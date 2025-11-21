3 dự án nhà ở xã hội với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng tại Vĩnh Long đang tìm chủ đầu tư

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Vĩnh Long bắt đầu kêu gọi chủ đầu tư

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long vừa công bố các quyết định của UBND tỉnh liên quan đến danh mục dự án nhà ở xã hội đang mở rộng kêu gọi đầu tư. Động thái này tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin minh bạch và đăng ký tham gia làm chủ đầu tư theo quy định pháp luật.

Theo thông báo, tỉnh có 3 dự án nhà ở xã hội được đưa vào diện mời gọi.

Dự án thứ nhất nằm trong Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới) với diện tích hơn 6.160 m2, được quy hoạch xây dựng căn hộ chung cư. Chủ đầu tư được khai thác tối đa 20% diện tích sàn cho hoạt động thương mại - dịch vụ theo cơ chế ưu đãi của Luật Nhà ở 2023.

Công trình dự kiến xây tối đa 10 tầng cùng một tầng hầm, mật độ xây dựng đến 60%, cung cấp khoảng 323 căn hộ cho hơn 1.290 cư dân. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 417 tỷ đồng.

Vĩnh Long bật đèn xanh cho ba dự án nhà ở xã hội mới. Ảnh: Đình Thiên

Một dự án khác được triển khai tại Khu tái định cư – dân cư Bắc Mỹ Thuận (giai đoạn 2), phường Tân Ngãi, có quy mô gần 11.300 m2.

Tương tự, dự án phát triển các khối căn hộ nhà ở xã hội và cho phép sử dụng tối đa 20% diện tích sàn vào mục đích kinh doanh dịch vụ. Quy hoạch cho phép xây tối đa 10 tầng và một tầng hầm, mật độ xây dựng không vượt 45%. Khoảng 444 căn hộ sẽ được hình thành, đáp ứng nhu cầu của hơn 1.770 người, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 576 tỷ đồng.

Dự án còn lại đặt tại Khu tái định cư thuộc Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới), có diện tích gần 14.160 m2. Công trình được định hướng xây dựng chung cư cao tối đa 7 tầng cùng một tầng hầm, mật độ xây dựng tối đa 50%.

Dự án dự kiến cung cấp khoảng 433 căn hộ, phục vụ hơn 1.730 cư dân và có tổng mức đầu tư khoảng 548 tỷ đồng. Chủ đầu tư cũng được áp dụng cơ chế ưu đãi tương tự với tỷ lệ 20% diện tích sàn dành cho thương mại - dịch vụ.

Theo Sở Xây dựng, mục tiêu của các dự án này là bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội để bán, cho thuê và thuê mua cho người dân thuộc nhóm được hưởng chính sách theo Luật Nhà ở 2023, góp phần đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng tăng tại địa phương.

Cả 3 dự án đều có thời hạn triển khai trong vòng 30 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và giao đơn vị thực hiện.