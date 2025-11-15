Xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp có cánh đồng lúa không dấu chân, "hiện ra" cái quán bán thứ gì mà trẻ con ham đến xem?

Tận dụng lợi thế ruộng lúa gia đình, anh Phùng Minh Nhật, xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đầu tư dựng nên quán cà phê bằng những chất liệu tre, gỗ, lá đơn sơ, hài hòa với không gian đồng quê.

Những chiếc cầu gỗ uốn lượn bắc ngang đồng lúa, vừa tạo lối đi cho khách, vừa giữ nguyên hiện trạng canh tác, không ảnh hưởng đến cây lúa.

Từ trên cầu, khách có thể phóng tầm mắt ngắm đồng lúa xanh bát ngát, ngửi mùi mạ non, nghe tiếng chim, tiếng gió…

“Tôi đi nhiều nơi, thấy quê mình có lợi thế về du lịch rất đặc biệt. Ngoài những cánh đồng lúa rộng mênh mông, Tam Nông còn gần Vườn Quốc gia Tràm Chim nên hệ sinh thái vô cùng trong lành.

Từ đó, tôi tự hỏi tại sao mình không tận dụng chính lợi thế này để phát triển một mô hình kinh doanh vừa gắn với cây lúa, vừa mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách?”, anh Phùng Minh Nhật chia sẻ về động lực khởi nghiệp.

Quán cà phê “Hai Ơi” nhìn từ trên cao giữa cánh đồng lúa không dấu chân ở xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Chỉ mới khai trương vào đầu tháng 9 này, nhưng quán “Hai Ơi” nhanh chóng thu hút nhiều bạn trẻ và du khách gần xa. Khách đến đây không chỉ để thưởng thức cà phê, các món đồ uống hấp dẫn, mà quan trọng hơn là để tìm sự bình yên giữa cánh đồng lúa.

Bạn Phạm Thị Yến Nhi, một khách quen của quán “Hai Ơi”, tâm sự: “Nhà em cũng có ruộng lúa, nhưng em thích đến quán “Hai Ơi” để hòa mình vào không gian thoáng đãng và tinh tế. Em và con gái đến quán này thích nhất là vừa ngắm những đàn cò bay, vừa hít thở không khí trong lành, cho mình cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng”.

Quả thật, giữa nhịp sống tất bật, được ngồi giữa đồng lúa bát ngát, ngắm từng đàn chim sà xuống ruộng kiếm ăn, để mặc gió lùa qua mái tóc, hương đồng phảng phất trong không khí, đem đến cho du khách trải nghiệm thú vị, không phải nơi nào cũng có.

Tam Nông, với đồng lúa rộng và hệ sinh thái gắn liền với Vườn Quốc gia Tràm Chim, đã mang đến cho du khách một “không gian chữa lành” đúng nghĩa.

Những chiếc cầu gỗ uốn lượn được anh Phùng Minh Nhật-chủ quán cà phê giữa cánh đồng không dấu chân thiết kế tinh tế tạo lối đi cho khách nhưng vẫn giữ nguyên hiện trạng canh tác lúa, không ảnh hưởng nhiều đến cây lúa.

Anh Nhật dự kiến trong thời gian tới, khi quán có được lượng khách hàng ổn định sẽ mở rộng không gian quán, kết hợp các loại hình du lịch trải nghiệm: Mùa nước nổi - khách có thể chèo xuồng, hái bông điên điển, đánh bắt cá cùng người dân địa phương; Mùa cấy lúa - khách xuống đồng gieo mạ, cấy lúa; Mùa gặt - khách có thể tham gia gặt lúa, đập lúa như một nông dân thực thụ…

Không chỉ dừng lại ở dịch vụ, anh Phùng Minh Nhật còn ấp ủ kế hoạch kết nối bà con trong xóm để xây dựng khu canh tác lúa theo hướng hữu cơ, an toàn, hướng đến việc tạo dựng thương hiệu gạo riêng cho địa phương.

“Tôi mong muốn quán cà phê không chỉ là nơi uống nước, chụp ảnh, mà còn là nơi du khách hiểu thêm về cây lúa, về tình yêu và tâm huyết của người nông dân Đồng Tháp” anh Phùng Minh Nhật chia sẻ.

Trong hành trình khởi nghiệp, anh Nhật không đi một mình, mà được gia đình nhiệt tình ủng hộ, trong đó người đồng hành đặc biệt là ông Võ Thanh Hải, cha vợ của anh Nhật, một nông dân dành hơn nửa đời người gắn bó với cây lúa ở đất Tam Nông.

“Khi nghe con nói muốn làm quán cà phê trên ruộng, ban đầu tôi cũng thấy lạ. Nhưng rồi tôi nghĩ, con trẻ có ý tưởng mới, mình nên ủng hộ.

Giờ thấy khách đến quán đông, con còn quan tâm tìm hiểu về cách trồng lúa, tôi thấy rất vui. Mấy chục năm gắn bó với đồng ruộng, chưa bao giờ tôi nghĩ nghề trồng lúa của mình trở thành điểm trải nghiệm cho nhiều người”, ông Võ Thanh Hải bộc bạch.

Chính sự đồng thuận ấy đã tạo nên sức mạnh, sự giao thoa giữa tinh thần đổi mới của lớp trẻ và tình yêu, kinh nghiệm của lớp nông dân kỳ cựu.

Từ mô hình nhỏ của anh Phùng Minh Nhật, cho thấy có thể khai thác đa giá trị từ cây lúa. Không chỉ là hạt gạo trên bàn ăn, cây lúa và cánh đồng lúa còn mang giá trị về cảnh quan, văn hóa, du lịch và sức khỏe tinh thần.

