Vùng biên giới này ở Hà Tĩnh đang vào mùa "ngon nhất" trong năm, nhà nhà cắt lộc nhung từ loài vật nuôi kinh tế này

Chăm sóc con "bổ dưỡng" chờ ngày hái lộc

Khi hươu sao bắt đầu ra lộc nhung là thời gian bà con phải có những biện pháp chăm sóc đặc biệt cho hươu đực.

Khẩu phần ăn được chú trọng nhất, ngoài thức ăn thô xanh như: cỏ, lá cây, quả cây, rau... giai đoạn này, hươu sao cần được bổ sung thêm các loại tinh bột và khoáng chất.

Anh Nguyễn Khắc Huân - Giám đốc Công ty Nhung Hươu Việt, ở thôn Đông, xã Tứ Mỹ (tỉnh Hà Tĩnh) thành công với mô hình nuôi hươu sao. Ảnh: PV

Anh Nguyễn Khắc Huân - Giám đốc Công ty Nhung Hươu Việt, ở thôn Đông, xã Tứ Mỹ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Mùa xuân, mùa lộc nhung, là thời điểm quan trọng nhất của bà con chăn nuôi hươu sao. Thời điểm này, để cho lộc nhung phát triển tốt, có trọng lượng, điều quan trọng nhất cần phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của hươu sao”.

"Chế độ dinh dưỡng của hươu sao, ngoài các loại thức ăn xanh như: cây cỏ, cây ngô, các loại lá, còn bổ sung thêm các loại quả, đặc biệt các khẩu phần về tinh bột để tăng chất lượng dinh dưỡng.

Nếu chăm sóc đúng kỹ thuật vào thời điểm mọc nhung, trung bình một con hươu sao tăng khoảng 2-3 lạng một mùa”, anh Nguyễn Khắc Huân bật mí.

Nhung mỗi năm chỉ cắt được một lần, những con hươu sao khoẻ mạnh, sẽ ra thêm một lần cắt lộc trái. Ảnh: PV

Khẩu phần thức ăn của một con hươu sao trưởng thành, mỗi ngày từ 8-10 kg thô xanh, ăn 3 bữa, sáng sớm, trưa và chiều tối. Bà con nên thái nhỏ thức ăn để hươu sao dễ tiêu hóa. Chọn các lá xanh non, củ quả phải được làm sạch, để ráo nước trước khi cho ăn. Nếu nuôi với quy mô từ 10 con trở lên, bà con nên sử dụng máy thái cỏ, củ quả cho hươu sao ăn.

Còn anh Nguyễn Hồng Tiệp, ở thôn 8, xã Sơn Giang cho biết: "Trang trại gia đình hiện có gần 800 con hươu sao (trong đó 500 con hươu đực). Cuối năm là thời điểm bắt đầu thu hoạch nhung, mới đầu mùa nhưng đã cho thu về khoảng hơn 70kg nhung đạt chất lượng. Hứa hẹn sẽ một mùa bội thu”.

Theo anh Nguyễn Hồng Tiệp, ở thôn 8, xã Sơn Giang, nuôi hươu sao không quá khó, chỉ cần một ít diện tích đủ khoảng sân cho hươu đi lại, chạy nhảy là phát triển khoẻ mạnh, cho lộc đều. Ảnh: PV

Theo bà con nuôi hươu sao lâu năm, không nên cho ăn thuần loại, hươu sao sẽ chóng chán và không đủ chất dinh dưỡng. Việc bồi dưỡng bằng chất bột tùy theo khả năng, cũng không nên cho ăn nhiều quá sẽ gây rối loạn tiêu hóa, chỉ bồi dưỡng cho con đực vào thời kỳ sắp mọc nhung.

Anh Nguyễn Khắc Huân cho hay: “Về khẩu phần ăn cho hươu sao, bình thường cho ăn 1 ngày 3 bữa gồm buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Hươu sao là loài động vật nhai lại nên chế độ ăn buổi tối nhiều gấp đôi so với ban ngày. Còn các loại thức ăn chủ yếu của hươu sao vào ban ngày có thể cho ăn cỏ voi, cỏ sữa, cây ngô, các loài hoa quả. Tuy nhiên, vào buổi tối, sẽ bổ sung thêm các loại dinh dưỡng, các loại tinh bột như: hạt ngô, nếp để tăng khẩu phần chất lượng của hươu sao”.

Theo anh Nguyễn Khắc Huân, khi hươu cho ra lộc nhung, cần phải bổ sung ăn như: ngô, sắn, nếp để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Ngoài ra người nuôi cho ăn thêm các loại lá cây hươu yêu thích như: lá dướng, lá sung, vải… để bảo đảm đủ thành phần dinh dưỡng cho hươu phát triển khỏe mạnh. Ảnh: PV

Một yếu tố quan trọng để nhung hươu đạt chất lượng, bà con nên áp dụng hình thức nuôi bán hoang dã. Nghĩa là, vừa xây dựng chuồng nuôi, vừa có chỗ chăn thả cho hươu vận động và tìm được nguồn thức ăn trong tự nhiên.

Nuôi hươu sao mang lại kinh tế cao cho nông dân

Cách tốt nhất là tìm được khu vực nhiều bãi cỏ để làm chuồng trại, có khí hậu mát, xa nơi ở của con người. Hươu sao thường hay mắc một số bệnh như: đầy hơi, chướng bụng, do ăn phải thức ăn ôi thiu, mốc hoặc do chuồng quá ẩm.



Lộc nhung hươu chính là sừng non của con hươu đực. Vào mùa hè sừng hươu sẽ rụng đi, đến mùa xuân năm sau sẽ mọc sừng mới trở lại. Lộc nhung bên ngoài phủ đầy lông, bên trong chứa nhiều mạch máu. Ảnh: PV

Hươu sao là một loài động vật có sức đề kháng tốt, ít bệnh tật. Tuy nhiên, bà con cần phải đề phòng. Thứ nhất, nguồn thức ăn của hươu sao sạch sẽ, để hạn chế hươu bị đau bụng, đi ngoài. Tiếp đến, thời điểm mà hươu đổ đế, mọc nhung thường hay gặp bệnh ký sinh trùng.

Nguyên nhân, chuồng trại ô nhiễm, ruồi muỗi nhiều, cần vệ sinh sạch sẽ. Nếu những con hươu sao 7-10 năm tuổi, bà con có thể đề phòng tiêm thuốc ký sinh trùng trước thời điểm hươu đổ đế, mọc nhung, để tăng chất lượng, dinh dưỡng, tăng trọng lượng của nhung hươu.

Người nuôi hươu sao phải đảm bảo chế độ dinh dưỡng, đặc biệt với thức ăn giàu tinh bột từ ngô, sắn và các loại lá ở núi rừng. Ảnh: PV

Nghề nuôi hươu sao lấy nhung đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con xã Tứ Mỹ (tỉnh Hà Tĩnh). Đây được xem là giải pháp an toàn, bởi hươu sao có sức đề kháng tốt, không kén thức ăn và ít bị các bệnh thông thường.

Thời điểm này, đang là cao điểm của mùa cắt lộc, do đó người nuôi cần đặc biệt lưu ý đến các biện pháp kỹ thuật chăm sóc để giúp hươu nhanh chóng phục hồi sau một chu kỳ nuôi nhung, đảm bảo năng suất chất lượng cho những mùa lộc tiếp theo.

Mùa xuân là thời điểm tốt nhất, quan trọng nhất, để bà con nông dân chú trọng phát triển mô hình chăn nuôi hươu sao. Thứ nhất, thời tiết khí hậu mát mẻ, mùa xuân là thời điểm cây hoa đâm chồi nảy lộc. Thứ hai, mùa xuân là thời điểm hươu sao đổ đế, mọc nhung, khi thu hoạch sức khỏe, sức đề kháng, thể trạng, thể hình của hươu sao đạt được thẩm mỹ đẹp nhất.

Cắt lộc nhung hươu bằng phương pháp gây mê giúp hươu không bị đau, bớt hoảng sợ, an toàn hơn từ đó hiệu quả chăn nuôi cũng tốt hơn. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Kiều Hưng – Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh cho biết: “Hiện tổng số đàn hươu sao trên địa bàn toàn xã khoảng 5.000 con, thời điểm cuối năm cũng là dịp các hộ dân chuẩn bị cho mùa thu hoạch nhung. Từ lâu, lộc nhung đã trở thành đặc sản đặc trưng của xã miền núi, ngoài cách sử dụng truyền thống, những năm gần đây, người dân đã chế biến với nhiều sản phẩm khác từ nhung hươu.

Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích bà con nông dân chế biến sâu hơn từ sản phẩm nhung hươu, nâng hạng sản phẩm Ocop hiện có”.