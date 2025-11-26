Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Kính đa tròng
Thứ tư, ngày 26/11/2025 15:16 GMT+7

Ai sấy khô chân gà để làm phân bón?

+ aA -
Ngọc Thọ Thứ tư, ngày 26/11/2025 15:16 GMT+7
Chân gà luôn là mặt hàng thực phẩm có giá trị thương mại cao. Việc các đối tượng mất công lặn lội thu gom, lưu trữ hàng chục tấn chân gà (kể cả loại kém chất lượng) cho thấy đích đến của nó là bàn ăn hoặc nhà máy chế biến thực phẩm, chứ chưa chắc là đồng ruộng...
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sấy khô chân gà để làm phân bón?

Bên trong khu xưởng chân gà thối bốc mùi hôi thối tại xã Hoàng Vân, Bắc Ninh. Clip: Nhóm PV

Vụ việc cơ quan chứ năng phát hiện cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi tại xã Hoàng Vân (Bắc Ninh) đang xôn xao dư luận. Tuy nhiên, tình tiết đáng ngờ nhất không nằm ở mùi hôi thối, mà nằm ở lời khai đầy mâu thuẫn về mục đích sử dụng: “Làm phân bón” từ chủ cơ sở được ông Vũ Hoàng Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân thuật lại.

Về mặt sinh học, để biến phụ phẩm động vật thành phân bón hữu cơ, bắt buộc phải qua quy trình ủ hoai mục hoặc thủy phân. Quá trình này yêu cầu độ ẩm cao để vi sinh vật hoạt động và phân giải chất hữu cơ. Nguyên liệu phải được ủ đống hoặc ủ trong bể kín, tuyệt đối không có quy trình làm phân bón nào lại đem nguyên liệu đi phơi, sấy khô trên kệ sắt vậy cả.

Khả năng cao nhất ở hiện trường đó là việc chủ cơ sở phơi, sấy chân gà, vịt trên kệ sắt là một quy trình bảo quản nhằm rút bớt nước để nguyên liệu khô lại, ngừng quá trình thối rữa tạm thời nhằm vận chuyển đi nơi khác hoặc chế biến món ăn khô.

Khoan chưa kết luận vội mà hãy nhìn vào hạ tầng của cơ sở này. Đó là nhà xưởng rộng nhiều mét vuông quây tôn kín, hệ thống kệ sắt phơi sấy, nhân công băm chặt, điện năng vận hành quạt sấy... Cá nhân tôi đã từng đi vào nhiều nhà máy. Đây là một dây chuyền với chi phí cố định và chi phí vận hành không nhỏ.

Theo khảo sát của người viết, giá trị của phân bón trên thị trường hiện nay thấp. Nếu thực sự làm phân bón, người ta sẽ chọn các phương pháp ủ đống lộ thiên hoặc ủ bạt rẻ tiền, tận dụng nhiệt năng mặt trời. Sẽ thật sự khó tin nếu có ai đó bỏ tiền điện, tiền nhân công để sấy khô hàng tấn phế thải chỉ để bán với giá vài nghìn đồng một bao.

Bài toán kinh tế này cầm chắc phần lỗ. Trừ khi, đầu ra của sản phẩm không phải là bao phân bón, mà là một thứ hàng hóa có giá trị cao hơn gấp nhiều lần.

Bên trong cơ sở sơ chế vẫn còn nhiều bao bì kích thước lớn, in chữ nước ngoài, nghi chứa nguyên liệu được xử lý từ chân gà. Ảnh: Hồng Nhân

Chưa kể, giá trị nguyên liệu đầu vào là chân gà, chân vịt ngay cả khi là hàng phế phẩm, hàng loại, hàng đông lạnh quá hạn thì vẫn luôn có giá trị thương mại cao hơn rác thải nông nghiệp như là rơm rạ, vỏ trấu, phân chuồng. Trên thị trường “ngầm” của thực phẩm bẩn hoặc thị trường thức ăn chăn nuôi, bột thịt xương có giá trị cao vì hàm lượng protein và canxi. Việc thu mua chân gà về làm phân bón là một sự phi lý, kỳ dị mà không đời nào một thương nhân đi thực hiện.

Thực tế cho thấy, chân gà, dù là hàng đông lạnh quá hạn, thậm chí đang phân hủy, chưa bao giờ là phế phẩm bỏ đi để làm phân bón. Ngược lại, nó là “mỏ vàng” của gian thương trên thị trường thực phẩm bẩn.

Chỉ cần nhìn lại các vụ việc bị phanh phui gần đây, chúng ta sẽ thấy một bức tranh toàn cảnh khá đáng ngại về thực phẩm bẩn. Ngày 2/6/2025, tại Quảng Ninh, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện một kho đông lạnh chứa tới 12 tấn chân gà đang phân hủy, bốc mùi hôi thối. Chủ lô hàng khai nhận đã thu gom trôi nổi để chờ tiêu thụ, chứ không hề “có ý định làm phân bón”.

Hay gần đây nhất, ngày 28/10/2025, tại thôn Vũ Hạ (xã Phụ Dực, Hưng Yên), cơ quan chức năng đã phải tổ chức giám sát tiêu hủy gần 14 tấn chân gà đông lạnh (gồm cả loại nguyên xương và rút xương) bốc mùi hôi thối. Đây là lô hàng nhập khẩu của một doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm nhưng bị hỏng do mất nhiệt. Sự việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến mức người dân bức xúc, buộc chính quyền phải vào cuộc tiêu hủy.

Câu hỏi đặt ra là: Nếu chân gà thối thực sự là nguyên liệu tiềm năng để làm phân bón như lời khai tại Bắc Ninh, tại sao không tận dụng nó mà phải tốn kém chi phí để tiêu hủy bỏ đi?

Những con số biết nói này chứng minh rằng: Chân gà luôn là mặt hàng thực phẩm có giá trị thương mại cao. Việc các đối tượng lặn lội thu gom, lưu trữ hàng chục tấn chân gà (kể cả loại kém chất lượng) cho thấy đích đến của nó là bàn ăn hoặc nhà máy chế biến thực phẩm, chứ không phải là ruộng đồng.

Phải chăng là chiếc "phao cứu sinh"?

Về mặt pháp luật, ranh giới xử phạt giữa “gây ô nhiễm môi trường” và hành vi “vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm” là rất lớn. Nếu thừa nhận số chân gà thối này được dùng để chế biến thực phẩm, chủ cơ sở có thể đối mặt với án hình sự, phạt tù và những chế tài rất nghiêm về tội kinh doanh thực phẩm bẩn, gây tổn hại sức khỏe cộng đồng.

Ngược lại, nếu khai là “làm phân bón”, câu chuyện sẽ được lái sang hướng vi phạm quy định bảo vệ môi trường, xử lý rác thải không đúng cách những lỗi thường chỉ bị phạt hành chính.

Tác giả bài viết, nhà báo Trần Ngọc Thọ. Ảnh: DV

Lời khai “làm phân bón” dễ là một chiếc “phao cứu sinh” pháp lý mà các đối tượng gian thương thường sử dụng khi bị bắt quả tang.

Tuy nhiên, chắc chắn cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh sẽ không đơn giản chấp thuận lời khai rằng việc sấy khô chân gà, vịt chỉ để “làm phân bón”.

Để bóc gỡ bản chất vụ việc, Cơ quan điều tra sẽ áp dụng nguyên tắc “trọng chứng hơn trọng cung”, tập trung vào các mũi điều tra.

Thứ nhất, đó là chứng minh sự phi lý về kinh tế. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ bài toán chi phí - lợi nhuận. Việc sử dụng nguồn điện năng lớn để vận hành lò sấy công nghiệp và thu mua nguyên liệu đầu vào giá trị cao (chân gà, vịt) chỉ để sản xuất “phân bón giá rẻ” có thuyết phục hay lấp liếm, ngụy biện.

Thứ hai, sử dụng khoa học hình sự để “mở miệng” tang vật. Mẫu sản phẩm sẽ được giám định thành phần hóa lý. Nếu kết quả cho thấy hàm lượng protein và canxi cao vượt trội, đây chính là bột thịt xương hoặc phụ gia thực phẩm, hoàn toàn không phải chỉ số của phân bón hữu cơ thông thường.

Thứ ba, truy vết điểm đến cuối cùng bằng cách thu giữ sổ sách và truy xét hóa đơn, công an sẽ xác định người mua là ai. Nếu số hàng này chảy về các nhà máy chế biến thực phẩm (xúc xích, giò chả) hay thức ăn chăn nuôi, hành vi phạm tội sẽ được cấu thành đầy đủ.

Dư luận tin rằng cơ quan chức năng sẽ củng cố được hồ sơ pháp lý vững chắc, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội.

Tham khảo thêm

Triệt tiêu suy nghĩ man rợ “thà đâm chết còn hơn để thương tật”

Triệt tiêu suy nghĩ man rợ “thà đâm chết còn hơn để thương tật”
81

Mưa lũ miền Trung và sự tinh vi của tin giả thời AI

Mưa lũ miền Trung và sự tinh vi của tin giả thời AI
25

Thủy điện trong tâm lũ miền Trung: Không phải “tội đồ”, nhưng không thể vô can

Thủy điện trong tâm lũ miền Trung: Không phải “tội đồ”, nhưng không thể vô can
21

Hà Nội cần một tư duy đô thị mới

Hà Nội cần một tư duy đô thị mới
13

Vụ Vingroup kiện Lê Trung Khoa: Bài học về danh dự và pháp quyền

Vụ Vingroup kiện Lê Trung Khoa: Bài học về danh dự và pháp quyền
71

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đọc thêm

PVF-CAND mời cựu tiền vệ ĐT Việt Nam về làm “phó tướng” cho HLV Nguyễn Thành Công
Thể thao

PVF-CAND mời cựu tiền vệ ĐT Việt Nam về làm “phó tướng” cho HLV Nguyễn Thành Công

Thể thao

Cựu tiền vệ ĐT Việt Nam, Mai Tiến Thành làm trợ lý cho HLV Nguyễn Thành Công ở PVF-CAND.

Chat nhóm trên ChatGPT: Zalo và Messenger đối mặt nguy cơ “đồ cổ'
Kinh tế

Chat nhóm trên ChatGPT: Zalo và Messenger đối mặt nguy cơ “đồ cổ"

Kinh tế

Ông Nguyễn Văn Tuyền, Trưởng ban Kinh tế tư nhân AI (HANOISME) kiêm CEO Trevi Education cho rằng sự xuất hiện của nhóm chat AI trên ChatGPT đang mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới, có thể khiến nhóm chat trên Zalo, Messenger hay Viber để trao đổi công việc có thể sớm trở thành… chuyện của quá khứ.

Chánh án TAND TP Hà Nội: Các vụ án Phúc Sơn, Thuận An, Sài Gòn - Đại Ninh... được xét xử kịp thời, nghiêm minh
Tin tức

Chánh án TAND TP Hà Nội: Các vụ án Phúc Sơn, Thuận An, Sài Gòn - Đại Ninh... được xét xử kịp thời, nghiêm minh

Tin tức

Theo Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ, 100% vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi đều được đưa ra xét xử, trong đó các vụ án Phúc Sơn, Thuận An, Sài Gòn - Đại Ninh... được xét nghiêm minh.

Loại rau dân dã, giá rẻ, xưa chỉ hoàng đế mới được ăn, giúp hạ hỏa, ngủ ngon, dưỡng nhan, xào tôm khô cực ngọt
Gia đình

Loại rau dân dã, giá rẻ, xưa chỉ hoàng đế mới được ăn, giúp hạ hỏa, ngủ ngon, dưỡng nhan, xào tôm khô cực ngọt

Gia đình

Loại rau tưởng chừng như bình thường này lại là cứu cánh cho những người mất ngủ. Chỉ cần xào rau cải cúc với tôm khô, vừa thơm vừa ngon.

Ngành này có duy nhất một Phó giáo sư năm 2025, từng là Phó giáo sư kiêm nhiệm tại Nhật Bản
Xã hội

Ngành này có duy nhất một Phó giáo sư năm 2025, từng là Phó giáo sư kiêm nhiệm tại Nhật Bản

Xã hội

Năm 2025, HĐGS ngành Văn học chỉ có 1 tân Phó giáo sư là cô Lê Thị Thanh Tâm, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN). Cô Lê Thị Thanh Tâm từng là Phó giáo sư kiêm nhiệm của Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản.

Ông Trump tiết lộ nhượng bộ lớn nhất của Nga trong đàm phán về Ukraine
Thế giới

Ông Trump tiết lộ nhượng bộ lớn nhất của Nga trong đàm phán về Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga đang "nhượng bộ" trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine - và Kiev "hài lòng" với tiến độ đàm phán - Sky News cho biết.

Hiện trường kinh hoàng vụ nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia
Xã hội

Hiện trường kinh hoàng vụ nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Xã hội

Tiểu thương gần đó kể lại nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia nhiều lần đi tuk-tuk đến thăm dò. Cảnh sát cầm AK bắn nhiều phát về phía nhóm tù nhân khi xảy ra vụ việc, tường xung quanh lưu lại hàng loạt vết đạn.

Hình ảnh họp chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025
Media

Hình ảnh họp chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025

Media

Sáng 26/11, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức và Hội đồng Giám khảo Giải báo chí toàn quốc về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam năm 2025 đã tổ chức họp chấm chung khảo tại Hà Nội. Đây là bước quan trọng cuối cùng để tìm ra những tác phẩm báo chí xứng tầm, phản ánh sinh động bức tranh "tam nông" trong thời kỳ đổi mới.

2026 Phát Đạt có thể tung ra thị trường 16.000 sản phẩm nhà đất, con số ấn tượng
Kinh tế

2026 Phát Đạt có thể tung ra thị trường 16.000 sản phẩm nhà đất, con số ấn tượng

Kinh tế

Với số dự án đang được chuẩn bị, ước tính, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) có thể đưa ra thị trường hơn 16.000 sản phẩm từ năm 2026. Đây là lượng sản phẩm lớn, có tính sẵn sàng cao, trong bối cảnh cả cơ hội và thách thức trên thị trường bất động sản Việt Nam đều đang chuyển sang mức độ mới.

Hướng tới 'xanh hóa' ngành thủy sản trước yêu cầu minh bạch về 'dấu chân carbon' của Mỹ, EU, Nhật Bản
Nhà nông

Hướng tới "xanh hóa" ngành thủy sản trước yêu cầu minh bạch về "dấu chân carbon" của Mỹ, EU, Nhật Bản

Nhà nông

Chuyển đổi xanh ngành thủy sản không còn là lựa chọn, mà là điều kiện để duy trì xuất khẩu và cạnh tranh quốc tế. Để thúc đẩy mạnh mẽ, cần ban hành chính sách về tín dụng "thủy sản xanh", xây dựng dữ liệu truy xuất nguồn gốc...

Philippines sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026 với mức thuế suất mới, gạo Việt Nam cần chú ý điều gì?
Nhà nông

Philippines sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026 với mức thuế suất mới, gạo Việt Nam cần chú ý điều gì?

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết quốc gia này sẽ tiếp tục nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026, với mức thuế suất mới (thuế suất mới sẽ được xác định vào giữa tháng 12/2025).

Vị tướng duy nhất có thể trấn áp cả Quan Vũ lẫn Trương Phi là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng duy nhất có thể trấn áp cả Quan Vũ lẫn Trương Phi là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng nào trong Tam quốc diễn nghĩa có năng lực toàn diện, đủ sức trấn áp cả Trương Phi lẫn Quan Vũ?

Chuyên gia quốc tế tại VinFuture: Việt Nam đứng trước cơ hội định hình kỷ nguyên robot và tự động hóa thông minh
Tin tức

Chuyên gia quốc tế tại VinFuture: Việt Nam đứng trước cơ hội định hình kỷ nguyên robot và tự động hóa thông minh

Tin tức

Viễn cảnh robot tham gia mọi công đoạn sản xuất, còn máy móc vận hành hoàn toàn tự động, đang dần trở thành hiện thực. Tại tọa đàm “Robot và Tự động hóa Thông minh” do Quỹ VinFuture tổ chức ngày 4/12 tới tại Hà Nội, các nhà khoa học hàng đầu sẽ cùng phân tích những xu hướng và thách thức của lĩnh vực sẽ tái định hình tương lai của thế giới.

Tiến Nông đồng hành thúc đẩy hợp tác Việt – Nhật trong nông nghiệp công nghệ cao
Doanh nghiệp

Tiến Nông đồng hành thúc đẩy hợp tác Việt – Nhật trong nông nghiệp công nghệ cao

Doanh nghiệp

Sáng ngày 25/11, tại Quảng Ninh, Diễn đàn hợp tác địa phương Việt – Nhật lần thứ nhất đã diễn ra trang trọng với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo 34 tỉnh, thành phố Việt Nam và 18 địa phương của Nhật Bản.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO đã tăng cấp, mạnh cấp 9, giật cấp 11, dự báo mai đạt cấp độ cực đại
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 15 KOTO đã tăng cấp, mạnh cấp 9, giật cấp 11, dự báo mai đạt cấp độ cực đại

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, bão số 15 KOTO vẫn đang trong quá trình tăng cấp, cường độ cực đại có thể đạt cấp 11, giật cấp 14.

Prudential chi trả nhanh 3 trường hợp khách hàng bão lũ tại miền Trung
Doanh nghiệp

Prudential chi trả nhanh 3 trường hợp khách hàng bão lũ tại miền Trung

Doanh nghiệp

 Prudential Việt Nam cho biết đã nhanh chóng chi trả chỉ trong vài giờ sau khi nhận được thông tin khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung, với quy trình xử lý khẩn cấp để hỗ trợ gia đình giảm bớt áp lực tài chính ngay trong giai đoạn khó khăn.

Văn hóa cải tiến “dẫn đường” cho năng suất
Doanh nghiệp

Văn hóa cải tiến “dẫn đường” cho năng suất

Doanh nghiệp

Trong hành trình từ khởi nghiệp đến phát triển bền vững của doanh nghiệp, có nhiều yếu tố quyết định sự thành bại như nguồn vốn, con người, công nghệ,… và một trong những yếu tố nền tảng được ví như bánh xe giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru, nâng cao năng suất chất lượng chính là văn hóa cải tiến.

400 người dân vùng lũ Khánh Hòa được thăm khám, cấp thuốc miễn phí
Nhân ái

400 người dân vùng lũ Khánh Hòa được thăm khám, cấp thuốc miễn phí

Nhân ái

Tại Khánh Hòa, 400 người dân vùng lũ đã được Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa thăm khám, cấp thuốc miễn phí và nhận các phần quà thiết thực.

Cảnh báo: Kiểm tra ngay thông tin cư trú trên VNeID trước 15/12 kẻo bị phạt tiền triệu
Bạn đọc

Cảnh báo: Kiểm tra ngay thông tin cư trú trên VNeID trước 15/12 kẻo bị phạt tiền triệu

Bạn đọc

Đến ngày 15/12/2025, người dân phải đảm bảo thông tin cư trú trên VNeID chính xác và có thể xuất trình khi kiểm tra; nếu không, có thể bị phạt tới 1 triệu đồng. Kiểm tra ngay để tránh sai sót và thuận lợi cho thủ tục hành chính, di chuyển hằng ngày.

Chuyên gia quốc tế gợi ý giải pháp để TP.HCM trở thành siêu đô thị số, phát triển đột phá nhờ AI
Chuyển động Sài Gòn

Chuyên gia quốc tế gợi ý giải pháp để TP.HCM trở thành siêu đô thị số, phát triển đột phá nhờ AI

Chuyển động Sài Gòn

Các chuyên gia quốc tế đánh giá TP.HCM có cơ hội tuyệt vời để trở thành siêu đô thị số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đột phá trong phát triển.

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng 'chơi lớn', thị trường chợ đen giảm 'kịch sàn'
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng "chơi lớn", thị trường chợ đen giảm "kịch sàn"

Thị trường

Giá vàng hôm nay trưa 26/11, vàng SJC và nhẫn tiếp đà "leo thang". Nhà vàng bán ra số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu tăng cao khiến chợ đen bớt "hét giá".

Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng': Cảnh nắng vàng tuyệt đẹp ở Cầu Hôn Phú Quốc
Ảnh

Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng": Cảnh nắng vàng tuyệt đẹp ở Cầu Hôn Phú Quốc

Ảnh

Dưới ánh nắng vàng óng ả, Cầu Hôn Phú Quốc hiện lên như một dải lụa mềm vắt qua biển trời trong trẻo. Tác phẩm được giới thiệu tại Gala ảnh “Dân Việt với Thu vàng” đã đưa khán giả đến với một buổi chiều thu tuyệt đẹp, nơi vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng hơi thở hiện đại của đảo ngọc.

Chồng đi làm chắt chiu từng đồng, vợ ở nhà 'đốt tiền' cho trai trẻ trên mạng
Xã hội

Chồng đi làm chắt chiu từng đồng, vợ ở nhà "đốt tiền" cho trai trẻ trên mạng

Xã hội

Một người đàn ông ở Trung Quốc bật khóc khi chia sẻ rằng toàn bộ số tiền anh chắt chiu gửi cho vợ suốt nhiều năm đã bị cô tiêu sạch, trong đó 670.000 nhân dân tệ (94.000 USD) dùng để tặng cho một nam streamer (người phát trực tiếp nội dung video trên internet).

Liên Hợp Quốc khuyến nghị Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi kép để hỗ trợ tăng trưởng GDP
Kinh tế

Liên Hợp Quốc khuyến nghị Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi kép để hỗ trợ tăng trưởng GDP

Kinh tế

Liên Hợp Quốc khuyến khích Việt Nam nên tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi kép (chuyển đổi xanh và chuyển đổi số) một cách phù hợp để hỗ trợ tăng trưởng GDP vì có thể phát triển kinh tế nhanh hơn, bền vững hơn và đạt đến mục tiêu Net-Zero.

CLB CAHN tái đấu Bắc Kinh Quốc An, HLV Polking báo 2 tin buồn
Thể thao

CLB CAHN tái đấu Bắc Kinh Quốc An, HLV Polking báo 2 tin buồn

Thể thao

HLV Polking cho hay, CLB CAHN sẽ không thể sử dụng Alan Grafite và Bùi Hoàng Việt Anh ở màn tái đấu Bắc Kinh Quốc An vào 19h15 tối 27/11 vì chấn thương.

Làng cổ người Mường ở một thung lũng đẹp như phim của Phú Thọ, gạo ngon hiếm thấy, các cụ già sống hơn 100 tuổi
Nhà nông

Làng cổ người Mường ở một thung lũng đẹp như phim của Phú Thọ, gạo ngon hiếm thấy, các cụ già sống hơn 100 tuổi

Nhà nông

Thung lũng Vân Sơn, xã Vân Sơn hôm nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Quyết Chiến, Vân Sơn và Ngổ Luông (địa phận huyện Tân Sơn trước đây), tỉnh Phú Thọ. Đây là làng cổ của người Mường, đồng bào sinh sống qua nhiều thế hệ, giữ nếp sống hiền hòa, cùng với khí hậu trong lành. Vùng đất này được người dân Mường gọi là “thung lũng trường thọ” bởi nơi đây có nhiều cụ già sống trăm tuổi vẫn minh mẫn, khỏe mạnh.

Chỉ cần tôi hỏi sai một câu, người yêu liền 'biến mất' nửa tháng rồi xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra
Gia đình

Chỉ cần tôi hỏi sai một câu, người yêu liền "biến mất" nửa tháng rồi xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra

Gia đình

Người đàn ông lúc nào cũng tự tin, không bao giờ chịu nhận sai, bỗng đứng trước cửa, mắt đỏ hoe.

Đảng của cựu Tổng thống Poroshenko Ukraine kêu gọi cựu Thủ tướng Tymoshenko hợp tác để 'hạ gục' ông Zelensky
Thế giới

Đảng của cựu Tổng thống Poroshenko Ukraine kêu gọi cựu Thủ tướng Tymoshenko hợp tác để 'hạ gục' ông Zelensky

Thế giới

Đảng Đoàn kết Châu Âu, đảng của cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi lãnh đạo đảng Batkivshchyna, bà Yulia Tymoshenko, cùng chung tay thu thập chữ ký yêu cầu từ chức nội các liên quan đến vụ bê bối tham nhũng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Làm việc trong thời điểm này vất vả nhưng là vinh dự lớn
Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Làm việc trong thời điểm này vất vả nhưng là vinh dự lớn

Tin tức

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho rằng, không phải chỉ riêng Thủ đô Hà Nội, tất cả các bộ, ngành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng họp liên tục, họp đến tối để thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư… khối lượng công việc rất lớn, vất vả nhưng đầy vinh dự và tự hào.

Đã tìm ra 32 tác phẩm xuất sắc nhất tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025
Nhà nông

Đã tìm ra 32 tác phẩm xuất sắc nhất tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025

Nhà nông

Sáng nay (26/11), Hội đồng giám khảo đã tổ chức họp chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III năm 2025 và đã tìm ra 32 tác phẩm xuất sắc nhất. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Agribank đồng hành cùng Giải báo chí đầy ý nghĩa này.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

Một bước ngoặt bất ngờ: Sự đánh cược của Nga bất ngờ được đền đáp

3

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

4

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?

5

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng