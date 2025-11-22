Xã Chiến Thắng: Thoát nghèo từ chăn nuôi ngựa bạch

Khởi sắc từ những chú ngựa bạch

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Lưu Văn Hùng ở thôn Tân Minh, xã Chiến Thắng vào một ngày cuối năm 2025.

Lãnh đạo xã Chiến Thắng kiểm tra mô hình chăn nuôi ngựa trên địa bàn

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông thật thà, chất phác khi anh tự hào chỉ tay về phía chuồng nuôi với cặp ngựa bạch đang ăn cỏ: Mới chỉ 1 năm nuôi thôi nhưng đây là cả một gia tài đấy nhà báo ạ.

Ít ai biết rằng chỉ mới hơn một năm trước, gia đình anh Hùng vẫn còn nằm trong danh sách hộ cận nghèo của xã.

Bước ngoặt đến vào năm 2024, khi gia đình anh Hùng được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Gia đình anh Hùng đã được cán bộ xã, thôn tư vấn, định hướng và anh đã mạnh dạn “chọn mặt gửi vàng” vào mô hình chăn nuôi ngựa bạch.

Để chuẩn bị cho quá trình nhận 2 chú ngựa bạch, gia đình anh Hùng đã chủ động đối ứng bằng cách tu sửa, xây dựng chuồng trại kiên cố, đảm bảo vệ sinh; không chỉ vậy, anh Hùng còn tận dụng đất đai, trồng thêm cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn cho ngựa.

Không chỉ hỗ trợ về nguồn vốn, cán bộ xã còn xuống tận nơi “cầm tay chỉ việc”, tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho ngựa…

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, hợp khí hậu, thổ nhưỡng, cặp ngựa bạch của gia đình anh lớn nhanh, phát triển khỏe mạnh. Chỉ sau một năm, với nền tảng kinh tế mới từ 2 chú ngựa bạch và nguồn thu từ 2ha rừng bạch đàn, gia đình anh Hùng đã chính thức được công nhận thoát hộ cận nghèo vào năm 2025.

Hướng đi chiến lược từ lợi thế bản địa

Chiến Thắng là một xã vùng III, nơi tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn cao. Bài toán an sinh, tạo sinh kế bền vững cho người dân luôn là ưu tiên hàng đầu của cấp ủy, chính quyền địa phương trước và sau khi thực hiện sáp nhập.

Chăn nuôi ngựa bạch đang là hướng đi thoát nghèo cho người dân xã Chiến Thắng

Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Thành Chung – Chủ tịch UBND xã Chiến Thắng cho hay: Để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho bà con, thời gian qua chúng tôi đã rà soát, đánh giá tiềm năng, lợi thế của địa phương. Nhận thấy Chiến Thắng có diện tích chăn thả tự nhiên rộng lớn, đồi cỏ dồi dào, chúng tôi xác định chăn nuôi gia súc, đặc biệt là ngựa, là một hướng đi mũi nhọn.

Theo ông Chung, định hướng này không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên mà Chính quyền xã đã tích cực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương lân cận trong tỉnh Lạng Sơn.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhiều xã như Quan Sơn, Thống Nhất… có những điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác của người dân rất gần với Chiến Thắng và đặc biệt đã có rất nhiều hộ gia đình từ khó khăn đã vươn lên thoát nghèo, thậm chí làm giàu từ chăn nuôi ngựa bạch.

Từ sự trăn trở đó, xã Chiến Thắng đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ bà con trên địa bàn tiếp cận và phát triển mô hình nuôi ngựa.

Ngựa bạch hay còn gọi là “vàng trắng”, có giá trị kinh tế vượt trội so với ngựa thông thường, đặc biệt trong lĩnh vực dược liệu (nấu cao) và cưỡi ngựa trong du lịch... nên được ưu tiên lựa chọn.

Từ định hướng chiến lược của xã, các chi bộ, thôn bản đã vào cuộc một cách quyết liệt. Bà Phan Thị Thanh – Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tân Minh, cho biết: Khi có chủ trương phát triển mô hình chăn nuôi ngựa bạch, chúng tôi đã họp dân, phân tích cặn kẽ cái lợi của mô hình, đồng thời rà soát những hộ có quyết tâm, có điều kiện lao động để ưu tiên hỗ trợ.

Sự thành công bước đầu của gia đình anh Lưu Văn Hùng đã tạo nên một sức lan toả mạnh mẽ. Tiếng lành đồn xa, nhiều hộ gia đình khác trong thôn cũng bắt đầu học hỏi, làm theo.

Điển hình như anh Đặng Văn Ấm, cũng ở thôn Tân Minh, trước đây thuộc diện hộ cận nghèo. Được sự tư vấn của cán bộ địa phương và thấy tấm gương “người thật, việc thật” từ những người hàng xóm, gia đình anh Ấm cũng đã mạnh dạn lựa chọn chăn nuôi ngựa bạch để vươn lên trong cuộc sống.

Anh Ấm cho hay: Thấy nhiều gia đình chăn nuôi ngựa thành công, gia đình mình cũng phải cố gắng làm được. Hy vọng vài năm nữa, những chú ngựa bạch sẽ cho cuộc sống của chúng tôi khấm khá hơn.

Một trong những yếu tố then chốt làm nên thành công của mô hình chăn nuôi ngựa ở xã Chiến Thắng chính là sự tiếp sức kịp thời của các Chương trình, trong đó có Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đối với người dân vùng cao, việc bỏ ra một số tiền lớn vài chục triệu đồng để mua 1-2 con ngựa giống là điều không hề dễ dàng. Vì vậy nguồn vốn hỗ trợ đã thực sự trở thành “đòn bẩy”, là “cần câu” thay vì “xâu cá”, để giúp các hộ nghèo, cận nghèo có được “vốn mồi” quan trọng nhất.

Từ nguồn vốn hỗ trợ 1-2 con ngựa ban đầu, các gia đình đã có nền tảng rất tốt để chăm sóc, phát triển, từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi, nhân lên thành những đàn ngựa lớn, giá trị kinh tế cao.

Mô hình chăn nuôi ngựa bạch ở Chiến Thắng không chỉ giải quyết bài toán kinh tế trước mắt mà còn mở ra hướng đi bền vững. Nó không chỉ giúp các hộ gia đình thoát nghèo, mà còn tạo ra một sản phẩm đặc trưng, có giá trị cao cho địa phương.

Tiếng ngựa hý vang trên những triền đồi của Chiến Thắng hôm nay không chỉ là âm thanh của cuộc sống núi rừng, mà còn là “khúc ca” của sự đổi mới, của niềm tin và hy vọng.

Với định hướng đúng đắn và sự đồng lòng, tin tưởng rằng, những chú ngựa bạch sẽ tiếp tục giúp nhiều hộ dân nơi đây viết nên câu chuyện thoát nghèo kỳ diệu, góp phần xây dựng xã Chiến Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh.