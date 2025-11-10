Vụ clip nhạy cảm của một người đàn ông với nhiều phụ nữ: Từ góc độ công nghệ, camera có dễ bị hack?

Như Dân Việt đã đưa tin, vụ clip nhạy cảm của một người đàn ông với nhiều phụ nữ được cho rằng liên quan đến Trường THPT Tô Hiến Thành, một trường tư thục đóng trên địa bàn xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Phía nhà trường báo cáo rằng người đàn ông xuất hiện trong các clip không phải là Hiệu trưởng, cũng không phải cán bộ nhân viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục, và chưa từng giảng dạy tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào.

Nhà trường cũng cho biết, các clip được xác định diễn ra trong khoảng thời gian năm 2024 và đầu năm 2025, tức là trước khi sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới.

Ông Nguyễn Xuân Tình - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Hậu (Ninh Bình), cho biết cơ quan công an xã đã vào cuộc xác minh nội dung clip nhạy cảm có hình ảnh người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc.

Vụ clip nhạy cảm của một người đàn ông với nhiều phụ nữ được cho là liên quan đến Trường THPT Tô Hiến Thành (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: MXH

Liên quan đến vụ việc clip nhạy cảm của một người đàn ông với nhiều phụ nữ, có thông tin cho rằng người đàn ông trong clip giống ông N.V.Đ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) của trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).

Về nội dung trên, ông Nguyễn Xuân Tình xác nhận ông N.V.Đ hiện là Chủ tịch HĐQT Trường THPT Tô Hiến Thành, đóng trên địa bàn xã Hải Hậu. Còn người đàn ông trong clip nhạy cảm với nhiều phụ nữ có phải là ông Đ không, đang được cơ quan chức năng xác minh.

Trở lại câu chuyện vì sao những hình ảnh và clip nhạy cảm này lại được phát tán trên mạng xã hội, trường THPT Tô Hiến Thành khẳng định, phòng làm việc xuất hiện trong hình ảnh và clip không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường tại thời điểm đó.

Nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng dữ liệu, thông tin của camera đã bị hack? Thực tế những chiếc camera dân dụng lâu nay trở thành "con dao hai lưỡi" với người dùng nếu nguồn gốc sản phẩm không được đảm bảo hoặc cách đặt bảo mật không đúng cách.

Tháng 6/2024, một diễn đàn ngầm quốc tế từng rao bán hơn 30.000 tài khoản camera của người dùng Việt Nam, kèm video sinh hoạt riêng tư tại nhà. Trước đó, một nhóm tin tặc từng chiếm quyền điều khiển hàng trăm camera để livestream trái phép, khiến người dùng bàng hoàng.

Nói về tính bảo mật của camera dân dụng (loại camera được thiết kế và sử dụng thường cho mục đích cá nhân hoặc gia đình), ông Đặng Trường Thụ - một nhà phân phối camera ở Hưng Yên cho biết, nhiều camera giá rẻ không có lớp mã hóa. Người dùng lại để mật khẩu mặc định, không cập nhật phần mềm, hoặc chia sẻ tài khoản cho nhiều người. Kết quả là hacker chỉ cần vài thao tác là có thể truy cập hình ảnh trong nhà.

Trên thị trường, chưa bao giờ việc lắp đặt camera giám sát lại dễ dàng như hiện nay. Chỉ cần vài trăm nghìn đồng, người dùng có thể sở hữu một thiết bị nhỏ gọn, kết nối Wi-Fi, điều khiển qua điện thoại, và theo dõi ngôi nhà 24/7.

Song song với lợi ích, camera dân dụng cũng đang trở thành điểm yếu mới trong không gian số. Nhiều vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân từ camera IP đã xuất hiện.

Liên quan tới clip nhạy cảm của một người đàn ông với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình), đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh, truy tìm người phát tán hình ảnh lên mạng.