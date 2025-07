Trước dự báo mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ trong thời gian tới, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) đang tích cực triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với các tình huống mưa lũ bất thường, đảm bảo an toàn cho người dân.

An toàn cho người dân luôn là nhiệm vụ hàng đầu

Cách trung tâm thành phố khoảng 60 km, nằm lọt thỏm giữa sông Hồng, xã Minh Châu được ví như một “ốc đảo” - xã đảo duy nhất của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Lê Hiếu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 7 và giai đoạn từ tháng 7 đến 9/2025, khu vực Bắc Bộ, bao gồm cả Thủ đô Hà Nội, sẽ xuất hiện nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa dự báo dao động từ 250–380mm, tương đương với trung bình nhiều năm, tuy nhiên, không loại trừ khả năng xuất hiện các đợt mưa cực đoan gây ra tình trạng ngập úng và lũ cục bộ.

Trước thực tế này, các địa phương trên địa bàn Hà Nội đang chủ động xây dựng và hoàn thiện phương án ứng phó phù hợp với đặc thù địa bàn và mô hình chính quyền địa phương hai cấp vừa được triển khai. Trong đó, xã Minh Châu – xã đảo duy nhất của Thủ đô là một ví dụ điển hình cho nỗ lực thích ứng linh hoạt và hiệu quả với thiên tai.

Xã Minh Châu nằm hoàn toàn trên bãi giữa sông Hồng, với tổng diện tích tự nhiên hơn 1.060ha, dân số trên 6.500 người, nằm biệt lập ngoài bãi giữa sông Hồng, nơi hội tụ của ba dòng sông Đà, Lô và Hồng nên Minh Châu là “xã đảo” duy nhất của Thủ đô Hà Nội.

Do địa bàn nằm biệt lập ngoài "đảo" nên xã Minh Châu thường xuyên đối mặt với nước lũ dâng cao gây ngập úng cục bộ dài ngày. Ảnh: Lê Hiếu.

Địa hình đặc thù khiến Minh Châu thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các đợt lũ hàng năm. Trung bình mỗi năm, xã phải đối mặt với khoảng 2–3 tháng nước lũ dâng cao, gây ngập úng cục bộ, chia cắt giao thông nội xã và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, học tập, sản xuất của người dân.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu cho biết: “Do phụ thuộc hoàn toàn vào thuyền và phà trong mùa mưa lũ, việc bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc và an toàn cho người dân luôn là nhiệm vụ hàng đầu. Địa phương đã chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai từ sớm, theo phương châm ‘4 tại chỗ’”.



Cụ thể, xã đã xây dựng phương án, kế hoạch trong trường hợp thiên tai diễn biến phức tạp, huy động lực lượng cán bộ, công chức, dân quân, công an ứng trực 100% quân số trong các thời điểm có mưa lớn. Đồng thời, các điểm xung yếu được bố trí vật tư, phương tiện sẵn sàng để xử lý khi có tình huống bất thường. Lực lượng xung kích tại chỗ được thành lập tại từng thôn, tổ dân cư, với phương tiện như áo phao, xuồng máy, thiết bị liên lạc cơ động.

Do nằm ở bãi giữa sông, nên mỗi mùa nước lên, việc đi lại của người dân nơi đây sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào thuyền và phà. Trong ảnh: Cán bộ xã Minh Châu đi phà đến trụ sở làm việc. Ảnh: Hoàng Thành.

Trước mùa mưa lũ, xã đảo Minh Châu không đơn độc

Trong ngày 3/7, xã Minh Châu đã tiếp nhận lô thiết bị cứu hộ bao gồm 20 xuồng máy, 100 áo phao và nhiều vật tư, trang thiết bị khác do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và phong trào thanh niên xung kích vì an sinh xã hội do tổ chức này phát động.

Theo đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, việc trao tặng trang thiết bị không chỉ mang tính hỗ trợ vật chất trước mùa mưa bão, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp trẻ đối với những địa phương còn khó khăn, dễ bị tổn thương bởi thiên tai. “Chúng tôi mong muốn cùng chính quyền địa phương góp phần nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới bền vững”, vị đại diện nhấn mạnh.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng 180 áo phao và 20 chiếc xuồng cứu hộ cho UBND xã Minh Châu. Ảnh: Minh Thu

Đại diện UBND xã Minh Châu khẳng định: “Đây là nguồn lực hết sức quý báu và kịp thời, giúp xã nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, nhất là trong điều kiện địa phương còn thiếu thốn về phương tiện kỹ thuật. Chúng tôi sẽ phân bổ hợp lý đến từng lực lượng tại cơ sở, đảm bảo sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp”.

Cùng với việc tiếp nhận thiết bị cứu hộ, xã Minh Châu đang đẩy mạnh tập huấn kỹ năng sơ cứu, cứu nạn cho lực lượng dân quân, công an xã và đội ngũ xung kích địa phương. Các phương án sơ tán dân, bảo vệ tài sản cũng được rà soát, cập nhật thường xuyên, đặc biệt tại các thôn có nguy cơ ngập sâu.

Minh Châu là xã vùng bãi bồi giữa sông Hồng, được thành lập từ năm 1955 với 3 thôn là Chu Chàng, Chu Châu và Liễu Châu. Sau đó do ngập lụt triền miên, Liễu Châu chuyển về thị trấn Tây Đằng, thuộc huyện Ba Vì cũ. Ảnh: Lê Hiếu.

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan do tác động của biến đổi khí hậu, những địa phương có điều kiện tự nhiên đặc biệt như xã Minh Châu cần được ưu tiên quan tâm trong công tác phòng, chống thiên tai.

Việc trang bị đầy đủ vật tư kỹ thuật, nâng cao năng lực của lực lượng tại chỗ và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức xã hội sẽ là yếu tố quan trọng giúp địa phương vượt qua khó khăn, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ cấp thiết trong mùa mưa bão năm nay, hoạt động đồng hành cùng xã Minh Châu còn tiếp thêm niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong cộng đồng.

Đó là tiền đề để địa phương tiếp tục vững bước trên hành trình phát triển bền vững, gắn kết với mục tiêu xây dựng chính quyền hiện đại, nông thôn mới nâng cao, góp phần bảo vệ vững chắc đời sống nhân dân nơi vùng đất đặc thù giữa lòng sông Hồng.



Chức năng, nhiệm vụ của UBND cấp xã trong phòng chống thiên tai



Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, UBND cấp xã được giao thực hiện toàn diện 12 nhóm nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai.



Trong đó, xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch ứng phó, tổ chức diễn tập, dự trữ vật tư theo phương châm "4 tại chỗ", quản lý công trình phòng chống thiên tai và đê điều, chỉ đạo bảo vệ sản xuất, khắc phục hậu quả sau thiên tai và quản lý quỹ hỗ trợ. Các lực lượng như đội xung kích, dân phòng, tuần tra đê… cũng do xã tổ chức, điều hành.