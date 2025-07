Trao đổi với PV báo Dân Việt chiều 10/7, đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết, đã sớm có chỉ đạo các bên liên quan xác minh, làm rõ vụ việc giáo viên bạo hành trẻ ở Trường Mầm non Gia Thụy, Hà Nội.

Bên cạnh đó, đại diện Sở GDĐT Hà Nội cũng thông tin, UBND phường Bồ Đề đã có báo cáo xác minh thông tin. Theo đó, em bé trong vụ việc nêu trên là cháu T.K.L, sinh năm 2021, học sinh lớp mẫu giáo bé C2.

Hình ảnh trẻ do gia đình chụp. Ảnh: CMH

Kết quả xác minh bước đầu (theo báo cáo của Công an phường Bồ Đề và các phòng ban được phân công cùng xác minh), tối 8/7, gia đình chị Hà Kiều Trinh là mẹ đẻ của cháu T.K.L đến Ban chỉ huy công an phường trình báo sự việc: Chiều ngày 5/7, chị Trinh đón cháu K.L tại Trường Mầm non Gia Thụy, khi về đến nhà chị thấy cháu K.L có biểu hiện buồn. Qua kiểm tra chị phát hiện cháu bị bầm tím ở lưng nên đưa đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Qua kiểm tra, bác sĩ xác định tình trạng cháu K.L như sau:

“Toàn thân: Trẻ tỉnh; Không phù; Da niêm mạc hồng; Phía sau lưng ở 1/2 lưng trên có đám da có tổn thương xuất huyết rải rác bên trong; Hạch ngoại biên (-). Các bộ phận: Hô hấp: không khó thở, phổi không rale (nghe phổi không có bất thường - PV) ; Tim mạch: tim đều, mạch rõ, refill < 2s; Tiêu hóa: bụng mềm, không chướng, gan lách không to; Thần kinh: Không liệt, hội chứng màng não (-); Tai mũi họng: họng đỏ nhẹ; các bộ phận khác: không phát hiện gì đặc biệt” (trích dẫn theo báo cáo của Công an phường Bồ Đề).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bồ Đề đã thiết lập hồ sơ, phối hợp với phòng PC09, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường tổ chức điều tra, xác minh làm rõ sự việc và tổ chức đưa cháu T.K.L đi giám định thương tích.

UBND phường Bồ Đề cũng cử đoàn công tác tới thăm hỏi, nắm bắt, động viên gia đình.

Hai giáo viên lớp C2 là cô T.T.V (sinh năm 1979) và cô N.T.T.H (sinh năm 1990), đều có trình độ đại học chuyên ngành Giáo dục mầm non.

UBND phường Bồ Đề đã làm việc với Hiệu trưởng Trường Mầm non Gia Thụy và các giáo viên có liên quan; yêu cầu giáo viên viết tường trình, báo cáo, làm rõ các nội dung theo phản ánh. UBND phường yêu cầu nhà trường họp toàn thể Hội đồng sư phạm nghiêm túc rút kinh nghiệm và quán triệt đạo đức nhà giáo, việc tuân thủ quy chế chuyên môn của ngành đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Ban chỉ huy Công an phường cử cán bộ tiến hành kiểm tra xác minh vụ việc theo nội dung phản ánh, thu thập tài liệu, dữ liệu, phối hợp với cơ sở y tế trưng cầu giám định để xác định chính xác bản chất sự việc.

Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Ban chỉ huy Công an phường kiểm tra, xác minh nắm bắt sự việc để tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ trẻ em.

Trạm Y tế phường cử cán bộ phối hợp với các đơn vị và gia đình trẻ kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe, có giải pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn cho trẻ.

Ban giám hiệu Trường Mầm non Gia Thụy báo cáo tường trình sự việc, ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 giáo viên của lớp là cô T.T.V và cô N.T.T.H để phục vụ công tác xác minh, điều tra của các cơ quan có thẩm quyền (thông tin trước đó là tạm đình chỉ đối với cô V.).



Theo thông tin từ UBND phường Bồ Đề, đơn vị sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung thông tin khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh cụ thể, UBND phường sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định.



Trường Mầm non Gia Thuỵ là trường công lập thuộc phường Bồ Đề, TP.Hà Nội.