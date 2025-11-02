5 nhóm giải pháp chiến lược để TP.HCM tăng trưởng mạnh mẽ

Trong định hướng phát triển giai đoạn 2025 – 2030, TP.HCM đặt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 11%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD. Thành phố đặt trọng tâm vào chất lượng tăng trưởng với mục tiêu đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP đạt 60% và kinh tế số chiếm từ 30 - 40%/GRDP.

Những nội dung quan trọng trên đây một lần nữa đã được lãnh đạo TP.HCM nêu rõ tại “Hội nghị Gặp gỡ giữa Lãnh đạo Thành phố và Cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2025” ngày 30/10 vừa qua.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, thành phố luôn coi khối doanh nghiệp FDI (có vốn đầu tư nước ngoài) là đối tác chiến lược, sẵn sàng đồng hành và tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh, hướng đến mục tiêu trở thành “siêu đô thị quốc tế”, trung tâm tài chính – công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các nhà đầu tư. Ảnh: ITPC

5 nhóm giải pháp chiến lược để TP.HCM thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ

TP.HCM xác định năm nhóm giải pháp chiến lược là kim chỉ nam cho giai đoạn 2025 – 2030: hoàn thiện thể chế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng chiến lược, thu hút đầu tư, và phát triển nguồn nhân lực.

Đầu tiên, thể chế được xác định là giải pháp ưu tiên hàng đầu để khơi thông nguồn lực và cải thiện môi trường đầu tư. TP.HCM đã đề xuất cơ chế đặc thù vượt khung Nghị quyết 98/2023/QH15 và Nghị quyết 222/2025/QH15 (về Trung tâm Tài chính Quốc tế).

Đại diện của khối FDI tại TP.HCM cũng được chính quyền thành phố thông tin về những chính sách đột phá về năng lượng tái tạo và tháo gỡ điểm nghẽn bất động sản, vốn, đồng thời xây dựng khung pháp lý chuyển đổi số.

Về khoa học công nghệ, khối kinh tế quan trọng này cũng được thông tin rằng TP.HCM cam kết tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2 - 3% GRDP, và phát triển hạ tầng chiến lược với các dự án trọng điểm như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và hạ tầng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM (tập trung tại phường Bến Thành, phường Sài Gòn và khu vực Thủ Thiêm, và vùng lõi sẽ được đặt tại Thủ Thiêm).

Trong phát triển hạ tầng thúc đẩy kết nối vùng, TP.HCM ưu tiên đầu tư hạ tầng theo định hướng phát triển giao thông công cộng TOD (Transit-Oriented Development). Riêng mạng lưới đường sắt đô thị khu vực trung tâm, khu vực này sẽ có metro với tổng chiều dài khoảng 350 km.

Cộng đồng đầu tư nước ngoài tại TP.HCM trong tâm thế tiếp tục đồng hành với thành phố để cùng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: ITPC

Ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM, đã nói rõ các định hướng quy hoạch chiến lược, cụ thể hóa tầm nhìn phát triển mới của Thành phố. Dựa trên Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11/6/2025 phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành một đô thị toàn cầu, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có trình độ phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á.

Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng khẳng định, TP.HCM sau khi Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu hợp nhất vào đã kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy “đa cực - tích hợp - siêu kết nối”, vận hành theo logic kinh tế - chức năng - chuỗi giá trị.

Cụ thể, “siêu đô thị” TP.HCM (mới) sẽ phát triển theo mô hình “1 không gian – 3 vùng – 1 đặc khu”.

Trong đó, khu vực lõi TP.HCM cũ đóng vai trò là “thủ phủ tài chính và công nghệ cao”; khu vực Bình Dương là “thủ phủ công nghiệp” công nghệ cao; khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu là “thủ phủ kinh tế biển”, cửa ngõ cảng biển quốc tế, phát triển năng lượng gió ngoài khơi và khu mậu dịch tự do; Đặc khu Côn Đảo phát triển thành trung tâm du lịch – nghỉ dưỡng – tâm linh – sinh thái.

TP.HCM cũng đặt chỉ tiêu về quy mô dân số đến năm 2040 là khoảng 14 đến 16 triệu người, với đất xây dựng đô thị khoảng 125.000 - 130.000 ha.

Tiếp tục thu hút đầu tư trọng điểm để hỗ trợ tăng trưởng

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết thành phố đang kêu gọi, thu hút đầu tư vào 20 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực mũi nhọn như sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu siêu lớn, và 8 dự án điện gió ngoài khơi (tổng công suất khoảng 15.000MW), phù hợp với xu hướng phát triển bền vững (ESG), các dự án phức hợp như trung tâm hội nghị triển lãm, khách sạn, thương mại dịch vụ quốc tế.

Ông Toàn nhấn mạnh: “Thành phố đặc biệt kêu gọi các dự án bán dẫn, AI, các dự án nghiên cứu phát triển và đào tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học”.

Trọng điểm tiếp tục thu hút vốn đầu tư chất lượng cao này đi cùng chiều với kế hoạch và chiến lược đầu tư của các “đại bàng” công nghệ và bán dẫn như Marvell Technology và Intel – cả hai tập đoàn Mỹ đều là những tên tuổi hàng đầu trong ngành bán dẫn toàn cầu.

Bên trong nhà máy IPV của tập đoàn Intel nằm trong Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP). Ảnh: DNCC

Marvell Việt Nam được thành lập vào năm 2013 với vỏn vẹn 5 kỹ sư và văn phòng khiêm tốn tọa lạc tại Khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM. Ban đầu, nhóm kỹ sư Marvell Việt Nam chủ yếu tập trung vào các dự án kiểm định thiết kế, sau đó dần dần tham gia vào toàn bộ quy trình thiết kế vi mạch IC.

Năm 2023, Marvell Technology công bố kế hoạch tăng trưởng 50% đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam trong vòng ba năm. Ngày 30/9 vừa qua, “đại bàng” FDI này công bố: Việt Nam đã trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn thứ ba của Marvell trên toàn cầu với hơn 500 kỹ sư, chỉ sau Mỹ và Ấn Độ.

Cũng vừa mới đây, Intel Việt Nam cho biết tập đoàn mẹ Intel có kế hoạch chuyển một phần sản xuất chip từ Costa Rica sang nhà máy Intel Products Việt Nam (IPV) nằm trong Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP). Đây là một phần trong chiến lược tái cấu trúc toàn cầu của Intel nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh.