Xung đột bùng phát giữa Pakistan và Afghanistan

Giao tranh đã diễn ra ở khu vực biên giới Pakistan và Afghanistan. Ảnh X

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết lực lượng của họ đã phát động "các chiến dịch trả đũa thành công" nhằm vào các vị trí an ninh của Pakistan "dọc theo Đường Durand" để đáp trả những gì họ mô tả là các cuộc không kích liên tiếp của Pakistan. Tuyên bố, được đăng tải trên X bởi người phát ngôn Enayat Khowarazm, cho biết thêm rằng "chiến dịch kết thúc" vào khoảng nửa đêm.

Một quan chức cấp tỉnh của Pakistan, Jan Achakzai, xác nhận rằng cuộc giao tranh đã diễn ra, viết trên X rằng lực lượng Pakistan đã "phản ứng mạnh mẽ trước hành động xâm lược của Afghanistan".

"Lực lượng Afghanistan đã vô cớ tấn công vào 5 đến 6 địa điểm dọc biên giới Pakistan-Afghanistan, nhắm vào các đồn bốt của Pakistan", ông tuyên bố. Phản ứng của quân đội Pakistan "dữ dội đến mức những kẻ tấn công Afghanistan buộc phải rút lui, bỏ lại thương vong", ông khẳng định. Ông nói thêm rằng: "Biên giới Pakistan rất an toàn... Chính phủ Afghanistan nên nhớ rằng mong muốn hòa bình của Pakistan không nên bị nhầm lẫn với sự yếu đuối".

Không bên nào công bố thông tin về thương vong và hiện không thể xác minh độc lập các tuyên bố này.

Vụ việc xảy ra sau vụ nổ ngày 8/10 tại Kabul, mà các quan chức Afghanistan đổ lỗi cho các cuộc không kích của Pakistan. Islamabad chưa xác nhận thực hiện bất kỳ vụ tấn công xuyên biên giới nào.

Căng thẳng leo thang gần đây giữa hai nước láng giềng được cho là do an ninh biên giới và hoạt động của phiến quân. Islamabad cáo buộc Kabul che chở cho các chiến binh Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), một cáo buộc mà chính quyền Taliban bác bỏ.

Giao tranh diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Amir Khan Muttaqi đang có chuyến thăm Ấn Độ để hội đàm nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao và kinh tế với New Delhi. Các quan chức Afghanistan cho biết chuyến đi này là một phần trong nỗ lực mở rộng hợp tác khu vực.