thậm chí bật tăng mạnh mẽ về cuối phiên 21/8 trước sự đồng thuận của nhóm ngân hàng. Đóng cửa, VN-Index tăng 23,64 điểm lên đỉnh mới 1.688 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE duy trì ở mức cao đạt gần 48.800 tỷ đồng.

Độ rộng toàn thị trường với sắc đỏ có phần áp đảo khi bên bán có 468 mã giảm giá và 10 mã giảm sàn khi bên mua có 312 mã tăng giá và 31 mã tăng trần. Ở chiều ngược lại, trong rổ VN30 lại ghi nhận sắc xanh áp đảo khi 24 mã tăng giá, 4 mã tăng trần và 5 mã giảm, 1 mã tham chiếu.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/8. Ảnh: Vietstock

Ở nhóm đầu tư công ghi nhận nhiều mã tăng nhẹ hôm nay với mã CII +0,2%; GEX +0,55%; GMD 0,32%;... ngược lại mã đỏ vẫn áp đảo với VCG -0,58%; HHV -2,6%; VSC -2,85%; HAH -1,33%;...

Diễn biến thị trường sáng nay cho thấy nhóm ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt, trở thành lực kéo chính giúp VN-Index phục hồi. Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh như TPB (+6,78%), STB (+6,84%), MSB +6,73%; VIC +6,85%; OCB +6,96%; SSB +6,94%;...

Đặc biệt, VPB (+5,75%); BID (+3,93%); VCB (+1,9%) nằm trong nhóm cổ phiếu đóng góp nhiều điểm số nhất cho VN-Index, thể hiện vai trò dẫn dắt của các mã vốn hoá lớn.

TOP cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index ngày 21/8. Ảnh: Vietstock

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 2.498 tỷ đồng. Riêng trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 2.417 tỷ đồng. Cụ thể, tại chiều mua, cổ phiếu SSI được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 245 tỷ đồng, BID được mua ròng 92 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng 60 tỷ đồng tại VHM và VND trong phiên hôm nay.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu ngân hàng VPB là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 588 tỷ đồng; HPG cũng bị "xả" 344 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng hàng trăm tỷ phiên nay còn có CTG (-241 tỷ đồng); GEX (-172 tỷ đồng); KDH (-146 tỷ đồng);...

