Hàng trăm gia đình sắp dọn vào ở khu nhà ở xã hội đầu tiên cạnh sân bay Long Thành, có hồ bơi, sân pickleball

Nhà ở xã hội đầu tiên tại khu vực sân bay Long Thành vượt tiến độ

Dự án chung cư nhà ở xã hội tại xã Long Thành đang thu hút sự chú ý của người dân khu vực phụ cận sân bay Long Thành.

Dự án có diện tích hơn 2,5ha, gồm 4 block chung cư cao 7 tầng với 628 căn hộ, diện tích từ 45-70m2. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai gần sân bay Long Thành và được nhiều người kỳ vọng sẽ giúp giải quyết nhu cầu an cư của người lao động tại khu vực.

Sau 6 tháng thi công, tiến độ phần kết cấu đã đạt gần 40%, vượt kế hoạch ban đầu. Dự kiến đến tháng 1/2026, cả 4 block sẽ được cất nóc.

Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thành (Đồng Nai). Ảnh: T.L

Ông Phạm Xuân Thanh - Trưởng Ban quản lý dự án nói trên cho biết, đối với dự án này, chủ đầu tư chú trọng vào công tác tiện ích và chất lượng. Toàn bộ đang được thi công theo chuẩn chất lượng của các dự án thương mại.

Dự án hướng tới đối tượng là công nhân, cán bộ, công chức, viên chức và người dân bị thu hồi đất phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhưng không đủ điều kiện tái định cư.

Chủ đầu tư đã mở nhận hồ sơ từ giữa tháng 10/2025. Bà Nguyễn Thu Thủy - Tổng giám đốc công ty cho biết, thời gian nhận hồ sơ được gia hạn sau khi Nghị định 261 ban hành, mở rộng đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã công bố giá bán căn hộ với mức trung bình hơn 21,6 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa gồm phí bảo trì và quản lý vận hành. Nhờ nằm trong khu nhà ở thương mại, khu nhà xã hội sẽ được hưởng các tiện ích đồng bộ như sân pickleball, cầu lông, bóng rổ, khu sinh hoạt cộng đồng và hồ bơi.

Chủ đầu tư cho biết dự kiến từ năm 2026 đến 2027 sẽ bàn giao nhà cho cư dân. Tiến độ dự án này vượt kỳ vọng cũng được đánh giá là bước quan trọng giúp Đồng Nai hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030, đồng thời góp phần định hình diện mạo đô thị mới quanh khu vực sân bay Long Thành

Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành 4.208 căn nhà ở xã hội trong năm 2025

Trước đó, đầu tháng 11, Công ty TNHH TVTK-XD Thành Thắng cũng tổ chức bốc thăm quyền mua tại Dự án Khu nhà ở xã hội phường Bảo Vinh. Hơn 330 khách hàng đủ điều kiện tham gia bốc thăm quyền mua 168 căn nhà liên kế diện tích từ 92,5-96,5m2. Giá bán hơn 9,2 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế 5%, chưa bao gồm phí bảo trì 2%.

Dự án Khu nhà ở xã hội phường Bảo Vinh (Đồng Nai). Ảnh: T.L

Dự án nhà ở xã hội phường Bảo Vinh có quy mô hơn 1.000 căn nhà ở xã hội và 136 căn nhà thương mại, đủ chỗ ở cho hơn 4.200 người. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 592 căn nhà liền kế đã hoàn thành và 456 căn hộ chung cư đang tiếp tục thi công.

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội theo Quyết định 444/QĐ-TTg năm 2025, tỉnh Đồng Nai được giao chỉ tiêu hoàn thành 4.208 căn nhà ở xã hội trong năm 2025 và duy trì trong các năm tiếp theo đến năm 2030.

UBND tỉnh Đồng Nai đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội và ban hành quy định về tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Đến nay tỉnh đang triển khai thi công 14 dự án, tương ứng 4.208 căn. Trong đó 1.605 căn đã hoàn thành, 2.281 căn đang thi công và 332 căn dự kiến khởi công trong tháng 11/2025.

Ngoài chỉ tiêu năm 2025, từ nay đến quý I/2026, tỉnh sẽ tiếp tục khởi công thêm khoảng 18 dự án mới, tương ứng gần 15.147 căn nhà ở xã hội.

Đồng Nai đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu 4.208 căn nhà ở xã hội trong năm 2025. Một dự án nhà ở xã hội ở phường Trấn Biên (Đồng Nai). Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, ngành xây dựng xem phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ trọng tâm và đang nỗ lực hoàn thành đủ 4.208 căn theo chỉ tiêu Chính phủ giao.

Ông cho biết thêm, việc phát triển hệ thống nhà ở xã hội không chỉ phục vụ nhu cầu an cư của người lao động mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng thị trường xây dựng và tăng sức mua của người dân.

Trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn thiện khung giá cho thuê nhà ở công vụ, tiêu chí đánh giá các công trình kiến trúc đặc thù và các quy định quản lý nhà chung cư, biệt thự cũ.

“Việc hoàn thiện hành lang pháp lý được kỳ vọng thúc đẩy thị trường nhà ở xã hội phát triển ổn định, phù hợp với định hướng đô thị hóa của tỉnh”, ông Tuấn nói.