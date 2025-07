Vòng đàm phán hoà bình Nga-Ukraine lần thứ 3. Ảnh RIA

Các cuộc đàm phán này diễn ra sau hai vòng đàm phán trực tiếp được tổ chức tại Istanbul hồi đầu năm nay. Các cuộc đàm phán tập trung chủ yếu vào nhiều vấn đề nhân đạo, bao gồm việc trao đổi hài cốt binh sĩ hy sinh và trao đổi tù binh. Hai bên cũng đã trao đổi dự thảo biên bản ghi nhớ nêu rõ tầm nhìn của họ về một giải pháp hòa bình.

Phái đoàn Nga do trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky, người đã dẫn dắt các cuộc đàm phán trước đó với Ukraine, dẫn đầu. Kiev cũng cử cùng một phái đoàn như trước, do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, người vừa được bổ nhiệm làm người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia trong cuộc cải tổ chính phủ lớn tuần trước, dẫn đầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trước đó trong ngày rằng vòng đàm phán mới dự kiến sẽ "chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến bản ghi nhớ dự thảo đã được trao đổi trong vòng thứ hai, cũng như thảo luận về việc tiếp tục tiến trình trao đổi [tù binh chiến tranh] rất quan trọng" .

"Khó có thể nói về điều này lúc này. Chúng ta cần phải xem mọi chuyện diễn ra thế nào", ông Peskov nói với các phóng viên. "Không ai mong đợi một con đường dễ dàng. Đương nhiên, đây sẽ là một cuộc thảo luận rất khó khăn. Các đề xuất dự thảo hoàn toàn trái ngược nhau".

Không giống như các cuộc họp trước tại Istanbul, phái đoàn Ukraine đã không hề nao núng và đến đúng giờ. Không cần phải hoãn lại một ngày như hồi tháng Năm. Không có sự chậm trễ kéo dài hàng giờ như hồi tháng Sáu. Trưởng đoàn Rustem Umerov đã đến Cung điện Ciragan thậm chí còn sớm hơn cả các đại diện Nga. Và lần này, hầu hết các đại diện Ukraine đều mặc vest công sở.

Tiến trình Istanbul được nối lại theo sáng kiến của Moscow vào ngày 16/5. Sau đó, hai bên đồng ý trao đổi tù binh với quy mô chưa từng có là 1.000 người đổi 1.000 người và đưa ra các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng. Kiev đặt ra câu hỏi về khả năng có một cuộc gặp cá nhân giữa ông Putin và ông Zelensky.

Vòng đàm phán thứ hai diễn ra vào ngày 2/6. Nga, như đã hứa, đã trao bản ghi nhớ về lệnh ngừng bắn, sau đó đã bị Kiev bác bỏ. Hai bên đồng ý trao đổi tù binh - những người bị bệnh nặng và dưới 25 tuổi - và Moscow cũng bày tỏ sẵn sàng trao trả sáu nghìn thi thể binh sĩ Ukraine đã hy sinh.

Kiev đề xuất gặp mặt vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, quá trình này đã kéo dài. Ông Zelensky đã thay đổi đôi chút thành phần phái đoàn, tăng từ 12 lên 14 người.

Giống như lần trước, Medinsky và Umerov lần đầu tiên phát biểu trực tiếp trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, người đã cảm ơn các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ vì những nỗ lực của họ và lưu ý rằng cộng đồng quốc tế đánh giá cao kết quả của hai cuộc họp đầu tiên. Các phái đoàn đã trao đổi bằng tiếng Nga theo hình thức kín. Sau đó, ông Medinsky đã ra gặp các nhà báo và xác nhận rằng tất cả các thỏa thuận về các vấn đề nhân đạo đạt được trong vòng đàm phán thứ hai đã được thực hiện.

Đợt trao đổi tù binh cuối cùng trong khuôn khổ này, 250 đổi 250, tại biên giới Ukraine-Belarus đã hoàn tất trong cuộc họp. Hiện tại, mỗi bên đang trao đổi 1.200 tù binh. Moskva cũng dự định chuyển giao thêm ba nghìn thi thể quân nhân Ukraine - thông qua Hội Chữ thập đỏ, ngay khi Kiev sẵn sàng. Việc trao đổi y tế vô thời hạn cho những người bị thương nặng và bị bệnh sẽ tiếp tục.

Tình hình phức tạp hơn với dân thường. Ông Medinsky lưu ý rằng vì một lý do chưa rõ, Ukraine đang giam giữ 30 người bị bắt từ vùng Kursk. Kiev cần làm rõ tình trạng của họ. Moscow đã hoàn tất việc lập danh sách trẻ em Ukraine được tiếp nhận tại cuộc họp trước. Nhiều em trong số đó chưa từng đến Nga, và 50 em trong quá trình kiểm tra hóa ra là người lớn. Số còn lại đang nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước và được cung cấp đầy đủ mọi thứ. Về phần mình, Galuzin kêu gọi Kiev trao trả trẻ em Nga bị giam giữ tại Ukraine và các nước EU. Thái độ đối với họ nên giống như đối với người Ukraine ở Nga.

Moscow một lần nữa đề xuất ý tưởng về các lệnh ngừng bắn ngắn hạn 24 và 48 giờ trên đường tiếp xúc để di dời thi thể những người đã thiệt mạng. Họ đề xuất Kiev thành lập ba nhóm công tác về các vấn đề chính trị, nhân đạo và quân sự để tương tác trực tuyến. Phái đoàn Ukraine đã hứa sẽ xem xét điều này.

Các bản ghi nhớ đã được thảo luận. Phiên bản tiếng Nga và tiếng Ukraine vẫn còn cách xa nhau, ông Medinsky nhấn mạnh.

Vào tháng 6 và tháng 7, Nga đã trao trả cho Ukraine hơn bảy nghìn thi thể sĩ quan và binh sĩ hy sinh của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Điều này không hề dễ dàng - Kiev đã không đồng ý ngay lập tức.

Cuộc họp tiếp theo có thể diễn ra sau khi các thỏa thuận của vòng đàm phán thứ ba được thực hiện. Moscow hy vọng điều này sẽ diễn ra.