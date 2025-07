VN-Index vượt đỉnh 2022, chứng khoán hút dòng tiền: Đâu là "chất xúc tác"?

Chứng khoán phá đỉnh lịch sử

Cập nhật cuối phiên sáng nay (28/7), VN-Index tăng hơn 20 điểm, tương đương 1,29%, lên 1.550,59 điểm –vượt xa mức đỉnh 1.536 điểm từng thiết lập đầu năm 2022. Trên sàn HoSE, số mã tăng gấp gần 3 lần số mã giảm, lần lượt mà 240 mã tăng và 92 mã giảm. Sàn này cũng ghi nhận 18 mã đóng trần bao gồm SJS, VSC, OCB, AGG, PTC, C47, CLW,...

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: Vietcap.

Trong khi đó, chỉ số VN30 18 điểm, tương đương 1,1%, lên 1.687 điểm. Trong rổ VN30 có 1 mã đóng trần, 22 mã tăng điểm và 6 mã giảm điểm.

Không chỉ sàn HoSE và rổ VN30, các chỉ số đại diện sàn HNX và thị trường UPCoM cũng diễn biến tích cực: HNX-Index tăng 7,44 điểm lên 262 điểm; UPCoM-Index tăng 1,19 điểm lên 106,96 điểm.

Xét về nhóm ngành, tài chính là nhóm có hiệu suất nổi bật nhất trong phiên hôm nay với mức tăng 2,45% nhờ dòng tiền chảy mạnh vào các mã đầu ngành chứng khoán, ngân hàng.

Ngoài tài chính, nhóm bất động sản, viễn thông cũng giao dịch sôi động với trợ lực từ các mã đóng trần như SMT, VHG, SJS, AGG,... và nhiều mã tăng mạnh như PXL, IDJ, CKG, ITC,...

Gần như tất cả các nhóm ngành giao dịch sôi động trong phiên sáng nay (28/7). Nguồn: Fireant.vn.

Đáng chú ý, mã SJS của CTCP SJ Group tăng kịch biên độ lên 171.400 đồng/cp trong ngày cận kề giao dịch hưởng quyền cuối cùng để chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. Cụ thể, SJ Group thông báo sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu và đồng thời phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tổng tỷ lệ thực hiện lên tới 159%.

Trong đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 75,1 cp từ cổ tức và 83,9 cp từ đợt tăng vốn. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/07. Đây là đợt trả cổ tức cộng dồn cho 5 năm 2018, 2019, 2020, 2021 và 2024.

Bên cạnh đó, công ty này cũng cho rằng kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu tăng trưởng tích cực cũng có thể là lý do khiến giá cổ phiếu biến động mạnh. Năm nay, doanh thu SJ Group dự kiến đạt 1.211 tỷ đồng, tăng 41% so với 2024, còn lợi nhuận dự kiến thu về 753 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần.

Ngoài yếu tố nội tại, diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán cũng được SJ Group đưa ra. VN-Index trong cùng giai đoạn tăng mạnh từ vùng 1.300 điểm lên 1.500 điểm, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều cổ phiếu, trong đó có SJS. Như vậy, hôm nay là phiên thứ 7 mã này đóng trần liên tiếp, tương ứng mức tăng 60,1%.

Mã SJS đã có chuỗi 7 phiên đóng trần, hiện dừng ở mức 171.400 đồng/cp. Nguồn: Fireant.vn.

Tính đến 11h20', đã có tới hơn 25.823 tỷ đồng đổ vào sàn HoSE. Con số này trên sàn HNX là hơn 2.508 tỷ đồng. Nhờ đà hưng phấn được duy trì ngay từ đầu phiên cùng với dòng tiền chảy vào thị trường giúp sắc xanh chiếm lĩnh toàn bộ bảng điện tử, chỉ số tăng thẳng đứng mà không gặp lực cản nào.

Tiền chảy vào chứng khoán từ đâu?

Giới phân tích cho rằng, thị trường chứng khoán nổi sóng khi bức tranh vĩ mô trong nước hiện đón nhận nhiều diễn biến thuận lợi cho các doanh nghiệp niêm yết cải thiện hoạt động kinh doanh: Tăng trưởng tín dụng tiếp tục được đẩy mạnh, đạt 9,9% tính đến cuối tháng 6; hoạt động đầu tư công được đẩy mạnh và đã hoàn thành 32,5% kế hoạch Chính phủ giao; tỷ giá tiếp tục được kiểm soát; dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam, đạt 21,5 tỷ USD tính đến cuối tháng 6...

Số liệu từ Ngân hàng nhà nước cho thấy, đến cuối tháng 5, tiền gửi cả khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế các tổ chức tín dụng (TCTD) đạt hơn 15,3 triệu tỷ đồng, tăng gần 1% so với tháng liền trước.

Trong đó, tiền gửi của dân cư đã lên hơn 7,6 triệu tỷ đồng, tăng 7,61% so với đầu năm. Riêng trong tháng 5, tiền gửi cư dân đã tăng thêm khoảng 65.427 tỷ đồng.

Tiền gửi của doanh nghiệp đạt hơn 7,7 triệu tỷ đồng, tăng 0,97% so với cuối năm 2024. Nếu so sánh với thời điểm cuối tháng 4, tiền gửi doanh nghiệp đã tăng thêm hơn 116.370 tỷ đồng.

Ngoài ra, NHNN cho biết tổng phương tiện thanh toán tính đến cuối tháng 5 đạt gần 19 triệu tỷ đồng, tăng 5,91% so với đầu năm.

Tuy nhiên, tính đến hết tháng 5/2024, tín dụng đối với các lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp, hoạt động thương mại, vận tải và viễn thông… đều ghi nhận tăng tối thiểu 3,38% so với cuối năm 2024. Trong đó, các hoạt động dịch vụ khác tăng 8,82% lên 6,87 triệu tỷ đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất.

Dữ liệu thống kê của Etime cập nhật đến hết tháng 5/2025, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 4,16% so với tháng cuối cùng của năm 2024, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế là 6,72%.

Bên cạnh đó, cập nhật nhanh về kết quả kinh doanh, theo số liệu do FiinTrade thống kê tính đến ngày 25/7/2025, đã có 596 doanh nghiệp niêm yết (đại diện 35,4% vốn hóa toàn thị trường) công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý II/2025.

Do số lượng doanh nghiệp chưa đủ lớn do đó vẫn chưa đủ để đại diện cho toàn ngành/toàn thị trường. Tuy nhiên đánh giá sơ bộ, lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp đang duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Ở nhóm các doanh nghiệp tài chính, các công ty chứng khoán là đại diện dẫn dắt sự tăng trưởng. Nhóm chứng khoán có mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế tăng 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý II, dẫn đầu khối tài chính.

Đáng chú ý, một số công ty chứng khoán vừa và nhỏ ghi nhận mức lợi nhuận đột biến so với cùng kỳ nhờ diễn biến tích cực của thị trường nửa sau của quý II, như VIX, DSC với mảng tự doanh hay DNSE với mảng cho vay ký quỹ (margin).

Trong khi đó, ở nhóm đầu tư công, xây dựng và Vật liệu tiếp tục xu hướng cải thiện nhờ giải ngân đầu tư công được thúc đẩy mạnh trong quý II, với lợi nhuận lần lượt tăng 43,4% ở nhóm xây dựng và tăng 49,7% với nhóm vật liệu xây dựng.

Đơn cử, các doanh nghiệp Xi măng (HT1, BTS, HOM) và đá xây dựng (VLB, DHA, NNC) ghi nhận tăng trưởng tích cực, trong khi nhóm Ống nhựa (BMP, NTP) chứng kiến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chậm lại.

Phần đông nhóm phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu trong giai đoạn thị trường đang hưng phấn, nhưng cần thận trọng khi quản trị rủi ro. Một số công ty chứng khoán cho rằng nhà đầu tư có thể chốt lời từng phần, tránh những cú giảm đột ngột khiến lợi nhuận bị bào mòn.