Yanbi kết hôn với nữ diễn viên Thu Trang

Yanbi và diễn viên Thu Trang sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 21/1 tại Hà Nội. Lễ ăn hỏi của cặp đôi đã diễn ra vào cuối tháng 12/2023. Trong ảnh cưới, cô dâu Thu Trang chọn váy cưới trễ vai đơn giản trong khi Yanbi bảnh bao với vest đen.



Yanbi - Thu Trang tổ chức lễ cưới vào 21/1. Ảnh: FB TuArt Wedding

Vợ Yanbi là ai?

Được biết, lễ cưới của Yanbi - Thu Trang được chuẩn bị trong 3 tháng qua. Ngày trọng đại của cặp đôi dự kiến có khoảng 100 khách với người thân, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Một số nghệ sĩ vì vướng lịch trình công việc nên không thể tới dự mà chỉ gửi lời chúc phúc tới nam ca sĩ.

Trong bộ ảnh cưới, cả hai còn mặc trang phục đời thường màu trắng trẻ trung, giản dị. Bộ hình được thực hiện với tông màu chủ đạo là trắng. Yanbi tâm sự, lần đầu tiên gặp mặt Thu Trang ở một đêm diễn tại Kon Tum, anh ấn tượng với bạn gái ở sự vui vẻ, hoạt bát. Ngược lại, vẻ lạnh lùng, ít nói là cảm nhận ban đầu của Thu Trang về bạn trai. Sau khi tìm hiểu, cả hai nhận ra giữa họ có nhiều điểm chung.

Yanbi và Trang trong trang phục cưới phong cách đời thường giản dị. Ảnh: FB TuArt Wedding

"Cả anh Yanbi và tôi đều có tính cách vui vẻ, hài hước. Đặc biệt, cả hai luôn sống tích cực, lạc quan. Chúng tôi không tránh khỏi những lần bất đồng quan điểm rồi cãi vã nhưng cả hai dễ dàng bỏ qua cho nhau", Thu Trang nói.

Diễn viên trẻ tâm sự thêm: "Hai bên gia đình khi biết tôi và anh Yanbi quen nhau đều ủng hộ, vun vén cho hạnh phúc của hai đứa. Vì cả hai làm nghệ thuật nên hai bên gia đình thông cảm và luôn hỗ trợ, động viên, giúp đỡ các con hết mực trong công việc cũng như cuộc sống".

Hiện tại, cặp đôi bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Họ dự định nghỉ tuần trăng mật tại Măng Đen, Kon Tum nơi hai người gặp nhau lần đầu. Ngoài việc đi diễn, đi học, Thu Trang cũng hỗ trợ chồng trong việc sắp xếp lịch trình, nhận show biểu diễn.

Thu Trang là diễn viên điện ảnh. Ảnh: FB TuArt Wedding

Vợ Yanbi tên là Trần Thu Trang sinh năm 1999, quê ở Thái Bình. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Diễn viên kịch - Điện ảnh. Thu Trang và Yanbi hẹn hò một năm trước khi tiến tới hôn nhân.

Đầu tháng 12/2023, Yanbi cầu hôn bạn gái tại Phú Quốc. Ca sĩ quỳ gối, trao nhẫn cho Thu Trang và bày tỏ: "Em chính là món quà duy nhất mà thượng đế đã ban tặng và khiến anh gìn giữ đến cuối cuộc đời này. Chắc chắn là như thế rồi.!Tình yêu, lòng tin và sự chân thành này dành cho em. Sẽ luôn ở đây, một vị trí đặc biệt. Em đồng ý về chung nhà với anh nhé!".

Yanbi nổi tiếng với ca khúc Thu cuối. Ảnh: FB TuArt Wedding

Yanbi (tên thật Tô Minh Vũ, sinh năm 1991) là ca sĩ underground được nhiều người chú ý. Anh nổi tiếng với ca khúc Thu cuối kết hợp Mr.T.

Anh là chủ nhân sở hữu nhiều bài hát nổi tiếng vào trong khoảng thời gian năm 2009 đến năm 2012. Yanbi từng được xem là hiện tượng âm nhạc trong giới nhạc underground. Yanbi là một trong số người góp phần đưa dòng nhạc underground tiếp cận đến khán giả.

Sau thành công rực rỡ từ bài hát Thu cuối, Yanbi tiếp tục ra mắt những ca khúc "hit" khác như: My lady, Nothing in your eyes 2. Tất cả ca khúc đều được các khán giả trẻ nhiệt đón nhận.

Năm 2014, Yanbi bất ngờ kết hợp với ca sĩ Hoàng Tôn ra mắt ca khúc Em không quay về. Anh còn tham dự chương trình âm nhạc Nhân tố bí ẩn năm 2016 và The Remix năm 2017. Sau đó, Yanbi cùng ca sĩ Yến Lê kết hợp để phát hành MV Cò lả.