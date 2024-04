VNPT: Đi đầu trong việc tìm giải pháp an toàn thông tin toàn diện

Trước sự phát triển thần tốc của công nghệ thông tin, Việt Nam đang được đánh giá có tiềm năng lớn để trở thành trung tâm sản xuất trọng điểm của khu vực nhờ duy trì tốt tốc độ phát triển kinh tế số. Và thực tế hiện nay, các tập đoàn, tổ chức và doanh nghiệp đều sở hữu những dữ liệu lớn, với hệ thống thông tin khổng lồ và cực kỳ quan trọng. Đây chính là "miếng mồi" mà các nhóm tội phạm mạng thường xuyên "nhắm" đến.

Để đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng như bảo vệ tài nguyên số, các tổ chức doanh nghiệp cần tìm kiếm những giải pháp an toàn thông tin phù hợp, hiệu quả. Là Tập đoàn Viễn thông Công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, VNPT đã khẳng định vai trò tiên phong của mình, luôn đi đầu trong việc phát triển các giải pháp an toàn thông tin, nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp có thể bảo đảm an toàn thông tin một cách toàn diện.

Chuyên gia Hạ tầng số VNPT trả lời khách hàng về giải pháp hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Hội thảo "Giải pháp an toàn thông tin toàn diện – Lá chắn trong kỷ nguyên số" vừa được VNPT VinaPhone Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, với sự tham gia của các diễn giả là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng, và gần 50 đại diện lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn, Tổng công ty, các doanh nghiệp khối tài chính - ngân hàng, chứng khoán, bệnh viện, khách sạn và các tổ chức doanh nghiệp lớn.

Các diễn giả đã cùng nhau chia sẻ về các giải pháp an toàn thông tin toàn diện-Lá chắn trong kỷ nguyên số, bao gồm: Giải pháp hệ thống lưu trữ dữ liệu (VNPT Cloud) cho bài toán đáp ứng nhu cầu backup dữ liệu trên ứng dụng điện toán đám mây trước vấn đề an toàn thông tin cho tổ chức doanh nghiệp; Giải pháp về an ninh mạng lưới VNPT AntiDDoS nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt nhất để ứng phó với các cuộc tấn công bất ngờ và luôn sẵn sàng các biện pháp khắc phục kịp thời trước các cuộc tấn công DdoS; Giải pháp và chiến lược ứng phó, ngăn ngừa nguy cơ an ninh, an toàn thông tin cho doanh nghiệp (VNPT Cyber Immunity); Giải pháp phát hiện và ứng cứu, xử lý sự cố điểm cuối toàn diện cho phép bảo vệ máy chủ, máy trạm chống lại các loại virus, mã độc, tấn công APT (VNPT Smart IR)…

Khách mời tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các diễn giả cùng giải đáp cụ thể, chi tiết những thắc mắc của khách mời về khả năng xử lý tình huống thực chiến của các bộ giải pháp, về hành lang an toàn bảo vệ doanh nghiệp trước các cuộc tấn công, về an toàn hệ thống mạng của doanh nghiệp,...

