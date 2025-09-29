2 trụ cột nào đang được Đồng Nai dựa vào để nuôi tham vọng trở thành trung tâm kinh tế phía Nam?

Nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cho Đồng Nai phát triển bền vững

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức diễn ra (phiên trù bị) sáng ngày 29/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với 450 đại biểu, đại diện hơn 131.000 đảng viên.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lịch sử sau hợp nhất, mở ra giai đoạn phát triển mới cho Đồng Nai – trung tâm công nghiệp trọng điểm của cả nước.

Ông Vũ Hồng Văn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: PV

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai xác định, yếu tố then chốt để hiện thực hóa khát vọng là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đây là lực lượng tiên phong, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu.

Yêu cầu này xuất phát từ nhiều lý do. Trước hết, Đồng Nai là địa bàn trọng điểm trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với kinh tế tri thức và số.

Cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực đổi mới sáng tạo. Nếu thiếu, mục tiêu đưa tỉnh thành trung tâm công nghiệp, logistics, tài chính và thương mại hiện đại sẽ khó thành hiện thực.

Thực tế cho thấy đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã thi hành kỷ luật gần 1.000 cán bộ, trong đó 79 người bị khởi tố, truy tố, chủ yếu liên quan quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư công.

Những vi phạm này làm giảm niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng đến phát triển. Với các dự án lớn như sân bay Long Thành, nếu cán bộ thiếu năng lực quản trị hiện đại, nguy cơ trì trệ, lãng phí nguồn lực sẽ rất lớn.

Một dự án giải phóng mặt bằng để thi công đường giao thông ở Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngoài ra, bối cảnh toàn cầu thay đổi nhanh chóng, từ hội nhập quốc tế, cạnh tranh chuỗi cung ứng, kinh tế xanh, kinh tế số, đến việc Đồng Nai có thêm đường biên giới hơn 258km với Campuchia.

Điều này mở ra cơ hội thương mại nhưng cũng gia tăng thách thức quản lý biên giới và tội phạm xuyên quốc gia. Vì vậy, cán bộ phải có tư duy toàn cầu, khả năng dự báo và bản lĩnh đương đầu.

Để đạt mục tiêu, tỉnh đưa ra nhiều giải pháp: Nâng cao nhận thức trong xây dựng cán bộ, đổi mới công tác cán bộ để chọn đúng người có năng lực, uy tín; xây dựng đội ngũ có phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực quản trị hiện đại; tăng cường kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, số hóa hồ sơ cán bộ; mỗi cán bộ tự soi, tự sửa để khắc phục hạn chế.

Trong nhiệm kỳ mới, với các dự án như sân bay Long Thành, KCN công nghệ cao, đô thị thông minh, đội ngũ cán bộ sẽ giữ vai trò hoạch định, dẫn dắt và thực thi để biến khát vọng phát triển bền vững thành hiện thực.

Đầu tư hạ tầng chiến lược tạo nền tảng cho Đồng Nai bứt phá

Sau hợp nhất, Đồng Nai mới có 95 đơn vị hành chính, diện tích 12.737km² (thứ 5 cả nước), dân số hơn 4,49 triệu người (thứ 9), quy mô kinh tế 609.176 tỷ đồng (thứ 4). Tỉnh có 82 KCN với diện tích trên 36.700 ha, trong đó 57 khu đã thành lập.

Trong bối cảnh mới, Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai xác định xây dựng hạ tầng chiến lược là khâu đột phá để tạo nền tảng phát triển bền vững, gồm giao thông, công nghiệp, đô thị, năng lượng, số hóa và môi trường.

Nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, Đồng Nai đã đầu tư mạnh vào giao thông, công nghiệp, đô thị, thủy lợi, năng lượng, logistics, khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Hạ tầng giao thông liên vùng của Đồng Nai thời gian qua chưa đồng bộ. Kẹt xe ở ngã tư Vũng Tàu, nơi kết nối tuyến quốc lộ 51 và quốc lộ 1. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tuy nhiên, hạ tầng vẫn còn nhiều hạn chế. Giao thông liên vùng chưa đồng bộ, nhiều tuyến đường tỉnh, huyện chưa nâng cấp; đô thị thiếu trường học, bệnh viện, bãi đỗ xe; xử lý chất thải, nước thải công nghiệp chưa đạt yêu cầu; công nghiệp còn phụ thuộc gia công; chuyển đổi số chưa đồng bộ; quy hoạch cần điều chỉnh sau hợp nhất.

Áp lực giao thông khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, nhu cầu vốn vượt ngân sách, tác động biến đổi khí hậu, tình trạng thiếu nước mùa khô, ngập úng mùa mưa là những thách thức lớn.

Trước tình hình đó, tỉnh đưa ra 7 định hướng: Hoàn thiện giao thông đồng bộ; phát huy lợi thế sân bay Long Thành và cửa khẩu Hoa Lư; phát triển logistics thông minh; xây dựng đô thị hiện đại, xanh; đảm bảo năng lượng sạch; đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng môi trường thích ứng biến đổi khí hậu.

Cụ thể, Đồng Nai sẽ hoàn thành các tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Dầu Giây – Tân Phú, Tân Phú – Bảo Lộc; mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành; triển khai Vành đai 3, 4; đường sắt Bắc – Nam, Thủ Thiêm – Long Thành, Biên Hòa – Vũng Tàu. Tỉnh phát triển KCN công nghệ cao, khu sinh thái, dịch vụ logistics gắn với sân bay và cửa khẩu.

Đồng Nai xây dựng đô thị sân bay Long Thành. Ảnh: Nguyên Vỹ

Về đô thị, Đồng Nai xây dựng đô thị sân bay Long Thành, đô thị sinh thái ven sông, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 55% vào năm 2030. Tỉnh chú trọng xử lý chất thải, phát triển nông thôn mới gắn chuyển đổi số. Về năng lượng, Đồng Nai triển khai các dự án Nhơn Trạch 3, 4, mở rộng thủy điện Trị An, phát triển năng lượng tái tạo và lưới điện thông minh.

Về hạ tầng số, tỉnh đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30-35% GRDP vào năm 2030. Về môi trường, xử lý rác đạt chuẩn, tăng che phủ rừng trên 52%, kiểm soát ngập lụt và quản lý nguồn nước.

Đảng bộ UBND tỉnh cũng kiến nghị Trung ương cho phép cơ chế đặc thù để khai thác tối đa lợi thế của sân bay Long Thành, cửa khẩu Hoa Lư và các hành lang logistics liên vùng.

Đồng Nai cũng đề xuất được ưu tiên vốn ngân sách Trung ương, vốn ODA, trái phiếu Chính phủ cho hạ tầng kết nối sân bay với TP.HCM, Tây Nguyên và cảng biển. Đồng thời, tỉnh xin thí điểm cơ chế tài chính mới, huy động vốn xã hội và có chính sách đặc thù để thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, công nghiệp công nghệ cao và logistics.