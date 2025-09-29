Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Bão số 10 (Bualoi)
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đầu tư - Tài chính
Thứ hai, ngày 29/09/2025 11:46 GMT+7

2 trụ cột nào đang được Đồng Nai dựa vào để nuôi tham vọng trở thành trung tâm kinh tế phía Nam?

+ aA -
Nguyên Vỹ Thứ hai, ngày 29/09/2025 11:46 GMT+7
Đồng Nai sau hợp nhất với Bình Phước có cơ hội lớn vươn thành trung tâm kinh tế phía Nam. Để đạt mục tiêu, tỉnh Đồng Nai mới cần tập trung vào 2 trụ cột: Nâng cao chất lượng cán bộ và hoàn thiện hạ tầng chiến lược gắn với sân bay Long Thành.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cho Đồng Nai phát triển bền vững

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức diễn ra (phiên trù bị) sáng ngày 29/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với 450 đại biểu, đại diện hơn 131.000 đảng viên.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lịch sử sau hợp nhất, mở ra giai đoạn phát triển mới cho Đồng Nai – trung tâm công nghiệp trọng điểm của cả nước.

Ông Vũ Hồng Văn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: PV

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai xác định, yếu tố then chốt để hiện thực hóa khát vọng là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đây là lực lượng tiên phong, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu.

Yêu cầu này xuất phát từ nhiều lý do. Trước hết, Đồng Nai là địa bàn trọng điểm trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với kinh tế tri thức và số.

Cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực đổi mới sáng tạo. Nếu thiếu, mục tiêu đưa tỉnh thành trung tâm công nghiệp, logistics, tài chính và thương mại hiện đại sẽ khó thành hiện thực.

Thực tế cho thấy đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã thi hành kỷ luật gần 1.000 cán bộ, trong đó 79 người bị khởi tố, truy tố, chủ yếu liên quan quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư công.

Những vi phạm này làm giảm niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng đến phát triển. Với các dự án lớn như sân bay Long Thành, nếu cán bộ thiếu năng lực quản trị hiện đại, nguy cơ trì trệ, lãng phí nguồn lực sẽ rất lớn.

Một dự án giải phóng mặt bằng để thi công đường giao thông ở Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngoài ra, bối cảnh toàn cầu thay đổi nhanh chóng, từ hội nhập quốc tế, cạnh tranh chuỗi cung ứng, kinh tế xanh, kinh tế số, đến việc Đồng Nai có thêm đường biên giới hơn 258km với Campuchia.

Điều này mở ra cơ hội thương mại nhưng cũng gia tăng thách thức quản lý biên giới và tội phạm xuyên quốc gia. Vì vậy, cán bộ phải có tư duy toàn cầu, khả năng dự báo và bản lĩnh đương đầu.

Để đạt mục tiêu, tỉnh đưa ra nhiều giải pháp: Nâng cao nhận thức trong xây dựng cán bộ, đổi mới công tác cán bộ để chọn đúng người có năng lực, uy tín; xây dựng đội ngũ có phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực quản trị hiện đại; tăng cường kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, số hóa hồ sơ cán bộ; mỗi cán bộ tự soi, tự sửa để khắc phục hạn chế.

Trong nhiệm kỳ mới, với các dự án như sân bay Long Thành, KCN công nghệ cao, đô thị thông minh, đội ngũ cán bộ sẽ giữ vai trò hoạch định, dẫn dắt và thực thi để biến khát vọng phát triển bền vững thành hiện thực.

Đầu tư hạ tầng chiến lược tạo nền tảng cho Đồng Nai bứt phá

Sau hợp nhất, Đồng Nai mới có 95 đơn vị hành chính, diện tích 12.737km² (thứ 5 cả nước), dân số hơn 4,49 triệu người (thứ 9), quy mô kinh tế 609.176 tỷ đồng (thứ 4). Tỉnh có 82 KCN với diện tích trên 36.700 ha, trong đó 57 khu đã thành lập.

Trong bối cảnh mới, Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai xác định xây dựng hạ tầng chiến lược là khâu đột phá để tạo nền tảng phát triển bền vững, gồm giao thông, công nghiệp, đô thị, năng lượng, số hóa và môi trường.

Nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, Đồng Nai đã đầu tư mạnh vào giao thông, công nghiệp, đô thị, thủy lợi, năng lượng, logistics, khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Hạ tầng giao thông liên vùng của Đồng Nai thời gian qua chưa đồng bộ. Kẹt xe ở ngã tư Vũng Tàu, nơi kết nối tuyến quốc lộ 51 và quốc lộ 1. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tuy nhiên, hạ tầng vẫn còn nhiều hạn chế. Giao thông liên vùng chưa đồng bộ, nhiều tuyến đường tỉnh, huyện chưa nâng cấp; đô thị thiếu trường học, bệnh viện, bãi đỗ xe; xử lý chất thải, nước thải công nghiệp chưa đạt yêu cầu; công nghiệp còn phụ thuộc gia công; chuyển đổi số chưa đồng bộ; quy hoạch cần điều chỉnh sau hợp nhất.

Áp lực giao thông khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, nhu cầu vốn vượt ngân sách, tác động biến đổi khí hậu, tình trạng thiếu nước mùa khô, ngập úng mùa mưa là những thách thức lớn.

Trước tình hình đó, tỉnh đưa ra 7 định hướng: Hoàn thiện giao thông đồng bộ; phát huy lợi thế sân bay Long Thành và cửa khẩu Hoa Lư; phát triển logistics thông minh; xây dựng đô thị hiện đại, xanh; đảm bảo năng lượng sạch; đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng môi trường thích ứng biến đổi khí hậu.

Cụ thể, Đồng Nai sẽ hoàn thành các tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Dầu Giây – Tân Phú, Tân Phú – Bảo Lộc; mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành; triển khai Vành đai 3, 4; đường sắt Bắc – Nam, Thủ Thiêm – Long Thành, Biên Hòa – Vũng Tàu. Tỉnh phát triển KCN công nghệ cao, khu sinh thái, dịch vụ logistics gắn với sân bay và cửa khẩu.

Đồng Nai xây dựng đô thị sân bay Long Thành. Ảnh: Nguyên Vỹ

Về đô thị, Đồng Nai xây dựng đô thị sân bay Long Thành, đô thị sinh thái ven sông, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 55% vào năm 2030. Tỉnh chú trọng xử lý chất thải, phát triển nông thôn mới gắn chuyển đổi số. Về năng lượng, Đồng Nai triển khai các dự án Nhơn Trạch 3, 4, mở rộng thủy điện Trị An, phát triển năng lượng tái tạo và lưới điện thông minh.

Về hạ tầng số, tỉnh đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30-35% GRDP vào năm 2030. Về môi trường, xử lý rác đạt chuẩn, tăng che phủ rừng trên 52%, kiểm soát ngập lụt và quản lý nguồn nước.

Đảng bộ UBND tỉnh cũng kiến nghị Trung ương cho phép cơ chế đặc thù để khai thác tối đa lợi thế của sân bay Long Thành, cửa khẩu Hoa Lư và các hành lang logistics liên vùng.

Đồng Nai cũng đề xuất được ưu tiên vốn ngân sách Trung ương, vốn ODA, trái phiếu Chính phủ cho hạ tầng kết nối sân bay với TP.HCM, Tây Nguyên và cảng biển. Đồng thời, tỉnh xin thí điểm cơ chế tài chính mới, huy động vốn xã hội và có chính sách đặc thù để thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, công nghiệp công nghệ cao và logistics.

Tham khảo thêm

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 tạo dấu ấn chương trình hành động cụ thể, kèm 34 đề án, 46 dự án

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1 tạo dấu ấn chương trình hành động cụ thể, kèm 34 đề án, 46 dự án

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1: Khát vọng phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại giữa thách thức hội nhập

Đại hội Đảng bộ Đồng Nai lần thứ 1: Khát vọng phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại giữa thách thức hội nhập

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Đồng Nai là người nuôi ong kiểu gì khiến cả làng phục lăn, bán mật ra chợ toàn cầu

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Đồng Nai là người nuôi ong kiểu gì khiến cả làng phục lăn, bán mật ra chợ toàn cầu

Bình Phước nằm ở đâu trong quy hoạch Đồng Nai mới - Nguy cơ bị “chìm” trước quy mô kinh tế khổng lồ của tỉnh?

Bình Phước nằm ở đâu trong quy hoạch Đồng Nai mới - Nguy cơ bị “chìm” trước quy mô kinh tế khổng lồ của tỉnh?

Quy hoạch tỉnh Đồng Nai hé lộ 3 hành lang kinh tế, 3 vùng động lực tăng trưởng và 6 chiến lược trọng tâm

Quy hoạch tỉnh Đồng Nai hé lộ 3 hành lang kinh tế, 3 vùng động lực tăng trưởng và 6 chiến lược trọng tâm

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đọc thêm

Say bia rượu, du khách Trung Quốc ném bê tông vỡ kính siêu thị ở Hà Nội
Pháp luật

Say bia rượu, du khách Trung Quốc ném bê tông vỡ kính siêu thị ở Hà Nội

Pháp luật

Trong lúc say bia rượu rạng sáng 21/9, Su Jianning, 36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đã nhặt bê tông ném vào mặt tiền một siêu thị ở phường Yên Hòa, khiến 3 tấm kính vỡ nát.

Gây án mạng rồi tự sát từ việc kiểm tra điện thoại, thấy người khác nhắn tin xưng chồng với vợ mình
Pháp luật

Gây án mạng rồi tự sát từ việc kiểm tra điện thoại, thấy người khác nhắn tin xưng chồng với vợ mình

Pháp luật

Rạng sáng, người đàn ông ở Hà Nội thấy điện thoại của vợ có tin nhắn từ người lạ, xưng vợ chồng với nội dung tình cảm nên ghen tuông, yêu cầu giải thích không được liền rút dao gây án.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (Bão BUALOI) suy yếu dần, cảnh báo sụt đất, lũ quét, sạt lở do hoàn lưu bão
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (Bão BUALOI) suy yếu dần, cảnh báo sụt đất, lũ quét, sạt lở do hoàn lưu bão

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, trưa ngày 29/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 (bão BUALOI) đang di chuyển với tốc độ 20km/h trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Dự báo hoàn lưu bão rất rộng, ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Bộ phận giàu collagen của con heo, đem hấp với bia thành món ăn đậm đà, thơm lừng, cả nhà đều mê
Gia đình

Bộ phận giàu collagen của con heo, đem hấp với bia thành món ăn đậm đà, thơm lừng, cả nhà đều mê

Gia đình

Bộ phận giàu collagen tự nhiên, đặc biệt ở da và mô liên kết, rất tốt cho sức khỏe làn da, tóc, móng, xương khớp và phục hồi cơ thể sau sinh.

Cảnh sát vào cuộc vụ xe khách chèn ép xe tải trên đường Vành đai 3, Hà Nội
Tin tức

Cảnh sát vào cuộc vụ xe khách chèn ép xe tải trên đường Vành đai 3, Hà Nội

Tin tức

Cảnh sát đã xác minh 2 tài xế liên quan vụ xe khách chèn ép, va chạm với xe tải trên đường Vành đai 3, đoạn qua phường Đông Ngạc, Hà Nội. Họ khai không có mâu thuẫn, nguyên nhân sự việc là do tài xế xe khách bị khuất tầm nhìn khi điều khiển.

Giá thép và quặng sắt giảm sâu khi EU dự tính áp thuế cao với thép Trung Quốc
Nhà đất

Giá thép và quặng sắt giảm sâu khi EU dự tính áp thuế cao với thép Trung Quốc

Nhà đất

Giá thép cây và quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần qua, chịu sức ép từ kế hoạch EU áp thuế nhập khẩu cao, cùng với tồn kho thép gia tăng.

Võ Tắc Thiên có cuộc sống tình ái phức tạp tới mức nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Võ Tắc Thiên có cuộc sống tình ái phức tạp tới mức nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, xung quang những chuyện thị phi về quyền lực, người ta còn nhắc đến những cuộc tình vụng trộm của Võ Tắc Thiên.

Bão số 10 Bualoi giật cấp 14: Bộ GDĐT tiếp tục chỉ đạo 'nóng' các tỉnh, thành
Xã hội

Bão số 10 Bualoi giật cấp 14: Bộ GDĐT tiếp tục chỉ đạo "nóng" các tỉnh, thành

Xã hội

Trước ảnh hưởng của cơn bão số 10 Bualoi, Bộ GDĐT hướng dẫn việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình theo kế hoạch, chỉ đạo của chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Con gái Phi Nhung nói lời xót xa: “Đã 5 năm 9 tháng rồi con chưa được chạm vào tay mẹ”
Văn hóa - Giải trí

Con gái Phi Nhung nói lời xót xa: “Đã 5 năm 9 tháng rồi con chưa được chạm vào tay mẹ”

Văn hóa - Giải trí

Wendy Phạm – con gái duy nhất của ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ những lời xót xa về mẹ của mình sau 4 năm cô qua đời vì Covid-19.

Xác định được người đàn ông tông vào đuôi xe, bấm còi inh ỏi khi va chạm với nữ quân nhân ở Hà Nội
Pháp luật

Xác định được người đàn ông tông vào đuôi xe, bấm còi inh ỏi khi va chạm với nữ quân nhân ở Hà Nội

Pháp luật

Người đàn ông điều khiển xe máy SH tông vào đuôi xe, rồi bấm còi liên tục khi va chạm với nữ quân nhân ở ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội) đã bị cảnh sát lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe.

Nghệ sĩ Nhân dân là Cục trưởng vui mừng khi gặp lại 'vợ ba' của 'Sóng ở đáy sông'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Cục trưởng vui mừng khi gặp lại "vợ ba" của "Sóng ở đáy sông"

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân, Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc xúc động hội ngộ diễn viên đóng "vợ ba" trong phim "Sóng ở đáy sông" năm xưa.

Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 đồng chí
Tin tức

Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 đồng chí

Tin tức

Sáng 29/9, tại Nhà văn hóa Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho hơn 257.000 đảng viên thuộc 152 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Cựu sao U23 Việt Nam lên xe hoa với 'nửa kia' xinh đẹp
Thể thao

Cựu sao U23 Việt Nam lên xe hoa với "nửa kia" xinh đẹp

Thể thao

Làng bóng đá Việt Nam sắp đón nhận một tin vui lớn khi cựu sao U23 Việt Nam là hậu vệ Liễu Quang Vinh và bạn gái Nguyễn Ngọc Ánh chính thức ấn định ngày cưới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Trao quyền mạnh mẽ, tin tưởng tuyệt đối vào xã, phường
Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Trao quyền mạnh mẽ, tin tưởng tuyệt đối vào xã, phường

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, quan điểm xuyên suốt của thành phố là phân cấp, ủy quyền tối đa cho cấp xã, phường "không có việc giữ lại, hoàn toàn tin tưởng anh em ở dưới làm được”.

Hỗ trợ tiền cho số hộ di dời, Sở NN&MT Quảng Ngãi cử đoàn kiểm tra hiện trường nứt núi
Tin tức

Hỗ trợ tiền cho số hộ di dời, Sở NN&MT Quảng Ngãi cử đoàn kiểm tra hiện trường nứt núi

Tin tức

Cùng hỗ trợ tiền cho số di dời 500.000 đồng/hộ, vào sáng nay 29/9, Sở NN&MT Quảng Ngãi đã cử đoàn vào hiện trường kiểm tra, để có chỉ đạo và kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý cụ thể tại khu vực nứt núi ở thôn Rooc Mẹt, xã Đăk Plô.

Bí thư thôn ở Thanh Hóa tử vong khi giúp dân chống bão số 10
Tin tức

Bí thư thôn ở Thanh Hóa tử vong khi giúp dân chống bão số 10

Tin tức

Sáng 29/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn xã có một bí thư thôn bị cây đổ đè tử vong khi đi chống bão số 10 (Bualoi).

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thái Nguyên được chỉ định giữ chức Bí thư Lào Cai
Tin tức

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thái Nguyên được chỉ định giữ chức Bí thư Lào Cai

Tin tức

Sáng 29/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc với 440 đại biểu đại diện cho 119 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham dự.

Định dọn cỏ quanh nhà, nghe lời con trai mang bán, nông dân TP.HCM bỗng chốc làm giàu
Chuyển động Sài Gòn

Định dọn cỏ quanh nhà, nghe lời con trai mang bán, nông dân TP.HCM bỗng chốc làm giàu

Chuyển động Sài Gòn

Từ những cây quanh nhà như cây cảnh, nông dân Võ Văn Môi xã Đông Thạnh (TP.HCM) biến thành dược liệu bán giá cao, từ đó làm giàu hiệu quả.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua yêu nước ở Lâm Đồng cần chú ý tập quán, văn hóa các dân tộc thiểu số
Đại đoàn kết dân tộc

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thi đua yêu nước ở Lâm Đồng cần chú ý tập quán, văn hóa các dân tộc thiểu số

Đại đoàn kết dân tộc

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu phong trao thi đua yêu nước ở Lâm Đồng cần chú ý đến phong tục, tập quán, đặc điểm văn hóa các dân tộc thiểu số để thấm sâu, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, cổ vũ, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân.

Khát vọng vươn lên, đưa Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, du lịch của tiểu vùng Tây Bắc
Tin tức

Khát vọng vươn lên, đưa Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, du lịch của tiểu vùng Tây Bắc

Tin tức

Sáng nay (29/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, với 24 chỉ tiêu cụ thể, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá; quyết tâm xây dựng tỉnh Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội, trung tâm du lịch của tiểu vùng Tây Bắc.

Đà Nẵng: Hơn 100 người đi rẫy mất liên lạc trước bão số 10 đã an toàn trở về
Tin tức

Đà Nẵng: Hơn 100 người đi rẫy mất liên lạc trước bão số 10 đã an toàn trở về

Tin tức

Chính quyền xã Phước Năng và Phước Chánh (TP Đà Nẵng) cho biết, hơn 100 người dân từng được báo cáo mất liên lạc khi đi rẫy trước bão số 10 đã lần lượt trở về nhà an toàn.

Hồng Thái - “Nàng thơ” của vùng cao Tuyên Quang
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Hồng Thái - “Nàng thơ” của vùng cao Tuyên Quang

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang được ví như “nàng thơ” của vùng cao bởi khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm cùng cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ hiếm có. Không chỉ hấp dẫn du khách bằng những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ, Hồng Thái còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Dao Tiền, mở ra hướng phát triển du lịch, nâng cao thu nhập cho người dân.

Giá vàng đầu tuần tăng tiếp lên mốc lịch sử, kinh doanh vàng miếng nhận được chỉ đạo mới
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng đầu tuần tăng tiếp lên mốc lịch sử, kinh doanh vàng miếng nhận được chỉ đạo mới

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 29/9 tăng tiếp nửa triệu đồng mỗi lượng và tiến sát đến mốc lịch sử 135,8 triệu đồng/lượng đã từng đạt được trong tháng. Theo Dự thảo Thông tư kinh doanh vàng miếng, nhiều quy định, điều khoản sẽ thay đổi để tạo sân chơi minh bạch hơn cho doanh nghiệp.

Đội bóng rổ U17 nam Việt Nam tạo kỳ tích, vô địch SEABA U17 3x3 Cup 2025
Thể thao

Đội bóng rổ U17 nam Việt Nam tạo kỳ tích, vô địch SEABA U17 3x3 Cup 2025

Thể thao

Ở giải vô địch bóng rổ SEABA U17 3x3 Cup 2025 vừa khép lại tại Singapore, đội bóng rổ U17 nam Việt Nam đã chơi thăng hoa để đoạt chức vô địch sau trận đấu giàu cảm xúc.

Chủ tịch Quốc hội: 'Không thể tuyển viên chức rồi ở trong bộ máy suốt đời'
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: "Không thể tuyển viên chức rồi ở trong bộ máy suốt đời"

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cần đánh giá, xem xét viên chức định kỳ xem hoàn thành nhiệm vụ hay không chứ không thể tuyển vào là ở trong bộ máy suốt đời.

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình sáng 29/9, 6 người tử vong, hàng chục nhà sập và hư hỏng
Tin tức

Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình sáng 29/9, 6 người tử vong, hàng chục nhà sập và hư hỏng

Tin tức

Vụ lốc xoáy kinh hoàng xảy ra rạng sáng nay (29/9) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thống kê ban đầu, đã có 6 người tử vong, 7 người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái.

TPBank tặng vé đưa Xinhiu thẳng tới Em Xinh “Say Hi” Concert Đêm 2
Doanh nghiệp

TPBank tặng vé đưa Xinhiu thẳng tới Em Xinh “Say Hi” Concert Đêm 2

Doanh nghiệp

Chỉ với vài thao tác trên App TPBank – mở tài khoản, mở thẻ, hay thực hiện giao dịch quen thuộc – khách hàng đã có cơ hội sở hữu tấm vé “thông hành” tới Em Xinh “Say Hi” Concert Đêm 2 ngày 11/10/2025 tại Hà Nội.

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM xem xét nhiều chính sách, cơ chế quan trọng sau sáp nhập
Chuyển động Sài Gòn

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM xem xét nhiều chính sách, cơ chế quan trọng sau sáp nhập

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 29/9, HĐND TP.HCM khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề). Kỳ họp dự kiến diễn ra trong một ngày nhằm xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách sát sườn của kinh tế - xã hội TP.HCM sau 3 tháng sáp nhập.

Bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn, tắc đường và cây xanh gãy đổ ở Hà Nội
Ảnh

Bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn, tắc đường và cây xanh gãy đổ ở Hà Nội

Ảnh

Sáng nay (29/9), do ảnh hưởng của bão số 10 (bão bualoi), Hà Nội có mưa lớn, nhiều tuyến đường bị ùn tắc, một số cây xanh gãy đổ.

Du khách liều mình leo vách đá cứu người phụ nữ đuối nước, dù vừa phẫu thuật
Xã hội

Du khách liều mình leo vách đá cứu người phụ nữ đuối nước, dù vừa phẫu thuật

Xã hội

Ông Dương cho biết, vào khoảnh khắc đó ông không nghĩ đến hậu quả, điều duy nhất trong đầu là cứu người.

Tin đọc nhiều

1

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

2

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

3

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

Vùng đất này ở tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập Bình Phước) chính là điểm cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vỹ

4

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

5

Vị tướng có vị trí chỉ đứng sau Bình Định Vương Lê Lợi trong Hội thề Đông Quan là ai?

Vị tướng có vị trí chỉ đứng sau Bình Định Vương Lê Lợi trong Hội thề Đông Quan là ai?