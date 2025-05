Liên quan đến vụ Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc và thực phẩm chức năng giả, ngày 17/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc triệt phá 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả, Cục Quản lý Dược đã có công văn hoả tốc yêu cầu kiểm tra, báo cáo về vụ việc.

Theo ông Hùng, đây là thực phẩm chức năng, không phải thuốc. "Nếu là thuốc rất khó vào được bệnh viện vì các đơn vị đấu thầu chặt chẽ. Còn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả thì có khả năng, vì chưa có quy định chặt chẽ như vậy. Tuy vậy, chúng tôi đang cho tiến hành kiểm tra", ông Hùng nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng khám xét các địa điểm liên quan đến ổ nhóm - Ảnh: Ngọc Bích

Ngoài ra, ông Hùng cho hay, đấu thầu thuốc đã có quy định tại Thông tư 07/2024. Hồ sơ năng lực của đơn vị dự thầu, hồ sơ kỹ thuật của thuốc dự thầu đã có quy định nhiều và đầy đủ. Đơn vị dự thầu bắt buộc phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, có tên trên hệ thống thầu quốc gia.

Thuốc dự thầu phải được cấp giấy đăng ký lưu hành, thông tin số đăng ký, nhãn thuốc, hướng dẫn sử dụng, nhà sản xuất... phải giống với thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành của Bộ. Cơ sở sản xuất thuốc phải được Bộ Y tế đánh giá đáp ứng GMP (Good Manufacturing Practices) được hiểu là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt…

Nhà máy sản xuất của các đối tượng. Ảnh: CACC

"Về thực phẩm chức năng, hiện nay Bộ Y tế cũng đang rà soát trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 15/2018, để quản lý thực phẩm chức năng chặt chẽ hơn về an toàn và chất lượng", ông Hùng thông tin thêm.

Nhiều loại thực phẩm chức năng giả bị cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CACC

Ngày 17/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang tạm giữ Phạm Ngọc Tiến, Lương Thị Yến, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Hữu Tuấn để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh.

Thời gian đầu, Tiến nhập các loại thực phẩm chức năng do nước ngoài sản xuất về phân phối trong nước. Thấy bán được nhiều hàng, anh ta nảy sinh ý định tự sản xuất, gia công rồi lợi dụng thương hiệu nước ngoài để bán.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Tiến dùng kiến thức dược sĩ của mình để tự tạo ra công thức các sản phẩm. Khi mua dược liệu từ các nguồn khác nhau ở trong nước, anh ta giao cho nhân viên không có trình độ, bằng cấp tự phối trộn thành viên nang và đóng gói thành thực phẩm chức năng "nhập ngoại".

Các nguyên vật liệu được chuyển về xưởng sản xuất hàng giả do Tiến thành lập tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tiến cũng thành lập Công ty in Âu Việt đặt tại Vĩnh Phúc, chuyên để in màng nhôm ép vỉ sản phẩm.

Vỏ lọ do Nguyệt đặt in, mua trên mạng. Tem nhãn phụ được Tiến và Nguyệt thuê người dán tại xưởng ở Hưng Yên và kho hàng tại 114 Xa La, Hà Đông, Hà Nội.

Nhằm giữ thương hiệu và lấy giấy tờ hợp pháp khi bị kiểm tra, nhóm này vẫn nhập khẩu các loại thực phẩm. Hàng giả sản xuất được bán ra các hiệu thuốc, bệnh viện trên toàn quốc.

Ngày 7/5, sau khoảng một năm thu thập chứng cứ, tài liệu, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt khám xét khẩn cấp gần 20 địa điểm trên khắp 20 tỉnh, thành. Công an đã thu hơn 28.500 hộp thực phẩm chức năng, 35.000 lọ thực phẩm chức năng, 39.000 vỉ chứa các viên thực phẩm chức năng.

Công an cũng thu nhiều loại máy móc, dây chuyền, nguyên vật liệu để sản xuất hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả, với khoảng hơn 100 mã sản phẩm khác nhau.