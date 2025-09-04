Từ cánh đồng công nghệ cao

Nông nghiệp Hưng Long (sáp nhập các xã Đa Phước, Qui Đức và Hưng Long, huyện Bình Chánh cũ) ngày nay đã không còn là hình ảnh của những công việc thủ công truyền thống. Thay vào đó, nhiều mô hình sản xuất đã và đang được số hóa, từ khâu theo dõi, chăm sóc đến thu hoạch.



Một trong những ứng dụng nổi bật là việc sử dụng hệ thống cảm biến thông minh. Tại các vườn cây ăn trái, nhà lưới trồng rau sạch, các cảm biến được lắp đặt để đo lường các thông số quan trọng như độ ẩm đất, nhiệt độ, ánh sáng và pH.

Dữ liệu này được truyền về điện thoại hoặc máy tính của người nông dân một cách liên tục. Nhờ đó, họ có thể nắm bắt chính xác tình trạng sức khỏe của cây trồng, đưa ra các quyết định kịp thời về tưới tiêu, bón phân hoặc phòng trừ sâu bệnh.

Tổ chức cho nông dân tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: ĐVCC

Anh Nguyễn Ngọc Bình, một nông dân trồng ổi ở xã Hưng Long chia sẻ: "Trước đây, việc tưới nước hay bón phân chỉ dựa vào kinh nghiệm, nhiều khi không hiệu quả. Từ khi áp dụng công nghệ cảm biến, tôi có thể tưới đúng lượng nước cây cần, tiết kiệm được nhiều chi phí, mà năng suất lại tăng lên rõ rệt. Giờ đây, tôi có thể theo dõi vườn ổi của mình ngay cả khi đang đi công việc ở xa".

Ngoài ra, các hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, kết hợp với các thiết bị hẹn giờ, đã giúp tiết kiệm đáng kể lượng nước và công lao động.

Nông dân chỉ cần lập trình sẵn lịch trình tưới, hệ thống sẽ tự động hoạt động, đảm bảo cây trồng luôn được cung cấp đủ dưỡng chất.

Đến truy xuất nguồn gốc, xây dựng lòng tin, khẳng định thương hiệu

Một thách thức lớn đối với nông sản Việt Nam là vấn đề niềm tin của người tiêu dùng. Hưng Long đang giải quyết vấn đề này bằng cách ứng dụng công nghệ blockchain và mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Mỗi sản phẩm như lúa ST25 hữu cơ, ổi sạch OCOP hay rau an toàn đều được gắn một mã QR riêng. Khi người tiêu dùng dùng điện thoại quét mã, họ có thể biết được toàn bộ thông tin về quá trình sản xuất: Từ giống cây, quy trình chăm sóc, phân bón sử dụng đến ngày thu hoạch và cơ sở sản xuất.

Mô hình trồng lúa ST25 hữu cơ tại xã Hưng Long cho thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt so với canh tác lúa truyền thống. Ảnh: ĐVCC

Điều này không chỉ giúp người tiêu dùng an tâm về chất lượng và độ an toàn của sản phẩm mà còn là công cụ hữu hiệu để xây dựng thương hiệu cho nông sản Hưng Long.

Các sản phẩm mang nhãn mác truy xuất nguồn gốc rõ ràng sẽ có giá trị cao hơn, dễ dàng thâm nhập vào các kênh phân phối hiện đại như siêu thị và chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch.

Anh Văn Phước Thiện Nhân, nông dân trồng cải xanh xã Hưng Long cho biết: "Nhờ có mã QR truy xuất nguồn gốc, sản phẩm cải xanh OCOP của gia đình tôi được các siêu thị tin tưởng và đặt hàng thường xuyên. Người mua cũng cảm thấy yên tâm hơn, đây là cách tốt nhất để khẳng định chất lượng sản phẩm của mình."

Thương mại điện tử, kết nối nông dân với thị trường rộng lớn

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Long, TP HCM - chia sẻ: “Sự chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất mà còn mở rộng sang khâu tiêu thụ. Thay vì chỉ phụ thuộc vào thương lái, nhiều nông dân Hưng Long đã học cách đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các ứng dụng bán hàng trực tuyến”.

Cũng theo bà Hạnh, các trang web, fanpage chuyên bán nông sản Hưng Long đã được xây dựng và hoạt động hiệu quả.

Mô hình như trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAPđã giúp nông dân xã Hưng Long tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Ảnh: ĐVCC

Nông dân có thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, nhận đơn hàng và tổ chức vận chuyển. Điều này giúp họ chủ động hơn trong việc tiêu thụ, đồng thời giảm bớt các khâu trung gian, tăng lợi nhuận.

Hội Nông dân xã cũng tích cực tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng bán hàng trực tuyến, chụp ảnh sản phẩm, viết bài quảng bá để giúp bà con nông dân làm quen với môi trường kinh doanh số.

Với những bước đi vững chắc trong việc ứng dụng công nghệ số, nông nghiệp Hưng Long đang dần thay đổi diện mạo, không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn xây dựng một nền nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững.

Sự kết hợp giữa tiềm năng đất đai, ý chí đổi mới của người nông dân và tầm nhìn chiến lược của chính quyền địa phương đang tạo ra một sức bật mạnh mẽ, đưa Hưng Long trở thành một điển hình thành công trong công cuộc chuyển đổi số nông nghiệp của TP HCM.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh khẳng định: "Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho nông sản Hưng Long. Chúng tôi đặt mục tiêu phát triển một nền nông nghiệp thông minh, thân thiện môi trường, giúp bà con nông dân làm giàu trên chính mảnh đất của mình".