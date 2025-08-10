Chủ đề nóng

Nơi trồng quả đặc sản mất mùa, đến một xã vùng núi đá của Hải Phòng thấy yên ắng lạ thường

Thu Thuỷ Chủ nhật, ngày 10/08/2025 09:02 GMT+7
Dù đã vào chính vụ nhưng những vườn na bở đặc sản ở vùng núi đá vôi thuộc xã Liên Khê, TP Thuỷ Nguyên cũ nay là phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng mới, năm nay na bở bị mất mùa, nông dân thất thu lớn. Cả vùng trồng na yên ắng, khác hẳn với sự tấp nập, huyên náo của những vụ thu hoạch na năm trước.
Nông dân trồng na bở-quả đặc sản Hải Phòng năm nay thất thu

Gia đình bà Lê Thị Minh, tổ 7, phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng, trước là (xã Liên Khê, TP Thuỷ Nguyên cũ).

Gia đình bà Minh có 3 sào na bở với trên 100 cây na đang trong giai đoạn cho quả ở năm thứ 5 (đây là giai đoạn năng suất, chất lượng tốt nhất). Cả vườn nhà bà Minh hiện chỉ còn lại khoảng 15 cây na sống sót.

Video: Bà Lê Thị Minh, tổ 7, phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng, trước là (xã Liên Khê, huyện Thuỷ Nguyên cũ) chia sẻ về thiệt hại vườn na của gia đình. Thực hiện: Thu Thuỷ

Ở những cây na còn lại, quả na cũng sắp được thu hoạch nhưng nhìn méo mó, còi cọc, có cây nhìn không còn sức sống, lá ngả sang màu vàng, quả thâm đen từng góc.

Gia đình nhà bà Minh chỉ trông chờ vào thu nhập từ những cây na. Năm nay na cũng không có để bán nữa, thương lái qua vườn rồi lại đi, khung cảnh mùa thu hoạch như trầm lắng hơn ở vùng quê vốn thanh bình.

“ Những năm trước, cứ đến mùa thu hoạch na gia đình tôi bán trung bình cũng được 25 – 30 triệu/sào quả na bở, nhưng năm nay gia đình tôi gần như mất trắng.

Những cây còn lại, gia đình cũng cố gắng chăm bón, phục hồi để có thu nhập nhưng cũng không có triển vọng gì. Năm nay bán cả vườn không biết có nổi 5 triệu đồng” bà Minh buồn rầu nói.

Quả na đẹp nhất trồng trong vườn nhà bàLê Thị Minh, tổ 7, phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng, trước là (xã Liên Khê, huyện Thuỷ Nguyên cũ). Ảnh: Thu Thuỷ

Thay vì hái quả, phân loại đóng thùng cân bán cho thương lái như mọi năm thì vợ chồng bà Minh lại lục tục đi trồng lại những gốc na bị chết do bão.

Tiếc đất tại những gốc na đã chết, ông bà vận dụng, trồng chuối, gieo rau xanh và trồng sắn tàu để chờ ươm giống na mới trồng lại.

“Do na chết hàng loạt sau bão nên gia đình tôi cũng chẳng có đủ cây giống để trồng dặm lại ngay mà phải chờ ươm giống mới để trồng.

Cây na bé tầm gang tay đã có giá từ 35 – 50.000 đồng/cây, cao lên gấp 2- 3 lần trước đây. Cả vùng trồng na đều chết hết nên cũng chẳng có giống mà mua” – bà Minh nói trong xót xa.

Những cây na còn lại cũng dần chết ông Hành phải chặt bỏ. Ảnh: Thu Thuỷ

Chán nản nhìn vườn na của gia đình ông Nguyễn Văn Hành chồng bà Lê Thị Minh, tổ 7, Thiểm Khê (phường Lưu kiếm, thành phố Hải Phòng) nói chuyện trong sự chua chát.

Cũng thời điểm này mọi năm. Vườn na của gia đình ông lá xanh rì, quả to, căng tròn. Năm nay, vườn na trống trơn, lác đác còn một số cây nhưng quả bé, kém chất lượng. Ông Hành vừa làm vừa chán, ông nuối tiếc vườn na của gia đình trước đó.

Khôi phục vườn na đặc sản trong nhiều năm tới

Theo kinh nghiệm của ông Hành, những cây na vàng lá mặc dù còn sống nhưng cũng không cứu được, cây sẽ chết dần theo thời gian.

Giống na rễ thường ăn nổi, khi bị gió quật rễ sẽ bị tổn thương, đến lúc nắng lên cây sẽ bị chết dần, chết mòn, nếu để cũng không phục hồi được.

Video: Ông Nguyễn Văn Hành chồng bà Lê Thị Minh, tổ 7, Thiểm Khê (phường Lưu kiếm, thành phố Hải Phòng) nói về chất lượng quả na còn lại sau bão. Thực hiện: Thu Thuỷ

Gia đình ông Hành tiếc những cây còn lại nên cũng đã cố gắng chăm bón nhưng bộ rễ na bị đứt ra, việc hút chất dinh dưỡng nuôi cây cũng khó khăn.

Sau bão số 3 năm 2024 cả năm rồi nhưng cây na lá cứ vàng úa, lụi tàn, những quả na trên cây còi cọc, bán không được giá.

Hậu quả của cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 để lại là rất lớn, anh Nguyễn Minh Tuyển, tổ 8 (phường Lưu kiếm, thành phố Hải Phòng) cho biết, gia đình anh Tuyển trồng 1 mẫu na bở theo tiêu chuẩn ViêtGap.

Những năm trước gia đình anh thu hoạch được từ 2-3 tấn quả, giá bán dao động tại vườn từ 80.000- 100.000đồng/kg, lúc thu hoạch rộ có ngày gia đình anh Tuyển cũng thu được 1-2 tạ/ngày, khách đến mua, thăm vườn nhộn nhịp.

Vườn na của gia đình bà Nguyễn Thị Thoả, tổ 8 Thiểm Khê, phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng trước là (xã Liên Khê, huyện Thuỷ Nguyên cũ) lá vàng lụi, không được thu hoạch. Ảnh: Thu Thuỷ

Năm nay, không chỉ riêng nhà anh tuyển mà cả vùng trồng na bở VietGap cũng đều bị ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024.

Những cây na đang trong giai đoạn cho quả nhiều nhất của chu kỳ cũng bị lung gốc, đổ gãy. Năm nay, gia đình anh Tuyển thiệt hại đến 80% năng suất.

Cũng trong tình trạng như nhà bà Minh, ông Nguyễn Huy Thành – người cùng tổ 7, ông Thành có 6 sào na cũng bị hỏng gần hết, nhà ông đã tiến hành ươm giống và mua thêm cây na khác về trồng.

Nhưng vườn na nhà ông Thành llác đác cũng có cây bị chết vì giống na ông Thành trồng xuống hơi bé, gặp thời tiết bất lợi cây na con bị hỏng không nảy chồi rồi dần chết.

Ông Thành tranh thủ tận dụng những chỗ đất trống khi cây na mới trồng chưa lên và những gốc na chết chưa có cây dặm lại, ông Thành trồng chuối và sả để không bỏ phí, chờ na con lớn dần ông sẽ chặt bỏ chuối trả lại diện tích cho na, dự kiến khoảng 5 – 6 năm nữa ông Thành mới lấy lại được vườn na như trước bão.

Nông dân vùng trồng na đang tích cực trồng lại vườn na của gia đình. Ảnh: Thu Thuỷ

Dù đã cố gắng chăm sóc, khôi phục lại sau bão, song những gốc na lâu năm của gia đình bà Nguyễn Thị Thoả, tổ 8 Thiểm Khê, phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng trước là (xã Liên Khê, huyện Thuỷ Nguyên cũ) cũng bị đứt rễ, lá vàng như lúa chín.

Năm nay, gia đình bà Thoả ước thiệt hại đến 90%. Những cây na lá vàng từ gốc đến ngọn, bà Thoả sẽ đốn chặt để trồng vào cây khác. Bà Thoả và rất nhiều hộ gia đình tại đây sẽ phải mất ít nhất 3- 4 năm nữa, vườn na mới có thể phục hồi cho thu hoạch.

Ông Nguyễn  Văn Chuân – Giám đốc HTX sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Liên Khê cho biết, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên cũ nay là phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng mới, nơi đây được coi là thủ phủ trồng na bở đặc sản, nổi tiếng bởi chất lượng, quả to, ăn thơm, ngọt mát nhiêù người yêu chuộng.

Với gần 100 ha diện tích trồng na bở của toàn phường Lưu Kiếm, trong đó có khoảng 30 ha diện tích na trồng theo tiêu chuẩn VietGap, gắn sao OCOP.  Cây na đang là thứ cây đặc sản trồng lâu năm mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân địa phương.

“Tuy nhiên, do thiệt hại cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 là quá lớn, na mất mùa đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người dân, phần nhiều diện tích na bị chết, hư hỏng vẫn chưa thể khôi phục.

Biết là khó khăn nhưng người dân vẫn phải cố gắng, bởi cây na bở đặc sản là thứ hàng hoá đã mang lại nguồn thu nhập cao, ổn định cho người nông dân vùng núi đá Thuỷ Nguyên, Hải Phòng trong nhiều năm qua” – ông Chuân nói.

