Xe bồn va chạm xe máy ở Nghệ An, 2 người tử vong thương tâm

Ngày 24/9, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 8h30’ ngày 24/9, tại địa bàn phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An), xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe bồn mang biển kiểm soát 37H-071.64 (chưa rõ danh tính lái xe) và một xe máy chở hai phụ nữ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, thời điểm này, chiếc xe bồn từ quốc lộ 1A rẽ qua đường sắt vào tuyến đường ven quốc lộ thì va chạm với xe máy.

Cú va chạm mạnh khiến hai người phụ nữ ngã xuống đường, bị xe bồn cán qua, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.